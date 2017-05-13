11:43 13 мая

Вирус WannaCry атакует компьютеры в 74 странах мира

Немецкий телеканал ZDF и ряд американских СМИ сообщают о крупнейшей за последнее время атаке на компьютеры и компьютерные системы. Так, в Германии была атакована сеть железнодорожного оператора Deutsche Bahn, что поставило под угрозу железнодорожное сообщение не только в самой ФРГ, но и практически по всей Европе.

Речь идёт о вирусной программе-шифровальщике WannaCry, которая используется против компьютеров в 74 странах мира. Наибольшая степень угрозы, как отмечают в Лаборатории Касперского, - в адрес России.

Вирус WannaCry атакует компьютеры в 74 странах мира

Карта "очагов" распространения вируса



Официальный комментарий от Лаборатории Касперского говорит о том, что вирус нацелен на компьютеры с ОС Windows. Из комментария:
Атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010, после чего на заражённую систему устанавливался набор скриптов, используя который злоумышленники запускали программу-шифровальщик.

Детектируется данный руткит как MEM:Trojan.Win64.EquationDrug.gen. Решения Лаборатории Касперского также детектируют программы-шифровальщики, которые использовались в этой атаке следующими вердиктами: Trojan-Ransom.Win32.Scatter.uf; Trojan-Ransom.Win32.Fury.fr; PDM:Trojan.Win32.Generic.


Обращает на себя внимание тот факт, что Федеральное ведомство по безопасности в сфере информтехнологий (BSI) предлагает в качестве противодействия вирусу скачивать обновления ОС Windows.

Отмечено, что зафиксировано более 45 тыс. атак по всему миру.

Использованы фотографии: ABC.es
16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 68

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Mavrikiy Сегодня, 06:27
    Спиртом комп протирай и не одна зараза не возмет.
    Mavrikiy
    1. Тралл Сегодня, 06:35
      А оператору ПЭВМ трезво сидеть? smile
      Тралл
    2. askort154 Сегодня, 06:55
      Mavrikiy......Спиртом комп протирай и не одна зараза не возмет.


      Эффективнее не протирать, а дышать - выше проникаемость. drinks
      askort154
      1. kirgiz58 Сегодня, 08:37
        Цитата: askort154
        а дышать - выше проникаемость.

        Это и называется "протереть тонким слоем"
        kirgiz58
  2. Комментарий был удален.
  3. андрей юрьевич Сегодня, 06:34
    выключать комп? what
    андрей юрьевич
    1. Тралл Сегодня, 06:36
      Я в мышку зубчик чеснока вложил на всякий smile
      Тралл
      1. Владимирец Сегодня, 06:40
        Цитата: Тралл
        Я в мышку зубчик чеснока вложил на всякий

        А я осиновый кол рядом держу, если чего забью в системник. yes
        Владимирец
        1. kos 75 Сегодня, 06:45
          Цитата: Владимирец
          Цитата: Тралл
          Я в мышку зубчик чеснока вложил на всякий

          А я осиновый кол рядом держу, если чего забью в системник. yes

          Целься в жесткий диск
          kos 75
        2. Тралл Сегодня, 06:46
          Анекдот в тему:
          - У меня друг сервер сломал.
          - Твой друг хакер?
          - Нет, м.дак криворукий!
          smile
          Тралл
      2. андрей юрьевич Сегодня, 06:56
        Цитата: Тралл
        Я в мышку зубчик чеснока вложил на всякий smile

        я брызнул "дихлофосом" в "системник"...
        андрей юрьевич
      3. midivan Сегодня, 07:21
        Цитата: Тралл
        Я в мышку зубчик чеснока вложил на всякий smile

        От чеснока у мышки только дыхание того........дустом бы надо присыпать, вроде помогает fellow даже на порносайтах feel
        midivan
        1. Тралл Сегодня, 08:36
          Цитата: midivan
          даже на порносайтах

          Вы имеете ввиду сайт госдепа США и т.п.? smile
          Тралл
      4. рич Сегодня, 07:45
        Территория Канады чистенькая, против нее атак не было
        рич
      5. Чёрный Сегодня, 07:53
        Цитата: Тралл
        Я в мышку зубчик чеснока вложил на всякий smile

        А я просто дыхнул wassat
        Чёрный
  4. Лесник Сегодня, 06:38
    Лаборатории Касперского говорит о том, что вирус нацелен на компьютеры с ОС Windows.
    Охереть. Открыли Америку. А то,что поглащающая большинство компов в России под винду заточено-не? не вкурсе?
    Лесник
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:58
      Цитата: Лесник
      А то,что поглащающая большинство компов в России под винду заточено-не? не вкурсе?

