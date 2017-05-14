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9 мая перед Советским Союзом капитулировала не только Германия, но и весь Запад

9 мая перед Советским Союзом капитулировала не только Германия, но и весь ЗападСтрого говоря, СССР вполне мог бы праздновать День Победы над фашистской Германией 2 мая. Потому что к этому дню уже покончил с собой Гитлер, мы отклонили предложение сменившего его рейхсканцлера Геббельса о заключении сепаратного мира, после чего он также покончил с собой; был взят Рейхстаг; в 6 часов утра 2 мая командующий обороной Берлина генерал Вейдлинг с тремя генералами перешел линию фронта и сдался в плен. Через час была подписана капитуляция берлинского гарнизона, и война как таковая была окончена. Потом были стратегическая Пражская операция и ликвидация тех или иных немногочисленных очагов сопротивления вермахта.

Таким образом, если считать окончанием войны падение Берлина и ликвидацию организованного сопротивления, это именно 2 мая. Если же считать окончанием войны окончание всех боевых действий, то они длились до конца мая; даже Пражская операция была начата советскими войсками 9 мая, после капитуляции Германии, и завершилась к 12 мая. То есть, в общем-то, возможно разное определение торжественной даты. Бывшие союзники СССР на Западе, как известно, празднуют окончание войны 8 мая, когда немецкое командование подписало капитуляцию перед ними без нашего участия. Мы могли бы праздновать 2 мая, когда разгром Германии был нами реально осуществлен.

Но мы празднуем День Победы 9 мая. И не только потому, что в этот день Кейтель переподписал Акт о безоговорочной капитуляции в нашем присутствии. Это была лишь форма. Подлинный смысл был глубже самой по себе капитуляции. В первую очередь значение имело то, что было показано и доказано: война будет окончена не тогда, когда Германия и кто-либо еще захочет ее прекратить, а лишь тогда, когда мы сочтем ее законченной.


У СССР были возможности заключить сепаратный мир с Германией уже в 1944 году, затем – весной 1945 года, 30 апреля, когда этот мир предложил ненадолго возглавивший страну Геббельс. Конечно, мы не заключили его потому, что приняли перед союзниками обязательство не заключать такой мир, но еще и потому, что демонстрировали немцам: «Вы разорвали мирный договор 1939 года. Вы вышли из доверия. С вами говорить не о чем. Никакой пощады».

Мы не только отражали агрессию врага: мы уничтожали и наказывали неспособных выполнять принятые обязательства. И демонстрировали всем, в том числе и тогдашним союзникам: так будет со всяким. За клятвопреступление – не просто наказание, а уничтожение. Мы ясно дали понять: на половине пути мы не остановимся. В восточной политической культуре, на стыке границ Турции, Ирана и Грузии, за клятвопреступление в рот заливали кипящее масло или расплавленный свинец. Сталин об этом помнил.

Но СССР тогда не мстил Германии: он именно показывал, ЧТО будет с каждым, кто… Возможно, именно эта демонстрация сыграла свою роль потом, когда новые соперники и противники СССР так и не решались начать с нами войну, даже тогда, когда им казалось, что они сильнее.

К 9 мая 1945 года Сталин больше уже не думал о лидерах рейха: они уже не существовали для него. Он думал о союзниках и предупреждал их будущую измену. В Карлсхорсте он показывал США и Великобритании и их политическим элитам: «Если что, следующими здесь будете вы. Смотрите: вот так вы подпишете вашу будущую безоговорочную капитуляцию в пригороде взятых штурмом Лондона и Вашингтона. И промежуточных решений, перемирий, уступок не будет».

Точно так же и потом Нюрнберг был нужен не столько для того, чтобы повесить Геринга, сколько для того, чтобы продемонстрировать лидерам Запада: если что – мы так же будем вешать и вас.

Мир всегда строится на табуировании войны. Мир прочен тогда, когда желающего его нарушить, даже при 99-процентной уверенности в своем превосходстве, само напоминание об этом самом одном-единственном последнем проценте уже ввергает в состояние панического ужаса.

После 1945 года так происходило не раз, и когда во время Карибского кризиса американское командование уверяло президента Кеннеди в том, что сможет обеспечить победу и отражение нашего удара, он спросил: «Ну а если нет?», и генералы, вспомнив Карлсхорст и Нюрнберг, не нашли что ответить.

9 мая в Карлсхорсте Сталин продемонстрировал великим державам-победительницам их будущее, ожидающее их в том случае, если они решатся на нарушение принимаемых правил игры, и они так никогда и не решились их нарушить. Более того, именно настаивая на переподписании Акта безоговорочной капитуляции, он заставлял в скрытом виде капитулировать и их самих. Он заставлял их играть по нашим правилам и утверждал, что правила будут такими, на какие согласится он. Они пытались объяснить, что капитуляция, мол, уже подписана, и даже представитель СССР – генерал Суслопаров, представлявший Ставку Верховного Главнокомандования, на ней присутствовал, и проводить церемонию еще раз необходимости нет. Но в ответ получали: «А теперь – еще раз и вприсядку». Причем «вприсядку» – не только Германия, но и все остальные.

