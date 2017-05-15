Авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72) прошел ремонт и модернизацию



Авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72) перед постановкой в док завода HII. На заднем плане - USS Theodore Roosevelt (CVN-71). 28 марта 2013 г. Фото US Navy



"Авраам Линкольн" в сопровождении американских и французских кораблей, 10 декабря 2010 г. Фото US DoD



Авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72) и другие корабли-участники маневров RIMPAC-2006. Фото US Navy



Эмблема 9-й авианосной ударной группы, в которой до модернизации служил "Авраам Линкольн". Рисунок US Navy



Подготовка к взлету истребителя F/A-18C с палубы авианосца, 26 августа 2004 г. Фото US Navy



Самолет F/A-18F выполняет посадку на палубу USS Abraham Lincoln (CVN-72), 18 марта 2012 г. Фото US Navy

По материалам сайтов:

http://public.navy.mil/

http://naval-technology.com/

http://globalsecurity.org/

http://armyrecognition.com/

http://nevskii-bastion.ru/

http://uscarriers.net/

http://militaryparitet.com/

9 мая после капитального ремонта и модернизации на ходовые испытания вышел американский авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72). Около четырех лет корабль оставался в сухом доке предприятия Huntington Ingalls Industries и подвергался различным переделкам. После замены ряда оборудования и обновления некоторых элементов конструкции, а также после загрузки нового ядерного топлива в реакторы корабль готов продолжать службу. Ожидается, что завершенная модернизация позволит авианосцу оставаться в строю до середины XXI века.Напомним, авианосец USS Abraham Lincoln (CVN-72), являющийся пятым кораблем типа Nimitz, был заказан в 1982 году и заложен в конце 1984-го. Спуск на воду состоялся в феврале 1988 года, а в ноябре 1989-го корабль приняли в боевой состав военно-морских сил. В течение следующих десятилетий авианосец нес службу в разных районах Мирового океана, в первую очередь в ближневосточном регионе. Со временем, по объективным причинам, командованию пришлось планировать ремонт и модернизацию корабля, а также замену ядерного топлива.К 2010 году специалисты американского флота сформировали список необходимых доработок корабля и выбрали исполнителя подобных работ. Контракт на капитальный ремонт стоимостью 2,6 миллиарда долларов получила компания Northrop Grumman. Непосредственным исполнителем заказа стал судостроительный завод Huntington Ingalls Industries (HII) в г. Ньюпорт-Ньюс. Работы планировалось начать через несколько лет, после завершения модернизации корабля USS Theodore Roosevelt (CVN-71).Как сообщалось, корабль должен был пройти т.н. процедуру RCOH (Refuelling and Complex Overhaul – «Замена топлива и комплексный ремонт»). Одной из главных задач работ была выгрузка из реакторов отработанного ядерного топлива, помещенного туда еще во время строительства, а также установка новых тепловыделяющих сборок. Также предполагалось заменить около 2300 разнообразных элементов конструкции корабля, 600 различных емкостей и сотни прочих систем. Значительному обновлению, в частности, должны были подвергнуться радиоэлектронные системы обнаружения, связи и управления.Основной целью капитального ремонта и модернизации являлось восстановление технической готовности корабля с определенным повышением различных характеристик, а также получением новых возможностей. Кроме того, модернизация продлевает сроки службы. Так, после прохождения RCOH «Авраам Линкольн» должен был получить возможность служить еще 25 лет. Общий срок службы, таким образом, достигнет полувека.Согласно сообщениям, появлявшимся до начала модернизации и вскоре после ее старта, основные работы должны были завершиться до конца 2016 года. В 2017-м, соответственно, авианосец должен был вернуться в строй и приступить к боевой службе. В дальнейшем в силу различных обстоятельств сроки выполнения тех или иных работ смещались, из-за чего исходный график был нарушен. Как следствие, ремонт завершился только в начале 2017 года, а сроки возвращения корабля в боевой состав ВМС сдвинулись соответствующим образом.