15:27 12 мая

ВМС Тайваня примут в состав два бывших американских фрегата

В субботу в порт Зуинь (Тайвань) прибудут два ракетных фрегата, ранее принадлежавших ВМС США. Корабли войдут в состав группировки флота, патрулирующей Тайваньский пролив, сообщает Flot.com .

ВМС Тайваня примут в состав два бывших американских фрегата


Деньги на покупку 2-х ракетных фрегатов класса «Оливер Хазард Перри» из состава ВМС США в сумме $ 187 млн. были выделены тайваньскими властями в 2013 году. По данным ресурса, они заменят два фрегата класса «Нокс», находящихся в неудовлетворительном состоянии.


Продажа Тайваню выведенных из состава кораблей была одобрена Конгрессом США в 2014 году. Согласие законодателей позволило начать предпродажную подготовку фрегатов «Тэйлор», «Гэри», «Карр» и «Элрод». Эти корабли вошли в состав американского флота в 1984-ом и 1985 годах.

Предполагается, что еще 2 подготовленных к продаже корабля прибудут на Тайвань позже.

Согласно информации, «корабли класса "Оливер Хазард Перри" разработаны как океанский эскортный фрегат, способный осуществлять противолодочную и противовоздушную оборону транспортных конвоев, амфибийных соединений и противолодочных групп».

Использованы фотографии: zonwar.ru
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Комментарии 11

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  1. tiredwithall Сегодня, 14:57
    Отдать два ржавых корыта, чтобы не тратиться на утилизацию. Типичная американская помощь сосратникам.
    tiredwithall
    1. Громобой Сегодня, 15:13
      Цитата: tiredwithall
      Отдать два ржавых корыта, чтобы не тратиться на утилизацию.

      С чего бы им быть ржавыми,деньги отдаются немаленькие за ремонт и модернизацию.Вот ,что полякам сделали,а тайваньцам могут и круче сделать.Были бы деньги.
      Министерство обороны Польши заключило с правительством США соглашение о ремонте и модернизации фрегата типа «Генерал Казимеж Пулаский» (бывший тип «Оливер Хазард Перри»), сообщает Defense News. Сумма сделки составила 34 миллиона долларов. По условиям соглашения, фрегат после ремонта и модернизации должен быть возвращен ВМС Польши до конца 2015 года.
      По оценке польского военного ведомства, благодаря ремонту «Генерал Казимеж Пулаский» сможет прослужить на флоте по меньшей мере до 2025 года. В ходе работ на корабле будет заменено оборудование связи, радиолокационные станции, системы управления огнем и сенсоры, а также улучшена часть вооружения. Кроме того, капитальный ремонт пройдут двигатели корабля. Некоторые виды работ планируется осуществить на польских верфях.
      Громобой
      1. tiredwithall Сегодня, 15:22
        Вы несомненно правы - были бы деньги и с вас за модернизацию старья выкачают любые суммы. Пикантность действующей американской щедрости базируется на дырявой памяти: в советское время поляки в были состоянии делать новые современные корабли, судоверфь в Гданьске была крупнейшей в Европе, а не пользоваться латаным старьём с гордым демократическим видом.
        tiredwithall
  2. oleg-gr Сегодня, 14:58
    Одни китайцы авианосцы строят, а другие б/у у америкосов приобретают. Распределение сил и средств, однако.
    oleg-gr
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:02
      Тайваньцы , уж не примите за оскорбление - побирушки вы матрасные ...
      bouncyhunter
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:07
        полосатый папа отдал зацам пару старых ,стоптанных тапок,донашивать))
        Ратник с пулеметом
  3. pjastolov Сегодня, 14:59
    Деньги на покупку 2-х ракетных фрегатов класса «Оливер Хазард Перри» из состава ВМС США в сумме $ 187 млн. были выделены тайваньскими властями в 2013 году
    ну респект матрасам, так наверное еще и кредит тайванцам дали, и хлам сбагрили laughing
    pjastolov
    1. Alexey RA Сегодня, 15:03
      Цитата: pjastolov
      ну респект матрасам, так наверное еще и кредит тайванцам дали, и хлам сбагрили

      Причём неоднократно - ибо эти "ОХП" должны заменить на Тайване поставленные ранее по такой же схеме "Ноксы" (построены в начале 70-х, списаны из USN в 90-х).
      Alexey RA
  4. Тургон Сегодня, 15:04
    Усиление Тайваня на руку России, у "братушек " китайцев до Сибири еще долго руки доходить не будут.
    Тургон
  5. Комментарий был удален.
  6. erudit 017 Сегодня, 15:11
    вроде их хотят переоснастить адаптированной версией БИУС AEGIS. плюс несут 8 ПКР Тайваньского производства.
    erudit 017
  7. Холуай Сегодня, 15:15
    Неплохое усиление
    Холуай
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