      я слышал,у одного человека -"линукс"... belay
      андрей юрьевич
      1. PSih2097 Сегодня, 07:31
        Цитата: андрей юрьевич
        я слышал,у одного человека -"линукс"... belay

        кстати да, практически ни одна зараза не прилепает, а винда в нем работает как песочница (эмуляция)...
        А ведь эти шифровальщики на самом деле страшная штука, причем антивирусы не сразу их распознают (даже лицензия Веба и Касперыча), вся инфа (файлы офиса, картинки, видео, книги) зашифровываются скриптом и помогает только полное форматирование всех винтов...
        PSih2097
        1. ЧитаюНовости Сегодня, 09:24
          Dr.Web должен находить (и с лицензией и без) он по природе своей заточен узнавать шифровальщики.
          ЧитаюНовости
    2. bya965 Сегодня, 07:33
      Цитата: Лесник
      ... большинство компов в России под винду заточеноне ...

      1. Покупайте те, которые без MS Windows
      2. Если купили с оной, то не отчаивайтесь, ставьте Linux, а винды просто тупо не запускайте.
      Потом, когда комп устареет, продайте его виндусятнику.
      3. Косвенный признак качества железа если под него есть драйвера под Linux. Им могут пользоваться виндусятники при покупке под MS Windows нового железа.

      PS. Такой херни под Linux не было и никогда не будет, точнее может быть
      под конкретную Linux и под конкретное железо и под конкретную сборку ядра и под конкретные настройки. Разработка вируса под это будет стоить "Чугунный мост" и будет гораздо дороже, на несколько порядков дороже возможного ущерба.
      PS1. Это как в природе, разнообразие вида защищает его популяцию от вымирания ото всяких вирусов.
      bya965
      1. Kenneth Сегодня, 09:26
        Вы кто по специальности. Техно фантаст ?
        Kenneth
        1. bya965 Сегодня, 11:22
          Цитата: Kenneth
          Вы кто по специальности. Техно фантаст ?


          Я ученый математик, специалист по механике жидкости и газа, мат моделированию. Имею самые серьезные результаты в компьютерной алгебре. Даже имею в авторстве специализированную систему компьютерной алгебры для вычислений базисов Грёбнера. Доктор наук.
          Параллельно, в качестве хобби, написал программу составления расписаний в 2001 году ей многие до сих пор пользуются, аналогов нет до сих пор, как по функциональности и удобству пользования, но писать новую нет времени.
          Для зарабатывания денег решил задачу автоматического расчета сменно-суточного планирования конкретной железной дороги. Эту задачу не могли решить 13 ВЦ в течении 30 лет. Просто нужно было ее правильно переформулировать. Ну и программировать по уму, а никак "большой началЪник" скажет.

          С 1999 перешел на linux, под ним разработчику на порядок удобнее. Все мои программы работают под любой операционкой, часто даже на планшетах.

          А Вы кто по специальности?
          bya965
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:42
    Сноуден по этому поводу уже дал комментарий, в котором прямо заявил причастность АНБ, которое без контрольно использует вирусы в своих (нацбезопасности) целях. Для сокрытия "плюхнули" немного на свою территорию.
    rotmistr60
    1. Black5Raven Сегодня, 11:10
      Вам бы это... полечиться от теорий заговора fool
      Black5Raven
  6. sergo1914 Сегодня, 06:46
    В Африке чисто. Там все лучшие ай ти специалисты.
    sergo1914
    1. avg-mgn Сегодня, 07:01
      В Африке 2 компа и те не в сети, а вот чистая Австралия настораживает!!!
      avg-mgn
      1. jjj Сегодня, 10:35
        А Украина в тотечках не наводит на размышления?
        jjj
      2. dauria Сегодня, 11:15
        В Африке 2 компа и те не в сети, а вот чистая Австралия настораживает!!!

        Япония настораживает, если карту с плотностью населения наложить . С Австралией всё в порядке- там сумчатые компы в количестве 0,5 на 1000 кв.км.
        dauria
    2. Саша Крымский Сегодня, 07:09
      sergo1914 Новый
      Сегодня, 06:46
      В Африке чисто.

      У них там ОС LIMPOPINDOWS уже давно , боится только Эболы. smile
      Саша Крымский
    3. мордвин 3 Сегодня, 07:35
      Цитата: sergo1914
      В Африке чисто. Там все лучшие ай ти специалисты.