Корабль USS Abraham Lincoln (CVN-72) был поставлен в сухой док предприятия HII весной 2013 года. При этом работы стартовали с некоторым опозданием. В то время администрация президента Барака Обамы продвигала секвестр военного бюджета, который, среди прочего, предусматривал сокращение расходов на флотские программы. Военачальникам все же удалось отстоять программу модернизации авианосцев, но работы по обновлению очередного корабля начались примерно через полтора месяца после изначально назначенной даты.Первый этап программы RCOH подразумевал установку авианосца в сухой док и его подготовку к дальнейшим работам. После закрепления корабля на заводской площадке начался демонтаж различных элементов конструкции, более не нужных и заменяемых систем и т.д. Кроме того, была проведена замена ядерного топлива. Завершив демонтаж указанных агрегатов, специалисты предприятия-исполнителя начали устанавливать все требуемые изделия, системы и т.д. Примечательно, что в ходе такого ремонта «Авраам Линкольн» получил не только новые системы, но и обновленную надстройку. Для получения возможности установки ряда нового оборудования верхняя часть «острова» была заметным образом перестроена.В начале мая 2014 года завод Huntington Ingalls Industries отчитался о завершении установки самого крупного из новых элементов конструкции, предусматриваемых проектом модернизации. Корабль получил улучшенную секцию надстройки, вмещающую ее верхние ярусы. На место старых ярусов была установлена конструкция длиной 88 футов (почти 27 м) и шириной 32 фута (менее 10 м). Большая часть внутренних объемов новой секции надстройки была отдана под модернизированный пост управления палубной авиацией и его аппаратуру. Кроме того, там были размещены некоторые антенные устройства и прочее оборудование, необходимое для решения специальных задач.После монтажа новой секции перестройка «острова» продолжилась. Надстройка авианосца также получила новую мачту высотой 38 футов (11,6 м), предназначенную для установки различных антенн, радиолокационных станций и т.д. Работы по установке мачты завершились к середине августа 2014 года. Завершение этого этапа перестройки корабля было объявлено важнейшей вехой всей программы RCOH.Завершение формирования конструкции надстройки и ее мачты позволило приступить к монтажу необходимых радиоэлектронных систем. Так, до мая 2015 года американские судостроители занимались установкой различных систем из состава радиолокационной станции AN/SPS-48, предназначенной для слежения за воздушной обстановкой. Утверждалось, что применение обновленной РЛС позволит заметно повысить потенциал авианосца USS Abraham Lincoln (CVN-72) в деле поиска воздушных объектов над сушей и морем, а также положительным образом скажется на его боевых качествах.Параллельно с установкой оборудования на надстройке велась модернизация имеющихся на полетной палубе паровых катапульт. Согласно сообщениям конца мая 2015 года, обновление этих агрегатов завершилось установкой крышек, защищающих подпалубные устройства, а также обеспечивающих правильное перемещение подвижных деталей.Примечательно, что обновление паровых катапульт завершилось задолго до конца всех прочих работ, и испытания этих систем было решено проводить прямо в сухом доке. В декабре 2015 года экипаж и специалисты судостроительного предприятия запустили все необходимые электрические, гидравлические, пневматические и паровые магистрали, связанные с катапультами, после чего приступили к проверкам. Начиная с 7 декабря, проводились серии «выстрелов» без какой-либо нагрузки в виде самолета или его эквивалента. В течение декабря и января, постепенно увеличивая число запусков в серии и сокращая интервал между ними, удалось получить требуемые результаты. В конце испытаний без нагрузки катапульта делала серии до 20 запусков с перерывами менее 5 минут, что соответствует основным требованиям к такой аппаратуре.Еще в конце 2015 года стартовали предварительные проверки прочих бортовых систем, установленных на авианосце USS Abraham Lincoln (CVN-72) во время ремонта. Параллельно с ними продолжался монтаж прочего оборудования. Все требуемые работы официально были завершены только несколько недель назад, после чего завод HII начал подготовку к возвращению корабля в море. Авианосец вывели из сухого дока и приготовили к первому испытательному походу перед возвращением в строй.9 мая корабль ушел из собственного порта судостроительного предприятия и отправился в первый после модернизации поход, целью которого является проверка работы всех систем. В соответствии с оглашенными планами, «Авраам Линкольн» должен был пробыть в море всего четыре дня и к концу недели вернуться обратно в Ньюпорт-Ньюс. За это время экипаж должен был восстановить свои навыки управления кораблем, а также выявить имеющиеся недостатки, если таковые присутствуют.