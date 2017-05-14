Опыт моментального взлета

Созданный инженерами Александром Березняком и Алексеем Исаевым самолет БИ-1 (обозначение по фамилии конструкторов или, может быть, «ближний истребитель») представлял собой деревянную машину, жидкостный ракетный двигатель которой работал на керосине и азотной кислоте. ЖРД разработали Леонид Душкин и Владимир Штоколов.Заложенная в истребитель философия боевого применения была проста – «мгновенный» взлет, столь же стремительная атака вражеского бомбардировщиков и посадка при планировании, т.к. топливо к этому моменту выгорало. Это, конечно, не фронтовая машина, а перехватчик объектовой ПВО. Малая продолжительность полета (15 минут) не позволяла рассчитывать на иное использование, зато скорость (800 км/ч, а расчетная – 1020 км/ч на большой высоте) и скороподъемность (время набора высоты 5000 м – полминуты) были по тому времени потрясающими.Было намерение выпустить три-четыре десятка машин и, возможно, поставить их на вооружение Красной Армии, но гибель Бахчиванджи перечеркнула эти планыВооружение БИ-1 составляли две 20-мм пушки ШВАК. Предусматривалась даже бомбовая нагрузка – около 40 кг, для сброса на строй вражеских самолетов с поражением их осколками и взрывной волной.Первый полет, состоявшийся 15 мая 1942 года с аэродрома Кольцово (ныне международный аэропорт Екатеринбурга), на БИ-1 совершил известный летчик-испытатель Бахчиванджи, успевший повоевать на МиГ-3 при обороне Москвы и имевший на боевом счету несколько сбитых машин люфтваффе. Увы, новый чудо-истребитель и погубил Григория Яковлевича – 27 марта 1943 года самолет сорвался в пикирование, выйти из которого не удалось. Причиной была классическая, принятая для обычных поршневых машин конструкция с прямым крылом, склонным к затягиванию самолета в пикирование при «реактивных» скоростях. Вообще, БИ-1 был сложен в пилотировании, к тому же наличие за спиной летчика бака с азотной кислотой само по себе создавало неблагоприятный психологический эффект, поскольку агрессивный компонент топлива, находясь под давлением, норовил прорваться наружу.Тем не менее, вслед за БИ-1 построили опытную войсковую серию (восемь штук) ракетных перехватчиков, известных под обозначениями БИ-2 и БИ-ВС. По некоторым сведениям, было намерение выпустить три-четыре десятка машин (и значит, возможно, поставить их на вооружение ВВС Красной Армии), но гибель Бахчиванджи перечеркнула эти планы. Тем не менее, опытная эксплуатация самолетов «БИ» позволила накопить отнюдь не лишний опыт для большой советской реактивной авиации.Стоит отметить, что «объектовые» истребители-перехватчики с ЖРД – «мессершмитты» Me.163 «Комет», детища Александра Липпиша, – использовались с 1944 года немцами для защиты промышленности от ударов союзной авиации. Хотя они и были более прогрессивной конструкции (в частности, имели стреловидное крыло), нежели БИ-1, серьезных успехов в борьбе с бомбардировщиками противника достичь не удалось.Идея создания оснащенных ЖРД истребителей объектовой ПВО после войны некоторое время теплилась во Франции, где в 1950-е отрабатывались весьма оригинальные перехватчики «Тридан» и «Дюрандаль». Правда, эти изделия, рассчитанные на сверхзвуковую скорость (порядка двух Махов), имели не «чисто» ракетные, а комбинированные двигательные установки, состоявшие из ЖРД и турбореактивных двигателей (соответственно одного и двух и по одному). В СССР подобный самолет, от которого ожидали скорости в 1,8М, намеревался создать коллектив Березняка в самом конце 1940-х. Однако развитие ТРД, да еще с применением форсажных камер, закрыло вопрос о целесообразности широкого использования в авиации прожорливых ЖРД.