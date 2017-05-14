Москва всегда виновата

В конце прошлого месяца, через три дня после крупной атаки боевиков движения Талибан (ДТ) на военную базу Афганской национальной армии в Мазари-Шарифе, в ходе которой погибло около 150 военнослужащих, в Кабул с необъявленным визитом прибыл министр обороны США Джеймс Мэттис. Это была первая поездка бывшего генерала в Афганистан в роли главы Пентагона.В заявлении, опубликованном резиденцией президента Афганистана Ашрафом Гани, говорится, что стороны обменялись мнениями по двусторонним отношениям и по вопросу безопасности страны и региона в целом, а также обсудили сотрудничество в области борьбы с терроризмом, контрабандой наркотиков и коррупцией.На встрече глава афганского правительства заявил, что мировое сообщество должно объединить усилия и единым фронтом противостоять против этих угроз, поскольку они опасны не только для его страны, но и для мира в целом. Президент также отметил, что силы безопасности Афганистана, находящиеся на передовой линии фронта сражений с международным терроризмом, будут и дальше продолжать свою борьбу. Министр Мэттис, в свою очередь, заверил Кабул в том, что Вашингтон будет и дальше оказывать его властям действенную поддержку и всячески помогать в борьбе с террором и в обеспечении национальной безопасности.Но по завершении визита на совместной пресс-конференции, в которой принимал участие командующий ВС США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон, глава Пентагона сделал очередное громкое заявление. Он объявил, что США будут противостоять России в Афганистане, поскольку последняя якобы поставляет оружие «Талибану».Как объявил представителям прессы Мэттис, президент США Дональд Трамп дал указание о рассмотрении политики Белого дома Афганистане и ее корректировке в случае необходимости. А это требует проведения переговоров с Кабулом, а также учета мнений генерала Николсона, генерального секретаря НАТО и лидеров всех стран, которые отправляют своих военных на поля сражений с боевиками. Только таким образом, заявил Мэттис, можно выработать наиболее эффективные подходы к противодействию международному терроризму и региональным формированиям боевиков.Он также подчеркнул, что командующий Николсон является одним из самых опытных руководителей войск и обладает стратегическим мышлением. Взаимодействие между афганским правительством, дипломатами и военными, которое на настоящий момент сложилось Афганистане, министр оценил крайне высоко.Мэттис отметил, что нынешний год будет очень трудным для сил обеспечения безопасности Афганистана и для международных формирований, которые ведут совместную борьбу с терроризмом и противодействуют всем тем, кто хочет сменить легитимное правительство страны.«Если Талибан хочет включиться в политический процесс и честно трудиться во имя положительного будущего афганского народа, который давно и тяжело страдает, то ему необходимо только отказаться от насилия и порвать с терроризмом. А это очень малая цена за присоединение к политическому процессу», – сказал Мэттис.На вопрос журналиста газеты Washington Post, что будет делаться для того, чтобы препятствовать поставкам российского оружия в Афганистан и появления его у талибов, глава Пентагона ответил, что «Россия намерена играть роль стратегического соперника во многих областях». «Мы будем взаимодействовать с Россией на дипломатическом уровне. Мы будем делать это там, где это возможно, но мы будем противостоять России на тех направлениях, где ее действия противоречат международному праву или нарушают суверенитет других стран», – заявил военный министр. Мэттис подчеркнул, что поставки оружия в Афганистан из России и из любой другой страны он считает нарушением международного права. Глава Пентагона сказал, с сообщением о поставках каких видов оружия со стороны России выступит генерал Николсон.Однако командующий не привел каких-либо конкретных фактов о российском оружии, поступающем в распоряжение талибов. Он только заявил, что «не будет опровергать сам факт поставок российского оружия местным талибам».Подобные обвинения в адрес Москвы звучали и раньше. В конце марта командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти объявил о росте влияния России на лидеров движения «Талибан» (запрещено в России). В ходе слушаний в Сенате, отвечая на вопросы сенаторов, американский военачальник заявил, что он не может полностью отрицать возможность сотрудничества Кремля с талибами. Он сказал, что Россия вполне может оказывать помощь этому движению.В последнее время в американской прессе регулярно появляются статьи, которые, правда, всегда основываются только на свидетельствах анонимных источников и на заявлениях официальных лиц США, о том, что Россия якобы поставляет оружие талибам. Так, в одной из недавно опубликованных статей американской газеты Wall Street Journal говорится, что, по заявлениям представителей МО США, в течение 18 месяцев в руках боевиков «Талибана» появляется все больше стрелкового оружия, которое происходит из России. Причем это не только «калашниковы», но и пулеметы и средства ПВО. Подобные утверждения озвучиваются и в других СМИ.Реакция российского Министерства иностранных дел на все обвинения со стороны Америки, если они не имели под собой почвы, всегда следовала незамедлительно. В прошедшем марте, буквально на следующий день после поклепа на Москву, возведенного в Сенате генералом Скапаротти, по данному вопросу высказался глава второго департамента Азии МИДа Замир Каблуов. Дипломат заявил, что эти обвинения не имеют под собой никакой почвы, являются ложью и не заслуживают какой-либо реакции, так как являются не более чем попыткой оправдать провал американских политиков и военных в Афганистане.