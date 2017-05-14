Ржавые амбиции

В обе мировые войны прошлого века ВС Румынии из-за крайне низкой боеспособности создавали больше проблем союзникам (в Первую – России, во Вторую – Германии), нежели противникам.В годы холодной войны Бухарест также не изменил себе и выдавал максимум проблем именно собратьям по оружию.Будучи главным диссидентом Варшавского договора, Румыния готовилась к войне не столько с НАТО, сколько с СССР. Страна смогла создать очень мощный ВПК, способный выпускать технику почти всех классов. Впрочем, плоды тамошних оружейников были очень низкого качества.К моменту распада Варшавского договора ВС Румынии впечатляли. На начало 1990-го в них числились: 2851 танк, 3136 ББМ, 3817 артсистем, 505 боевых самолетов.С 2004 года страна членствует в НАТО. По количеству ВВТ румынская армия одна из крупнейших в альянсе. Однако по качеству вооружения превосходит разве что албанскую. Все крайне устарело. Что примечательно, относительно новые танки Т-72, истребители МиГ-29, субмарину проекта 877, полученную из СССР в конце 80-х, румыны довели до полной небоеспособности.Сухопутные войска включают две пехотные дивизии: 2-ю (в городе Бузэу; 9-я и 282-я механизированные, 2-я пехотная, 2-я горная бригады, 51-й и 52-й артиллерийские, 53-й ПВО полки) и 4-ю (Клуж-Напока; 18-я пехотная, 61-я горная, 15-я и 81-я механизированные бригады, 69-й артиллерийский и 50-й ПВО полки). Есть отдельные бригады: 1-я механизированная (Бухарест), 6-я ССО (Тыргу-Муреш), 8-я артиллерийская (Фокшаны), 10-я инженерная (Брэила). Плюс 61-й полк ПВО.Танковый парк формально велик, но крайне устарел. В нем 394 Т-55, 42 TR-580, 289 TR-85 (в т.ч. 54 ОБТ «Бизон»). Танки TR – румынского производства. Это местные модификации советского Т-55. Т.е. фактически матчасть танковых войск Румынии создана в 50-е годы. 28 Т-72 полностью выведены из строя, хотя формально находятся на хранении.Имеется 16 французских БРМ VAP и 124 своих БМП MLI-84 (в т.ч. 101 – модификации JDER), представляющих собой копию советской БМП-1. Большинство БТР – собственного производства (69 «Зимбру», 76 MLVM, 401 ТАВ-71, 155 ТАВ-77, 403 ТАВС-79). Почти все они созданы на основе крайне устаревшего советского БТР-60. Исключение составляют 31 новый швейцарский БТР «Пиранья-3С».На вооружении состоят 6 советских самоходок 2С1 и 41 созданная на ее основе САУ местного производства Mod89 (впрочем, все 47 машин – на хранении). Имеется 653 буксируемых орудия (218 М-30, 319 М81, 116 М85). Еще 80 (76 М82, 4 МЛ-20) – на хранении. Плюс 194 горных орудия (30 М98, 164 М1982), 1530 минометов, 189 РСЗО (135 APR-40, 54 LAROM). Относительно новы лишь РСЗО LAROM, вся остальная артиллерия давно устарела.Противотанковые средства: 138 ПТРК (90 «Малютка», 48 «Конкурс»), 47 советских СУ-100 времен Второй мировой и 208 орудий М77.ПВО сухопутных войск включала ЗРК советского (2 полка - 10 дивизионов, 40 ПУ – ЗРК «Куб», 16 ЗРК «Оса») и местного (48 СА-95, копия советской «Стрелы-1») производства. Сейчас все они утратили боеспособность. На вооружении остается 24 ПЗРК «Стрела-2» и 282 ее местных копии СА-94, 36 немецких ЗСУ «Гепард», 400 зенитных орудий (до 300 собственных М-1980/88, 72 швейцарских GDF-003, 18 советских 61-К).ВВС Румынии включают 71-ю (Кымпия-Турзий), 86-ю (Фетешти), 90-ю (Отопени, Бухарест) и 95-ю (Бэкэу) авиабазы (авиационные флотилии), 57-ю («Михаил Когэлничану», Констанца) и 93-ю (Тимишоара) резервные базы, 1-ю зенитно-ракетную бригаду (Бухарест), 11-й зенитно-ракетный полк (Брашов).Основу ВВС составляют МиГ-21, построенные в 60-е-70-е годы. В 90-х техника прошла модернизацию в Израиле, после чего получила название «ЛансеР», однако ресурс самолетов выработан почти полностью. Сейчас в строю 27 МиГ-21 (20 – МФ, 7 – УМ). Еще 73 – на хранении (по 34 М и МФ, 5 УМ). Там же полностью небоеспособные 17 МиГ-29 (в т.ч. 3 УБ). Для замены МиГ-21 в Португалии и США покупаются истребители F-16А/В. В настоящее время в составе ВВС 9 F-16 (7 А, 2 В).Есть самолеты оптической разведки – 2 Ан-30 (возможно, еще 1 на хранении). Транспортные: 3 американских С-130 (2 В, 1 Н; еще 2 В на хранении), 7 итальянских С-27J, 1 советский Ан-24 (еще до 5 на хранении). До 7 Ан-26 и 18 Ан-2 также находятся на хранении. Учебные самолеты: 18 IAR-99 (могут использоваться как легкие штурмовики) и 1 IAR-109, 14 Як-52.Вертолеты: до 8 IAR-316 (и 71 на хранении), 58 IAR-330 (16 боевых М, 39 L, 3 в военно-морском варианте; еще до 33 L на хранении).Наземная ПВО включает 16 дивизионов (96 ПУ) советского ЗРК С-75М3 (еще до 25 дивизионов ЗРК С-75 первых модификаций может находиться на хранении), 8 батарей (72 ПУ) американского ЗРК «Хок», до 250 советских зенитных орудий С-60 и до 30 КС-19.В составе ВМС 3 фрегата (1 свой «Марашешти», 2 английских типа «Бродсуорд»), 4 корвета собственной постройки (2 «Тетал-1», 2 «Тетал-2»), 3 советских ракетных пр. 1241 и 3 торпедных катера типа «Эпитроп», 1 минный заградитель «Корсар», 4 тральщика типа «Муска» (изготовлены на румынских верфях). Единственная подлодка советского проекта утратила боеспособность и используется как учебный стенд в центре подготовки водолазов. На Дунае дислоцирована речная флотилия, в состав которой входят 3 монитора пр. 1316, 5 сторожевых катеров «Брутар», 12 бронекатеров VD41. В составе ВМС есть батальон морской пехоты.Следует отметить, что в Румынии, как и в других восточноевропейских странах: Чехии, Словакии, Венгрии («Равнение на Швейка», «ВПК» №16, 2017) – основу Вооруженных Сил составляет советская техника или ее клоны местного производства. Время идет, бывшие члены Варшавского договора пытаются обновить матчасть своих армий оружием натовского образца. Но получается слабо – западные изделия для новобранцев Североатлантического альянса очень дороги.В Румынии развернут один из позиционных районов американской ПРО с наземным вариантом морской ЗУР «Стандарт-SM3» («урезанная» корабельная УВП Мk41 на 24 ракеты).Бухарест находится в состоянии латентных территориальных конфликтов с Будапештом и Киевом, претендует на аннексию Молдавии, что может привести к конфликту с Приднестровьем и Москвой (по степени антироссийской истерии Румыния конкурирует с Польшей и Прибалтикой). Однако крайне низкая боеспособность значительно ограничивает возможности бывшего диссидента из ОВД давить на оппонентов силой.