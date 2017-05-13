Битва за Луганск: свидетельства очевидцев. Заместитель командира разведвзвода батальона "Заря" Игорь Соляник

"Был жесткий оборонительный бой. Наша задача была проста – не дать возможности прохода противника через Металлист. Мы выдержали пять атак. Три из них мы сдержали собственным вооружением. Удачным выстрелом из РПГ удалось подбить один танк. Он проскочил через нас и его добили уже на окраинах Камброда. К этому времени к нам приехала ЗУшка.Противник опять выстроился двумя эшелонами под прикрытием танков. По нам активно били их минометные батареи. Явно где-то рядом засел украинский артнаводчик.Мы готовились к активной обороне. Подбитой бронетехникой перекрыли дорогу. Одну трофейную БМП-2 и один захваченный БТР мы поставили сбоку "зеленки", чтобы использовать их вооружение для отражения атак.Командир нашего разведвзвода Максим Максимов с позывным "Дизель", погибший впоследствии на этой же высоте, дал команду "Огонь". Нам удалось подавить четыре вражеских расчета. Использовали, в том числе и трофейное вооружение – автоматическую пушку захваченной БМП и крупнокалиберный пулемет БТР.* * *Напомним, что 17 июня 2014 года съёмочная группа ВГТРК, снимавшая репортаж о беженцах на востоке Украины, попала под миномётный обстрел вблизи посёлка Металлист под Луганском. Звукорежиссёр Антон Волошин погиб на месте, а корреспондент Игорь Корнелюк получил тяжёлое ранение и скончался в больнице. На всех журналистах были опознавательные знаки с надписью "СМИ". Как сообщают очевидцы, снаряд разорвался рядом со съемочной группой.Представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин 9 июля 2014 года сообщил, что Управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны СК РФ предъявило обвинение в пособничестве в убийстве журналистов Всероссийской гостелерадиокомпании Игоря Корнелюка и Антона Волошина офицеру ВСУ Надежде Савченко. По версии следствия, участвуя в боевых действиях на востоке Украины в составе батальона "Айдар", она узнала координаты расположения группы российских журналистов ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском, передала их боевикам, после чего именно по этим координатам был произведен минометный обстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК.