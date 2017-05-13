Вирус WannaCry атакует компьютеры в 74 странах мира
Немецкий телеканал ZDF и ряд американских СМИ сообщают о крупнейшей за последнее время атаке на компьютеры и компьютерные системы. Так, в Германии была атакована сеть железнодорожного оператора Deutsche Bahn, что поставило под угрозу железнодорожное сообщение не только в самой ФРГ, но и практически по всей Европе.
Речь идёт о вирусной программе-шифровальщике WannaCry, которая используется против компьютеров в 74 странах мира. Наибольшая степень угрозы, как отмечают в Лаборатории Касперского, - в адрес России.
Официальный комментарий от Лаборатории Касперского говорит о том, что вирус нацелен на компьютеры с ОС Windows. Из комментария:
Обращает на себя внимание тот факт, что Федеральное ведомство по безопасности в сфере информтехнологий (BSI) предлагает в качестве противодействия вирусу скачивать обновления ОС Windows.
Отмечено, что зафиксировано более 45 тыс. атак по всему миру.
Речь идёт о вирусной программе-шифровальщике WannaCry, которая используется против компьютеров в 74 странах мира. Наибольшая степень угрозы, как отмечают в Лаборатории Касперского, - в адрес России.
Карта "очагов" распространения вируса
Официальный комментарий от Лаборатории Касперского говорит о том, что вирус нацелен на компьютеры с ОС Windows. Из комментария:
Атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010, после чего на заражённую систему устанавливался набор скриптов, используя который злоумышленники запускали программу-шифровальщик.
Детектируется данный руткит как MEM:Trojan.Win64.EquationDrug.gen. Решения Лаборатории Касперского также детектируют программы-шифровальщики, которые использовались в этой атаке следующими вердиктами: Trojan-Ransom.Win32.Scatter.uf; Trojan-Ransom.Win32.Fury.fr; PDM:Trojan.Win32.Generic.
Детектируется данный руткит как MEM:Trojan.Win64.EquationDrug.gen. Решения Лаборатории Касперского также детектируют программы-шифровальщики, которые использовались в этой атаке следующими вердиктами: Trojan-Ransom.Win32.Scatter.uf; Trojan-Ransom.Win32.Fury.fr; PDM:Trojan.Win32.Generic.
Обращает на себя внимание тот факт, что Федеральное ведомство по безопасности в сфере информтехнологий (BSI) предлагает в качестве противодействия вирусу скачивать обновления ОС Windows.
Отмечено, что зафиксировано более 45 тыс. атак по всему миру.
Использованы фотографии: ABC.es
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