Призраки красной авиации
В годы холодной войны обе стороны пристально следили за техническими достижениями друг друга, особенно пристальной эта слежка была в авиации и ракетостроении. Самолёт не успевал выйти на испытания, а его снимки уже изучала противоположенная сторона и писала наставления по борьбе с ним. Но была и третья, мирная сторона – западная авиационная пресса. Пытаясь осветить своим читателям и советское самолётостроение, журналисты сталкивались с множеством препятствий. Иногда им везло и военные делились своими материалами, но в других случаях единственное, что авиажурналисты могли предложить – плоды своего воображения.
Именно о таки самолётах мы и поговорим сегодня – вымышленные западной прессой советские самолёты. Мы не будем затрагивать неправильные реконструкции реальных самолётов, так же опустим некоторые наиболее громкие мистификации – они достойны отдельной статьи.
Су-21.
Этот самолёт появился в испанской энциклопедии оружия в середине 80-ых. В ней он описывался как перспективный советский истребитель в классе F-15/F-18 пришедший в СССР на замену МиГ-23. Самолёт способен развивать скорость в 2 Маха и нести на внешних подвесках до 10 ракет. Неизвестно откуда взяли этот самолёт испанцы. Понятно, что он был создан под воздействием слухов об опытных советских самолётах четвёртого поколения, но реальный Су-27 - последнее на что он похож. Интересна и логика испанцев в выборе обозначения.
Советский атомный гигант.
В 1956 году во французском журнале «Авион» появилась заметка о том, что в СССР начата постройка атомного бомбардировщика, способного доставить атомную бомбу в любую точку мира. К тексту прилагалась и картинка, на который был изображён гигантский бомбардировщик, выполненный по схеме утка. Вскоре эту новость подхватили и в других издания, часто добавляя своих подробностей.
В 1958 году в итальянском издании «Журнал авиации» снова появляется этот самолёт. Это снова советский атомный бомбардировщик, но в этот раз подробностей про него больше. Скорость самолёта 2 Мах, несёт он 10 водородных бомб, длинна - 98 метров. Самолёт уже строится на секретном заводе в Сибири и будет закончен в 1960 году. Заканчивается статья призывом скорее создать аналогичный самолёт в НАТО.
Описывалась и версия самолёта с вертикальным взлётом.
А это источник всего этого безобразия. В начале 50ых годов в СССР была издана научно-популярная книга «Применение атомных двигателей в авиации», в которой было представлено много разных проектов атомных летательных аппаратов. Среди них был и обычный атомный пассажирский самолёт. Позже часть информации из этой книги попала на запад, где она была неверно расценена журналистами. Так и стал атомный авиалайнер страшным советским атомным бомбардировщиком.
МиГ-Х «Ромб».
В 1954 году в западную прессу попала статья авиаконструктора Микояна о ромбовидных или дельтавидных крыльях. Статья была опубликована в нескольких журналах и вызывала достаточно интересную реакцию. Многие журналисты решили, что СССР уже построил истребитель с подобным крылом. Впервые реконструкция появляется в «Французском журнале авиации» в 1956 году. В нём самолёт назван просто и незатейливо – МиГ. По описанию это сверхзвуковой перехватчик вооружённый двумя пушками, без каких либо дополнительных подробностей. С того момента начинается шествие этого самолёта по журналам, и вскоре он получает наименование МиГ-Х.
Менялось и описание самолёта. В итальянском «Журнале авиации» писали, что этот перехватчик уже находится в серийном производстве. В испанском авиационном альманахе уже сообщали о наличии в составе вооружения самолёта управляемых ракет. А во французском журнале Авион он неожиданно стал учебно-боевым дозвуковым истребителем. Так в разных образах МиГ-Х всплывал в различных статьях почти до конца 60-ых.
МиГ-18
В январе 1949 года в Популярной Механике была опубликована информация о самолёте МиГ-18 со смешанной силовой установкой. Основной двигатель – поршневой мотор с воздушным охлаждением. В хвосте самолёта размещался ракетный двигатель, используемый в качестве бустера. Согласно описанию в статье самолёт мог достичь скорости в 900 км/ч и был вооружён четырьмя пушками и предназначался для завоевания господства в воздухе. Откуда американские журналисты взяли такой самолёт - не понятно.
