Киев пытается найти «исконные украинские земли» в России

На Украине вновь заявляют о необходимости вернуть «захваченные украинские земли», к которым некоторые киевские политики относят Кубань, Ростов и даже Брянск. На каком основании в Киеве вообразили, что могут предъявлять подобные территориальные претензии, и имеют ли те хоть какие-нибудь перспективы?В обмен на возобновление авиационного сообщения с Россией Киев хочет получить Крым, Краснодарский край и «восток Украины», заявил в среду украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян.«Я думаю, что мы восстановим авиасообщение с Россией только после возвращения Крыма, востока Украины и, надеюсь, Кубани и других украинских территорий, которые были захвачены Россией в свое время», – цитирует Омеляна УНИАН. Он также заявил, что Киев сделал все возможное для взыскания с российских авиакомпаний штрафов за полеты в Крым. При этом министр признал, что пока не удалось добиться от Международной организации гражданской авиации (ИКАО) введения санкций против российских авиакомпаний. «Далее это компетенция Минюста – подать общий иск от Украины к государству-агрессору России», – сказал Омелян.Всего за две недели до Омеляна, как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля глава военно-гражданской донецкой администрации Павел Жебривский сделал аналогичное заявление. На заседании своей администрации он призвал к возвращению соседней с Кубанью Ростовской области. Так Жебривский откликнулся на доклад одного из мэров о том, что в своем городе тот строит «цветущий Донбасс». «Сейчас мы отстраиваем Донбасс. А уже после начнем восстанавливать Донбасс. Потому что Донбасс – это Луганская и Ростовская области. Я, конечно, очень поддерживаю возвращение Ростовской области в лоно Украины, но пока что будем развивать то, что есть», – цитировал губернатора портал Depo.ua.Год назад все тот же Жебривский выразил надежду на то, что рано или поздно вернется под власть Киева и Краснодарский край, и Ростовская область, и Воронежская, как и другие «исконно украинские земли» – Курщина и Брянщина.До Евромайдана претензии такого рода к России позволяли себе только политики маргинального толка. Например, сын вождя бандеровцев, нынешний депутат Верховной рады, Герой Украины Юрий Шухевич на митинге во Львове еще летом 2010 года требовал: «Украина от Тисы до Кавказа предусматривает, что Украина в первую очередь должна вернуть себе Кубань». Вскоре после победы Майдана в таком же духе выступал главарь «Правого сектора*» Дмитрий Ярош. Но политики высшего звена себе такого поначалу не позволяли, однако в последний год призывы к захвату земель «Слободской Украины» превратились в тенденцию. В них публично признавались уже экс-премьер Арсений Яценюк и глава МИД, уроженец Курской области Павел Климкин.Но даже в правящих кругах Украины претензии на Краснодар поддерживают далеко не все. «Кубань этнически была населена украинцами на момент революции столетней давности, были очень тесные связи с Украиной, но понятно, что Кубань никогда при этом не входила в состав Украинской ССР», – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампред фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Алексей Гончаренко. «Есть районы в Белгородской области, которые также в основном этнически украинские. Но это не повод пересматривать границы», – признал депутат.Не соглашаясь с министром в деталях, Гончаренко, тем не менее, солидарен с его логикой и считает претензии на Кубань чем-то вроде ответного хода за присоединение Крыма. Депутат предлагает рассматривать претензии Омеляна в контексте «большого договора» 1997 года с признанием границ друг друга на момент распада Советского Союза: «Россия признавала границы Украины, соответственно, Украина признавала границы России. Вот статус-кво, к которому, как я считаю, мы рано или поздно вернемся».