Реакция внешнеполитического ведомства РФ на заявления Мэттиса и генерала Николсона тоже была практически моментальной. Но на этот раз она прозвучала непосредственно из уст главы МИДа. 25 апреля, после окончания переговоров министра иностранных дел России с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Заньером, состоялась их совместная пресс-конференция по итогам встречи, на которой присутствовали представители отечественных и зарубежных СМИ. Один из журналистов сослался на то, что за день до этой пресс-коференции американские газеты запестрели статьями, в которых Кремль в очередной раз обвинялся в неправомочных действиях. Речь шла о том, что Россия якобы вооружает талибов, и о том, что Запад готов решительно противостоять ей в этом вопросе. Журналист хотел понять, насколько связано появление подобных обвинений с недавней активизацией движения «Талибан» и нанесением их отрядами ударов по афганским и американским войскам.Сергей Лавров довольно подробно ответил на поставленный вопрос и четко изложил позицию российского руководства по афганской проблеме. Прежде всего он сказал, что «это непрофессиональные заявления, которые ни на чем не основаны». Министр подчеркнул, что сегодня на Западе о России говорят часто, плохо и болтают всякое, но «никто не предъявляет ни единого факта, подтверждающего эти негативные заявления». Лавров выразил твердое убеждение в том, что «те, кто в США получает деньги за доставку руководству страны достоверной разведывательной информации, прекрасно знают, что это лживое утверждение». «Я убежден также в том, что эти люди знают, кто вооружает и поддерживает ИГ (организация запрещена в России. – В.И.) в Ираке, Сирии и в Афганистане, на севере которого игиловцы уже «пустили корни». Думаю, что им это также известно. Если это не непрофессионализм, то, наверное, это попытка отвлечь внимание от неких замыслов по смене курса в отношении сирийского урегулирования. У нас появляются и укрепляются подобные подозрения в последние дни. Ощущаем попытки некоторых наших коллег поставить крест на резолюции Совета Безопасности ООН о политическом урегулировании ситуации в САР на основе межсирийского диалога и перейти к старой теме смены режима», – сказал главный дипломат России. Он также добавил, что все эти действия получат решительный отпор со стороны Москвы, а Совет Безопасности ООН не отойдет от своей принципиальной позиции, заключенной в резолюции 2254.«Что касается заявлений представителей США, то они не только содержали обвинения, что мы будто бы вооружаем талибов (это совсем запредельно с точки зрения объективного восприятия информации), но и что мы в принципе выступаем за диалог с талибами. Напомню, что на всем протяжении правления бывшего президента США Барака Обамы Соединенные Штаты «выходили» на талибов тайно, дискретно, в обход установленных Советом Безопасности ООН по просьбе правительства Афганистана критериев, которые описывали возможность участвовать в национальном диалоге для талибов. Эти критерии были очень просты: во-первых, прекращение насилия и связей с террористическими организациями, а во-вторых, подтверждение уважения Конституции Афганистана. Без каких-либо условий США «выходили» на талибов, когда талибы открыли свой офис в столице Катара г. Дохе. Они также делали многое другое», – подчеркнул Сергей Лавров.Он отметил тот факт, что сегодня Россия выступает «за одну простую идею – за подключение талибов к национальному диалогу на основе утвержденных Советом Безопасности ООН по просьбе правительства Афганистана критериев: прекратить насилие, порвать с терроризмом и уважать Конституцию».Министр напомнил присутствующим, что буквально вчера США устами одного из своих представителей заявили (понятно, что Лавров имел в виду Мэттиса), что они тоже готовы допустить участие талибов в национальном диалоге, если лидеры движения прекратят насилие и «порвут» с терроризмом. «Американский представитель не упомянул условие уважения Конституции Афганистана. Выводы делайте сами. Я окончательно могу сказать, что без диалога между правительством и талибами на основе этих принципов очень трудно надеяться на национальное примирение в Афганистане», – сказал глава российских дипломатов.По словам Лаврова, российское руководство «хочет, чтобы Афганистан перестал быть источником террористической и наркоугрозы, которая многократно возросла в период пребывания там многолетней миссии НАТО и когда там сейчас находится новая миссия Североатлантического альянса». «Не надо валить с больной головы на здоровую. Нужно всем объединиться и помогать афганцам устраивать свой диалог о национальном примирении на основе критериев, закрепленных в резолюции Совета Безопасности ООН», – подчеркнул министр.«Две недели назад в Москве проходила международная встреча по Афганистану с участием афганского правительства и стран – соседей этого государства. На эту встречу мы пригласили представителей США. Они отказались, сославшись на то, что их афганская политика находится в стадии формирования. Казалось бы, если они еще ее формируют, то самое время посидеть и послушать, что говорят люди, вовлеченные в афганское урегулирование. Но США предпочли не направлять своих представителей в Москву. Видимо, это также часть их стратегии – попытаться обвинить в афганских провалах Вашингтона Российскую Федерацию», – констатировал глава внешнеполитического ведомства. Он также сказал, что сегодня довольно странно выглядят попытки как-то обелить «ошибки, допущенные натовской миссией еще при администрации Барака Обамы».Здесь нельзя не отметить тот факт, что ДТ уже в 2015 году было фактически признано Кабулом равноправным партнером по диалогу. В том году официальные лица Афганистана несколько раз общались с его представителями в Катаре, Китае, ОАЭ, Норвегии и в Пакистане. Российские дипломаты напомнили мировому сообществу о том, что контакты с талибами поддерживают многие государства региона, а также Миссия ООН в Афганистане. В конце марта МИД РФ так объяснил свою позицию по отношениям с талибами: «В Москве было принято решение активизировать усилия по выработке единого регионального подхода к продвижению процесса национального примирения и созданию благоприятных условий для налаживания прямых переговоров между правительством ИРА и движением талибов. Решению данной задачи были посвящены консультации в формате Московского диалога с участием заинтересованных партнеров в декабре 2016 года. Намерены продолжить эту работу в целях скорейшего прекращения братоубийственной войны, достижения согласия и мира в Афганистане».