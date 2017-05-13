11:45 13 мая

Сирийская армия освободила от игиловцев авиабазу Джирах

Информационная служба AMN сообщает о том, что накануне сирийская правительственная армия, нанеся поражение крупной группировке ИГ (ДАИШ, ИГИЛ* запрещена в РФ), освободила от террористов авиабазу Джира (Джирах). Это военный объект, который находится в восточной части провинции Алеппо.

Сирийская армия освободила от игиловцев авиабазу Джирах


Наступление на позиции боевиков продолжалось в течение пяти дней – с начала недели. Первым делом от террористов были освобождены несколько деревень, прилегающих к территории авиабазы. В результате наступления боевики оказались зажаты с нескольких стороны силами правительственной армии, что позволило в итоге нанести существенный ущерб игиловцам в живой силе и технике.


Важно отметить, что взятие под свой контроль территории авиабазы Джирах стало возможным после заключения договорённостей в Астане. Дело в том, что в Сирии на данный момент действует режим прекращения огня в нескольких зонах безопасности. Боевики, на которых влияние оказывает Турция, пока прекратили боевые действия против САА в провинции Хама. Это позволило военному командованию САР перебросить часть сил и средств в район авиабазы на востоке провинции Алеппо, что и помогло разбить крупную группировку террористов ИГ (*).

Террористы пытались остановить наступление САА привычными для себя методами – направлением на наступающие силы заминированных бронемашин со смертниками, управляющими ими. В итоге сирийская армия тоже понесла немалые потери, однако цель была достигнута – база от боевиков освобождена.

Этот факт позволяет сирийским войскам развивать наступление, выходя к Евфрату и далее в сторону Ракки. Здесь нужно напомнить, что близ Ракки находится американский военный контингент и подразделения курдов, взявшие на неделе населённый пункт Табка, в котором расположена крупнейшая в Сирии плотина.


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Комментарии 36

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  1. Чёрный Сегодня, 08:10
    Молодцы. Кажись перелом всё таки наступил. Всё чаще мы слышим об успехах армии САР и все реже о захвате боевиками городов и деревень.
    Чёрный
    1. ser-pov Сегодня, 08:14
      Значит не зря наши в Астане оппозицию собирали.. Вот теперь есть результат..
      ser-pov
      1. рич Сегодня, 08:21
        Сирийская армия освободила от игиловцев авиабазу Джирах

        Как показывает предыдущий опыт, освободили - это значит отогнали в другое место. Так, что до перелома еще далеко
        рич
      2. oleg-gr Сегодня, 08:22
        Перемирие в одном регионе дает возможность собрать кулак в другом. Грамотная политика.
        oleg-gr
      3. Чёрный Сегодня, 08:31
        Цитата: ser-pov
        Значит не зря наши в Астане оппозицию собирали.. Вот теперь есть результат.

        Результат есть от того, что там наши советники. smile
        Чёрный
    2. сибиралт Сегодня, 09:12
      Отбили избушку лесника, а бармалеи разбегаться не собираются.
      сибиралт
    3. НЕКСУС Сегодня, 09:12
      Цитата: Чёрный
      Кажись перелом всё таки наступил.

      Перелом наступил с взятием Алеппо.Сейчас идет развитие успеха. Проводя аналогию,Алеппо-это был Сталинград.
      Цитата: ser-pov
      Вот теперь есть результат..

      Он будет очевиден,когда возьмут Дайр-эз-Заур.
      НЕКСУС
    4. RASKAT Сегодня, 09:46
      Они конечно молодцы, но у меня такое впечатление что в Сирии воюет одно подразделение. Взяли Алеппо, протеряли Пальмиру, отбили Пальмиру переместились куда то еще. Как то широкомасштабных наступлений на всех фронтах ( ну или на половине) не наблюдается. Интересно с чем это связано?
      RASKAT
      1. RASKAT Сегодня, 10:00
        Ну а если серьезно, надо развивать успех раз уж фронт прорвали. Давить в сторону Табки соединиться с Курдами. Успехов САА.
        RASKAT
      2. potterz Сегодня, 11:34
        У САА нет таких сил, что бы наступать по всем фронтам!
        potterz
      3. voyaka uh Сегодня, 11:34
        "в Сирии воюет одно подразделение. "///

