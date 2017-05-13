11:46 13 мая

Битва за Луганск: свидетельства очевидцев. Заместитель командира разведвзвода батальона "Заря" Игорь Соляник


"По нам активно били их минометные батареи. Явно где-то рядом засел украинский артнаводчик".

Битва за Луганск: свидетельства очевидцев. Заместитель командира разведвзвода батальона "Заря" Игорь Соляник


Рассказывает заместитель министра Министерства здравоохранения ЛНР, Игорь Соляник, в дни обороны Луганска – замкомандира разведвзвода батальона "Заря", державшего оборону стратегически важной высоты под поселком Металлист.


"Был жесткий оборонительный бой. Наша задача была проста – не дать возможности прохода противника через Металлист. Мы выдержали пять атак. Три из них мы сдержали собственным вооружением. Удачным выстрелом из РПГ удалось подбить один танк. Он проскочил через нас и его добили уже на окраинах Камброда. К этому времени к нам приехала ЗУшка.

Противник опять выстроился двумя эшелонами под прикрытием танков. По нам активно били их минометные батареи. Явно где-то рядом засел украинский артнаводчик.

Мы готовились к активной обороне. Подбитой бронетехникой перекрыли дорогу. Одну трофейную БМП-2 и один захваченный БТР мы поставили сбоку "зеленки", чтобы использовать их вооружение для отражения атак.

Командир нашего разведвзвода Максим Максимов с позывным "Дизель", погибший впоследствии на этой же высоте, дал команду "Огонь". Нам удалось подавить четыре вражеских расчета. Использовали, в том числе и трофейное вооружение – автоматическую пушку захваченной БМП и крупнокалиберный пулемет БТР.

* * *

Напомним, что 17 июня 2014 года съёмочная группа ВГТРК, снимавшая репортаж о беженцах на востоке Украины, попала под миномётный обстрел вблизи посёлка Металлист под Луганском. Звукорежиссёр Антон Волошин погиб на месте, а корреспондент Игорь Корнелюк получил тяжёлое ранение и скончался в больнице. На всех журналистах были опознавательные знаки с надписью "СМИ". Как сообщают очевидцы, снаряд разорвался рядом со съемочной группой.

Представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин 9 июля 2014 года сообщил, что Управление по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны СК РФ предъявило обвинение в пособничестве в убийстве журналистов Всероссийской гостелерадиокомпании Игоря Корнелюка и Антона Волошина офицеру ВСУ Надежде Савченко. По версии следствия, участвуя в боевых действиях на востоке Украины в составе батальона "Айдар", она узнала координаты расположения группы российских журналистов ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском, передала их боевикам, после чего именно по этим координатам был произведен минометный обстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК.
Первоисточник: http://xxiveklnr.su/novosti/968-bitva-za-lugansk-svidetelstva-ochevidcev-zamestitel-komandira-razvedvzvoda-batalona-zarya-igor-solyanik.html


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Комментарии 3

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  1. Роман 11 Сегодня, 07:43
    Где-то в сети, на ютубе вроде, была запись финала одного боя под Луганском, как раз в эти дни. Там разбили колонну укропов, брали пленных. Потом был сюжет, когда подбитый Т-64 был по-моему в этом посёлке, его местные жители осматривали. И этот Металлист запомнился частыми сводками о боях. Бандеры с севера через него хотели пройти к Луганску, но как-то не получилось... до сих пор Луганск неприступен, хотя в то лето его почти окружили и честно говоря казалось, что в лучшем случае отделается гуманитарной катастрофой, людей много осталось.
    Роман 11
  2. parusnik Сегодня, 07:53
    Вкраине и Донбассу вместе уже не быть....
    parusnik
    1. антивирус Сегодня, 10:31
      только под донбасовскими
      антивирус
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