Контейнерные модули. Великобритания





























[center] [center]

Вооружённые силы многих стран мира оценили преимущества контейнеров формата ISO. Предлагаю подборку фотографий некоторых систем, созданных на основе таких контейнеров и имеющихся у британских военных.Передвижной слесарный цехПортативный томографМобильные инженерные мастерскиеКомплект стоимостью 1.2 млн ф.ст. состоит из 20 модулей (кузница, сварочные работы, столярный, электриков, складские и др.) и общей рабочей зоны площадью 242 кв.м.Хранилище медицинских материаловЦентр запуска и управления БПЛАКинологический центрПункт наблюдения, целеуказания и разведкиСтанция технического обслуживанияСторожевая вышкаПередвижной центр управления полётамиБлок декомпрессии и медицинской поддержки для спасательных работЗарядная станцияБытовые модули: душевая, прачечная и узел сотовой связиПиццерия Pizza Hut на базе Camp Bastion в Афганистане