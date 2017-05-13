11:47 13 мая
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Незваный гость на параде Победы или что делал американский эсминец у российских границ?



Прошедший в Санкт-Петербурге парад в честь празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стал знаковым событием не только для петербуржцев и гостей города. Повышенный интерес к празднику в северной столице в этом году проявили военно-морские силы Организации Североатлантического договора, устроившие очередную провокацию у российских границ.

Напомним, 5 мая в Гданьском заливе был обнаружен американский эсминец «Карни», оснащенный крылатыми ракетами «Томогавк». Появление в непосредственной близости от внутренних вод Калининградской области военного судна НАТО считают одной из причин отмены морской части парада в Санкт-Петербурге (минобороны не подтвердило и не опровергло данную версию – прим. ред.). Как бы то ни было, отсутствие на празднике Великой Победы боевых машин ВМФ компенсировали истребители военно-космических сил, впервые участвовавшие в параде в городе на Неве.


Необходимо подчеркнуть, появление американского судна у российских границ преследовало сугубо провокационные цели. Как заявили в руководстве Балтийского флота, в случае нанесения ракетного удара все выпущенные заряды не имели возможности достигнуть намеченных зон поражения, в свою очередь, эсминец США при реализации данного сценария был бы незамедлительно ликвидирован.

Нельзя не отметить, провокации Вашингтона в Восточной Европе начинают принимать регулярный характер и при этом совпадают по времени с официальными российскими праздниками. Так, тремя месяцами ранее накануне Дня защитника Отечества военнослужащие из США вместе с эстонскими коллегами совершили 53-километровый марш-бросок по Эстонии, конечным пунктом которого стал город Нарва, где участники пешей колонны сделали совместное фото на фоне Ивангородской крепости.

Примечательно, поведение Пентагона в преддверии российских праздников, вызывает беспокойство в первую очередь у жителей стран Балтии, многие из которых не одобряют подобные инициативы.

Как известно, во время февральского похода американские военные остановились в нескольких эстонских школах, рассказывая приглашенным слушателям, что цель их присутствия на территории другого государства – обеспечение национальной безопасности региона. Как правило, данные заявления вызывали недоумение у присутствующих, большинство из которых выразило сомнение в сохранении российско-эстонской дружбы, «когда приходят американские солдаты».

Представляется, если бы у граждан была возможность поговорить с экипажем эсминца «Карни», содержание разговора не претерпело бы значительных изменений, что вполне оправдано. Кто знает, какая очередная «новаторская идея» вбредет в голову Вашингтону? И где находится граница терпения у Москвы? И самое главное: как бы отнеслись Штаты, если бы несколько российских кораблей 4 июля приплыли «поздравить» американцев с Днем независимости?
Автор: Владимир Сергеев


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 26

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  1. мармеладный Сегодня, 06:06
    ну чего еще ждать от прямых создателей и наследников фашизма? request
    мармеладный
    1. рич Сегодня, 06:44
      Провокации Вашингтона в Восточной Европе начинают принимать регулярный характер и при этом совпадают по времени с официальными российскими праздниками. Это уже становится нормой. Такие вещи терпеть дальше нельзя
      рич
      1. Александр романов Сегодня, 10:11
        Цитата: рич
        Такие вещи терпеть дальше нельзя

        И что вы предлагаете,топить американские корабли?
        Александр романов
  2. Mavrikiy Сегодня, 06:09
    Так провакация удалась, парад сорван? Кажется перестраховались.
    Mavrikiy
    1. midivan Сегодня, 06:24
      Цитата: Mavrikiy
      Кажется перестраховались.

      Кажется о....сь yes паникеры хреновы, один тамогавочник поднял на уши Балтику, вы не думаете что одно корыто решило бы нанести удар по нам? Если моряки США списывались на берег (сам не видел но много слышал) после " Хибин wassat laughing ", то сколько героев на этом кораблике готовых отдать жизнь ради провокации и развязывания войны?
      midivan
      1. Владимирец Сегодня, 06:35
        Цитата: Mavrikiy
        ак провакация удалась, парад сорван? Кажется перестраховались.

        Цитата: midivan
        паникеры хреновы, один тамогавочник поднял на уши Балтику,

        Товарищи, вы всерьёз верите, что парад был отменен именно из-за этого? Очень похоже на либерально-забугорный вброс. request
        Владимирец
        1. midivan Сегодня, 06:42
          Цитата: Владимирец
          Товарищи, вы всерьёз верите, что парад был отменен именно из-за этого?

