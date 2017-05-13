11:40 13 мая

"Варяг" принял участие в совместных маневрах с фрегатом ВМС Сингапура

Начальник пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев сообщил СМИ о том, что гвардейский крейсер «Варяг» принял участие в совместных маневрах с фрегатом «Суприм» ВМС Сингапура. Флагман ТОФ выполняет задачи в водах Мирового океана, покинув базу флота в начале апреля.

«Интерфакс» приводит сообщение Владимира Матвеева:
В рамках отработки практического этапа военно-морского учения стран Западно-тихоокеанского морского симпозиума гвардейский ракетный крейсер "Варяг" провел совместное учение по связи и маневрированию с фрегатом "Суприм" ВМС Республики Сингапур в южной части Южно-Китайского моря.


"Варяг" принял участие в совместных маневрах с фрегатом ВМС Сингапура



Помимо ракетного крейсера «Варяг» в дальнем походе участвует танкер ТОФ «Печенга». За время выполнения задач в водах Мирового океана флагман Тихоокеанского флота совершил заходы в порты нескольких государств Азиатско-Тихоокеанского региона: южнокорейский Пусан, филиппинский порт Манила, а также Камрань (Вьетнам), Саттахип (Таиланд) и Сингапур.

Миссия направлена на укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности со странами макрорегиона. Дальний поход "Варяга" по плану должен завершиться в июне.

Использованы фотографии: @mod_russia
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Комментарии 17

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  1. Чёрный Сегодня, 07:21
    Ну провёл маневры и провёл. Имеем право. Нормальный политический ход.
    Чёрный
    1. рич Сегодня, 07:38
      Миссия направлена на укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности со странами макрорегиона - Южной Кореей, Филлипинами, Сингапуром, Вьетнамом, Таиландом.

      От кого совместная оборона с Южной Кореей? От ИГИЛ? А может от США?
      рич
      1. Елена Захарова Сегодня, 11:18
        Речь вроде про Сингапур.
        Или у васЮжная Корея и Сингапур ассоциируется с одной территорией?
        Елена Захарова
  2. Холуай Сегодня, 07:22
    Самый походный корабль.Там видимо 100% экипажа имеют значок за Дальний поход
    Холуай
    1. RASKAT Сегодня, 09:52
      Да бедняга уже несколько лет без пяти минут кругосветки нарезает. Это же сколько топлива спалили? Нет на тихоокеанском рубеже для таких походов нам нужны атомоходы. Мне так кажется.
      RASKAT
    2. Трубопроводчик Сегодня, 09:54
      У меня 2 похода на нем)))) 40 бригада МП.
      Трубопроводчик
    3. Елена Захарова Сегодня, 11:18
      Самый походный из этой серии "Маршал Устинов"
      Елена Захарова
  3. Баракуда Сегодня, 07:32
    У меня микроволновка " Сделано в Сингапуре " , 19-ть лет пашет, хоть бы хны wink и горела (сухари подсушивал, и молния лупашила - холодильник-телефон-свич полетели ) Вот бы такие отношения между странами..и доверие.
    Баракуда
    1. Чёрный Сегодня, 07:35
      Телеграфируй на Варяг - пусть закупают микроволновки smile
      Чёрный
      1. Баракуда Сегодня, 07:39
        Да неее..., там люди (в Сингапуре ) уже не те, я так думаю. Да и морзянки не знаю. smile
        Да и если "достучусь" , на "Варяге" меня явно не так поймут.
        Баракуда
    2. Роман 11 Сегодня, 08:25
      Цитата: Баракуда
      У меня микроволновка " Сделано в Сингапуре " , 19-ть лет пашет, хоть бы хны

      А наше почему не покупаете? Не умеют делать? Вон какой крейсер до сих пор плавает.... уже больше четверти века tongue
      Роман 11
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:43
    ...в южной части Южно-Китайского моря.

    Параллельно продемонстрировали Андреевский флаг в этом регионе. А регион благодаря американцам не совсем спокойный.
    rotmistr60
  5. Роман 11 Сегодня, 08:14
    Международные визиты вещь конечно необходимая, но, но боевая подготовка важнее. Лучше бы он по-чаще проводил учения и в награду уже поход за границу. Причём это касается всех кораблей, а не отдельного или флагмана. Иначе, если экипаж постоянно будет при параде, то к бою он не приспособлен.

    Варягу уже около 30 лет, пора бы подумать о новом проекте. Лет через 10-12 его будет совсем сложно поддерживать в боевой форме, если не отправят на длительный ремонт.... к тому же, через это время его вооружение и вовсе устареет. Сейчас в самый раз его перевооружить - на Ониксы, а зенитные комплексы даже не ясно как улучшить, ак 630 уже каменный век, нужна замена, вертолёт ему тоже как 5-е колесо телеге, можно было бы 130 мм-ку убрать, в современных условиях артиллерия как сабли танкистам... Имхо, универсальность должна сочетаться не набором нагромаждений с разными функциями, а типами ракет в соответствии с возложенными задачами. В этом свете видятся перспективой коробки-арсеналы со стелс технологиями.... похоже им и радары в будущем не нужны будут, если космос засеют развед-миниспутниками.
    Роман 11
    1. Seaman77 Сегодня, 10:10
      Цитата: Роман 11
      вертолёт ему тоже как 5-е колесо телеге


      Цитата: Роман 11
      можно было бы 130 мм-ку убрать


      Да, давайте сделаем из него этакий " Буян" - переросток. Одни ракеты и больше ничего.


      Цитата: Роман 11
      похоже им и радары в будущем не нужны будут


      Это вообще шедеврально....
      А с китайскими рыбацкими шаландами как расходится? Подныривать под них?
      Seaman77
  6. Kenneth Сегодня, 09:01
    Я надеюсь фрегат не Асамой назывался .....
    Kenneth
  7. Сумрачный стрелок Сегодня, 09:59
    Интересно сколько Калибров влезет в трубы вместо П-1000?
    Сумрачный стрелок
    1. Елена Захарова Сегодня, 11:24
      Один и поместится.
      880мм против 533... тоесть, даже два Калибра не поместится.

      Но в целом мне кажется что вы написали глупость.
      Вулкан заменить на Калибр?
      Сами подумайте во что тогда превратится крейсер первого ранга.
      Елена Захарова
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