        Так оно и есть -"Тигры" называется. И добавляют ливанцев - Хизбалла. И иранцев иногда.
        Так и затыкают дыры. И отбрасывают боевиков, как это было в Хаме.
        voyaka uh
    5. антивирус Сегодня, 09:51
      перелом в пользу США. они разведут "кроликов"по полной.все раздроблены и единой Сирии не будет. Голаны - Израилю. Курды - себе , юг- Иордании( суниты) Турция тож поживится, Сауды как жить дальше будут?Кого( страны) следующего делить по наличию филиалов разных банков будут?
      А когда сша будем делить?
      антивирус
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:20
    Молодцы, но до Победы еще далеко!
    ОТДЕЛ
  3. Перейра Сегодня, 08:22
    Хорошая новость. Побольше бы.
    Перейра
  4. pjastolov Сегодня, 08:25
    Ну все пора бармалеев в ефрате топить, уверен у пустынных охотников мало кто плавать умеет good
    pjastolov
  5. Горный стрелок Сегодня, 08:26
    Самое сложное начнётся, когда американцы , по своему обыкновению, начнут ссорить между собой бывших союзников. Типа - а чья теперь Ракка? Курдская или сирийская? Полосатоухим стабильная Сирия не нужна.
    Горный стрелок
  6. Баракуда Сегодня, 08:29
    Левый берег Ефрата отдали на откуп ССшша с брихлебателями. Типа договоренности на высоком министерском уровне ( там как раз бармалеи ). ?
    Я рад за победы Сирийской НА, но она уже ( Сирия )в прежнем виде не будет, хотя кому нужна пустыня ? 80 % всего полезного в матушке-земле контролирует Дамасск .
    Многостолетняя головная боль России - Кавказ и Балканы. И "ворота" к ним.
    ИСЛАМ одним словом. Китай уже к примеру начал бороться на законодательном уровне , а в Москве только множится количество мечетей.
    Баракуда
    1. роман66 Сегодня, 08:44
      пытаться бороться с одной из мировых религий - занятие бессмысленное. снизить агрессию, отделить собственно веру от толкователей определенного типа, но делать это должны сами мусульмане
      роман66
      1. Баракуда Сегодня, 08:56
        Да согласен. "Христиане"- западные не хуже резали-вешали неугодных. да и не только - староверов загнали в Сибирь уже наши . Мало кто анализирует - дивизии под Москву в 41-м , кто состовлял ?
        А сами мусульмане - КТО ? Чем моложе религия , тем больше агрессия - уже закон. Или конкретные бабки.
        Вот интересно, на теории пассионарности Гумилева, сколько докторских защитили ?
        Баракуда
        1. Kenneth Сегодня, 09:00
          А что староверы под Москвой победили. И сколько там дивизий староверов.
          Kenneth
          1. Баракуда Сегодня, 09:10
            Не знаю как у Вас, но мой Дед 2-мя перстами крестился. Как и многие "сторожевики-торпедоносцы "- кто не боялся. Словам деда-орденоносца мне нет смысла врать.
            А Вы зря веру предков своих и Рода под сомнение ставите .
            Баракуда
        2. роман66 Сегодня, 09:03
          не знаю насчет докторских, по-моему , любой серьезный ученый должен держаться в стороне от подобных теорий, а то докатимся до кафедры эзотерики при МГУ
          роман66
          1. IGOR GORDEEV Сегодня, 11:18
            Цитата: роман66
            не знаю насчет докторских, по-моему , любой серьезный ученый должен держаться в стороне от подобных теорий, а то докатимся до кафедры эзотерики при МГУ

            С чем то в теории пассионарности и этногенеза Гумилева можно не согласиться, но в целом это на сегодняшний день наверное единственная попытка научного объяснения исторических процессов на Земле.
            IGOR GORDEEV
    2. donavi49 Сегодня, 08:59
      Нет.

