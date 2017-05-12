Сирийские курды получили партию обещанного американцами оружия

После того, как президент США Дональд Трамп принял решение о поставке нам вооружения, вчера вечером мы получили бронетехнику и тяжелое вооружение. Мы получили в большом количестве автомобили Hummer. Также были доставлены танки, минометы, ракеты с тепловым наведением. Оружие и бронетехника были доставлены по суше с территории Иракского Курдистана к КПП Семелка, а затем направлены в регион Рожава. Оттуда вооружение на фурах было доставлено в район Кобани и на юг Тель-Абьяда (к северу от Ракки),

Формирования Демократических сил Сирии (SDF), большую часть которых составляют курдские отряды самообороны (YPG и YPJ), 11 мая получили оружие и бронетехнику от США согласно указу американского президента, передает РИА Новости сообщение источника в SDF.рассказал собеседник агентства.По его словам, «это оружие и бронированные автомобили Hummer будут активно использоваться в ходе продолжающейся операции по освобождению Ракки от боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ), в частности, во время штурма города».Ранее возможность поставок оружия курдам вызвала острое недовольство Анкары, которая считает, что данные формирования тесно связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.