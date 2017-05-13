Незваный гость на параде Победы или что делал американский эсминец у российских границ?

Прошедший в Санкт-Петербурге парад в честь празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стал знаковым событием не только для петербуржцев и гостей города. Повышенный интерес к празднику в северной столице в этом году проявили военно-морские силы Организации Североатлантического договора, устроившие очередную провокацию у российских границ.Напомним, 5 мая в Гданьском заливе был обнаружен американский эсминец «Карни», оснащенный крылатыми ракетами «Томогавк». Появление в непосредственной близости от внутренних вод Калининградской области военного судна НАТО считают одной из причин отмены морской части парада в Санкт-Петербурге (минобороны не подтвердило и не опровергло данную версию – прим. ред.). Как бы то ни было, отсутствие на празднике Великой Победы боевых машин ВМФ компенсировали истребители военно-космических сил, впервые участвовавшие в параде в городе на Неве.Необходимо подчеркнуть, появление американского судна у российских границ преследовало сугубо провокационные цели. Как заявили в руководстве Балтийского флота, в случае нанесения ракетного удара все выпущенные заряды не имели возможности достигнуть намеченных зон поражения, в свою очередь, эсминец США при реализации данного сценария был бы незамедлительно ликвидирован.Нельзя не отметить, провокации Вашингтона в Восточной Европе начинают принимать регулярный характер и при этом совпадают по времени с официальными российскими праздниками. Так, тремя месяцами ранее накануне Дня защитника Отечества военнослужащие из США вместе с эстонскими коллегами совершили 53-километровый марш-бросок по Эстонии, конечным пунктом которого стал город Нарва, где участники пешей колонны сделали совместное фото на фоне Ивангородской крепости.Примечательно, поведение Пентагона в преддверии российских праздников, вызывает беспокойство в первую очередь у жителей стран Балтии, многие из которых не одобряют подобные инициативы.Как известно, во время февральского похода американские военные остановились в нескольких эстонских школах, рассказывая приглашенным слушателям, что цель их присутствия на территории другого государства – обеспечение национальной безопасности региона. Как правило, данные заявления вызывали недоумение у присутствующих, большинство из которых выразило сомнение в сохранении российско-эстонской дружбы, «когда приходят американские солдаты».Представляется, если бы у граждан была возможность поговорить с экипажем эсминца «Карни», содержание разговора не претерпело бы значительных изменений, что вполне оправдано. Кто знает, какая очередная «новаторская идея» вбредет в голову Вашингтону? И где находится граница терпения у Москвы? И самое главное: как бы отнеслись Штаты, если бы несколько российских кораблей 4 июля приплыли «поздравить» американцев с Днем независимости?