17:16 24 мая

Контейнерные модули. Великобритания

Вооружённые силы многих стран мира оценили преимущества контейнеров формата ISO. Предлагаю подборку фотографий некоторых систем, созданных на основе таких контейнеров и имеющихся у британских военных.

Передвижной слесарный цех

Контейнерные модули. Великобритания




Портативный томограф



Мобильные инженерные мастерские

Комплект стоимостью 1.2 млн ф.ст. состоит из 20 модулей (кузница, сварочные работы, столярный, электриков, складские и др.) и общей рабочей зоны площадью 242 кв.м.

Хранилище медицинских материалов



Центр запуска и управления БПЛА






Кинологический центр




Пункт наблюдения, целеуказания и разведки




Станция технического обслуживания





Сторожевая вышка


Передвижной центр управления полётами

Блок декомпрессии и медицинской поддержки для спасательных работ




Зарядная станция

Бытовые модули: душевая, прачечная и узел сотовой связи


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Пиццерия Pizza Hut на базе Camp Bastion в Афганистане

Первоисточник: http://www.thinkdefence.co.uk/
Перевод: Тасха

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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 1

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  1. Градиент 3 Сегодня, 15:11
    Когда-то смотрел фильм "Лисы Аляски"(ГДР)....
    Про американскую базу ВВС...где-то на Аляске...
    За Полярным кругом...
    Поразили алюминиевые модули...
    В них было тепло и комфортно...
    Судя, по реалиям наших новых арктических баз...
    Наши научились...делать что-то подобное...
    А англичане...Всегда отличались...
    Удачными техническими решениями....
    Градиент 3
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