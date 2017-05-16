Султан пытается стать одним из лидеров мировой политики? Мысли в преддверии мирового турне Эрдогана

Итак, 13 мая президент Турции Эрдоган начинает "выстраивать" новую ось мировой политики. Не более и не менее. Я не знаю, как будут развиваться события далее. Просто потому, что пишу статью до начала мирового турне турецкого лидера. Вполне возможно, что вы, уважаемые читатели, некоторые аспекты нового курса Турции уже знаете "из первых рук".Сегодня в мировой политике начинают проявляться контуры нового мира. Точнее, нового мироустройства. То, что было незыблемо со времен окончания Второй мировой войны, разрушается. Новые страны выходят на сцену мировой политики. И выходят уже не в качестве статистов, а с претензией на свои геополитические интересы. Кто-то, как современная Европа, понимает, что уже не может диктовать условия миру и спокойно воспринимает своё положение вассала США. Кто-то, как Российская федерация или Китайская народная республика, претендует на роль равноправного партнера в решении мировых проблем. Кто-то, как арабские страны, довольствуется ролью региональных держав. Особняком стоит Турция. Именно Турция сегодня пытается встать на одну ступеньку рядом с Россией, Китаем и США. Или хотя бы приблизиться к ним.Достаточно долгое время мир воспринимал Турцию именно как региональную державу. Форпост НАТО на Востоке. Раздражитель России в регионе Черного моря. Не более того. Да и региональной державой страну можно было назвать лишь условно. Соседи не уступали туркам в силе и возможностях влиять на ситуацию. Сирия, Иран, Израиль...После разгрома Ирака и появления на территории Сирии Исламского государства у Анкары появилась надежда, что давние мечты о возрождении Османской империи могут быть реализованы достаточно быстро. Именно поэтому в недавнем, с точки зрения истории, прошлом Эрдоган и начал вести достаточно агрессивную политику в отношении соседей. Первыми отреагировали русские.Сбитый турками российский самолет стал катализатором взрыва в турецком обществе. Турецкий президент просто не ожидал жесткой реакции кремля. Причем настолько жесткой, что сама власть Эрдогана пошатнулась. Турки не просто увидели мощь России, они увидели, что русские могут разрушить страну изнутри. Без войны и лишних жертв. "Палка" с санкциями и экономическими связями оказалась "о двух концах". Удар по России больно отразился уже на "руках" бьющего. Больно стало. И улыбка "до ушей", с которой президент Турции прибыл в Москву после введения санкций, скорее напоминала оскал человека, которому, извините за натурализм, защемили гениталии.Сегодня, после того, как стало более или менее ясна политика США в отношении России и Китая, после того, как президент Турции получил практически неограниченную власть в стране после референдума, стало ясно, что Турции отводится роль именно региональной державы. Страны, одной из... Вспомнили и о членстве в НАТО, и о возможности принятия в ЕС, об интеграции и прочих "вкусняшках".Только Эрдоган ничего не забыл. Не забыл, как его "сдали" союзники из НАТО в российско-турецком конфликте. Не забыл десятков лет, которые Турция стояла перед дверями ЕС, униженно выпрашивая возможность войти. Не забыл пренебрежительного отношения к собственной персоне со стороны европейских политиков. И в новых условиях решил играть самостоятельно.Вспомните апрель-май этого года. Сколько встреч провел Эрдоган. Это были не просто протокольные мероприятия. Это было активное "прощупывание" мнений лидеров и ведущих политиков "сильных мира ". "Прощупывание" на тему возможности изменить собственный статус в мировой политике.И вот началось. Сегодня мы видим начало "турецкого наступления". Президент Турции едет в Пекин на форум "Пояс и путь: сотрудничество во имя всеобщего процветания". Форум важнейший, хотя, как мне кажется, умышленно замалчиваемый мировыми СМИ. Важность этого форума подчеркивают несколько фактов. Участие глав государств и правительств 28 стран, генерального секретаря ООН, глав Всемирного банка и Международного валютного фонда. Только министров будет порядка 250...Да и вопросы будут обсуждаться архиважные. Будут рассмотрены вопросы, связанные с инфраструктурой, транспортными коммуникациями, экономическим сотрудничеством, торговлей, привлечением инвестиций в промышленное производство, энергетикой и энергоресурсами, финансовой поддержкой, коммуникацией между народами, защитой окружающей среды, сотрудничеством в области морского судоходства.Эрдоган намерен обратиться к мировым лидерам, выступив с речью 14 мая на заседании "Диалог на высоком уровне", а также 15 мая за круглым столом лидеров. Помимо этого, он проведет двусторонние переговоры с главами государств и правительств, которые примут участие в форуме. На этих переговорах тоже главной темой будут Сирия и развитие двусторонних отношений.Но самое главное, президент Турции вновь (через 15 дней после встречи) проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главой Китая Си Цзиньпином. Естественно, разговоры будут "крутиться" вокруг ситуации в Сирии. Туркам просто необходима поддержка России и Китая для проведения операции на севере Сирии. Все прекрасно понимают, что если русские решат "прищемить" хвост" турецкой армии, они это сделают. Какой "козырь", кроме традиционной борьбы с терроризмом, в колоде Эрдогана пока не ясно, но то, что у него есть, что предложить, понятно.Следующей "остановкой" турецкого президента станет Вашингтон. Уже вечером (по американскому времени) 15 мая самолет Эрдогана будет в аэропорту американской столицы. А на следующий день запланирована встреча с Трампом. Первая официальная встреча президентов США и Турции.Официально на повестке дня будут стоять несколько вопросов. Естественно Сирия. Естественно Ирак. Естественно борьба с терроризмом. Ну и личный враг Эрдогана Фетхулла Гюлен со своей организацией FETO. Турецкий президент попробует добиться его выдачи. Кроме этого, президент Турции встретится с представителями неправительственных организаций и бизнеса.Однако сложно представить, что в переговорах "с глазу на глаз" не будут затронуты Россия и Китай. Очень вероятно, что Эрдоган сыграет роль "связного" между лидерами ведущих государств. Передаст пожелания Путина и Си Цзиньпина по интересующим Турцию вопросам."Кругосветка" турецкого президента закончится через 6 дней после начала. Хотя утверждать это наверняка нельзя. Вполне возможно, что на обратном пути "связной" встретится с кем-то из лидеров ЕС. Но в целом мы видим активизацию турецкой внешней политики. Активизацию очевидную. Создаётся впечатление, что Турция серьёзно хочет "пободаться" в регионе за свои интересы. И прежде всего с Ираном. Но для этого ей просто необходима поддержка или хотя бы нейтралитет основных игроков на сирийском и иракском полях.Сумеет ли Эрдоган выбраться из "толпы" региональных стран? Найдет ли способ повысить значение собственной страны в глазах мировых лидеров? Пока не ясно. Но то, что существующее положение его не устраивает, понятно всем.