          Дык приходиться верить, другой инфы нету и давать ее не спешат наши светочи на верху, в смысле вброс? Если коллеги тут которые с питера глазками видели что кораблики ушли, ну ладно куда то очень на секретное задание, так можно же было хоть придумать (как тут предполагали) что из за наметившегося шторма, я бы в шторм лучше поверил чем в трусость нашего ВМФ crying
          midivan
          1. Стирбьорн Сегодня, 09:38
            Цитата: midivan
            Если коллеги тут которые с питера глазками видели что кораблики ушли, ну ладно куда то очень на секретное задание, так можно же было хоть придумать (как тут предполагали) что из за наметившегося шторма, я бы в шторм лучше поверил чем в трусость нашего ВМФ crying

            одни бочки остались, очень похоже на бегство, ибо другой причины по которой так срочно уплыли все корабли БФ накануне парада - не вижу, к сожалению. Вот вам и история - один эсминец сорвал целый парад накануне 9 мая - смешно после этого про "Дональда Кука" вспоминать
            Стирбьорн
            1. Zibelew Сегодня, 09:52
              правительство Санкт-Петербурга потратило на подготовку морской части парада около 4 миллионов рублей. Деньги пошли на установку швартовых бочек для кораблей в Неве и оплату внеурочной работы портовых служб по ночной расстановке кораблей в Неве 3 мая. Но все пошло коту под хвост. Покинувшие город 6 мая военные корабли Балтийского флота не вернулись к 9 мая. Причина видимо в этом.
              25 апреля на эстонскую авиабазу Эмари приземлились два самолета пятого поколения F-35 А. С 3 мая по 11 мая в латвийской Лиепае гостят четыре корабля НАТО. В Гданьский залив прибыл ракетный эсминец USS Carney (DDG 64), чье вооружение составляют, в том числе, пусковые системы на 90 крылатых ракет, часть из которых может оказаться «Томагавками».
              8 мая в Прибалтике стартовали трехнедельные учения «Весенний шторм», где задействовано около 9 тысяч военнослужащих Эстонии, государств – союзников по НАТО и партнеров.

              Осталось только население города отправить рыть оборонительные рвы и объявить мобилизацию в ополчение.
              Zibelew
  3. midivan Сегодня, 06:18
    [/quote]Как заявили в руководстве Балтийского флота, в случае нанесения ракетного удара все выпущенные заряды не имели возможности достигнуть намеченных зон поражения, в свою очередь, эсминец США при реализации данного сценария был бы незамедлительно ликвидирован.[quote]
    Стою на асфальте в лыжи обутый, то-ли лыжи не едут, то-ли я ...... совсем не понимаю, к чему столько кипиша было? Подняли по боевой тревоге РВСН, "Бастионы" в Калининграде еть? и спокойно провели парад безо всякой суеты sad
    midivan
    1. Удав КАА Сегодня, 08:55
      Цитата: midivan
      Стою на асфальте в лыжи обутый, то-ли лыжи не едут, то-ли я ......

      Дааааа И такое тоже бывает....
      Цитата: midivan
      приходиться верить, другой инфы нету и давать ее не спешат наши светочи на верху, кораблики ушли, ну ладно куда то очень на секретное задание,
      Пытался тут один все поведать, да не успел...
      Удав КАА
    2. роман66 Сегодня, 09:12
      а самолеты прямо с парада полетали бы над ним, и слегка потроллили
      роман66
  4. К-50 Сегодня, 06:39
    И самое главное: как бы отнеслись Штаты, если бы несколько российских кораблей 4 июля приплыли «поздравить» американцев с Днем независимости?

    А что, по визжали бы, особо впечатлительные в окошко выпрыгнут. Остальные в очередь за памперсами. laughing
    К-50
    1. Владимирец Сегодня, 06:47
      Цитата: К-50
      А что, по визжали бы, особо впечатлительные в окошко выпрыгнут. Остальные в очередь за памперсами.

      "Пилот одного из двух российских турбовинтового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95, пролетел 4 июля в 40 милях от побережья Мендосино Каунти, что к северу от Сан-Франциско (штат Калифорния), и в открытом эфире поздравил американских пилотов в Днем независимости США. Об этом пишет Washington Free Beacon со ссылкой на источники в Пентагоне."

