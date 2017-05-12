Минобороны требует с концерна РТИ 5 млрд. рублей
Минобороны РФ предъявило в Арбитражный суд Москвы иск о взыскании 5 млрд. рублей с концерна РТИ (входит в АФК "Система"). Иск связан с претензиями ведомства по исполнению контракта на создание Национального центра управления обороной (НЦУО), сообщает Коммерсантъ .
По словам военного источника газеты, «непосредственным поводом для подачи иска стало неисполнение концерном контракта от 2014 года на создание НЦУО». В Минобороны сочли, что РТИ, выполнявший функции генерального подрядчика, «не смог выполнить требования, которые были определены техническим заданием». Кроме того, возникли вопросы к срокам выполнения работ.
По мнению другого источника, «ситуация связана, скорее, с неурегулированной ситуацией вокруг затрат, понесенных РТИ в ходе работ – концерн представляет свое обоснование по затратам, но военные их не принимают, поэтому и обратились в суд».
Дата первого заседания пока неизвестна.
Издание напоминает, что НЦУО был введен в строй 1 декабря 2014 года. «Сергей Шойгу неоднократно подчеркивал, что строительство здания и монтаж аппаратуры на Фрунзенской набережной, 20 заняли рекордное время – всего 333 дня. Новый центр пришел на замену центральному командному пункту Генштаба ВС РФ, расположенному на Знаменке, 19, как более современная и функциональная структура», – говорится в статье.
С тех пор именно из НЦУО ведется управление повседневной деятельностью структур и соединений Минобороны внутри страны и за ее пределами в режиме реального времени. Там же располагается и ставка верховного главнокомандующего.
По словам военного источника газеты, «непосредственным поводом для подачи иска стало неисполнение концерном контракта от 2014 года на создание НЦУО». В Минобороны сочли, что РТИ, выполнявший функции генерального подрядчика, «не смог выполнить требования, которые были определены техническим заданием». Кроме того, возникли вопросы к срокам выполнения работ.
По мнению другого источника, «ситуация связана, скорее, с неурегулированной ситуацией вокруг затрат, понесенных РТИ в ходе работ – концерн представляет свое обоснование по затратам, но военные их не принимают, поэтому и обратились в суд».
Дата первого заседания пока неизвестна.
Издание напоминает, что НЦУО был введен в строй 1 декабря 2014 года. «Сергей Шойгу неоднократно подчеркивал, что строительство здания и монтаж аппаратуры на Фрунзенской набережной, 20 заняли рекордное время – всего 333 дня. Новый центр пришел на замену центральному командному пункту Генштаба ВС РФ, расположенному на Знаменке, 19, как более современная и функциональная структура», – говорится в статье.
С тех пор именно из НЦУО ведется управление повседневной деятельностью структур и соединений Минобороны внутри страны и за ее пределами в режиме реального времени. Там же располагается и ставка верховного главнокомандующего.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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