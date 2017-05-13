Вирус WannaCry атакует компьютеры в 74 странах мира

Карта "очагов" распространения вируса

Атака происходила через известную сетевую уязвимость Microsoft Security Bulletin MS17-010, после чего на заражённую систему устанавливался набор скриптов, используя который злоумышленники запускали программу-шифровальщик.



Детектируется данный руткит как MEM:Trojan.Win64.EquationDrug.gen. Решения Лаборатории Касперского также детектируют программы-шифровальщики, которые использовались в этой атаке следующими вердиктами: Trojan-Ransom.Win32.Scatter.uf; Trojan-Ransom.Win32.Fury.fr; PDM:Trojan.Win32.Generic.