11:44 13 мая

День Черноморского флота России

Сегодня, 13 мая, в России отмечается День Черноморского флота. В новом формате, как праздник составной части Военно-морского флота Российской Федерации, День ЧФ РФ был учреждён в 1996 году.

День Черноморского флота России


Дата празднования выбрана в связи с таким военно-историческим событием как вхождение одиннадцати кораблей Азовской флотилии в Ахтиарскую бухту 13 мая 1783 года. Командовал флотилией вице-адмирал Федот Алексеевич Клокачёв, флотоводец, участник Чесменского сражения.




Он и стал первым командующим создаваемого Черноморского флота России.

Центрами торжеств сегодня являются два города-героя: Севастополь и Новороссийск, которые ещё совсем недавно были разделены не только морской гладью, но и государственной границей. Сегодня никакой границы между этими славными городами нет, а гладь Чёрного моря их теперь соединяет как две базы одного из флотов ВМФ РФ – прославленного Черноморского.

Этот год для Черноморского флота РФ особый. Почему? – Ведь дата вовсе не юбилейная. А дело всё в том, что именно в 2017 году истекал срок действия Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Соглашение было подписано в 1997 году. Тогда свои подписи под документом с возможностью его пролонгации поставили Виктор Черномырдин от России и Павел Лазаренко от Украины.

Фактически это соглашение стало документом по разделению Черноморского флота. И после его подписания резко активизировались западные спецслужбы, которые посредством всевозможных неправительственных фондов и «исследовательских центров», включая небезызвестный «Номос», стали предпринимать попытки по вытеснению российского Черноморского флота с военной базы в Севастополе. Основной упор делался на то, что Украина – страна нейтральная, а город Севастополь якобы должен стать «экологической площадкой» - городом без какой-либо военной инфраструктуры (российской, конечно). При этом за кулисами уже рисовались планы по превращению «экологической площадки» в очередную натовскую военно-морскую базу. Ведь натовские надводные корабли и подводные лодки экологически чище российских... Шутки шутками, а ведь в издаваемых упомянутых «Номосом» газетёнках примерно под таким инфосоусом всё и преподносилось украинской общественности с непременными заявлениями о необходимости стремиться в Европу и НАТО.

Для «проводов» российского Черноморского флота из Севастополя и других крымских баз даже был создан особый сайт. Это «Флот2017», название которого говорит само за себя. Те, кто стал инициатором создания этой интернет-площадки, прилагали все усилия по срыву выполнения достигнутых в 2010 году Харьковских соглашений. На основании этих соглашений, подписанных тогдашними президентами России и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем, срок действия договора о пребывании Черноморского флота ВМФ РФ в Крыму продлевался ещё на 25 лет – после наступления 2017 года. То есть продлевался до 2042 года.



Что обращает на себя особое внимание – упомянутый сайт продолжает и сегодня публиковать своеобразный «обратный счётчик», который показывает, «сколько российскому Черноморскому флоту осталось находиться в Севастополе». 13 мая 2017 года этот счётчик показывает «16 дней» и явно вызывает раздражение у майданных элит и в первую очередь у их ставленников, которые одной из целей государственного переворота на Украине видели превращение Крымского полуострова в военную базу Североатлантического блока.

Кстати, в главных редакторах «Флот2017» ходил Дмитрий Тымчук, получивший поистине мировую известность в 2014-м – как каска, говорящая «потерь нет». Публикуя ежедневно антироссийские посты до октября 2014 года, сайт приказал долго жить, испустив ещё один то ли вздох, то ли дух уже в августе 2015 года. С тех пор «не дышит», а только считает. На автомате. Машущие во след российским кораблям платочками в цвете украинского флага на анимации, видимо, вызывали у антироссийских элит особенный восторг.



Проект сегодня выглядит посмешищем для тех, кто на него делал большую ставку с 2008 года. Как посмешищем выглядит и всё то, что сегодня называется украинским флотом, а могло быть частью единого флота единого большого государства, к которому, возможно, история ещё приведёт, как привела к воссоединению Крыма с Россией. Ведь тогда тоже многие не верили.

Сегодня Черноморский флот, как фактически и все годы несения своей службы, является одной из важнейших составляющих системы безопасности России на море и в прибрежных районах. Корабли и вспомогательные суда ЧФ РФ участвуют в патрулировании восточного Средиземноморья, внося свой вклад в дело борьбы с международным терроризмом в Сирии. Из официального определения Минобороны РФ:

Черноморский флот - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота на Чёрном море. Черноморский флот как составная часть Военно-морского флота является средством обеспечения военной безопасности России на юге. Для выполнения поставленных задач Черноморский флот имеет в своем составе дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морскую ракетоносную, противолодочную и истребительную авиацию, части береговых войск.

Основными задачами Черноморского флота в настоящее время являются:

защита экономической зоны и районов производственной деятельности, пресечение незаконной производственной деятельности;
обеспечение безопасности судоходства;
выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил и др.).

В День Черноморского флота "Военное обозрение" поздравляет всех моряков-черноморцев и ветеранов флота с праздником!

