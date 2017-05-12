Ученые создали материал, защищающий от биологического и химического оружия.

Совместно с промышленными партнерами изготовлены опытные образцы костюмов для Минобороны и МВД, начался этап их опытной носки. После его завершения можно говорить о готовности к (промышленному) производству

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