      Знакомая ситуация, не правда ли? wink
      Владимирец
      1. Удав КАА Сегодня, 09:19
        Цитата: Владимирец
        Ту-95, пролетел 4 июля в 40 милях от побережья Мендосино Каунти, что к северу от Сан-Франциско (штат Калифорния), и в открытом эфире поздравил американских пилотов в Днем независимости США. Об этом пишет Washington Free Beacon со ссылкой на источники в Пентагоне."
        Знакомая ситуация, не правда ли?

        Блин, да я всегда говорил, что наши летчики -- ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ!!!
        А новость эта -- так себе...
        Удав КАА
    2. Стирбьорн Сегодня, 09:41
      Цитата: К-50
      А что, по визжали бы, особо впечатлительные в окошко выпрыгнут. Остальные в очередь за памперсами. laughing

      ага, только это в теории - а наши сбежали на практике, так что пока повод только у янки поржать есть.

      По данным "Фонтанки", правительство Санкт-Петербурга потратило на подготовку морской части парада около 4 млн рублей. Деньги пошли на установку швартовных бочек для кораблей в Неве и оплату внеурочной работы портовых служб по ночной расстановке кораблей в Неве 3 мая.
      Стирбьорн
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:05
    появление американского судна у российских границ преследовало сугубо провокационные цели

    Об этом никто и не спорит. Но действительно странная реакция нашего флота. Что американцы первый раз появляются у наших границ (тем более, что их корабли пустыми не ходят)? Или может в армии и на флоте отменили боевое дежурство, усиление на период праздников? А вот по поводу 4 июля полностью поддерживаю.
    rotmistr60
    1. Monster_Fat Сегодня, 07:40
      Это называется-"паника"...
      Monster_Fat
  6. Вождь краснокожих Сегодня, 08:29
    А меня умилила фраза из статьи в Гданьском заливе был обнаружен американский эсминец «Карни... Это что, он как то прятался? По ночам подкрадывался? Или просто "прошляпили" перемещение? Написано должно "в Гданький залив вошел..." Тогда не так панически получится...
    Вождь краснокожих
    1. роман66 Сегодня, 09:13
      вошел в залив в подводном положении
      роман66
      1. pjastolov Сегодня, 09:32
        Лучше было бы если бы вышел в подводном положении feel
        pjastolov
  7. Старый26 Сегодня, 09:52
    Цитата: рич
    Провокации Вашингтона в Восточной Европе начинают принимать регулярный характер и при этом совпадают по времени с официальными российскими праздниками. Это уже становится нормой. Такие вещи терпеть дальше нельзя

    Что предлагаете? Бомбить Вашингтон? А может надо все же вести себя как подобает ВЕЛИКОЙ СТРАНЕ и не реагировать на каждый чих? Не уподобляться той самой Моське, которая лает на всех подряд? Ибо чем больше мы будем реагировать, тем больше и чаще нас будут "донимать" вот такими "провокациями".

    Если тут недоработка нашей разведки, которая просто промухала визит американского эсминца (а такие визиты обговариваются заранее, данные о них порой публикуются в открытой печати или на сайте того же американского флота, к которому приписан этот эсминец) - чего валить с больной головы на здоровую? Он что, нарушил территориальные воды России в районе Калининградской области? Или демонстративно "срезал" свой маршрут, пройдя через наши территориальные воды? Нет. Он пришел с "визитом вежливости" в порт своего союзника по НАТО - в Польшу. Находился до входа в терводы Польши в нейтральных водах Балтийского моря? В чем кипеш? В чем провокация?
    В конце-концов, что нам мешает в "День Независимости" направить корабль на ту же Кубу или самолетам пролететь в районе Аляски или Калифорнии? Или ко деню независимости той же Эстонии, подгадать совместные учения с Белоруссами и сфотографироваться на броне Т-хххх на фоне Нарвской крепости?
    Старый26
  8. Locos Сегодня, 09:56
    А почему на картинке испанский «Álvaro de Bazán»?
    Locos
  9. Kenneth Сегодня, 10:16
    А в чем провокация. Не понял из текста
    Он в наши воды зашел .? А как тогда назвать недавние полеты наших мимо Аляски.
    Kenneth
    1. Monster_Fat Сегодня, 10:49
      Так есть же поговорка: "Пуганая ворона куста-боится"....
      Monster_Fat
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 10:50
    И самое главное: как бы отнеслись Штаты, если бы несколько российских кораблей 4 июля приплыли «поздравить» американцев с Днем независимости?

    ... вот надо и поздравить мериатосов ТАК, как они нас...
    a.s.zzz888
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