Использованы фотографии: http://sevastopolnews.info, Википедия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 26

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  1. Teberii Сегодня, 06:21
    Поздравляю Черноморский флот с возвращение в родную гавань,УРА!!!!!!!!
    Teberii
    1. supertiger21 Сегодня, 09:38
      Мои поздравления всем военнослужащим Черно-морского флота! good
      supertiger21
      1. Татьяна Сегодня, 10:23
        С праздником моряки-чернофлотцы!
        Ура!!! hi love
        Татьяна
    2. сибиралт Сегодня, 10:46
      А почему черноморцам досталось число "13"? Вообще-то моряки суеверны.
      сибиралт
      1. Татьяна Сегодня, 11:08
        сибиралт
        А почему черноморцам досталось число "13"? Вообще-то моряки суеверны.
        Ха! Наверное, потому что черноморцам "море по колено"!
        Татьяна
  2. Лесник Сегодня, 06:33
    "Я встретил его близ Одессы родной
    Когда в бой пошла наша рота!
    Он шел впереди с автоматом в руке
    Моряк Черноморского флота..." (с)
    Ну за ЧФ drinks
    Лесник
    1. рич Сегодня, 07:52
      С днем Черноморского Флота России!
      рич
      1. moskowit Сегодня, 09:47
        "Самое синие в мире, Чёрное море моё..."
        С Праздником всех, кто имеет отношение к Черноморскому флоту!
        moskowit
      2. bouncyhunter Сегодня, 10:49
        С праздником всех моряков-черноморцев и ветеранов Черноморского флота России ! Здоровья и семь футов под килем ! drinks
        bouncyhunter
        1. сибиралт Сегодня, 11:14
          "Море по колено", не обязательно только у моряков. laughing А чернофлотцам лучше 7 футов под килем и с праздникам!
          сибиралт
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:44
    Черноморцев с праздником! Успехов в боевой службе наперекор врагу, который зачастил в это море.
    rotmistr60
  4. Monster_Fat Сегодня, 07:45
    У черноморского флота есть еще одно неофициальное название: "само....пы"..... wink
    Monster_Fat
    1. МорякЧФ Сегодня, 08:47
      А точнее? В моё время было Чи Флот Чи ни Флот,и то теперешнее состояние Флота далеко до Чи не Флота.
      МорякЧФ
    2. Serg65 Сегодня, 10:59
      Цитата: Monster_Fat
      У черноморского флота есть еще одно неофициальное название: "само....пы".

      am Не хами!!!
      Serg65
  5. parusnik Сегодня, 08:23
    Всегда Семь футов под килем..С Праздником, черноморцы! drinks
    parusnik
  6. Ольгович Сегодня, 08:41
    Дата празднования выбрана в связи с таким военно-историческим событием как вхождение одиннадцати кораблей Азовской флотилии в Ахтиарскую бухту 13 мая 1783 года.

    странная выбрана дата:
    самая первая база Русского Черноморского флота-верфь и крепость ХЕРСОН был заложен в октябре 1778 года по указу Екатерины II.

    Любимому Российскому Черноморскому флоту-наилучшие поздравления , роста ему и процветания, а также возвращения ему его родных гаваней-Одессы, Николаева и Херсона. hi
    Ольгович
  7. МорякЧФ Сегодня, 08:41
    С праздником братишки!!!
    МорякЧФ
  8. Бензорез Сегодня, 08:45
    «обратный счётчик», который показывает, «сколько российскому Черноморскому флоту осталось находиться в Севастополе». 13 мая 2017 года этот счётчик показывает «16 дней» и явно вызывает раздражение майданных элит".
    Не дождались проклятые. ЧФ с праздником!
    Бензорез
  9. МПК105 Сегодня, 09:07
    С Праздником!!! drinks
    МПК105
  10. флотский33 Сегодня, 09:37
    Черноморскому Флоту от Северного Флота! Держите краба братушки! Процветания и пополнения новыми Боевыми Кораблями!
    флотский33
    1. Serg65 Сегодня, 10:22
      Цитата: флотский33
      Черноморскому Флоту от Северного Флота

      laughing Защитникам Заполярья от защитников Севастополя! drinks
      Serg65
  11. Serg65 Сегодня, 10:21
    Черноморскому флоту уже 234 года! Войнович, Ушаков, Грейг, Лазарев, Нахимов, Карнилов, Бутаков, Колчак, Октябрьский, Владимирский, Басистый, Горшков, Касатонов, опять Касатов, Балтин, "Азов", "Двенадцать Апостолов", "Три Святителя", "Чесма", "Естафий", "Меркурий", "Патёмкин", "Императрица Мария", "Красный Кавказ", "Красный Крым", "Ташкент", "Севастополь", "Молотов", "Слава" и это только малый список Фамилий и имён значимых для России!
    Моряк - черноморец, не щёлкай еб..ом, люби и защищай Родину - Мать твою!!!
    С праздником ЧЕРНОМОРЦЫ!!!! drinks soldier
    На ПримБуле щас поди девчёнки красивенькие фланируют! feel
    Serg65
  12. a.s.zzz888 Сегодня, 10:34
    От ветерана КТОФ сердечные поздравления и наилучшие пожелания черноморцам!!! love drinks love
    Всех благ и здоровья ветеранам!!!
    a.s.zzz888
    1. Serg65 Сегодня, 11:04
      Цитата: a.s.zzz888
      От ветерана КТОФ сердечные поздравления и наилучшие пожелания черноморцам!!!

      От всех ветеранов КЧФ спасибо! soldier
      Serg65
  13. Астарт Сегодня, 10:49
    Совсем неуместно, Отнеситесь с юмором :)))
    Военная доктрина ВМФ на случай глобальной войны (вполне серьезно рассказывал подвыпивший служивый товарищ )
    - За 30 мин выпустить все что летает и успеть затонуть до ответного удара
    Астарт
    1. Serg65 Сегодня, 11:06
      Цитата: Астарт
      вполне серьезно рассказывал подвыпивший служивый товарищ

      laughing Моряк и по трезвому вам таких историй на уши напоёт, ну аж если вы е.м.у нааалиили.... wassat good
      Serg65
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