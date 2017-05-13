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Киев пытается найти «исконные украинские земли» в России
На Украине вновь заявляют о необходимости вернуть «захваченные украинские земли», к которым некоторые киевские политики относят Кубань, Ростов и даже Брянск. На каком основании в Киеве вообразили, что могут предъявлять подобные территориальные претензии, и имеют ли те хоть какие-нибудь перспективы?
В обмен на возобновление авиационного сообщения с Россией Киев хочет получить Крым, Краснодарский край и «восток Украины», заявил в среду украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.
«Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время», – цитирует Омеляна УНИАН. Он также заявил, что Киев сделал все возможное для взыскания с российских авиакомпаний штрафов за полеты в Крым. При этом министр признал, что пока не удалось добиться от Международной организации гражданской авиации (ИКАО) введения санкций против российских авиакомпаний. «Далее это компетенция Минюста – подать общий иск от Украины к государству-агрессору России», – сказал Омелян.
Всего за две недели до Омеляна, как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля глава военно-гражданской донецкой администрации Павел Жебривский сделал аналогичное заявление. На заседании своей администрации он призвал к возвращению соседней с Кубанью Ростовской области. Так Жебривский откликнулся на доклад одного из мэров о том, что в своем городе тот строит «цветущий Донбасс». «Сейчас мы отстраиваем Донбасс. А уже после начнем восстанавливать Донбасс. Потому что Донбасс – это Луганская и Ростовская области. Я, конечно, очень поддерживаю возвращение Ростовской области в лоно Украины, но пока что будем развивать то, что есть», – цитировал губернатора портал Depo.ua.
Год назад все тот же Жебривский выразил надежду на то, что рано или поздно вернется под власть Киева и Краснодарский край, и Ростовская область, и Воронежская, как и другие «исконно украинские земли» – Курщина и Брянщина.
До Евромайдана претензии такого рода к России позволяли себе только политики маргинального толка. Например, сын вождя бандеровцев, нынешний депутат Верховной рады, Герой Украины Юрий Шухевич на митинге во Львове еще летом 2010 года требовал: «Украина от Тисы до Кавказа предусматривает, что Украина в первую очередь должна вернуть себе Кубань». Вскоре после победы Майдана в таком же духе выступал главарь «Правого сектора*» Дмитрий Ярош. Но политики высшего звена себе такого поначалу не позволяли, однако в последний год призывы к захвату земель «Слободской Украины» превратились в тенденцию. В них публично признавались уже экс-премьер Арсений Яценюк и глава МИД, уроженец Курской области Павел Климкин.
Но даже в правящих кругах Украины претензии на Краснодар поддерживают далеко не все. «Кубань этнически была населена украинцами на момент революции столетней давности, были очень тесные связи с Украиной, но понятно, что Кубань никогда при этом не входила в состав Украинской ССР», – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Алексей Гончаренко. «Есть районы в Белгородской области, которые также в основном этнически украинские. Но это не повод пересматривать границы», – признал депутат.
Не соглашаясь с министром в деталях, Гончаренко, тем не менее, солидарен с его логикой и считает претензии на Кубань чем-то вроде ответного хода за присоединение Крыма. Депутат предлагает рассматривать претензии Омеляна в контексте «большого договора» 1997 года с признанием границ друг друга на момент распада Советского Союза: «Россия признавала границы Украины, соответственно, Украина признавала границы России. Вот статус-кво, к которому, как я считаю, мы рано или поздно вернемся».
На Кубани, впрочем, уже ответили на подобные инсинуации. «Кубань никогда не была и не будет украинской», – заявил глава региона Вениамин Кондратьев, слова которого приводятся на портале краевой администрации. Он заявил о готовности отправить Омеляну «партию учебников по истории и географии для восполнения пробела в знаниях». Кроме того, губернатор посоветовал «не дразнить казачество» и добавил:
«Если у Украины существует дефицит сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, то это не значит, что его надо решать за счет Кубани. Когда Екатерина II жаловала запорожским казакам в пользование российскую землю для создания казачьих куреней, она не могла взять в расчет продовольственные проблемы современной Украины, не существующей на тот временной исторический период как таковой».
Куда бы Киеву подать свой иск
Член Гуманитарного совета при президенте Украины, глава фонда «Украинская политика», историк Константин Бондаренко считает, что отношения Москвы и Киева в целом опять обострились в последние месяцы и именно это побудило политически активную часть общества вытащить из архивов старые карты «исконных украинских земель».
Напомним, что в апреле в Международном суде ООН стартовал процесс Киева против Москвы, первый раунд которого завершился, по мнению аналитиков, «вничью».
«Звучат голоса о том, почему бы нам не предъявить территориальные претензии. Может, подать по этому поводу иск в Международный суд ООН. Все границы в Европе определяются по состоянию на август 1975 года, когда в Хельсинки был подписан заключительный акт. На Украине действительно апеллируют к тому, что договор 1997 года нарушен. Теоретически Киев может подать такой иск, но понятно, что никакой суд не заставит Москву выполнять вердикт, например, о возвращении Крыма», – высказал свое мнение Бондаренко.
