«Нынешний украинский режим рано или поздно развяжет войну против России!»

Пока Россия и весь мир празднуют День Победы, на Украине люди второго сорта, которым на протяжении 25 лет промывали мозги и которые поверили в то, что если они разговаривают на суржике, то являются иностранцами, всячески гадят во время нашего общего праздника...Игорь КОРОТЧЕНКО, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса:«Порошенко - политический наследник Бандеры»- Что касается действий Украины по отношению к участникам акции «Бессмертный полк», которая проходит и в этой стране, то ведь это нынешняя власть фактически отменила День Победы, сделав 9 мая днем работы «Евровидения» и отменив выходной день в честь этого «праздника».Сегодня Киев встает на сторону тех деятелей УПА во главе с Бандерой, которые убивали советских граждан и стреляли в спину солдатам Красной Армии, освобождавшим Украину от фашизма.Порошенко - политический наследник Бандеры, и сегодня на Украине поднимает голову неприкрытый фашизм.«Можно бесконечно показывать украинских политологов-идиотов...»Доколе? Ну я считаю, что нам надо более активно влиять на украинское информационное поле.Конечно, можно бесконечно показывать по нашим телеканалам украинских политологов-идиотов. Что ж, они и выполняют, как в свое время говорил Владимир Ильич Ленин, роль полезных идиотов.Но все-таки для того, чтобы воздействовать на украинское общественное мнение, нам необходимо заниматься нормальной пропагандой, вещать на Украину и не стесняться этого.«Нам надо активно вещать на Украину»У нас есть все возможности для ведения радио- и телепередач на Украину. В конце концов, вспомним, как США вещали на Кубу и создали радиостанцию «Радио Хосе Марти»!Ну и почему бы России с ее мощными медийными ресурсами не создать, допустим, специальный телеканал и радиостанцию, назвав их «Тарас Шевченко»?Почему бы нашей стране не вести на Украину пропаганду с возможностями приема телевизионного сигнала через спутниковые тарелки, которые сегодня есть у многих жителей этой страны?Думаю, что нам надо и в длинноволновом, и в коротковолновом, и в ФМ диапазонах активно вещать на Украину.«Нынешний украинский режим враждебен России»Мы должны понимать, что нынешний украинский режим враждебен России и что рано или поздно он развяжет против нас войну. Поэтому нам надо разлагать его изнутри и не стесняться делать это!Кстати, именно так в свое время против Советского Союза работали всевозможные подрывные голоса - «Свободная Европа», «Свобода», «Немецкая волна», «Голос Америки»...Все они вели против нас пропаганду, ну и чего нам стесняться? Нам надо буквально 24 часа в сутки вещать и передавать телевизионный сигнал на Украину с тем, чтобы там превалировала наша точка зрения.Нужно действовать точно так же, как на английском языке действует «Раша тудей», которая продолжает успешно завоевывать свои позиции.«... является следствием успеха киевской пропаганды»Нужно менять общественно-политические настроения на Украине, где многие сегодня воспринимают нас как неприкрытых врагов, что, кстати, является следствием успеха киевской пропаганды.Поэтому мы должны противопоставить ей свои информационные ресурсы. По сути, нам надо действовать так, как было при ситуации в «холодной войне», когда всевозможные «голоса» вещали на нас.Многие тогда ловили эти вражеские голоса и, понимаешь, диссидентствовали!.. Вот и нам надо точно так же вещать на Украину и подрывать позиции правящего режима.«Сегодняшняя Украина - это бикфордов шнур, который готов взорвать мир»А вот толерантная Европа делает вид, что не замечает того, что фашизм на Украине сейчас поднимает голову.Впрочем, она «не замечала» подготовку Гитлера к захвату власти в Германии, ну и потом европейцы пожали Вторую мировую войну...По сути, сегодняшняя Украина - это бикфордов шнур, который зажжен, горит и готов взорвать мир.То есть именно Украина во главе с Порошенко такой вот политикой и авантюристическими действиями может стать детонатором в Третьей мировой войне.«Была разобщенность на фоне одного агрессора - Германии»Так что очень кстати перед сегодняшним парадом прозвучали слова Путина о разобщенности мировых держав перед началом Второй мировой войны, хотя тогда все-таки была разобщенность на фоне одного агрессора - Германии, где победил фашизм.Но ведь сегодня в роли мирового жандарма выступают США, а остальные страны просто группируются вокруг Америки, в которой с приходом Трампа так ничего и не изменилось.Поэтому мы по-прежнему говорим: для того чтобы в нынешней международной ситуации проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику, Россия должна полагаться только на свои вооруженные силы!Именно армия дает нашей стране чувство опоры и уверенность в том, что мы сможем уверенно смотреть в будущее!«Мне запомнилась техника ПВО в арктическом исполнении»Что касается нынешнего параде в Москве, то мне, прежде всего, запомнилась техника ПВО в арктическом исполнении. Это зенитно-ракетные комплексы ближнего радиуса действия ТОР-М-2ДТ.Их производит Ижевский электромеханический завод «Купол», который входит в состав концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».«Обеспечивает стопроцентную успешность атак любых воздушных объектов»Это ЗРК ближнего радиуса действия, предназначенные для защиты Арктики, фактически являются автоматами, роботами, которые работает полностью в автоматическом алгоритме.Они обеспечивает стопроцентную успешность атак любых воздушных объектов, попадающих в зону их поражения.Именно эти ЗРК сегодня становятся тем средством, поставка которых активно идет у нас не только в Арктику, но и в основные военные округа, плюс — на экспорт...* * *Владимир ВИНОКУР, народный артист России:«Это просто позор страны!»- Знаешь, я тоже с огромным огорчением читаю сообщения о том, что на Украине идут нападения на участников акции «Бессмертный полк», что с ветеранов срывают георгиевские ленточки...Ну что тут можно сказать? Это просто позор страны! Украина хотела в Европу, а оказалась в полной заднице!«Если что, то у нас много сил...»Что касается слов Путина о том, что трагедию Второй мировой войны не удалось предотвратить из-за попустительства преступной идеологии расового превосходства и разобщенности ведущих стран мира, так это наш президент очень правильно озвучил именно перед парадом!Пусть все видят, что надо быть вместе. Ну а если что, то у нас много сил...«Очень рад, что в нашей армии появились красивые девушки!»На прошедшем в Москве параде в честь праздника Победы мне очень понравились девушки, которые прошли по Красной площади!Я очень рад, что в нашей армии появились красивые девушки! Знаешь, это очень обнадеживает...Какие девушки мне понравились - в белых костюмах или «темный верх - белый низ»? Мне понравились и те, и другие!«Сейчас женщины стали правильно понимать команду «ложись!»...»По-моему, появление таких девушек в наших вооруженных силах является и огромным достижением, и показателем патриотизма!Например, в Израиле женщины уже давно служат в армии. Что ж, когда такие женщины и у нас идут защищать Родину, это просто очень красиво!..Да, в советское время ходила такая байка: мол, почему женщин не берут в армию - потому что они неправильно понимают команду «ложись!»...Ну что ж, а сейчас женщин в армию взяли, значит они стали правильно понимать эту команду!..