Сирийская армия освободила от игиловцев авиабазу Джирах
Информационная служба AMN сообщает о том, что накануне сирийская правительственная армия, нанеся поражение крупной группировке ИГ (ДАИШ, ИГИЛ* запрещена в РФ), освободила от террористов авиабазу Джира (Джирах). Это военный объект, который находится в восточной части провинции Алеппо.
Наступление на позиции боевиков продолжалось в течение пяти дней – с начала недели. Первым делом от террористов были освобождены несколько деревень, прилегающих к территории авиабазы. В результате наступления боевики оказались зажаты с нескольких стороны силами правительственной армии, что позволило в итоге нанести существенный ущерб игиловцам в живой силе и технике.
Важно отметить, что взятие под свой контроль территории авиабазы Джирах стало возможным после заключения договорённостей в Астане. Дело в том, что в Сирии на данный момент действует режим прекращения огня в нескольких зонах безопасности. Боевики, на которых влияние оказывает Турция, пока прекратили боевые действия против САА в провинции Хама. Это позволило военному командованию САР перебросить часть сил и средств в район авиабазы на востоке провинции Алеппо, что и помогло разбить крупную группировку террористов ИГ (*).
Террористы пытались остановить наступление САА привычными для себя методами – направлением на наступающие силы заминированных бронемашин со смертниками, управляющими ими. В итоге сирийская армия тоже понесла немалые потери, однако цель была достигнута – база от боевиков освобождена.
Этот факт позволяет сирийским войскам развивать наступление, выходя к Евфрату и далее в сторону Ракки. Здесь нужно напомнить, что близ Ракки находится американский военный контингент и подразделения курдов, взявшие на неделе населённый пункт Табка, в котором расположена крупнейшая в Сирии плотина.
Наступление на позиции боевиков продолжалось в течение пяти дней – с начала недели. Первым делом от террористов были освобождены несколько деревень, прилегающих к территории авиабазы. В результате наступления боевики оказались зажаты с нескольких стороны силами правительственной армии, что позволило в итоге нанести существенный ущерб игиловцам в живой силе и технике.
Важно отметить, что взятие под свой контроль территории авиабазы Джирах стало возможным после заключения договорённостей в Астане. Дело в том, что в Сирии на данный момент действует режим прекращения огня в нескольких зонах безопасности. Боевики, на которых влияние оказывает Турция, пока прекратили боевые действия против САА в провинции Хама. Это позволило военному командованию САР перебросить часть сил и средств в район авиабазы на востоке провинции Алеппо, что и помогло разбить крупную группировку террористов ИГ (*).
Террористы пытались остановить наступление САА привычными для себя методами – направлением на наступающие силы заминированных бронемашин со смертниками, управляющими ими. В итоге сирийская армия тоже понесла немалые потери, однако цель была достигнута – база от боевиков освобождена.
Этот факт позволяет сирийским войскам развивать наступление, выходя к Евфрату и далее в сторону Ракки. Здесь нужно напомнить, что близ Ракки находится американский военный контингент и подразделения курдов, взявшие на неделе населённый пункт Табка, в котором расположена крупнейшая в Сирии плотина.
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