Да, Кубань захватили, но – у Турции
В националистических кругах не только тема Краснодарского края, но и Ростовской области давно поднимается, напомнил историк. «В частности, претендуют на Таганрог, Шахты и ряд других населенных пунктов западной части Ростовской области, которые в начале 20-х относились к Украинской ССР. Но Таганрог и Шахты отошли к Российской Федерации еще в середине 20-х в рамках обмена территориями между двумя республиками. Понятно, что претензии необоснованны. Что касается Кубани, то это уже полная утопия. Кубань никогда не принадлежала Украине. Правда, в 1918 году была создана Кубанская народная республика, которая противостояла большевикам, и она действительно провозгласила курс на присоединение к Украине на автономной основе. Но это же никогда не было реализовано!» – воскликнул Бондаренко.
«С гетманом Скоропадским они не договорились об объединении, на Парижской мирной конференции кубанская делегация фактически действовала отдельно от украинской. Лидер этой республики Николай Рябовол погиб в 1919 году от пуль деникинских офицеров, и с этого момента украинское движение на Кубани пришло в упадок», – рассказал историк.
Тот факт, что во времена Екатерины Кубань была заселена в основном выходцами с Украины, не означает, что она является украинской территорией, признал Бондаренко. «Россия действительно в те времена захватила эти земли, но захватила у северокавказских народов, которые были вассалами Турции. Можно сказать, что захватила украинскими руками – руками запорожцев, но при этом понятно, что захватила не у Украины», – подчеркнул он.
Омелян имел в виду просто самолеты
Как пояснил Бондаренко, метафора Омеляна означает, что Киев пока просто не готов к возобновлению авиасообщения. «Омелян – чиновник, причем не наихудший из госслужащих, но он не может идти против мейнстрима. Он озвучивает некие глупые вещи, но эти вещи уже были до него озвучены. Аналогичные вещи уже говорили Яценюк и Порошенко. Климкин уже говорил про Кубань. Жебривский – про Ростовскую область. Так что идти против власти министр не может», – посетовал Бондаренко.
Похоже, на фоне застоя едва ли не во всех сферах жизни – если не считать шоу-бизнес, а конкретно «Евровидение» – украинские государственные деятели решили разыграть беспроигрышную в смысле пиара карту и предъявили территориальные претензии к соседней России. Идея прирезать к Украине куски соседнего государства может надолго отвлечь внимание блогосферы – выглядит-то очень увлекательно. Один за другим сразу два государственных деятеля высшего ранга потребовали вернуть Украине Ростовскую область и Краснодарский край. Тот факт, что эти требования не имеют никакого отношения к реальности, в правящих кругах Киева никого не смущает.
Автор: Юрий Зайнашев
Первоисточник: https://vz.ru/politics/2017/5/10/869683.html
В обмен на возобновление авиационного сообщения с Россией Киев хочет получить Крым, Краснодарский край и «восток Украины», заявил в среду украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.
«Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время», – цитирует Омеляна УНИАН. Он также заявил, что Киев сделал все возможное для взыскания с российских авиакомпаний штрафов за полеты в Крым. При этом министр признал, что пока не удалось добиться от Международной организации гражданской авиации (ИКАО) введения санкций против российских авиакомпаний. «Далее это компетенция Минюста – подать общий иск от Украины к государству-агрессору России», – сказал Омелян.
Всего за две недели до Омеляна, как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля глава военно-гражданской донецкой администрации Павел Жебривский сделал аналогичное заявление. На заседании своей администрации он призвал к возвращению соседней с Кубанью Ростовской области. Так Жебривский откликнулся на доклад одного из мэров о том, что в своем городе тот строит «цветущий Донбасс». «Сейчас мы отстраиваем Донбасс. А уже после начнем восстанавливать Донбасс. Потому что Донбасс – это Луганская и Ростовская области. Я, конечно, очень поддерживаю возвращение Ростовской области в лоно Украины, но пока что будем развивать то, что есть», – цитировал губернатора портал Depo.ua.
Год назад все тот же Жебривский выразил надежду на то, что рано или поздно вернется под власть Киева и Краснодарский край, и Ростовская область, и Воронежская, как и другие «исконно украинские земли» – Курщина и Брянщина.
До Евромайдана претензии такого рода к России позволяли себе только политики маргинального толка. Например, сын вождя бандеровцев, нынешний депутат Верховной рады, Герой Украины Юрий Шухевич на митинге во Львове еще летом 2010 года требовал: «Украина от Тисы до Кавказа предусматривает, что Украина в первую очередь должна вернуть себе Кубань». Вскоре после победы Майдана в таком же духе выступал главарь «Правого сектора*» Дмитрий Ярош. Но политики высшего звена себе такого поначалу не позволяли, однако в последний год призывы к захвату земель «Слободской Украины» превратились в тенденцию. В них публично признавались уже экс-премьер Арсений Яценюк и глава МИД, уроженец Курской области Павел Климкин.
