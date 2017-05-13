Памятник подвигу
Первые памятники в честь Великой Победы появлялись в нашей стране уже в 1944-м, когда Красное знамя ещё не было установлено над Рейхстагом, когда ещё шли упорные сражения, но враг отступал на Запад… В День Победы мы вспоминаем самые яркие монументы, посвящённые всенародному подвигу.
ТРИУМФ ПОБЕДЫ
Скромный путепровод на Ленинградском шоссе в 1944 году оформили как многофигурный монумент, посвящённый защитникам Москвы и Ленинграда. Скульптору Николаю Томскому удалось создать самый человечный памятник героям войны. Боец в плащ-палатке, девушка-регулировщица — наши, родные, узнаваемые. Возводили памятник в 1943-м, а назвали «Триумф Победы». Так велика была вера в Победу…
«Знаете, когда я был безмерно счастлив? В утро перед Парадом Победы в 1945 году я шёл по мосту, а к центру двигались войска. Колонны, завидев мост, переходили с марша на строевой шаг, держа равнение на монументы воинов — защитников Москвы, командиры отдавали памятнику честь, а в люках танков были видны отдающие честь командиры экипажей. Представляете, здесь, на Ленинградском мосту, победители приветствовали монументы Победы!» — вспоминал скульптор.
ВОИН-ОСВОБОДИТЕЛЬ В ТРЕПТОВ-ПАРКЕ
Стоит на обломках свастики солдат-победитель. Он отстоял свободу Родины и освободил Европу. Он пришёл в Берлин не для того, чтобы покорить Германию. Воин прижимает к груди немецкую девочку. Он — и её защитник. Скульптора Евгения Вучетича вдохновил подвиг солдата Николая Масалова, спасшего девочку во время штурма Берлина 30 апреля 1945 года.
История памятника полна легенд. «Отец тогда поддался всеобщему оглуплению, как это часто бывает: раз памятник Победе, значит, должен стоять Сталин. Но у него к тому времени уже была модель солдата с автоматом и девочкой на руках, — уже была! И он на встречу ее привез и поставил, закрыв тряпочкой. И когда Сталин посмотрел на очередного Сталина работы Вучетича, то, по одной из легенд, сказал: «Вам не надоел усатый памятник?» — и попросил показать то, что стояло завернутым. И тогда отец показал ему солдата. Сталин посмотрел и сказал: «Автомат нужно заменить на меч — это русское оружие». А к мечу уже потребовалась разбитая свастика. Так, собственно, и стал символическим меч, который потом отец пронес через все свое творчество», — вспоминает сын скульптора Виктор Вучетич.
МАТЬ-РОДИНА
В честь крупнейшей, переломной битвы Великой Отечественной был создан величественный мемориальный ансамбль «Героям Сталинградской битвы». В центре композиции — скульптура «Родина-мать зовёт!», ставшая символом державы-победительницы.
Строительство монумента началось в мае 1959 года и завершилось 15 октября 1967 года. Скульптура на момент создания являлась самым высоким в мире изваянием. Символом Победы стала и скульптура «Стоять насмерть». В облике бойца-богатыря угадываются черты маршала Василия Чуйкова, легендарного командира 62-й армии. Вучетичу удалось достичь высокого символизма. Масштаб ансамбля подчёркивает глубину нашей благодарности фронтовикам.
ЗАЩИТНИКАМ ЛЕНИНГРАДА
Этот замечательный монументальный ансамбль был открыт в 1975 году. Монумент героическим защитникам Ленинграда создан по проекту архитекторов Валентина Каменского и Сергея Сперанского и скульптора Михаила Аникушина.
Все они — участники обороны Ленинграда. Вокруг высокого гранитного обелиска — несколько скульптурных групп. Трагедия и слава Ленинграда всегда в нашей памяти. Памятник на площади Победы — одно из наших приношений ленинградцам.
МОНУМЕНТ ПОБЕДЫ В МИНСКЕ
В Минске, на площади Победы, стоит удивительно гармоничный, запоминающийся с первого взгляда обелиск, ставший символом белорусской столицы, славного города-героя. Проект разработали архитекторы Георгий Зборовский и Владимир Король. Бронзовые горельефы создавали скульпторы Андрей Бейбель, Заир Азгур, Сергей Селиханов и Алексей Глебов. Над памятником трудились фронтовики…
Монумент открыли в 1954-м, к десятилетию освобождения Минска. В 1961-м, 2 июля, Герой Советского Союза, почётный гражданин Минска генерал Алексей Бурдейный возжёг Вечный огонь у подножия памятника.