То есть 9 Мая – это не только День Победы над Германией, но еще и день принуждения союзников к исполнению взятых на себя обязательств, к выполнению установленных правил игры. Это день их малой, внутренней и не в полной мере афишируемой, но капитуляции перед СССР, определившей все последующее развитие событий.

По идее, как должны были бы развиваться события, откажись союзники от повторного подписания Акта? СССР бы по-прежнему рассматривал Германию как воюющую сторону и приступил бы (после, возможно, краткой передышки) к уничтожению подразделений вермахта. Последние уходили бы в Западную зону. СССР сначала потребовал бы от союзников их уничтожения, а затем, после естественного отказа «союзников» (теперь уже точно в кавычках) уничтожать капитулировавших, просто начал бы сам их уничтожать на территории, занятой войсками США и Англии.

Принятие же капитуляции Германии лишь этими странами, без признания ее СССР, означало бы сепаратный мир, то есть нарушение ранее взятых на себя обязательств и аннулирование всех остальных. Союзные армии должны были бы противодействовать движению советских войск к Атлантике и уничтожению остатков вермахта, то есть вступать в войну с СССР. Насколько они были готовы к серьезной войне, показало их бегство в Арденнах. При этом у них в тылу были бы партизанские армии французских и итальянских коммунистов, плюс как минимум армия де Голля, постоянно третируемого Черчиллем и на тот момент склонного к союзу с СССР. В довершение сами английские и американские солдаты в том своем состоянии просто не поняли бы, чего от них хотят генералы. Скорее всего, союзные армии были бы частью уничтожены, частью изгнаны из Европы. И это не говоря о таких вещах, как необходимость воевать с Японией, которая при таком развитии событий оказывалась невольной союзницей СССР. По сути, США и Великобритания должны были бы, как только что Германия, воевать на два фронта. Причем СССР воевал бы с ними так, как воевал с вермахтом, а Япония – не так, как они воевали с Германией.

Все всё понимали, и союзники капитулировали вслед за Германией. Хотя формально СССР находился в состоянии войны с Германией до 25 января 1955 года, когда был принят Указ Верховного совета СССР о прекращении войны. (Вот, кстати, еще одна дата, которую можно отмечать.)

Но 9 Мая осталось 9 Мая – днем, когда на Западе признали, что противостоять СССР они теперь могут только в рамках правил, которые определяет СССР. Вопрос только в том, понимает ли эти правила руководство нынешней России, и способно ли оно ставить Запад на колени так, как его ставил СССР.
Автор: Сергей Черняховский
Первоисточник: http://www.km.ru/v-rossii/2013/05/08/istoriya-vtoroi-mirovoi-voiny/710424-9-maya-pered-sovetskim-soyuzom-kapitulirova


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Комментарии 11

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  1. vladimirvn Сегодня, 20:27
    Спасибо за статью. Подняла настроение и добавила оптимизма.
    vladimirvn
    1. Басарев Сегодня, 20:57
      А с точки зрения прагматики было бы верно закончить войну, выйдя на государственную границу. А затем потешаться над потугами союзников.
      Басарев
      1. dzen123 Сегодня, 21:39
        Не бабка Ванга, но и семи пядей во лбу тут не надо - эти шкуры сговорились бы быстро. И уже через полгода - год на государственной границе СССР стоял бы не только подлеченный и откормившийся вермахт, но и янки, и томми, и чехи, и румыны... В общем, Винни-Пух и неправильные пчелы.
        + ядрена бомба у США. Только уже упала бы она явно не на Хиросиму.

        Разве нет? Че там за планчик был у Черчиля в отношении СССР после капитуляции Германии? Не вспомните?
        dzen123
        1. Басарев Сегодня, 21:44
          Так это после капитуляции. А так чёрта с два бы немцы прогнулись под англосаксов. Я скорее вижу Арденны повсюду, жестокое подавление копротивления и африканский реванш. Сначала Мальта, а потом и форсированный Суэц. Отрезанная от колоний Британия быстро падёт.
          Басарев
  2. sds87 Сегодня, 20:56
    Вопрос только в том, понимает ли эти правила руководство нынешней России, и способно ли оно ставить Запад на колени так, как его ставил СССР.

