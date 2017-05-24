Контейнерные модули. Великобритания
Вооружённые силы многих стран мира оценили преимущества контейнеров формата ISO. Предлагаю подборку фотографий некоторых систем, созданных на основе таких контейнеров и имеющихся у британских военных.
Передвижной слесарный цех
Портативный томограф
Мобильные инженерные мастерские
Комплект стоимостью 1.2 млн ф.ст. состоит из 20 модулей (кузница, сварочные работы, столярный, электриков, складские и др.) и общей рабочей зоны площадью 242 кв.м.
Хранилище медицинских материалов
Центр запуска и управления БПЛА
Кинологический центр
Пункт наблюдения, целеуказания и разведки
Станция технического обслуживания
Сторожевая вышка
Передвижной центр управления полётами
Блок декомпрессии и медицинской поддержки для спасательных работ
Зарядная станция
Бытовые модули: душевая, прачечная и узел сотовой связи
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Пиццерия Pizza Hut на базе Camp Bastion в Афганистане
Передвижной слесарный цех
Портативный томограф
Мобильные инженерные мастерские
Комплект стоимостью 1.2 млн ф.ст. состоит из 20 модулей (кузница, сварочные работы, столярный, электриков, складские и др.) и общей рабочей зоны площадью 242 кв.м.
Хранилище медицинских материалов
Центр запуска и управления БПЛА
Кинологический центр
Пункт наблюдения, целеуказания и разведки
Станция технического обслуживания
Сторожевая вышка
Передвижной центр управления полётами
Блок декомпрессии и медицинской поддержки для спасательных работ
Зарядная станция
Бытовые модули: душевая, прачечная и узел сотовой связи
[center]
Пиццерия Pizza Hut на базе Camp Bastion в Афганистане
Первоисточник: http://www.thinkdefence.co.uk/
Перевод: Тасха
Перевод: Тасха
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