      Дамаск контролирует более 70% населения.
      Однако с/х земель менее 20% и большая часть остальных (севернее Ракки - ушла Курдам). Плюс Идлиб который был некой Кубанью с садами и овощами (та же Икарда свежую еду на половину Алеппо - а она под бабахами).
      Нефте-газ - большие известные и разрабатываемые месторождения в Хомсе (провинция, конечно), сейчас их отбивают у черных. Большие разрабатываемые месторождения севернее ДеЗ скорей всего уйдут курдам. Северные вышки уже ушли Курдам, они до войны давали 12-15% добычи. А вот в Идлибе своего нефте-газа нет - печалька для бабахов.
      donavi49
    3. xetai9977 Сегодня, 09:00
      "ИСЛАМ одним словом"
      А что вы имеете против ИСЛАМА? Именно ИСЛАМА, а не радикального сектантизма типа ИГИЛ, которые с религией не имеют ничего общего, а имеют общее с чистой политикой. 2 мировые войны начал не ИСЛАМ, и самые кровавые режимы в истории тоже были не исламскими. Не надо писать ерунду. Вы знаете в чем беда тех, кто катит бочку против ИСЛАМА? Они не имеют понятия об этой религии от слова абсолютно!. Не знают, что в ИСЛАМЕ (подлинном) очень уважительное отношение к христианству и иудаизму. Иисус для мусульманина - пророк Иса, а Моисей- пророк Муса. Чем больше оскорбительного в адрес ИСЛАМА будут писать недалекие "радители христианства" , тем большее число адептов ИГИЛА и иже с ними.
      xetai9977
      1. роман66 Сегодня, 09:05
        давайте дружить религиями love
        роман66
        1. Баракуда Сегодня, 09:44
          Давайте. Только хасидов утихомиьте, а то в в Умань-Украина каждый год слетаются, Срут-жрут как попало. Уважать кулаком низзяяя. Менты .. am Они же с косичками..
          Баракуда
      2. Баракуда Сегодня, 09:23
        Да ничего я не имею, КОРАН даже из Саудии привезли. 385 реал-баксов обошелся. Тока вот там бархатный переплет, и читать не умею, шпрехать на арабском только . Зато как красиво открывается .
        Только вот почему хрестиан как вид пытаются уничтожить ? Если Вы там, так содействуйте как-то, как и я тут против фашизма. Впрочем эта тема- отдельная ветка-история.
        Баракуда
  7. Kenneth Сегодня, 08:59
    Интересно а откуда у бармалеев топливо
    Наличие нефти еще не все. Нефтеперегонные зад нужны. Та же тойота на бодяге не поедет.
    Kenneth
    1. роман66 Сегодня, 09:06
      да у них полно самогоноварок, уж соляру - то выгнать не проблема
      роман66
    2. Ныробский Сегодня, 09:14
      Цитата: Kenneth
      Интересно а откуда у бармалеев топливо
      Наличие нефти еще не все. Нефтеперегонные зад нужны. Та же тойота на бодяге не поедет.

      Да так же выпаривают, как в Чечне в своё время. Чуть ли не в каждом населённом пункте, был свой "заводик" (прикопанная цистерна по принципу большого самогонного аппарата) по перегонке нефти. Качество не очень, но горит. Наша техника, советского производства, кушала этот суррогат и не чихала.
      Ныробский
  8. Толстоевский Сегодня, 09:58
    и снова в сша, саудовской аравии и израиле траур
    Толстоевский
  9. Печенег Сегодня, 11:01
    Если четно, то не пойму как можно нести потери от шахид мобилей. Танки ведь подбивают, что эти шахид мобили защищены по лучше танков или они столь не заметны что пока не взорвутся их не заметишь?
    Печенег
    1. voyaka uh Сегодня, 11:40
      БМП набивают взрывчаткой, обвешивают доп.броней, заваривают намертво вместе с шахидом и пускают на полной скорости на скопление войск. Подбить его можно только из
      танковой пушки или из гранатомета. Но времени мало, нервы на взводе, все мажут ....и разбегаются, кто-куда. А взрыв такой, что и дома падают, и осколками всех валит.
      voyaka uh
  10. behemot Сегодня, 11:29
    интересно, пленные есть? срезвть бороды вместе со шкурой, кормить свининой, запинывать сало в пасти ногами, потом повесить, чтобы болтались и воняли. Остатки бросить голодным свиньям на съедение. И видео, главное все снимать и показывать бородатым чуркам.
    behemot
    1. dag Сегодня, 11:33
      Цитата: behemot
      срезвть бороды вместе со шкурой, кормить свининой, запинывать сало в пасти ногами, потом повесить, чтобы болтались и воняли. Остатки бросить голодным свиньям на съедение

      Для этогго нужно как минимум завести в Сирию свиней laughing
      dag
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