Но даже в правящих кругах Украины претензии на Краснодар поддерживают далеко не все. «Кубань этнически была населена украинцами на момент революции столетней давности, были очень тесные связи с Украиной, но понятно, что Кубань никогда при этом не входила в состав Украинской ССР», – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Алексей Гончаренко. «Есть районы в Белгородской области, которые также в основном этнически украинские. Но это не повод пересматривать границы», – признал депутат.
Не соглашаясь с министром в деталях, Гончаренко, тем не менее, солидарен с его логикой и считает претензии на Кубань чем-то вроде ответного хода за присоединение Крыма. Депутат предлагает рассматривать претензии Омеляна в контексте «большого договора» 1997 года с признанием границ друг друга на момент распада Советского Союза: «Россия признавала границы Украины, соответственно, Украина признавала границы России. Вот статус-кво, к которому, как я считаю, мы рано или поздно вернемся».
На Кубани, впрочем, уже ответили на подобные инсинуации. «Кубань никогда не была и не будет украинской», – заявил глава региона Вениамин Кондратьев, слова которого приводятся на портале краевой администрации. Он заявил о готовности отправить Омеляну «партию учебников по истории и географии для восполнения пробела в знаниях». Кроме того, губернатор посоветовал «не дразнить казачество» и добавил:
«Если у Украины существует дефицит сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, то это не значит, что его надо решать за счет Кубани. Когда Екатерина II жаловала запорожским казакам в пользование российскую землю для создания казачьих куреней, она не могла взять в расчет продовольственные проблемы современной Украины, не существующей на тот временной исторический период как таковой».
Куда бы Киеву подать свой иск
Член Гуманитарного совета при президенте Украины, глава фонда «Украинская политика», историк Константин Бондаренко считает, что отношения Москвы и Киева в целом опять обострились в последние месяцы и именно это побудило политически активную часть общества вытащить из архивов старые карты «исконных украинских земель».
Напомним, что в апреле в Международном суде ООН стартовал процесс Киева против Москвы, первый раунд которого завершился, по мнению аналитиков, «вничью».
«Звучат голоса о том, почему бы нам не предъявить территориальные претензии. Может, подать по этому поводу иск в Международный суд ООН. Все границы в Европе определяются по состоянию на август 1975 года, когда в Хельсинки был подписан заключительный акт. На Украине действительно апеллируют к тому, что договор 1997 года нарушен. Теоретически Киев может подать такой иск, но понятно, что никакой суд не заставит Москву выполнять вердикт, например, о возвращении Крыма», – высказал свое мнение Бондаренко.
Да, Кубань захватили, но – у Турции
В националистических кругах не только тема Краснодарского края, но и Ростовской области давно поднимается, напомнил историк. «В частности, претендуют на Таганрог, Шахты и ряд других населенных пунктов западной части Ростовской области, которые в начале 20-х относились к Украинской ССР. Но Таганрог и Шахты отошли к Российской Федерации еще в середине 20-х в рамках обмена территориями между двумя республиками. Понятно, что претензии необоснованны. Что касается Кубани, то это уже полная утопия. Кубань никогда не принадлежала Украине. Правда, в 1918 году была создана Кубанская народная республика, которая противостояла большевикам, и она действительно провозгласила курс на присоединение к Украине на автономной основе. Но это же никогда не было реализовано!» – воскликнул Бондаренко.
«С гетманом Скоропадским они не договорились об объединении, на Парижской мирной конференции кубанская делегация фактически действовала отдельно от украинской. Лидер этой республики Николай Рябовол погиб в 1919 году от пуль деникинских офицеров, и с этого момента украинское движение на Кубани пришло в упадок», – рассказал историк.
Тот факт, что во времена Екатерины Кубань была заселена в основном выходцами с Украины, не означает, что она является украинской территорией, признал Бондаренко. «Россия действительно в те времена захватила эти земли, но захватила у северокавказских народов, которые были вассалами Турции. Можно сказать, что захватила украинскими руками – руками запорожцев, но при этом понятно, что захватила не у Украины», – подчеркнул он.
Омелян имел в виду просто самолеты
Как пояснил Бондаренко, метафора Омеляна означает, что Киев пока просто не готов к возобновлению авиасообщения. «Омелян – чиновник, причем не наихудший из госслужащих, но он не может идти против мейнстрима. Он озвучивает некие глупые вещи, но эти вещи уже были до него озвучены. Аналогичные вещи уже говорили Яценюк и Порошенко. Климкин уже говорил про Кубань. Жебривский – про Ростовскую область. Так что идти против власти министр не может», – посетовал Бондаренко.
Похоже, на фоне застоя едва ли не во всех сферах жизни – если не считать шоу-бизнес, а конкретно «Евровидение» – украинские государственные деятели решили разыграть беспроигрышную в смысле пиара карту и предъявили территориальные претензии к соседней России. Идея прирезать к Украине куски соседнего государства может надолго отвлечь внимание блогосферы – выглядит-то очень увлекательно. Один за другим сразу два государственных деятеля высшего ранга потребовали вернуть Украине Ростовскую область и Краснодарский край. Тот факт, что эти требования не имеют никакого отношения к реальности, в правящих кругах Киева никого не смущает.
Автор: Юрий ЗайнашевПервоисточник: https://vz.ru/politics/2017/5/10/869683.html
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