Евромайдан достиг цели... в России? Братья или не братья?

Странно как-то устроена жизнь… А жизнь журналиста вообще представляет собой полнейший сумбур. Тот самый знаменитый Фигаро, про которого слышали все (знает мало кто, но слышали точно), от зависти самоубился бы опасной бритвой, узнав, сколько встреч бывает у журналиста в день. Фигаро здесь, Фигаро там... А журналист везде...Так случилось, что послепраздничные дни стали для меня некоторым "марафоном" по нескольким сибирским регионам. Без какого-либо задания, без служебных целей... Просто старые друзья решили устроить мини-экскурс по своим домам. Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области... Дальше не поехал. На узловой станции Мариинск позорно бежал и возвратился назад.Сибирь — странная страна. Сказать, что сибиряки — русские, язык не поворачивается. Наверное, столько украинцев или белорусов, сколько живет в Сибири, нет ни в Белоруссии, ни в Украине. Да что там говорить, нет такой национальности, представителей которой не встретишь в Сибири. А "смесь бульдога с носорогом" — вполне нормальное явление для сибиряков. Тут никогда не искали "истоков"... Критерий один: хороший человек — или дрянь, не человек...Не искал специально этнических украинцев. Просто так получалось, что в любой компании оказывались один или несколько мужиков с фамилиями на "О". Причем, парадокс Сибири, они с удовольствием были "хохлами". У одного даже на лобовом стекле "Тайоты" гордо написано: "Я — Хохол". Кто есть кто в этой жизни в сибирских компаниях, не принято узнавать. Все равны. Говоря по-другому, я был просто "друг хозяина" для большинства присутствующих.Не секрет, после определенного количества "рюмок чая" в компаниях есть две основные темы. Первая: все начальники — козлы и воры. Вторая: внешняя политика и почему мы действуем "вне страны" не так. Не буду про строго мужские компании. Там есть ещё тема-тренд. В тех компаниях, где был я, женщины присутствовали. А это сильнейший стопор для "сильного пола" в Сибири. Сибирячки и в морду могут... Если что не так. Не знаю, как мамы, а бабушки у сибирячек на медведя с рогатиной точно ходили.После этого "лирического" отступления стоит, наверное, перейти именно к тому, ради чего я и начал писать эту статью. А тема действительно серьезная. По крайней мере, для Зауралья. И тема эта для Украины страшная. Потомки выходцев с Украины ненавидят Украину... Как хочется написать: не любят... Однако потомки украинцев с Украины ненавидят Украину. Ненавидят государство.Ненависть к государству понятна. Столько зла, сколько сделали за эти годы бандеровские выкормыши в Киеве, для Украины давненько никто не делал. Кровь на Донбассе болью отдаётся в сердцах сибирских украинцев. У кого-то погибли родственники. У кого-то брат, сват, друг, сын, отец уехал воевать на Донбасс. Но, самое страшное, у большинства сами по себе разорвались родственные связи с двоюродными, троюродными и прочими родственниками. Многие выслушали от недавно родных людей множество обвинений в трусости, предательстве, рабстве, подлости и прочих грехах.Честно сказать, сибирякам, которые живут вне областных центров, глубоко наплевать на Украину и украинско-российские отношения. В буквальном смысле. В отличие от "европейских россиян", сибиряки считали и считают, что каждый должен жить так, как хочет. Государство должно как минимум не мешать. Хочет человек ходить ногами вверх? Пусть ходит, но не мешает другим. Хочет голяком купаться? Да не проблема. Вон Кея, вон Белые Камни... Иди за эти скалы и купайся до посинения… Никто тебя не осудит. Бзик у мужика. Такой вот специфический "таракан". У каждого специфические...Более того, жизнь в небольших городках и поселках Сибири приучила сибиряков помогать друг другу. Зимой раскапывать (буквально) избы соседей от снега. Весной, при ежегодном наводнении (кстати, это ответ на вопросы многих читателей; наводнение на сибирских реках — явление обычное) перевозить соседских ребятишек в школу и из школы. Летом делиться уловом или добычей. Осенью помогать в сборе урожая... Никто и никогда не валит свои проблемы на другого. Ты мужчина, ты хозяин, значит, за всё отвечаешь..."Чай" в рюмках делает своё дело. Что у трезвого в голове, то у пьяного... Страшно слушать людей, которые потеряли пусть мифическую (большинство никогда не были на Украине) связь с Родиной. Столько бессильной злости, столько ненависти, столько обиды было в словах об Украине. Столько обиды за бывших родственников. Именно бывших. Все до одного из моих собеседников сказали, что больше не считают "тех" своими. Вот такой поворот межгосударственных отношений.Единственными людьми сибиряки считают жителей Донбасса. Более того, независимо от своих корней, все готовы принять и помочь "на первое время" тех, кто вынужден будет выехать оттуда. Только вот не рвутся в глухие сибирские села украинцы. Максимум "доезжают до областного центра". А потом куда-то уезжают...Черт его знает, почему так произошло. Но, по моим наблюдениям, большинство жителей тех регионов, где я побывал, потеряли чувства в отношении Украины. Именно чувства. Сострадания нет. Родственных чувств нет. Любви нет. Даже жалости нет. Есть полное безразличие, иногда переходящее в глухой ропот. Надоели... Это касается уже не только этнических украинцев в Сибири. Это касается большинства сибиряков."У нас своих проблем хватает. Они (украинцы) воспитали своих детей сами. Время собирать камни и время разбрасывать камни... Мы можем помочь. Но никогда не будем делать их работу..." "У нас войны с гражданской не было. Однако, зайди в любой дом. Молодняк прошел через Чечню. Папки их в Афганистане "отдохнули". Деды в Чехословакии или Венгрии службу проходили. Мужик не может просто так смотреть, как убивают его Родину. Иначе он не мужик..." А самыми рьяными противниками современной Украины являются... этнические украинцы.Всё вышеизложенное просто подталкивает меня на мысль о победе укронацистов в... России. Да, именно в России. Не знаю, заметили ли вы, но говорить сегодня о братском народе в отношении к Украине в большинстве компаний стало моветоном. Как никто уже не говорит о братстве с прибалтийскими народами, с поляками, с финнами, с грузинами... А ведь мы выходцы из одной империи, одного большого государства.Разрыв уже происходит не только в экономике, политике, культуре. Разрыв происходит в душах людей. И русских, и украинских. По привычке ещё "проскальзывают штампы" о единстве и братстве народов, но по сути все уже стали чужими. Другое государство и с другими, отличными от нас по "нутру" людьми. Сегодня то, что показывает телевизор о событиях в украинских городах, воспринимается как телешоу. Этакий новый "Дом-2". Кому-то интересно, а кто-то с отвращением переключает канал...Вернуть экономические связи можно. Вернуть политические связи можно. Вернуть культурные связи тоже можно. А вот стать вновь братьями нельзя. Брат, который предал, уже никогда не будет братом. И никто не будет разбираться в причинах предательства. Помните Тараса Бульбу. А ведь это отец... Значит, нацисты на Украине победили? Значит, цель достигнута? Русский народ навсегда потерял часть себя? Противно...Где найти ответы на эти вопросы, я не знаю. Более того, где-то внутри я знаю эти ответы. Только вот мозг отказывается верить, что так может быть. Формальная логика и чувства вступают в противоречия между собой. Потому и не буду делать никаких выводов. Чтобы не спугнуть надежду...