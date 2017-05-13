Памятник подвигу

Первые памятники в честь Великой Победы появлялись в нашей стране уже в 1944-м, когда Красное знамя ещё не было установлено над Рейхстагом, когда ещё шли упорные сражения, но враг отступал на Запад… В День Победы мы вспоминаем самые яркие монументы, посвящённые всенародному подвигу.Скромный путепровод на Ленинградском шоссе в 1944 году оформили как многофигурный монумент, посвящённый защитникам Москвы и Ленинграда. Скульптору Николаю Томскому удалось создать самый человечный памятник героям войны. Боец в плащ-палатке, девушка-регулировщица — наши, родные, узнаваемые. Возводили памятник в 1943-м, а назвали «Триумф Победы». Так велика была вера в Победу…«Знаете, когда я был безмерно счастлив? В утро перед Парадом Победы в 1945 году я шёл по мосту, а к центру двигались войска. Колонны, завидев мост, переходили с марша на строевой шаг, держа равнение на монументы воинов — защитников Москвы, командиры отдавали памятнику честь, а в люках танков были видны отдающие честь командиры экипажей. Представляете, здесь, на Ленинградском мосту, победители приветствовали монументы Победы!» — вспоминал скульптор.Стоит на обломках свастики солдат-победитель. Он отстоял свободу Родины и освободил Европу. Он пришёл в Берлин не для того, чтобы покорить Германию. Воин прижимает к груди немецкую девочку. Он — и её защитник. Скульптора Евгения Вучетича вдохновил подвиг солдата Николая Масалова, спасшего девочку во время штурма Берлина 30 апреля 1945 года.История памятника полна легенд. «Отец тогда поддался всеобщему оглуплению, как это часто бывает: раз памятник Победе, значит, должен стоять Сталин. Но у него к тому времени уже была модель солдата с автоматом и девочкой на руках, — уже была! И он на встречу ее привез и поставил, закрыв тряпочкой. И когда Сталин посмотрел на очередного Сталина работы Вучетича, то, по одной из легенд, сказал: «Вам не надоел усатый памятник?» — и попросил показать то, что стояло завернутым. И тогда отец показал ему солдата. Сталин посмотрел и сказал: «Автомат нужно заменить на меч — это русское оружие». А к мечу уже потребовалась разбитая свастика. Так, собственно, и стал символическим меч, который потом отец пронес через все свое творчество», — вспоминает сын скульптора Виктор Вучетич.В честь крупнейшей, переломной битвы Великой Отечественной был создан величественный мемориальный ансамбль «Героям Сталинградской битвы». В центре композиции — скульптура «Родина-мать зовёт!», ставшая символом державы-победительницы.Строительство монумента началось в мае 1959 года и завершилось 15 октября 1967 года. Скульптура на момент создания являлась самым высоким в мире изваянием. Символом Победы стала и скульптура «Стоять насмерть». В облике бойца-богатыря угадываются черты маршала Василия Чуйкова, легендарного командира 62-й армии. Вучетичу удалось достичь высокого символизма. Масштаб ансамбля подчёркивает глубину нашей благодарности фронтовикам.Этот замечательный монументальный ансамбль был открыт в 1975 году. Монумент героическим защитникам Ленинграда создан по проекту архитекторов Валентина Каменского и Сергея Сперанского и скульптора Михаила Аникушина.Все они — участники обороны Ленинграда. Вокруг высокого гранитного обелиска — несколько скульптурных групп. Трагедия и слава Ленинграда всегда в нашей памяти. Памятник на площади Победы — одно из наших приношений ленинградцам.В Минске, на площади Победы, стоит удивительно гармоничный, запоминающийся с первого взгляда обелиск, ставший символом белорусской столицы, славного города-героя. Проект разработали архитекторы Георгий Зборовский и Владимир Король. Бронзовые горельефы создавали скульпторы Андрей Бейбель, Заир Азгур, Сергей Селиханов и Алексей Глебов. Над памятником трудились фронтовики…Монумент открыли в 1954-м, к десятилетию освобождения Минска. В 1961-м, 2 июля, Герой Советского Союза, почётный гражданин Минска генерал Алексей Бурдейный возжёг Вечный огонь у подножия памятника.