      Ого. А я и не знал. Аж в гуглю полез. laughing
      мордвин 3
      1. KelWin Сегодня, 11:15
        Теперь главное накатить, что бы такая секретарша не приснилась)
        KelWin
        1. мордвин 3 Сегодня, 11:20
          Цитата: KelWin
          что бы такая секретарша не приснилась)

          У меня нет секретарш. crying , Рабочий, я, однако... request
          мордвин 3
  7. Vita VKO Сегодня, 07:10
    У меня родственник как то столкнулся с этим вирусом-шифровальщиком. Завязалась переписка с хакерами, уламывал их скинуть цену. Как выяснилось, в ходе переписки почтовые сервера находятся в Канаде, да и сама группа оказалась в основном из российско-украинских мигрантов. А судя по карте, Канада как раз не попала в сферу интересов этих хакеров, значит точно там обитают, не гадят у себя дома.
    Vita VKO
    1. Kenneth Сегодня, 09:28
      Наши из Бауманки этим развлекались.
      Kenneth
  8. Саша Крымский Сегодня, 07:23
    Мне из всех вирусов , понравился STUXNET, как красиво они всё замутили.
    Саша Крымский
    1. 3vs Сегодня, 08:52
      Оговорка по товарищу Фрейду? laughing
      Не сами ли в нём участие принимали? lol
      3vs
      1. Саша Крымский Сегодня, 09:07
        3vs ↑
        Сегодня, 08:52
        Оговорка по товарищу Фрейду?
        Не сами ли в нём участие принимали?

        Вы мне льстите! feel к сожалению нет. recourse Но надеюсь- если понадобится мой скромный опыт , я справлюсь!
        Саша Крымский
  9. С_Байкала Сегодня, 07:25
    Что он делает? Чем опасен? По-простому разъясните, если не трудно. Гуглить не хочу, ведь мы здесь общаемся, а не с википедией.
    С_Байкала
    1. трактористъ Сегодня, 07:55
      сиди, жди, скоро кто-нить захочет пообщаться, тем более, что гуглить и википедить опасно без противовируса ))
      трактористъ
    2. 3vs Сегодня, 08:19
      Первый раз что ли? belay
      "Как дети,..." ((С) "Гений") laughing

      Приходит Вам письмецо от "налоговой, судебных приставов, водоканала, почты России, далее по списку..."
      В нём или ссылка, по которой надо пройти для дальнейших разъяснений, или архив с вирусняком,
      который любопытные распаковывают и запускают, или вордовский/экселевский пустой
      документ со ссылочкой на закачку вирусняка, гадёныши в активном поиске новых возможностей
      заставить пользователей запустить шифровальщик...
      Далее запускается программуля, которая шифрует все ваши данные - фотографии,
      документы, бухгалтерские базы данных, архивы, причём некоторые шифровальщики не только
      на вашей машине шифруют, но и на соседних по локальной сети компьютерах, куда
      дотянуться могут...
      А потом Вам на рабочем столе или обои поменяют или текстовый файлик во все папки накидают,
      что надо делать, чтобы получить свои файлы обратно.
      Помнится всё это начиналось чуть ли не с 2012 года рублей с 500, потом 1000, 5000, 20000...
      В общем у кого какие аппетиты.

      Писал на сайт тогда дяде Вове, что началась серьёзная угроза, у людей уже отсутствует всякая мораль, раньше хоть вирусы не трогали пользовательские данные, теперь уже эта грань пройдена!
      Надо с этим что-то делать на государственном уровне и что, и ни-че-го!
      3vs
      1. sergo1914 Сегодня, 09:17
        Плюсую. неистово. Самый прикол, что защита - проще пареной репы -не открывать посторонние письма. Все наше общение с государством, проверяющими и контролирующими органами - НА БУМАЖНОЙ основе. Пришла повестка - идем на допрос/в армию/налоговую/прокуратуру ...куда угодно. Ибо за неявку по бумаге государство обижается. Административным или уголовным кодексами. А то и сразу двумя. Все электронные письма, телефонные звонки - дурь. Меня как-то хотели на допрос в полицию вызвать по телефону. Я их послал. Буквально и недвусмысленно. Они там начали орать и угрожать. Я им предложил оформить все ПО ЗАКОНУ. То есть Почта России по адресу моей регистрации присылает ОФИЦИАЛЬНУЮ повестку. И что? В ответ - тишина.

