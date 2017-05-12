17:33 12 мая

Ученые создали материал, защищающий от биологического и химического оружия

Химики Саратовского госуниверситета создали по поручению Фонда перспективных исследований материал, способный защитить человека от химического и биологического оружия. Об этом рассказал в интервью ТАСС президент вуза Леонид Коссович.

Совместно с промышленными партнерами изготовлены опытные образцы костюмов для Минобороны и МВД, начался этап их опытной носки. После его завершения можно говорить о готовности к (промышленному) производству
- рассказал Коссович.




Испытания опытных образцов экипировки военнослужащего, покрытых специальной мембраной, должны завершиться в этом году. Затем будет проведена сертификация изделия.

По словам президента вуза, новый материал, способный за счет структуры нановолокон не пропускать воду, вирусы, бактерии, токсины и различных аллергены и тем самым защищать от опасных химических и биологических веществ, не препятствуя при этом циркуляции воздуха, был создан в рамках более крупного проекта Фонда перспективных исследований по созданию перспективной боевой экипировки для военных.

Новый материал предполагается использовать не только при изготовлении экипировки военных, но и для производства одежды и снаряжения для экстремальных видов спорта, спецодежды для полярников.

По своим свойствам отечественная разработка превосходит иностранные аналоги. Причем она дешевле и вся производственная цепочка полностью сконцентрирована в России. Учитывая, что у нас в стране отсутствует собственное производство мембранных водонепроницаемых и одновременно паропроницаемых материалов, и все подобные материалы закупаются за рубежом, наша разработка будет востребована отечественной промышленностью, интерес к ней уже проявили несколько крупных производителей
- уверен президент университета.


Использованы фотографии: yandex.ru/images›биологическое оружие
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Комментарии 17

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  1. bouncyhunter Сегодня, 15:52
    Разработка в высшей степени нужная и полезная ! good
    bouncyhunter
    1. сибиралт Сегодня, 15:54
      Здорово, конечно. Ну, хотя бы кусочек материала показали.
      сибиралт
      1. cniza Сегодня, 15:57
        Цитата: bouncyhunter
        Разработка в высшей степени нужная и полезная ! good



        Цитата: сибиралт
        Здорово, конечно. Ну, хотя бы кусочек материала показали.



        Очень было бы любопытно , по больше информации и как защитить органы дыхания или старый способ.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:04
          Вить , со временем узнаем . Просто представь как легче станет солдату .
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 16:33
            Всем от этого будет польза , если он не будет таким , как старый костюм хим. защиты.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:38
              Цитата: cniza
              Всем от этого будет польза , если он не будет таким , как старый костюм хим. защиты.

              Не напоминай , ОЗК у меня в подвале ещё лежит ...
              bouncyhunter
            2. слава1974 Сегодня, 16:58
              Всем от этого будет польза , если он не будет таким , как старый костюм хим. защиты

              Старый костюм ОЗК срисовали еще с немецкого. Но в 90-е годы появился новый костюм, из волокон на основе активированного угля. Из-за дороговизны не пошел.
              слава1974
      2. Чёрный Сегодня, 15:59
        what ни фига се...это круто, если правда.
        Чёрный
        1. Владимирец Сегодня, 16:56
          Цитата: Чёрный
          если правда.

          Что эта супер-пупер мембрана не пропускает "воду, вирусы, бактерии, токсины и различных аллергены"? belay Либо президент ВУЗа тактично промолчал про то, какие категории из перечисленного держит мембрана, либо тупо врёт. Никакая мембрана не способна достаточно длительное время не пропускать ничего, точнее способна одна - ОЗК. yes
          Владимирец
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 16:02
      спецодежды для полярников.

      А мне вот это особенно понравилось, очень нужная вещь в текущий момент закрепления территории Арктики за Россией ! Не перевелись в России Кулибины еще..
      ОТДЕЛ
    3. НЕКСУС Сегодня, 16:03
      Цитата: bouncyhunter
      Разработка в высшей степени нужная и полезная ! good

      Паша,приветствую!С прошедшим тебя! drinks
      Она то нужная,да только попахивает больше сколковскими сказками.
      НЕКСУС
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:17
        Привет , Андрей ! hi drinks И тебя с Нашей Победой ! soldier drinks
        Цитата: НЕКСУС
        Она то нужная,да только попахивает больше сколковскими сказками.

        Попахивает , не спорю . Но не думаю что это сказка венского леса .
        bouncyhunter
        1. ussr1960 Сегодня, 17:31
          Цитата: bouncyhunter
          способный за счет структуры нановолокон не пропускать воду, вирусы, бактерии, токсины и различных аллергены и тем самым защищать от опасных химических и биологических веществ,

          и тут же
          не препятствуя при этом циркуляции воздуха,

          Вирусы не живут сами по себе, они находятся в воздухе, как и токсины и аллергены, которые могут быть растворены в воздухе.
          Новый материал предполагается использовать не только при изготовлении экипировки военных, но и для производства одежды и снаряжения для экстремальных видов спорта, спецодежды для полярников.

