Перспективные направления для боевых бронированных машин (часть 1)







Помимо этой деятельности стимулом для развития является комбинация таких факторов, как развивающиеся угрозы, повышенная безопасность экипажа, новые возможности, предлагаемые технологиями вкупе с предвкушением этих технологий. В широком смысле общие направления включают вооружение, ситуационную осведомленность и живучесть. Фактически, все они являются взаимосвязанными решениями, направленными на потребность в повышении огневого могущества, боевой эффективности, боеспособности и уровня защиты солдата, при этом каждое из них, внося свой вклад, способствует достижению остальных. Это представляет собой расширение границ традиционного проектирования и движение в направлении целостного подхода с целью повышения возможностей и решения проблем боевых бронированных машин (ББМ).Всегда было, есть и будет желание повысить огневую мощь боевых машин. Впрочем, для ББМ в отличие, например, от ОБТ или специализированных боевых машин типа противотанковой установки, имеется более сильная зависимость между размерами вооружения и другими необходимыми возможностями. Установка автоматической пушки более крупного калибра в прошлом требовало обитаемой башни, чтобы можно было обеспечить соответствующее калибру ее крепление, хранение боеприпасов и их подачу. Подходящая по характеристикам прицельная система обеспечивала дальность и точность, необходимые стрелку, и если необходимо было одновременно вести поиск целей, также и командиру. А это означало либо одноместную, либо двухместную башню. Обитаемым башням необходима защита, они занимают место на крыше, они имеют «корзины», занимающие внутреннее пространство в корпусе. Как следствие, добавлялась масса и уменьшался внутренний объем. Поэтому решение по «повышению огневой мощи» боевой машины требовало тщательного проектирования и тактических предпосылок.В результате, более крупное вооружение было ограничено, по сути, разведывательными машинами, которым не нужно было перевозить много солдат, и некоторыми БМП, которые имели меньшее десантное отделение. Сама БМП является признанием необходимости определенного баланса. Это потребовало нелегкого компромисса между оптимизацией для спешенного боя и для действий на боевых машинах. Будучи небольшим, пехотное отделение утратило тактические возможности для отдельного маневра, поэтому тактика подразделения на БМП направлена на непосредственную поддержку машины или спешенной пехоты. Принятие компромисса «десант против калибра пушки» позволило вооружить БМП 25-мм, 30-мм, 35-мм или даже 40-мм автоматическими пушками.К техническим инновациям, меняющим эту динамику проектирования, относится совершенствование дистанционно управляемых модулей вооружения (ДУМВ). В новейших ДУМВ в полной мере используются достижения в оптоэлектронике и видеокамерах с тем, чтобы устанавливать более крупное вооружение без прежних ограничений. ДУМВ - это внешняя система по отношению к машине, оператор располагается удаленно от модуля, как правило, внутри корпуса. Вооружение и боеприпасы размещаются вне корпуса, а прицеливание выполняется посредством камер высокого разрешения, устанавливаемых вместе с вооружением; требования к внутреннему объему ограничены дисплеями стрелка и средствами управления модуля. Нет необходимости проникать в корпус, поэтому появляется больше вариантов установки модуля на крыше машины.Первые успешные ДУМВ были вооружены крупнокалиберными пулеметами. Модуль PROTECTOR норвежской компании Kongsberg достиг особого успеха, когда был принято решение о его установке на бронетранспортеры американской армии STRYKER M1126 производства General Dynamics. Преимущества этого ДУМВ заключаются в значительном снижении массы по сравнению с обитаемой башней и способности вести огонь по целям при полной защите оператора. К недостаткам относятся ограниченные ситуационная осведомленность и обнаружение целей и необходимость покидать защиту машины для перезаряжания вооружения.Прогресс в конструкции ДУМВ позволил ББМ получить преимущества дистанционного вооружения с пушками более крупного калибра. Дебют в 2009 году БМП PUMA разработки PSM (совместное предприятие Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Rhelnmetall) с необитаемой 30-мм башней LANCE, которая идет на смену БМП MARDER немецкой армии, рассматривался на тот момент некоторыми как что-то необычное. Однако, сегодня в австралийском конкурсе по программе Land 400 принимают участие машины с необитаемыми башнями. Кроме того, в рамках ускоренной программы американская армия при активном участии компании General Dynamics Land Systems развернула во 2-м разведывательном полке, расквартированном в Германии, модернизированные бронемашины STRYKER с 30-мм ДУМВ MCRWS (Medium Caliber Remote Weapon Station).