        Так что все грозные письма электронной почты - в корзину. И будет вам счастье. Я на работе всех предупредил - откроют без моего ведома неизвестное письмо - прибью. Результат - тишина и спокойствие.
        sergo1914
    3. Саша Крымский Сегодня, 09:00
      С_Байкала
      Сегодня, 07:25
      Что он делает? Чем опасен? По-простому разъясните, если не трудно. Гуглить не хочу, ведь мы здесь общаемся, а не с википедией

      Наибольший ущерб хакеры нанесли Великобритании, где были заблокированы компьютерные системы 36 больниц, лишившихся доступа к записям пациентов.

      Среди крупных целей хакеров оказались испанская Telefonica, португальская Telecom и аргентинская Telefonica Argentina, почтовая компания FedEx, российские "Сбербанк" и "Мегафон", компьютеры МВД и МЧС РФ.
      Саша Крымский
      1. 3vs Сегодня, 11:00
        А вот надо делать файлопомойки на FreeNas/Nas4Free!
        Во первых - бесплатно, во-вторых - файловая система ZFS - позволяет создавать т.н.
        снапшоты, снимки состояния файловой системы на определённое время.
        В случай чего, просто откатываетесь на предыдущее время и вуаля, все файлы
        на месте и не зашифрованы...
        3vs
  10. filatik Сегодня, 07:33
    А каким именно образом им заражаются? Есть сведения? Ведь в больницах аппаратура не заходит на "случайные страницы".
    filatik
    1. kebeskin Сегодня, 07:47
      У нас такие случаи были из самых опасных. Сотрят контакты на сайтах. Скан руют сущнмтвуют ли опредеоенные почтовые адреса с фамилиями в домене. А потом на эл почту приходит письмо обычный word или xlc документ в котором написано. Уважаемый. Фио так как в своей деятельности в занимаетесь тем то темто прочитайте комерческоее предложение и картинка внизу. Сама картинка безвредна абсолютно по содержимому но вней скрыт скрипт при открытии формируется запрос к стороннему сайту откуда скачивается уже наборы скриптов а они уже далее начинают делать свои дела подготавливать компьютер и скачивать вирь. Антивирусы как правило не видят такие письма. Спасаемся ограниченый интернет. 2 антивируса один комп другой потоковый. Система предотвращения вторжений. Принудительное обновление ПО пока не обновишься не запустится рабочий стол. Ну и потсоянная работа с персоналом.
      kebeskin
      1. активатор Сегодня, 10:20
        Цитата: kebeskin
        Сотрят контакты на сайтах. Скан руют сущнмтвуют

        А я аж испугался поначалу, что шифровальщик уже сдесь laughing
        активатор
    2. kebeskin Сегодня, 07:50
      Оборудование как показывает практика заражается просто. Чаще всего пр обновлении или настройке его с помощью флешек или ноутбуков админов. Ну и через сеть опять же зараженные эл письма отправляются в сеть с оборудованием. И если товарищ запускает почту на компьюторе где у него идет адмигистрирование оборудование то возникают такие ситуации
      kebeskin
    3. 3vs Сегодня, 08:07
      Письма рассылают по электронке, работают психологи!
      Бухгалтера, в том числе и главные, секретутки и просто другие дамочки с испугу от
      грозного названия отправителя открывают письма, ссылки в письмах, распаковывают и запускают
      содержимое прикреплённых архивов, открывают левые экселевские таблички и вордовские документы и кликают по ссылкам в них, которые загружают шифровальщики.
      Как во многих катастрофах - человеческий фактор.

      Горе тому, у кого нет сисадмина, делающего резервные копии!!! fellow
      3vs
  11. 3vs Сегодня, 08:01
    Главное - левые письма не открывать! (Водоканал, налоговая, судебные приставы, почта России, ростелеком... )
    На всякий случай запустил на работе касперыча на компах на полную проверку.
    3vs
  12. Monster_Fat Сегодня, 08:06
    "Железнодорожную сеть атаковал вирус"-интересно что в производственных компьютерах Windows делает?-все производство сидит на "Unix Like" сборках.
    Monster_Fat
    1. 3vs Сегодня, 08:27
      Ну, а у офисного-то планктона винда везде стоит, все читают почту, сидят в соц. сетях, вайберах и
      ещё х.з. знает где.
      Вот и заражают сети-то...
      3vs
    2. sergo1914 Сегодня, 10:46
      Они имели ввиду рельсы
      sergo1914
  13. Maximillian von Adelheid Сегодня, 08:19
    Так-так... Линуксоиды уже вылезли с восхвалениями своей операционки, ожидаем Яблочников... lol
    Лично я - паталогический Виндусофил, и последний раз одно из моих устройств цепляло вирь в далёком 2009 году. Точка. Я не собираюсь рекламить операционки и антивирусятники, просто необходимо иметь не один комп и прочих устройств с доступом в Сеть. Вуаля! smile
    Maximillian von Adelheid
    1. 3vs Сегодня, 08:31
      А что Вы хотите, если сам Великий Евгений Касперский нарисовал в каком-то своём интервью страшную картину, что всё придёт к тому, что придётся локальные сети организаций отрывать от интернета и в интернет выпускать один локальный компьютер...
      Хочешь чего-то в интернете посмотреть, изволь присесть за отдельно стоящий комп...
      3vs
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:39
        Цитата: 3vs
        Хочешь чего-то в интернете посмотреть, изволь присесть за отдельно стоящий комп...

