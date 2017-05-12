17:33 12 мая

Сирийские курды получили партию обещанного американцами оружия

Формирования Демократических сил Сирии (SDF), большую часть которых составляют курдские отряды самообороны (YPG и YPJ), 11 мая получили оружие и бронетехнику от США согласно указу американского президента, передает РИА Новости сообщение источника в SDF.

Сирийские курды получили партию обещанного американцами оружия


После того, как президент США Дональд Трамп принял решение о поставке нам вооружения, вчера вечером мы получили бронетехнику и тяжелое вооружение. Мы получили в большом количестве автомобили Hummer. Также были доставлены танки, минометы, ракеты с тепловым наведением. Оружие и бронетехника были доставлены по суше с территории Иракского Курдистана к КПП Семелка, а затем направлены в регион Рожава. Оттуда вооружение на фурах было доставлено в район Кобани и на юг Тель-Абьяда (к северу от Ракки),
рассказал собеседник агентства.


По его словам, «это оружие и бронированные автомобили Hummer будут активно использоваться в ходе продолжающейся операции по освобождению Ракки от боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ), в частности, во время штурма города».

Ранее возможность поставок оружия курдам вызвала острое недовольство Анкары, которая считает, что данные формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

Использованы фотографии: Reuters/Pixstream
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Комментарии 14

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  1. RASKAT Сегодня, 16:31
    Супер партия из трех бронетранспортеров, ребята мол ни в чем себе не отказывайте.
    RASKAT
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 16:43
      Хохлы наверное рвут и мечут от зависти..? А вообще думаю США мстит Эрдогану за сближение с Россией! Больно бьют черти матрасные..Ну ничего!
      ОТДЕЛ
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 16:47
        Какое к черту сближение? Эрдоган уже все кулаки сбил об нашу спину))
        DIVAN SOLDIER
        1. Pirogov Сегодня, 17:31
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          Какое к черту сближение? Эрдоган уже все кулаки сбил об нашу спину))

          Вот вот нашли подругу султаншу ,а теперь он власть полную получил, совсем с рельс сойдёт. Зато ГАЗПРОМ на мази.......
          Pirogov
  2. Комментарий был удален.
  3. рич Сегодня, 16:32
    Сирийские курды получили партию обещанного американцами оружия

    Что предпримет в ответ Эрдоган?
    рич
    1. Владимирец Сегодня, 16:35
      Цитата: рич
      Что предпримет в ответ Эрдоган?

      Крик, шум, пыль, барабаны и перья, в общем, всё в восточном стиле. yes
      Владимирец
      1. рич Сегодня, 16:50
        Все так , Евгений. И под музыку Турецкого марша Моцарта. Концерт закончится. И все зрители разойдутся
        рич
        1. bouncyhunter Сегодня, 17:02
          Дима , Женя - ничего хорошего из такого матрасного пинг-понга не выйдет , кроме большой крови .
          bouncyhunter
  4. akims Сегодня, 16:33
    Турция, ау!
    akims
  5. DIVAN SOLDIER Сегодня, 16:35
    Можно поздравить американцев с успешным разделением Сирии.
    DIVAN SOLDIER
  6. Yeraz Сегодня, 16:51
    Интересно,что за танки были поставлены.Советского или западного?
    Yeraz
  7. moskowit Сегодня, 17:15
    Между прочим это очень серьёзная акция. Только, только объявили и уже поставили.... Американцы ведь никогда не поддерживали курдов.... Что то здесь нечисто... Хотят поддержать напряжённость в регионе. Не удивлюсь если вдруг американцы озаботятся курдской независимостью....
    moskowit
  8. Вождь краснокожих Сегодня, 17:28
    Вот тут Эрдоган и почувствует, каково оно, когда в спину... Или ниже спины... wassat
    Вождь краснокожих
  9. Mareco Сегодня, 17:30
    Видел фотки с Абрамсами, правда не уверен курдам ли это или американцы сами будут ими рулить. Плюс Хамви разные.
    Курды парни толковые, используют все грамотно.
    Mareco
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