Як-21.
Самолёт появился в одном номере Популярной Механики с МиГ-18. Был описан как советский двухмоторный сверхзвуковой перехватчик вооружённый тремя 20-мм пушками разработанный на основе трофейных немецких технологий. Отмечалось, что самолёт может быть использован и как эскортный истребитель. В отличие от своего коллеги по статье стал достаточно известен в комиксах в начале 50-ых, именно этот Як-21 часто противостоял супергероям, если они сталкивались с авиацией СССР. Но позже о самолёте забыли.
Внутреннее устройство Як-21.
Як-26.
Упомянут в некоторых американских журналах как советская копия U-2, созданная после изучения сбитого самолёта Пауэрса. Впервые самолёт упоминался в Aviation Week в 1963 году, как находящийся в разработке. До середины 70-ых изредка появлялся в европейской прессе как уже находящийся в серийном производстве. Интересно, что в СССР правда была предпринята попытка скопировать U-2. Проектированием машины, получившей обозначение С-13, занималось ОКБ Бериева, но работы над ней были прекращены в мае 1962 года.
Реактивный гидросамолёт истребитель от Яковлева.
Впервые появился в журнале Life от 1953 года, в статье о достижениях советской авиации. Дозвуковой истребитель вооружённый тремя 30-мм пушками. По информации журнала разработан в КБ Яковлева в качестве ответа на американский Sea Dart, хотя уступает ему по всем параметрам. Возможно базирование самолёта как на обычных кораблях, так и на подводных лодках.
Истребитель-перехватчик вертикального взлёта.
Так же впервые появляется в журнале Life, где описывается как перспективная разработка пленных немецких инженеров, для защиты промышленных объектов. По информации журнала самолёт уже находится в серийном производстве и по сообщениям из Кореи уже встречался пилотам Сейбров.
Интересна посадка самолёта не на двигателях, а при помощи парашютов.
В дальнейшем этот самолёт получил широкое распространение в итальянских авиационных журналах, где он активно появлялся в течение всех 50-ых годов.
Советский космический истребитель.
По сообщению журнала Popular Science советский ответ на Х-15 и X-20 Dyna-Soar, созданный как космический истребитель-перехватчик. Вооружен блоками неуправляемых ракет.
Именно о таки самолётах мы и поговорим сегодня – вымышленные западной прессой советские самолёты. Мы не будем затрагивать неправильные реконструкции реальных самолётов, так же опустим некоторые наиболее громкие мистификации – они достойны отдельной статьи.
Су-21.
Этот самолёт появился в испанской энциклопедии оружия в середине 80-ых. В ней он описывался как перспективный советский истребитель в классе F-15/F-18 пришедший в СССР на замену МиГ-23. Самолёт способен развивать скорость в 2 Маха и нести на внешних подвесках до 10 ракет. Неизвестно откуда взяли этот самолёт испанцы. Понятно, что он был создан под воздействием слухов об опытных советских самолётах четвёртого поколения, но реальный Су-27 - последнее на что он похож. Интересна и логика испанцев в выборе обозначения.
Советский атомный гигант.
В 1956 году во французском журнале «Авион» появилась заметка о том, что в СССР начата постройка атомного бомбардировщика, способного доставить атомную бомбу в любую точку мира. К тексту прилагалась и картинка, на который был изображён гигантский бомбардировщик, выполненный по схеме утка. Вскоре эту новость подхватили и в других издания, часто добавляя своих подробностей.
В 1958 году в итальянском издании «Журнал авиации» снова появляется этот самолёт. Это снова советский атомный бомбардировщик, но в этот раз подробностей про него больше. Скорость самолёта 2 Мах, несёт он 10 водородных бомб, длинна - 98 метров. Самолёт уже строится на секретном заводе в Сибири и будет закончен в 1960 году. Заканчивается статья призывом скорее создать аналогичный самолёт в НАТО.
Описывалась и версия самолёта с вертикальным взлётом.
