День Черноморского флота России

Сегодня, 13 мая, в России отмечается День Черноморского флота. В новом формате, как праздник составной части Военно-морского флота Российской Федерации, День ЧФ РФ был учреждён в 1996 году.Дата празднования выбрана в связи с таким военно-историческим событием как вхождение одиннадцати кораблей Азовской флотилии в Ахтиарскую бухту 13 мая 1783 года. Командовал флотилией вице-адмирал Федот Алексеевич Клокачёв, флотоводец, участник Чесменского сражения.Он и стал первым командующим создаваемого Черноморского флота России.Центрами торжеств сегодня являются два города-героя: Севастополь и Новороссийск, которые ещё совсем недавно были разделены не только морской гладью, но и государственной границей. Сегодня никакой границы между этими славными городами нет, а гладь Чёрного моря их теперь соединяет как две базы одного из флотов ВМФ РФ – прославленного Черноморского.Этот год для Черноморского флота РФ особый. Почему? – Ведь дата вовсе не юбилейная. А дело всё в том, что именно в 2017 году истекал срок действия Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Соглашение было подписано в 1997 году. Тогда свои подписи под документом с возможностью его пролонгации поставили Виктор Черномырдин от России и Павел Лазаренко от Украины.Фактически это соглашение стало документом по разделению Черноморского флота. И после его подписания резко активизировались западные спецслужбы, которые посредством всевозможных неправительственных фондов и «исследовательских центров», включая небезызвестный «Номос», стали предпринимать попытки по вытеснению российского Черноморского флота с военной базы в Севастополе. Основной упор делался на то, что Украина – страна нейтральная, а город Севастополь якобы должен стать «экологической площадкой» - городом без какой-либо военной инфраструктуры (российской, конечно). При этом за кулисами уже рисовались планы по превращению «экологической площадки» в очередную натовскую военно-морскую базу. Ведь натовские надводные корабли и подводные лодки экологически чище российских... Шутки шутками, а ведь в издаваемых упомянутых «Номосом» газетёнках примерно под таким инфосоусом всё и преподносилось украинской общественности с непременными заявлениями о необходимости стремиться в Европу и НАТО.Для «проводов» российского Черноморского флота из Севастополя и других крымских баз даже был создан особый сайт. Это «Флот2017», название которого говорит само за себя. Те, кто стал инициатором создания этой интернет-площадки, прилагали все усилия по срыву выполнения достигнутых в 2010 году Харьковских соглашений. На основании этих соглашений, подписанных тогдашними президентами России и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем, срок действия договора о пребывании Черноморского флота ВМФ РФ в Крыму продлевался ещё на 25 лет – после наступления 2017 года. То есть продлевался до 2042 года.Что обращает на себя особое внимание – упомянутый сайт продолжает и сегодня публиковать своеобразный «обратный счётчик», который показывает, «сколько российскому Черноморскому флоту осталось находиться в Севастополе». 13 мая 2017 года этот счётчик показывает «16 дней» и явно вызывает раздражение у майданных элит и в первую очередь у их ставленников, которые одной из целей государственного переворота на Украине видели превращение Крымского полуострова в военную базу Североатлантического блока.Кстати, в главных редакторах «Флот2017» ходил Дмитрий Тымчук, получивший поистине мировую известность в 2014-м – как каска, говорящая «потерь нет». Публикуя ежедневно антироссийские посты до октября 2014 года, сайт приказал долго жить, испустив ещё один то ли вздох, то ли дух уже в августе 2015 года. С тех пор «не дышит», а только считает. На автомате. Машущие во след российским кораблям платочками в цвете украинского флага на анимации, видимо, вызывали у антироссийских элит особенный восторг.Проект сегодня выглядит посмешищем для тех, кто на него делал большую ставку с 2008 года. Как посмешищем выглядит и всё то, что сегодня называется украинским флотом, а могло быть частью единого флота единого большого государства, к которому, возможно, история ещё приведёт, как привела к воссоединению Крыма с Россией. Ведь тогда тоже многие не верили.Сегодня Черноморский флот, как фактически и все годы несения своей службы, является одной из важнейших составляющих системы безопасности России на море и в прибрежных районах. Корабли и вспомогательные суда ЧФ РФ участвуют в патрулировании восточного Средиземноморья, внося свой вклад в дело борьбы с международным терроризмом в Сирии. Из официального определения Минобороны РФ:Черноморский флот - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота на Чёрном море. Черноморский флот как составная часть Военно-морского флота является средством обеспечения военной безопасности России на юге. Для выполнения поставленных задач Черноморский флот имеет в своем составе дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, части береговых войск.Основными задачами Черноморского флота в настоящее время являются: