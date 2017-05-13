Ровно 90 лет назад, 12 мая 1927 года впервые поднялся в воздух АИР-1 – первый самолет знаменитого советского авиаконструктора Александра Яковлева. Этот день считается неофициальной датой рождения Яковлевского КБ, ныне – ОАО "Опытно-конструкторское бюро имени А.С. Яковлева". За прошедшие годы в этой организации было создано свыше 200 различных летательных аппаратов, из них более 100 – серийных. И сейчас она по-прежнему является одним из ведущих разработчиков перспективных образцов российской авиатехники, таких как учебно-боевой самолет Як-130, учебно-тренировочный Як-152, авиалайнер XXI века МС-21-300 и разведывательно-ударный БПЛА "Прорыв". Поздравляю яковлевцев с юбилеем!На заставке – АС. Яковлев (справа) и механик Б.Н. Подлесный закрепляют шомпольным замком панели капота АИР-1. Во время создания этого самолета Яковлеву был всего 21 год.АИР-1 еще без полотняной обшивки в центральном зале клуба Военно-воздушной академии, где проходила его сборка. До революции в этом здании размещался ресторан “Эльдорадо”. При работе над машиной Яковлеву приходилось сочетать должность главного конструктора с обязанностями слесаря-сборщика, бухгалтера, администратора и даже уборщика. Он и его товарищи работали вечерами и по выходным, ни о какой оплате труда речи не было. Постепенно Яковлев собрал вокруг себя группу энтузиастов, которые составили основу его КБ, либо в дальнейшем сформировали собственные конструкторские коллективы.АИР-1 перед началом летных испытаний. Первоначально этот самолет назывался ВВА-3 в честь Военно-воздушной академии. Однако потом Яковлев решил переименовать его в АИР-1 в честь Алексея Ивановича Рыкова – тогдашнего главы советского правительства и руководителя Авиахима (Добровольное общество содействия авиации и химии, предшественник ДОСААФ), который оказал молодому авиаконструктору финансовую поддержку.В ряде книг и статей встречалось утверждение, что Яковлев дал самолету инициалы Рыкова, поскольку тот якобы являлся его тестем. Однако это неправда. В 1927 году Яковлев еще не был женат, а его будущая жена – летчица-спортсменка Екатерина Медникова не имела с Рыковым никаких родственных связей. И хорошо, что не имела, поскольку в 1938 году Рыкова репрессировали как "врага народа".Испытания АИР-1 показали устойчивость и управляемость машины, легкий взлет и простую посадку, неутомительное управление. Самолет мог стабильно лететь по прямой даже с брошенной ручкой. Он надежно держался на крутых виражах, не теряя высоты и не сваливаясь в штопор. Одним словом, первое изделие Яковлева обладало прекрасными для своего класса летными данными, несмотря на то, что сделал его самоучка, не имевший специального образования.19 июля 1927 года летчик Юлиан Пионтковский установил на АИР-1 с бортовым кодовым обозначением R-RAIR мировой рекорд дальности и продолжительности полета для легкомоторных машин, пролетев без посадки 1420 километров от Севастополя до Москвы. Для этого двухместный самолет переделали в одноместный: вместо передней кабины установили дополнительный топливный бак, а вырез кабины закрыли фанерным обтекателем.Достижение Пионтковского более чем в полтора раза перекрывало предыдущий мировой рекорд, установленный на самолете французской фирмы "Кодрон". Но, к сожалению, Советский Союз тогда еще не входил во Всемирную авиационную федерацию – FAI, поэтому рекорд АИР-1 не был официально зарегистрирован на международном уровне.Сверху вниз: АИР-1 в своем первоначальном виде, он же после переделки в одноместную рекордную машину и второй экземпляр самолета – АИР-2 "Пионер". Этот аэроплан Яковлев построил на средства, собранные по подписке детской газетой "Пионерская правда". После его постройки Яковлев получил звание "почетный пионер" с правом ношения пионерского галстука.Подлинный экземпляр АИР-1 в Крсногорском музее истории техники Вадима Задорожного.