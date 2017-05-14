На передовых рубежах внутренней обороны

Террористический акт в Петербургском метрополитене 3 апреля еще долго будет оставаться незаживающей раной в наших сердцах и нашей памяти. Трагедия могла унести гораздо больше жизней, если бы не четкие действия российских спецслужб, оперативное осуществление всего комплекса антитеррористических мероприятий, которые были разработаны и приняты на законодательном уровне в последние годы. К их числу относится и принятое в прошлом году президентом России Владимиром Путиным решение о создании Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Одной из основных ее задач является организация участия войск национальной гвардии в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в обеспечении правового режима контртеррористической операции. Но в самой Росгвардии не хотят раскрывать секреты своей работы.«У меня с собой документы, в которых есть вся хронология. Как все развивалось и как действовали. Вы хотите узнать технические вопросы? Вы никогда их не узнаете. Если мы сейчас будем рассказывать, что было сделано в 14 часов 42 минуты, то есть уже через две минуты после взрыва, мы сразу выложим нашим врагам пособие, как в следующий раз им действовать, чтобы обойти предпринимаемые нами предупредительные меры», – заявил на брифинге 11 апреля советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерал армии Юрий Балуевский.И все-таки об одном эпизоде деятельности Росгвардии, связанном с терактом в метро, нельзя не сказать. Ведь, как теперь известно, было два самодельных взрывных устройства. Второе, заложенное на станции «Площадь Восстания», обезвредил старший инженер-сапер майор Максим Качан. «На самодельном взрывном устройстве был двойной ряд шарикоподшипников, прикрученных скотчем, и, соответственно, корпус огнетушителя тоже состоял из слоистого металла. До этого такие устройства мы видели только на Ближнем Востоке», - рассказал офицер телеканалу «Звезда».Произошедшие в конце 2016 – начале 2017 года теракты в Великобритании, Германии, Франции, Швеции свидетельствуют о постоянном совершенствовании исполнителями своих преступных замыслов. Как сказал Юрий Балуевский на встрече с журналистами, если мы хотим получить положительный результат в борьбе с этим международным явлением, то мы не вправе раскрывать уже наработанный алгоритм действий войск национальной гвардии и других российских ведомств.«По нашей оценке, – продолжал Балуевский, – действия подразделений войск национальной гвардии, которые обеспечивали минимизацию последствий трагедии в Петербургском метрополитене, признаны оптимальными, действенными и требующими дальнейшего совершенствования».За этой скупой оценкой скрывается огромный пласт организаторской и учебно-боевой деятельности, научно-технической и методической работы, входящей в полномочия Росгвардии. Сегодня именно это ведомство участвует в экспертной оценке состояния антитеррористической защищенности и безопасности охраняемых войсками национальной гвардии объектов. В их число наравне с атомными электростанциями, морскими портами, базой Атомфлота и другими важными государственными объектами входит транспортная инфраструктура, в частности, метрополитены в городах-миллионниках. На этих предприятиях реализован и постоянно совершенствуется комплекс мер по обеспечению физической защиты объектов и людей. Для осуществления своих полномочий Росгвардия использует новейшие достижения в области науки и техники, самые современные технологии и информационные системы.Обеспечение безопасности людей и объектов зависит не только от охраняющих их войск национальной гвардии. Эта задача стоит перед каждым ведомством и входящей в него организацией. Например, по данным Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki. gov.ru) Петербургский метрополитен за последние два года потратил более 1 млрд руб. на системы видеонаблюдения, досмотровое оборудование и оплату услуг частных охранных предприятий.Однако как ни надейся на самую совершенную и современную технику и технологии, а последним рубежом обороны является человек, в чьих руках эта техника, собственного говоря, становится «умной». Старший сержант транспортной полиции Дмитрий Маковкин 29 декабря 2013 года, по сути, прикрыл собой людей на железнодорожном вокзале в Волгограде, когда при входе в здание перед рамками металлоискателей пытался остановить подозрительного мужчину, который оказался террористом и привел в действие взрывное устройство. Вместе с Дмитрием Маркиным погибли инспекторы по досмотру Сергей Наливайко и Денис Андреев.Служба в войсках национальной гвардии постоянно сопряжена с риском для здоровья и самой жизни. В ночь на 24 марта в Наурском районе Чеченской Республики группа бандитов попыталась прорваться на территорию 140-го артиллерийского полка Росгвардии. В ходе боя бандиты были уничтожены. Однако и Росгвардия понесла потери. Погибли шесть военнослужащих. В ходе расследования представители центрального аппарата ведомства, срочно выехавшие на место боестолкновения, установили, что военнослужащие действовали мужественно, в соответствии с должностными обязанностями и воинскими уставами.