ДУМВ в настоящее время выходит за рамки основного боевого модуля ББМ и все чаще устанавливается в качестве дополнительной системы вооружения. Впервые это было реализовано в комплекте TUSK (Tank Urban Survival Kit) для танков М1А1 американской армии, разработанном для повышения его боевых возможностей в иракских населенных пунктах. В комплекте TUSK было реализовано управление 12,7-мм пулеметом изнутри машины. Позднее он был заменен ДУМВ PROTECTOR, установленным на крыше башни.На новейшие российские и украинские танки также устанавливаются ДУМВ. Например, на Т-90МС установлен ДУМВ с 7,62-мм пулеметом за люком командира. Установка дополнительного ДУМВ увеличивает нагрузку на экипаж, но эта проблема решается за счет обучения и хорошо отточенных навыков экипажа. Тенденция устанавливать ДУМВ в качестве дополнительной системы в настоящее время также коснулась и БМП. Новая норвежская ББМ CV9035 имеет на крыше башни ДУМВ PROTECTOR. Этот модуль может быть вооружен либо 12,7-мм пулеметом, либо автоматическим гранатометом, но в данном случае 7,62-мм пулеметом MAG58.Защита, когда-то синоним брони, в настоящее время является просто одним из инструментов, предназначенным для обеспечения живучести системы (и солдата). Многие армии не готовы поступиться безопасностью личного состава. Дэн Линделл, руководитель проекта CV90 в компании BAE Systems Hagglunds, сказал, что «Искусство лежит в достижении баланса... Живучесть - это самый важный фактор, хотя он не должен повышаться за счет подвижности, которая является важной составляющей зашиты своих сил».На помощь в этом случае приходят системы альтернативной защиты, как это произошло в процессе борьбы с самодельными взрывными устройствами (СВУ) в Ираке. Все усилия были направлены как на защиту от них, так на их обнаружение и нейтрализацию. Результатом стало не только традиционное наращивание брони, но также широкое распространение глушителей СВУ, которые нарушали работу радиоканалов на подрыв устройств. Это было чем-то новым для наземных транспортных средств, хотя в боевой авиации они уже используются несколько десятилетий. Угроза РПГ заставила тогда ставить также дополнительные системы защиты наподобие решетчатых экранов BAR ARMOUR от компании BAE Systems (фото ниже), дебютировавших в Ираке. Но недостатком была их масса, хотя решение Q-Net от QinetiQ на 40-60% легче.Хотя приоритетом остается предотвращение пробивания брони, представитель канадской компании Armatec, занимающейся системами защиты и повышения живучести, заявил, что «теперь все чаще делается акцент на 'целостную' живучесть».Это предусматривает исключение или снижение таких факторов, как заброневой разлет осколков, взрывная волна, вторичное воздействие и даже разлетающиеся предметы, повышающие поражающее воздействие. В результате появляются решения, которые не только противостоят угрозам, но также снижают поражающие факторы после попадания снаряда или ракеты, тем самым повышая живучесть экипажа и машины. Работа компании SAIC по комплекту обновления живучести «Survivability Upgrade» для десантной машины (Assault Amphibious Vehicle) морской пехоты США AAV-7 является тому ярким примером. AAV-7, несмотря на установленный комплект дополнительного бронирования ЕААК (Enhanced Applique Armor Kit), показала себя в Ираке уязвимой к массированным атакам РПГ и СВУ. Дело усугублялось вторичными взрывами боекомплекта и вытекшего топлива, приводившими к катастрофическим разрушениям машин.В соответствии с недавним контрактом с КМП США, компания SAIC всесторонне изучила уязвимые места машины AAV-7. Была повышена защита от мин и СВУ за счет добавления броневого листа на днище, энергопоглощающих сидений, переноса и бронирования топливных баков, добавления внутреннего противоосколочного подбоя, внешних бронепанелей и перекомпоновки мест боеукладки. Многие из этих решений были предложены Armatec. Компания SAIC пошла еще дальше, также увеличив мощность двигателя, усилив подвеску и даже улучшив характеристик плава за счет новых водометов и доработки волноотражательного щитка. Это является отражением, того широкого «системного взгляда», в котором ходовые характеристики не отделимы от общей живучести.