В ближайшем будущем авианосец должен пройти все необходимые проверки и, при необходимости, мелкий ремонт с целью исправления выявленных недочетов. После этого он сможет вернуться в боевой состав ВМС США. До отправки на RCOH корабль USS Abraham Lincoln (CVN-72) служил в составе авианосной ударной группы Carrier Strike Group 9, относящейся к 3-му оперативному флоту Тихоокеанского флота Соединенных Штатов. Базой группы является порт Сан-Диего (шт. Калифорния). По-видимому, отремонтированный и «дозаправленный» корабль вновь войдет в состав 9-й АУГ.По имеющимся данным, в результате модернизации американский корабль может продолжать свою службу, а также использовать некоторые новые возможности. Замена топлива позволит ему оставаться в строю до начала пятидесятых годов текущего столетия без необходимости капитального ремонта или установки тепловыделяющих сборок. В дальнейшем, вероятно, корабль будет попросту списан и утилизирован в связи с моральным и физическим устареванием. Согласно нынешним планам, имеющиеся авианосцы типа Nimitz нуждаются только в одной процедуре RCOH за все время службы.Глубокой модернизации подверглись бортовые системы связи и управления. Теперь используются только современные устройства, полностью соответствующие текущим и перспективным требованиям. Как следствие, корабль получает новые возможности в деле поиска целей, передачи и приема данных, организации атак, координации действий корабельной группы и т.д. Потенциал в деле обнаружения разнообразных целей повышается за счет более новых радиолокационных систем.Заметная часть новшеств, предусмотренных в проекте модернизации, касается оборудования, предназначенного для эксплуатации авиационной группы. В обновленном виде корабль USS Abraham Lincoln (CVN-72) сохраняет возможность транспортировки до 90 летательных аппаратов разных классов и типов. Остаются на своих местах внутренние ангары, подъемники и т.д. При этом теперь предлагается использовать более новые системы контроля, управления полетами и т.д.Согласно имеющимся данным, в первое время после возвращения корабля в строй основу его авиационной группы будут составлять палубные истребители-бомбардировщики семейства F/A-18, предназначенные для непосредственного решения основных боевых задач. В то же время, в будущем «Авраам Линкольн» может стать носителем более новой техники.Благодаря установке современных средств управления работой авиации корабль получит возможность применения новейших палубных самолетов F-35C Lightning II. Машины этого семейства уже производятся серийно и передаются заказчикам. В обозримом будущем должны быть сформированы первые соединения, оснащенные только палубными истребителями последней модели. Особо следует отметить, что USS Abraham Lincoln (CVN-72) стал первым американским авианосцем, получившим все возможности для базирования самолетов F-35C.Несмотря на обновление конструкции и установку нового оборудования, корабль, в целом, сохранил свои главные размерения, водоизмещение и ходовые характеристики. Длина корабля по-прежнему превышает 332 м при максимальной ширине 76,8 м. Осадка – порядка 11-12 м. Полное водоизмещение – чуть менее 106 тыс. т. При помощи двух ядерных реакторов Westinghouse A4W, четырех турбин и четырех гребных винтов корабль может развивать скорость более 30 узлов. Дальность плавания на практике ничем не ограничена. Экипаж корабля состоит из 5680 человек: 3200 управляют авианосцем, остальные отвечают за эксплуатацию авиационной техники.C 2013 года судостроительный завод Huntington Ingalls Industries занимался ремонтом и модернизацией одного из остающихся в строю авианосцев. На проведение заказанных военно-морскими силами работ было затрачено примерно четыре года, 2,6 миллиарда долларов и 2,5 миллиона человеко-часов. В результате столь сложных, длительных и дорогих работ корабль сможет служить в течение длительного времени, а также получит новые возможности. В дальнейшем схожую модернизацию смогут пройти другие американские авианосцы типа Nimitz, что приведет к соответствующему повышению потенциала флота и его основной ударной составляющей в лице АУГ.