ТРИУМФ ПОБЕДЫ
Скромный путепровод на Ленинградском шоссе в 1944 году оформили как многофигурный монумент, посвящённый защитникам Москвы и Ленинграда. Скульптору Николаю Томскому удалось создать самый человечный памятник героям войны. Боец в плащ-палатке, девушка-регулировщица — наши, родные, узнаваемые. Возводили памятник в 1943-м, а назвали «Триумф Победы». Так велика была вера в Победу…
«Знаете, когда я был безмерно счастлив? В утро перед Парадом Победы в 1945 году я шёл по мосту, а к центру двигались войска. Колонны, завидев мост, переходили с марша на строевой шаг, держа равнение на монументы воинов — защитников Москвы, командиры отдавали памятнику честь, а в люках танков были видны отдающие честь командиры экипажей. Представляете, здесь, на Ленинградском мосту, победители приветствовали монументы Победы!» — вспоминал скульптор.
ВОИН-ОСВОБОДИТЕЛЬ В ТРЕПТОВ-ПАРКЕ
Стоит на обломках свастики солдат-победитель. Он отстоял свободу Родины и освободил Европу. Он пришёл в Берлин не для того, чтобы покорить Германию. Воин прижимает к груди немецкую девочку. Он — и её защитник. Скульптора Евгения Вучетича вдохновил подвиг солдата Николая Масалова, спасшего девочку во время штурма Берлина 30 апреля 1945 года.
История памятника полна легенд. «Отец тогда поддался всеобщему оглуплению, как это часто бывает: раз памятник Победе, значит, должен стоять Сталин. Но у него к тому времени уже была модель солдата с автоматом и девочкой на руках, — уже была! И он на встречу ее привез и поставил, закрыв тряпочкой. И когда Сталин посмотрел на очередного Сталина работы Вучетича, то, по одной из легенд, сказал: «Вам не надоел усатый памятник?» — и попросил показать то, что стояло завернутым. И тогда отец показал ему солдата. Сталин посмотрел и сказал: «Автомат нужно заменить на меч — это русское оружие». А к мечу уже потребовалась разбитая свастика. Так, собственно, и стал символическим меч, который потом отец пронес через все свое творчество», — вспоминает сын скульптора Виктор Вучетич.
МАТЬ-РОДИНА
В честь крупнейшей, переломной битвы Великой Отечественной был создан величественный мемориальный ансамбль «Героям Сталинградской битвы». В центре композиции — скульптура «Родина-мать зовёт!», ставшая символом державы-победительницы.
Строительство монумента началось в мае 1959 года и завершилось 15 октября 1967 года. Скульптура на момент создания являлась самым высоким в мире изваянием. Символом Победы стала и скульптура «Стоять насмерть». В облике бойца-богатыря угадываются черты маршала Василия Чуйкова, легендарного командира 62-й армии. Вучетичу удалось достичь высокого символизма. Масштаб ансамбля подчёркивает глубину нашей благодарности фронтовикам.
ЗАЩИТНИКАМ ЛЕНИНГРАДА
Этот замечательный монументальный ансамбль был открыт в 1975 году. Монумент героическим защитникам Ленинграда создан по проекту архитекторов Валентина Каменского и Сергея Сперанского и скульптора Михаила Аникушина.
Все они — участники обороны Ленинграда. Вокруг высокого гранитного обелиска — несколько скульптурных групп. Трагедия и слава Ленинграда всегда в нашей памяти. Памятник на площади Победы — одно из наших приношений ленинградцам.
МОНУМЕНТ ПОБЕДЫ В МИНСКЕ
В Минске, на площади Победы, стоит удивительно гармоничный, запоминающийся с первого взгляда обелиск, ставший символом белорусской столицы, славного города-героя. Проект разработали архитекторы Георгий Зборовский и Владимир Король. Бронзовые горельефы создавали скульпторы Андрей Бейбель, Заир Азгур, Сергей Селиханов и Алексей Глебов. Над памятником трудились фронтовики…
Монумент открыли в 1954-м, к десятилетию освобождения Минска. В 1961-м, 2 июля, Герой Советского Союза, почётный гражданин Минска генерал Алексей Бурдейный возжёг Вечный огонь у подножия памятника.
Автор: Арсений ЗАМОСТЬЯНОВПервоисточник: http://xn--h1aagokeh.xn--p1ai/special_posts/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D1%83/
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