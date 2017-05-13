"Варяг" принял участие в совместных маневрах с фрегатом ВМС Сингапура

В рамках отработки практического этапа военно-морского учения стран Западно-тихоокеанского морского симпозиума гвардейский ракетный крейсер "Варяг" провел совместное учение по связи и маневрированию с фрегатом "Суприм" ВМС Республики Сингапур в южной части Южно-Китайского моря.

Начальник пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев сообщил СМИ о том, что гвардейский крейсер «Варяг» принял участие в совместных маневрах с фрегатом «Суприм» ВМС Сингапура. Флагман ТОФ выполняет задачи в водах Мирового океана, покинув базу флота в начале апреля. «Интерфакс» приводит сообщение Владимира Матвеева:Помимо ракетного крейсера «Варяг» в дальнем походе участвует танкер ТОФ «Печенга». За время выполнения задач в водах Мирового океана флагман Тихоокеанского флота совершил заходы в порты нескольких государств Азиатско-Тихоокеанского региона: южнокорейский Пусан, филиппинский порт Манила, а также Камрань (Вьетнам), Саттахип (Таиланд) и Сингапур.Миссия направлена на укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности со странами макрорегиона. Дальний поход "Варяга" по плану должен завершиться в июне.