        У меня в конторе всегда так..! Если ,что не так я его сразу мочу полностью...От греха подальше!)))
        ОТДЕЛ
        1. 3vs Сегодня, 08:57
          "У меня в конторе всегда так..!"
          Вы хотели сказать "в КОНТОРЕ"!? bully
          3vs
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:01
            Цитата: 3vs
            "У меня в конторе всегда так..!"
            Вы хотели сказать "в КОНТОРЕ"!? bully

            Об этом вы уж сами фантазируйте... bully
            ОТДЕЛ
  14. dag Сегодня, 08:37
    Пострадали в основном компы не сделавшие последнего обновления по безопастности.
    Ну а почему в России ? Наверное потому что много взломанных версий Винды стоит , не получающих должных обновлений по безопастности ( так мне кажется )
    dag
    1. Monster_Fat Сегодня, 08:55
      Вам правильно "кажется". Только во, если захочется кому-то из "нелегальщиков" заняться внешней деятельностью, то придется легализоваться-при обмене информацией на международном уровне в сопроводиловке обязательно указываетя номер сборки операционки.
      Monster_Fat
    2. Нормаль ок Сегодня, 09:24
      Цитата: dag
      Пострадали в основном компы не сделавшие последнего обновления по безопастности.
      Ну а почему в России ? Наверное потому что много взломанных версий Винды стоит , не получающих должных обновлений по безопастности ( так мне кажется )

      У МВД России, РЖД и Мегафона, что ломаная винда стоит? laughing А у них вирус не хило проявился.
      Нормаль ок
      1. dag Сегодня, 11:31
        Цитата: Нормаль ок
        У МВД России, РЖД и Мегафона, что ломаная винда стоит? А у них вирус не хило проявился.

        Элементарно , не обновили защиту.
        dag
    3. Kenneth Сегодня, 09:35
      Я пиратскую на ноте тож обновляю. И легальную на другом.
      Kenneth
  15. pjastolov Сегодня, 09:12
    Фуууу, а я уже думал опять российские хакеры, а так пыль какаято no
    pjastolov
  16. НЕКСУС Сегодня, 09:23
    Все таки Касперский то держит ухо в остро. Но этот антивир я на комп не ставил...у меня Авира и я ей доволен.
    НЕКСУС
    1. sabakina Сегодня, 09:53
      У меня Аваст. доволен. Каспера не люблю, он сам себя боится. Стоит ХР сборка+необновляется с какого то года. Но менять не собираюсь.
      sabakina
      1. НЕКСУС Сегодня, 11:40
        Цитата: sabakina
        У меня Аваст. доволен. Каспера не люблю, он сам себя боится. Стоит ХР сборка+необновляется с какого то года. Но менять не собираюсь.

        Аваст был у меня...тоже неплохой антивирус...только он засирал мне диск C новыми обновлениями забивая память...снес.А вот Авира хороша и не навязчива. У меня лицензия семерки.И менять тоже не хочу.
        НЕКСУС
        1. sabakina Сегодня, 11:43
          Авира стоит на работе, тоже менять не собираюсь.
          sabakina
  17. электроОлег Сегодня, 09:39
    И даже на военных сайтах этот касперский пролез, аферист околовирусный laughing Этому товарищу пора знать, что операционные системы, применяемые в оборонке, не имеют ничего общего с этим дырявым виндовсом laughing
    электроОлег
  18. Кирилл Петров Сегодня, 11:00
    [/quote]Федеральное ведомство по безопасности в сфере информтехнологий (BSI) предлагает в качестве противодействия вирусу скачивать обновления ОС Windows.[quote]
    - это оттуда, от них "ноги" растут?, а?
    Кирилл Петров
  19. Yeraz Сегодня, 11:33
    45 тысяч во всем миру?мелковато.
    И почему Россия в большей опасности нежели другие???Турция и Азербайджан точно в этом плане более уязвимые.Куча вирусов на многих сайтах,в России намного лучще ситуация.
    Yeraz
Картина дня