А это источник всего этого безобразия. В начале 50ых годов в СССР была издана научно-популярная книга «Применение атомных двигателей в авиации», в которой было представлено много разных проектов атомных летательных аппаратов. Среди них был и обычный атомный пассажирский самолёт. Позже часть информации из этой книги попала на запад, где она была неверно расценена журналистами. Так и стал атомный авиалайнер страшным советским атомным бомбардировщиком.
МиГ-Х «Ромб».
В 1954 году в западную прессу попала статья авиаконструктора Микояна о ромбовидных или дельтавидных крыльях. Статья была опубликована в нескольких журналах и вызывала достаточно интересную реакцию. Многие журналисты решили, что СССР уже построил истребитель с подобным крылом. Впервые реконструкция появляется в «Французском журнале авиации» в 1956 году. В нём самолёт назван просто и незатейливо – МиГ. По описанию это сверхзвуковой перехватчик вооружённый двумя пушками, без каких либо дополнительных подробностей. С того момента начинается шествие этого самолёта по журналам, и вскоре он получает наименование МиГ-Х.
Менялось и описание самолёта. В итальянском «Журнале авиации» писали, что этот перехватчик уже находится в серийном производстве. В испанском авиационном альманахе уже сообщали о наличии в составе вооружения самолёта управляемых ракет. А во французском журнале Авион он неожиданно стал учебно-боевым дозвуковым истребителем. Так в разных образах МиГ-Х всплывал в различных статьях почти до конца 60-ых.
МиГ-18
В январе 1949 года в Популярной Механике была опубликована информация о самолёте МиГ-18 со смешанной силовой установкой. Основной двигатель – поршневой мотор с воздушным охлаждением. В хвосте самолёта размещался ракетный двигатель, используемый в качестве бустера. Согласно описанию в статье самолёт мог достичь скорости в 900 км/ч и был вооружён четырьмя пушками и предназначался для завоевания господства в воздухе. Откуда американские журналисты взяли такой самолёт - не понятно.
Як-21.
Самолёт появился в одном номере Популярной Механики с МиГ-18. Был описан как советский двухмоторный сверхзвуковой перехватчик вооружённый тремя 20-мм пушками разработанный на основе трофейных немецких технологий. Отмечалось, что самолёт может быть использован и как эскортный истребитель. В отличие от своего коллеги по статье стал достаточно известен в комиксах в начале 50-ых, именно этот Як-21 часто противостоял супергероям, если они сталкивались с авиацией СССР. Но позже о самолёте забыли.
Внутреннее устройство Як-21.
Як-26.
Упомянут в некоторых американских журналах как советская копия U-2, созданная после изучения сбитого самолёта Пауэрса. Впервые самолёт упоминался в Aviation Week в 1963 году, как находящийся в разработке. До середины 70-ых изредка появлялся в европейской прессе как уже находящийся в серийном производстве. Интересно, что в СССР правда была предпринята попытка скопировать U-2. Проектированием машины, получившей обозначение С-13, занималось ОКБ Бериева, но работы над ней были прекращены в мае 1962 года.
Реактивный гидросамолёт истребитель от Яковлева.
Впервые появился в журнале Life от 1953 года, в статье о достижениях советской авиации. Дозвуковой истребитель вооружённый тремя 30-мм пушками. По информации журнала разработан в КБ Яковлева в качестве ответа на американский Sea Dart, хотя уступает ему по всем параметрам. Возможно базирование самолёта как на обычных кораблях, так и на подводных лодках.
Истребитель-перехватчик вертикального взлёта.
Так же впервые появляется в журнале Life, где описывается как перспективная разработка пленных немецких инженеров, для защиты промышленных объектов. По информации журнала самолёт уже находится в серийном производстве и по сообщениям из Кореи уже встречался пилотам Сейбров.
Интересна посадка самолёта не на двигателях, а при помощи парашютов.
В дальнейшем этот самолёт получил широкое распространение в итальянских авиационных журналах, где он активно появлялся в течение всех 50-ых годов.
Советский космический истребитель.
По сообщению журнала Popular Science советский ответ на Х-15 и X-20 Dyna-Soar, созданный как космический истребитель-перехватчик. Вооружен блоками неуправляемых ракет.
Первоисточник: http://youroker.livejournal.com/33217.html
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