    Шутить изволите? Некоторые из руководства нынешней России готовы на колени встать перед Западом, только бы им все простили и пустили на "землю обетованную". И как можно ставить на колени тех у кого учатся и живут дети российской элиты? Там находятся деньги и имущество элиты, а значит они полностью зависимы от Запада и никогда не пойдут по настоящему против него.
    sds87
  3. активатор Сегодня, 21:08
    Бывшие союзники СССР на Западе, как известно, празднуют окончание войны 8 мая, когда немецкое командование подписало капитуляцию перед ними без нашего участия.
    Так ,что дело все таки не во времени,что якобы когда подписывался акт о капитуляции в европе было 8 мая ,а в ссср уже девятое? так и в просак мог бы попасть у нас эта тема сейчас актуальна. Если даже такие факты перепроверять то и жизни не хватит.
    активатор
    1. активатор Сегодня, 21:29
      Погуглил таки да подписали даже 7 мая а восьмого он вступал в силу и только по настоянию Сталина был подписан акт о капитуляции со всеми участниками коалиции ,но и тут время сыграло злую шутку разделив европу и ссср в праздновании дня победы. Партнеры как всегда хотели умыкнуть то ,что им не принадлежит.
      активатор
  4. Kenneth Сегодня, 21:18
    Просто праздник какой то знатоков истории. Еще один добавился.
    Kenneth
  5. dzen123 Сегодня, 21:32
    "...Вопрос только в том, понимает ли эти правила руководство нынешней России, и способно ли оно ставить Запад на колени так, как его ставил СССР..."

    У автора бред?! При всем моем уважении к русскому народу - вы колония Запада. Какие колени?! Ваш президент, который Путин В.В., по "ящику" в открытую заявляет о главной задаче России на будущее - обретении суверенитета. Какие колени?!! У вас не конституция, а копия того же акта от 9 мая 1945 в вольном переводе с американского только вы, русские - на месте немцев. Какие, мммать, "колени"?!?!? У вас была Империя - вы ее прое...ли. Был СССР - прое...ли. Ваше правительство, равно как и ваши олигархи - всего лишь гауляйтеры. Кого ваше руководство собирается "ставить на колени"? Каким путем? Очередной бойни, только уже ядерной?

    Автор за здравие начал... Но концовка не удалась. Не в коня корм, ребята.
    dzen123
  6. костя андреев Сегодня, 21:36
    честно говоря, не понял, по моему какая то не несуразица, какие возможности на сепаратный мир в 44?
    уважаемый автор, два дня назад Alexey RA в комментариях написал. (приношу ему извинения ибо использую):
    Alexey RA 11 мая 2017 11:36 ↑
    Цитата: a.s.zzz888
    Правильно говорил и убежал руководство в мае 1945г. т. Жуков - ИДТИ ДО Ла-Манша... Как он был прав!!!
    Шикарно. Нет лучше способа угробить СССР после победы над Германией, чем развязать войну с Союзниками. Мобпотенциал исчерпан, 2/3 призывников имеют диагноз "дистрофия", численность стрелковых дивизий - 30-40% от штатной (причём их не смогли пополнить до штата даже на направлении главного удара в Берлинской операции), на каждый из фронтов есть по одной перешитой колее из Союза, промышленность сидит на игле ленд-лиза (высокооктан, медь, пороха и компоненты для их производства), ПВО страны не имеет практически никаких средств для борьбы с тяжёлыми бомбардировщиками Союзников, у Союзников практически нетронутая армия в Европе, у США на подходе ЯО - но нет, мы влезем в эту войну.
    Хотите узнать - чем всё кончится? Начнётся всё относительно хорошо... а потом наши войска встанут без топлива и боеприпасов. Потому как коробки RAF и USAAF как на учениях будут сносить ж/д станции и мосты (в том числе управляемым вооружением). Организовать же подвоз колёсным транспортом уже на плече 500 км было задачей практически невыполнимой.
    Ах да, ещё можно сразу попрощаться с Баку и крупными городами, находящимися в радиусе досягаемости бомберов Союзников.
    Alexey RA
    3 костя андреев 4 11 мая 2017 12:52 ↑
    забыли упомянуть находящихся в тылу всякие упа. лесных братьев и прочую нечисть!!!!!
    Интересно кода патриоты цитируют высказывания великих полководцев, они не допускают мысли о том, что они могли ошибаться!!!!
    и ещё добавлю: прежде чем писать про войну с западом, как Союз заставил бы запад просто поинтересуйтесь насчет голода 46 года в мирном Союзе.
    По поводу как Союз ставил запад на колени!! Интересно когда? наверно тогда когда закупал пшеницу или станок для производства туалетной бумаги? а может быть тогда когда покупал авто заводы, или копировал импортное гражданское и военное оборудование и технику? а может быть тогда когда тянул в Европу трубопровод, что бы заработать валюту? или тогда когда брал кредит у стоящего на коленях запада? или как хотели кроссовки адидас? или.....
    статья радость ура патриота!!!!
    костя андреев
  7. Kenneth Сегодня, 21:37
    Пражская операция была с 6 по 11 мая.
    Капитуляция германии перед союзниками - 7 мая
    Никакого сепаратного мира заключать не было ни возможности ни желания
    Рассуждения о том как бы действовал СССР при отказе преподписать акт полный бред так как и в первый раз акт подписал представитель СССР.
    В арденах союзники показали что готовы купировать любые возможные атаки немцев когда после первых поражений быстро и эффективно разгромили немцев.
    Никакие партизанские армии в Италии и Франции не воевали бы против союзников хотя бы потому что союзниками полностью снабжались
    Итого статья бредовая от начала и до конца .
    Kenneth
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