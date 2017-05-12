ВМС Тайваня примут в состав два бывших американских фрегата
В субботу в порт Зуинь (Тайвань) прибудут два ракетных фрегата, ранее принадлежавших ВМС США. Корабли войдут в состав группировки флота, патрулирующей Тайваньский пролив, сообщает Flot.com .
Деньги на покупку 2-х ракетных фрегатов класса «Оливер Хазард Перри» из состава ВМС США в сумме $ 187 млн. были выделены тайваньскими властями в 2013 году. По данным ресурса, они заменят два фрегата класса «Нокс», находящихся в неудовлетворительном состоянии.
Продажа Тайваню выведенных из состава кораблей была одобрена Конгрессом США в 2014 году. Согласие законодателей позволило начать предпродажную подготовку фрегатов «Тэйлор», «Гэри», «Карр» и «Элрод». Эти корабли вошли в состав американского флота в 1984-ом и 1985 годах.
Предполагается, что еще 2 подготовленных к продаже корабля прибудут на Тайвань позже.
Согласно информации, «корабли класса "Оливер Хазард Перри" разработаны как океанский эскортный фрегат, способный осуществлять противолодочную и противовоздушную оборону транспортных конвоев, амфибийных соединений и противолодочных групп».
Деньги на покупку 2-х ракетных фрегатов класса «Оливер Хазард Перри» из состава ВМС США в сумме $ 187 млн. были выделены тайваньскими властями в 2013 году. По данным ресурса, они заменят два фрегата класса «Нокс», находящихся в неудовлетворительном состоянии.
Продажа Тайваню выведенных из состава кораблей была одобрена Конгрессом США в 2014 году. Согласие законодателей позволило начать предпродажную подготовку фрегатов «Тэйлор», «Гэри», «Карр» и «Элрод». Эти корабли вошли в состав американского флота в 1984-ом и 1985 годах.
Предполагается, что еще 2 подготовленных к продаже корабля прибудут на Тайвань позже.
Согласно информации, «корабли класса "Оливер Хазард Перри" разработаны как океанский эскортный фрегат, способный осуществлять противолодочную и противовоздушную оборону транспортных конвоев, амфибийных соединений и противолодочных групп».
Использованы фотографии: zonwar.ru
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