          Уж больно смахивает на коммерческую рекламу, не существующего в промышленных объемах производства чего-то.
          Как в свое время производство светодиодов Чубайса.
          ussr1960
  2. рич Сегодня, 15:54
    Ученые создали материал, защищающий от биологического и химического оружия.

    "Бесконечная история. Одни создают оружие, другие защиту от него. Замкнутый круг" - Карл Чапек
    рич
  3. LÄRZ Сегодня, 16:03
    По словам президента вуза, новый материал, способный за счет структуры нановолокон не пропускать воду, вирусы, бактерии, токсины и различных аллергены и тем самым защищать от опасных химических и биологических веществ, не препятствуя при этом циркуляции воздуха, был создан в рамках более крупного проекта Фонда перспективных исследований по созданию перспективной боевой экипировки для военных.
    Радует. Нет, серьёзно радует. Печалит только вот это:
    Очередное видео-обращение бывшего сотрудника разведывательных служб Америки Эдварда Сноудена повергло российскую общественность в шок. Более 80% продуктов, товаров, удобрений и лекарств, ввозимых в Россию из США, ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОПАСНОСТЬ для населения. С таким СЕНСАЦИОННЫМ заявлением Сноуден выступил в прямом эфире 56 телеканала.«Россияне не знают о том, что большинство из того, что они едят уже давно заражено…» Достоверность данной информации сейчас подтверждают эксперты, но сомневаться не приходится. Информаторы Сноудена продолжают сообщать ему все новые разведданные о деятельности Америки против России.Как известно, продовольственное эмбарго не распространяется на ввоз из США мясной и рыбной продукции, сельхозпродкуции, различных видов популярных товаров: снэков, безалкогольных напитков. Что уж говорить о полуфабрикатах для ресторанов быстрого питания, популярность которых небывало высока у российских граждан. По словам Сноудена. во всех продуктах, которые потребляют россияне содержится бомба замедленного действия — особая разновидность паразитов. Сноуден: «На первый взгляд это кажется смешным. Но в Америке давно ведутся крупномасштабные исследования разрушительного воздействия паразитов на организм человека. Подопытных заражают специально выведенными формами гельминтов. Обнаружить их наличие в организме практически невозможно. Это опаснейший биоматериал, главное назначение которого в прямом смысле «сжирать» и разрушать человека изнутри!»Это особые микро-разновидности. Попадая в тело человека, данные паразиты МИГРИРУЮТ по телу . Зачастую скопления паразитов в том или ином органе человека обнаруживается только после вскрытия.

    Самая лучшая среда для их обитания, размножения и жизнедеятельности — человеческая печень, мышечная ткань, глазные яблоки и конечно же, головной мозг, которого паразиты достигают в течение 10-12 лет. Это крайняя степень заражения, после которой человек никогда уже не сможет восстановиться. Разрушение организма происходит медленно , человек даже не успевает это почувствовать.

    Летальный исход происходит в 9 случаев из 10

    На вопрос, почему никто раньше не бил тревогу по этому поводу, Сноуден дал вполне убедительный ответ:

    «Приведу несколько фактов. Заглянем в статистику смертности в России. В 87 % случаев главная причина — внутримозговое кровоизлияние, проще говоря инсульт. Случайность ли это? За последние 20 лет данное заболевание вышло на первую строчку среди причин смертности населения. Врачи ставят этот диагноз при любом нарушении работы мозга. Но, а что реально послужило причиной, никто никогда не узнает, ведь в данном случае даже вскрытие не производится. Человек либо овощ, либо труп».Сноуден: «Бороться с этим бесполезно. Механизм уже запущен. Америка понимает провальность своих действий на политической арене и готова использовать любые методы, чтобы хоть как-то поставить Россию на колени. Разложить ее изнутри В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ! Идет незримая война. Поэтому призываю всех граждан быть бдительными!»Путей заражения множество. Главная опасность — рестораны быстрого питания, популярные газированный напитки, . Особую опасность представляет спортивное питание, биологические добавки, лекарства и вакцины — заражение через них происходит в 100% случаев.

    Источник:http://novo24.ru/doc/103431_amerika_davn
    o_travit_rossiian_biologicheskim_oryjiem.html
    LÄRZ
  4. yuriy55 Сегодня, 16:08
    По словам президента вуза, новый материал, способный за счет структуры нановолокон не пропускать воду, вирусы, бактерии, токсины и различных аллергены и тем самым защищать от опасных химических и биологических веществ, не препятствуя при этом циркуляции воздуха

    Это самое главное. Помню занятия по ЗОМП...Жара, а мы все ОЗК примеряем...
    yuriy55
  5. Slon_on Сегодня, 16:14
    Молодцы, саратовцы! А чем же занимается рыжая роснана в Сколково?
    Slon_on
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