На Кубани, впрочем, уже ответили на подобные инсинуации. «Кубань никогда не была и не будет украинской», – заявил глава региона Вениамин Кондратьев, слова которого приводятся на портале краевой администрации. Он заявил о готовности отправить Омеляну «партию учебников по истории и географии для восполнения пробела в знаниях». Кроме того, губернатор посоветовал «не дразнить казачество» и добавил:«Если у Украины существует дефицит сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, то это не значит, что его надо решать за счет Кубани. Когда Екатерина II жаловала запорожским казакам в пользование российскую землю для создания казачьих куреней, она не могла взять в расчет продовольственные проблемы современной Украины, не существующей на тот временной исторический период как таковой».Член Гуманитарного совета при президенте Украины, глава фонда «Украинская политика», историк Константин Бондаренко считает, что отношения Москвы и Киева в целом опять обострились в последние месяцы и именно это побудило политически активную часть общества вытащить из архивов старые карты «исконных украинских земель».Напомним, что в апреле в Международном суде ООН стартовал процесс Киева против Москвы, первый раунд которого завершился, по мнению аналитиков, «вничью».«Звучат голоса о том, почему бы нам не предъявить территориальные претензии. Может, подать по этому поводу иск в Международный суд ООН. Все границы в Европе определяются по состоянию на август 1975 года, когда в Хельсинки был подписан заключительный акт. На Украине действительно апеллируют к тому, что договор 1997 года нарушен. Теоретически Киев может подать такой иск, но понятно, что никакой суд не заставит Москву выполнять вердикт, например, о возвращении Крыма», – высказал свое мнение Бондаренко.В националистических кругах не только тема Краснодарского края, но и Ростовской области давно поднимается, напомнил историк. «В частности, претендуют на Таганрог, Шахты и ряд других населенных пунктов западной части Ростовской области, которые в начале 20-х относились к Украинской ССР. Но Таганрог и Шахты отошли к Российской Федерации еще в середине 20-х в рамках обмена территориями между двумя республиками. Понятно, что претензии необоснованны. Что касается Кубани, то это уже полная утопия. Кубань никогда не принадлежала Украине. Правда, в 1918 году была создана Кубанская народная республика, которая противостояла большевикам, и она действительно провозгласила курс на присоединение к Украине на автономной основе. Но это же никогда не было реализовано!» – воскликнул Бондаренко.«С гетманом Скоропадским они не договорились об объединении, на Парижской мирной конференции кубанская делегация фактически действовала отдельно от украинской. Лидер этой республики Николай Рябовол погиб в 1919 году от пуль деникинских офицеров, и с этого момента украинское движение на Кубани пришло в упадок», – рассказал историк.Тот факт, что во времена Екатерины Кубань была заселена в основном выходцами с Украины, не означает, что она является украинской территорией, признал Бондаренко. «Россия действительно в те времена захватила эти земли, но захватила у северокавказских народов, которые были вассалами Турции. Можно сказать, что захватила украинскими руками – руками запорожцев, но при этом понятно, что захватила не у Украины», – подчеркнул он.Как пояснил Бондаренко, метафора Омеляна означает, что Киев пока просто не готов к возобновлению авиасообщения. «Омелян – чиновник, причем не наихудший из госслужащих, но он не может идти против мейнстрима. Он озвучивает некие глупые вещи, но эти вещи уже были до него озвучены. Аналогичные вещи уже говорили Яценюк и Порошенко. Климкин уже говорил про Кубань. Жебривский – про Ростовскую область. Так что идти против власти министр не может», – посетовал Бондаренко.Похоже, на фоне застоя едва ли не во всех сферах жизни – если не считать шоу-бизнес, а конкретно «Евровидение» – украинские государственные деятели решили разыграть беспроигрышную в смысле пиара карту и предъявили территориальные претензии к соседней России. Идея прирезать к Украине куски соседнего государства может надолго отвлечь внимание блогосферы – выглядит-то очень увлекательно. Один за другим сразу два государственных деятеля высшего ранга потребовали вернуть Украине Ростовскую область и Краснодарский край. Тот факт, что эти требования не имеют никакого отношения к реальности, в правящих кругах Киева никого не смущает.