В прошлом году войска национальной гвардии уничтожили 125 бандитов, в том числе с десяток лидеров бандформирований, ликвидировали более 300 объектов инфраструктуры бандитского подполья на территории Северо-Кавказского федерального округа. Были предотвращены попытки выезда граждан Российской Федерации на Ближний Восток для участия в международных террористических организациях. В других регионах – пресекали попытки захвата заложников, обезвреживали вооруженных преступников, ликвидировали организованные преступные группы.Соединения, части и организации национальной гвардии в прошлом году успешно решили и другие задачи, поставленные руководством страны и Национальным антитеррористическим комитетом, в частности, выполнили масштабные мероприятия по обеспечению безопасности парламентских выборов в единый день голосования 18 сентября 2016 года.На очереди у Росгвардии комплекс мероприятий по обеспечению безопасности восьмого по счету футбольного турнира среди национальных сборных – Кубка Конфедераций FIFA 2017, который пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах – Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В матчах «Турнира чемпионов» примут участие восемь национальных команд: России, Австралии, Германии, Камеруна, Мексики, Новой Зеландии, Португалии и Чили. Будет много гостей, болельщиков. Этот турнир рассматривается как «репетиционный» перед чемпионатом мира, финальная часть которого пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Рука тянется написать, что участие в обеспечении безопасности турнира тоже станет большой репетицией для войск национальной гвардии перед ЧМ-2018. Но особенность антитеррористической деятельности и в целом обеспечения безопасности состоит как раз в том, что в ней нет места для «репетиций». Готовность к действиям должна быть высокой и постоянной, что и продемонстрировали бойцы ОМОНа Главного управления Росгвардии по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками МЧС и МВД в начале апреля на стадионе «Санкт-Петербург – Арена», где в преддверии Кубка Конфедераций прошли масштабные учения. По легенде, во время проведения матча на трибунах возник пожар. Воспользовавшись паникой, некоторые граждане стали провоцировать беспорядки. Правоохранители организовали эвакуацию зрителей и оказали помощь спасателям МЧС в тушении огня. Сотрудники Росгвардии задержали зачинщиков беспорядков.На Росгвардию, как и на другие ведомства, безусловно, возлагается большая ответственность за безопасность участников и гостей международных спортивных состязаний. Если сравнивать по объему и степени сложности предстоящую работу на ЧМ-2018, например, с теми задачами, которые решались во время проведения XXII Олимпийских зимних игр в Сочи, то забот у органов правопорядка и антитеррора заметно прибавится. Ведь Олимпийские игры проходили в одном регионе, а проведение ЧМ-2018 запланировано на 12 стадионах в 11 городах, расположенных в четырех из восьми федеральных округах России.Еще одним ответственным экзаменом для сил правопорядка в будущем году станет обеспечение безопасности в стране в период подготовки и проведения президентских выборов в марте 2018 года и инаугурации вновь избранного президента России. Впрочем, некорректно разделять задачи Росгвардии по времени, месту и общественно-политической значимости событий, в обеспечении безопасности которых участвует Росгвардия.«На улицах городов и поселков, в своих домах люди должны чувствовать себя спокойно, в безопасности и быть уверенными, что в случае необходимости мы незамедлительно придем к ним на помощь», – сказал 6 апреля директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов, обращаясь к участникам межведомственного совещания по вопросам организации взаимодействия подразделений Росгвардии с органами власти Краснодарского края и выполнения задач по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в регионе. В его словах – вся квинтэссенция задачи и главной цели деятельности войск Росгвардии.Надо признать, что служба в соединениях, частях и организациях Росгвардии требует от человека большой самоотдачи, мужества, стойкости, терпения, а порой и жертвенности. В Положении о Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, утвержденном указом президента РФ от 30 сентября 2016 года № 510, записано, что сотруднику в любой момент могут изменить режим служебного времени, возложить на него дополнительные обязанности, отправить в командировку в другую местность или временно перевести к другому месту службы, установить особые условия и дополнительные ограничения при проведении контртеррористической операции, ликвидации последствий аварий, катастроф и других чрезвычайных ситуаций.«Не хочу обижать моих коллег в Вооруженных силах, где я прослужил более 45 лет, но сегодня войска национальной гвардии выходят на первые роли в единении народа и силовых структур. От того, насколько успешными будут наши действия, зависит, насколько успешно мы взаимодействуем друг с другом. Если офицер, солдат, сотрудник войск национальной гвардии и других силовых структур увидит, что ущемляются права гражданина, человека, личности, он не пройдет мимо. Как я понимаю, в первую очередь должен сработать сигнал «помоги, спаси». Это заложено в документы, которые сегодня разработаны, разрабатываются, внедряются в сознание и практику подготовки наших военнослужащих», – сказал журналистам на брифинге генерал армии Юрий Балуевский.Согласитесь, не каждому по плечу погон Росгвардии, не каждому по силам тяжесть боевой разгрузки. Но это почетная служба, и мы вправе гордится теми, кто ее выбирает.