В новой БМП PUMA немецкой армии (в настоящее время предлагается для австралийской программы Land 400) использован еще один подход к защите экипажа. Командира и стрелка-наводчика переместили в корпус и заменили традиционную обитаемую башню необитаемой 30-мм башней LANCE. Это позволяет сосредоточиться на повышении защиты и живучести шасси, в котором размещаются экипаж и десант. Они в основном полагаются на данные с камер, сенсоров и видеодисплеев при ведении наблюдения и обнаружении целей. Это может рассматриваться как недостаток по сравнению с прямым наблюдением и «высовыванием головы», но преимущества здесь вполне очевидны. Качество, разнообразие и объем информации, получаемый с сенсоров, упрощенный обмен ею между системами и членами экипажа - всё это существенно упрощает работу в поисково-ударном режиме. Однако, старые подходы меняются медленно и теперь выясняется, что все кандидаты на боевую разведывательную машину (один из трех типов машин) в рамках программы Land 400 предлагаются с двухместной башней.Благодаря новым технологиям живучесть ББМ обеспечивается теперь не только пассивными средствами противодействия, но и системами, которые борются с угрозами за счет нарушения их целеуказания. В них используются сенсоры обнаружения наведения, которые предупреждают оператора о том, что противник пытается прицелиться. Одна из подобных систем использует приемники лазерного облучения, которые определяют энергию лазерного излучения дальномера или целеуказателя/дальномера управляемого снаряда или ракеты. При обнаружении сигнала система немедленно определяет направление, предупреждает экипаж и автоматически или вручную доворачивает вооружение в направлении угрозы и запускает дымовые гранаты. Дымовая завеса закрывает обстреливаемую машину от вражеского стрелка и нарушает канал связи управляемой ракеты, при этом открывается быстрый ответный огонь.К другим реагирующим ответным средствам противодействия относятся акустические системы обнаружения выстрела, подобные BOOMERANG III от Raytheon. Они обнаруживают произведенный выстрел, предупреждают оператора и определяют направление и дистанцию до стрелка. Новейшие системы, как например EARS от QinetiQ North America, едва видны на машине. Они предоставляют направление и физические координаты GPS стрелка. Эта информация может распространяться по всему подразделению, на более высокие командные уровни и обеспечивающие огневые средства, которые могут накрыть ответным огнем. Можно назвать еще одну систему Acoustic Shooter Locating System от Rheinmetall Defense Electronics. Она автоматически доворачивает ДУМВ на обнаруженную цель, позволяя немедленно отвечать эффективным огнем. Взаимодействие нескольких боевых машин повышает возможности отдельных бортовых сенсоров, их значимость повышается за счет мгновенного распределения информации. В результате повышается уровень владения обстановкой и сокращается время принятия решений открытие ответного огня. Еще направление использования сенсоров - системы функционального поражения (soft-kill), к которым относится, например, система, устанавливаемая на украинский ОБТ «Оплот». В состав комплекса оптико-электронного подавления «Варта» входит ИК-глушитель, предназначенный для обмана атакующих ракет и целеуказателей управляемого вооружения. Система интегрируется с датчиками предупреждения о лазерном облучении и пусковыми установками аэрозольной завесы. Оптронные глушители также были выбраны разработчиками российских ББМ и стали устанавливаться еще в начале афганского конфликта.По имеющейся информации, они были установлены также на несколько новых российских машин. С другой стороны, оптико-электронное глушение не получило большого распространения на западных ББМ. Нынешние системы обнаружения является в основном реактивными в том, что они реагируют на действие оппонента: выстрел снайпера или стрелка инициировавшего процесс захвата цели и открытия огня. Впрочем, хорошему снайперу или наводчику орудия необходим всего один выстрел для поражения. Некоторые эксперты считают, что следующим шагом станет внедрение технологий, которые заблаговременно будут определять местоположение и подтверждать вражескую цель. Это позволит машине, прежде чем по ней будет открыт огонь, принимать меры противодействия угрозе на собственных условиях, а не на условиях машины противника.Продолжение следует...