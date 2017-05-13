11:41 13 мая

Трамп убеждает Эр-Рияд, что тому нужны вооружения на 300 млрд долларов

Информационное агентство Reuters сообщает о том, что Вашингтон и Эр-Рияд близки к подписанию соглашения, на основании которого США поставят в Саудовскую Аравию вооружений на астрономическую сумму около 100 млрд долларов в ближайшие годы. Речь идёт о заключении целого ряда контрактов, включая контракты на поставку вооруженным силам Саудовской Аравии систем ПВО Patriot с обновлёнными ракетами.

Трамп убеждает Эр-Рияд, что тому нужны вооружения на 300 млрд долларов


Из заявления американского чиновника, отвечающего за подготовку контрактов:
Мы находимся на завершающей стадии целой серии соглашений.



Это косвенно объясняет, почему именно Саудовскую Аравию выбрал Трамп в качестве одной из первых зарубежных стран (наряду с Израилем) для своего визита. Трамп поэтапно реализует политику, которую можно описать формулой «за контакты и лояльность США нужно больше платить».

Тот же чиновник, на которого ссылается Reuters, заявляет о том, что администрация президента США вынашивает планы по «убеждению» Саудовской Аравии в необходимости приобрести американских вооружений на общую сумму в 300 млрд долларов в ближайшее десятилетие. По заявлениям источника, это «активно простимулирует американскую промышленность и укрепит связи Вашингтона и Эр-Рияда». Нужны ли Саудовской Аравии такие объёмы вооружений - отдельный вопрос.

Судя по всему, речь идёт о своеобразном ультиматуме со стороны администрации Трампа: есть контракт – есть лояльность тому политическому режиму, который в Саудовской Аравии сложился, нет контракта - вопрос с лояльностью открыт.

Использованы фотографии: https://www.almasdarnews.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 68

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  1. Арон Заави Сегодня, 08:38
    Что многовато мне кажется.
    Арон Заави
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 08:41
      Цитата: Арон Заави
      Что многовато мне кажется.

      Завидно Арон..? Вы свою долю доже получите, не переживай...
      Там еще Япония на очереди..)))
      ОТДЕЛ
      1. Тралл Сегодня, 08:45
        У Трампа случайно девичья фамилия не Паниковский? smile
        Тралл
      2. сибиралт Сегодня, 09:01
        США давно занимаются рэкетом. Европу заставили платить за "крышу", а "спихнуть" неликвид - дело обычное. Не купишь - мы тебе демократию устроим!
        сибиралт
    2. Чёрный Сегодня, 08:49
      Цитата: Арон Заави
      Что многовато мне кажется.

      100 Трампу, 100 шейхам 100 на армию.....бизнес laughing
      Чёрный
      1. хрыч Сегодня, 09:44
        Цитата: Чёрный
        100 Трампу, 100 шейхам 100 на армию.....бизнес

        Неее 300 от шейхов, 300 корпорациям ВПК и не только, Трампу самодовольство, что опять всех уделал и создал рабочие места, а армии шиш laughing
        хрыч
        1. bouncyhunter Сегодня, 10:42
          Трамп убеждает Эр-Рияд, что тому нужны вооружения на 300 млрд долларов

          Кому что , а апельсиновому негоцианту одно на уме - рубить капусту с союзничков . Как был барыгой , так и остался - президентство ничего не изменило . На Поросёнку насмотрелся , что ли ? lol
          bouncyhunter
          1. хрыч Сегодня, 11:03
            Цитата: bouncyhunter
            На Поросёнку насмотрелся

            Хрюшке до них совершенно далеко, он только приобщается к западным ценностям, с древности (начнем с Рима и Карфагена) движущей силой их цивилизации была торговля и коммерческая выгода. Поэтому даже борцы "за веру" типа тамплиеров и госпитальеров, преуспели в ростовщичестве, банковских переводах и торговле рабами и наркотиками. Как оказалось лингвистический термин - ладан раньше просто обозначал опиум, которым кадильницами и обрабатывали паству. Поэтому все их великие открытия и войны - суть коммерция. Что Колумб, что Магеллан, что Кук искали чем бы поживиться. Грабили индейцев, грабили индийцев и пр. Не даром Ост-Индская компания - компания, а каратели чисто для бизнеса. Тут и опиумные войны в Китае и пр. Короче рабы и наркота, наркота и рабы, а нынче конечно нефть... Посему им нас не понять, когда народ сражается за идеалы, веру и отечество, в ущерб выгоде, по их логике пили бы боварское laughing будь-то сейчас с этой бурдой проблема. А Трамп в отличии от остальных презиков, худо-бедно представителей аристократии и мистиков (исключение Барак - из каннибалов laughing ) настоящий коммерс, и в его руках такой аппарат насилия и коммерции. Это будет нечто и уже собственно, как он мастерски грабит КНР и азиатских тигров, вымогает у немцев и европейцев, вот и к саудам подобрался. Короче мне жаль союзников США, они их обдерут по полной, хотя Штаты создавались европейцами, как коммерческая структура грабить мир, эта структура решила ограбить и создателей wassat
            хрыч
            1. bouncyhunter Сегодня, 11:10
              Цитата: хрыч
              исключение Барак - из каннибалов

              Бесспорно .
              Цитата: хрыч
              Короче мне жаль союзников США, они их обдерут по полной, хотя Штаты создавались европейцами, как коммерческая структура грабить мир, эта структура решила ограбить и создателей

              Выкормили гейропейцы матрасов на свою погибель - теперь пусть не жалуются . yes
              bouncyhunter
              1. хрыч Сегодня, 11:23
                Цитата: bouncyhunter
                Выкормили гейропейцы матрасов на свою погибель - теперь пусть не жалуются

                Первой счет за услуги получила Меркель, приехав к Папе, в 350 млрд зеленых тугриков, потом она с недовольной рожей почапала в Сочи к Путину. Короче эти обижанцы от мистера Си, Тайипыча и Фрау, так и будут метаться туда-сюда, туда-сюда. Причем саудам предлагает хоть безделушки, а немцам и корейцам полагается платить за дружбу. Там будет на их территории сидеть банда вооруженных бандитов, будет бражничать, гоняться за местными малолетками (японцы знают), так еще за это плати лярды wassat Ну а китайцам по традиции ценные американские бумаги выигрышного займа, которые не стоят и бумаги wassat
                хрыч
                1. bouncyhunter Сегодня, 11:29
                  Парадокс : у "злой России" просят скидки , кредиты и реструктуризации долгов , а "доброй Америке" с вымученной улыбкой башляют по тарифу "сколько сказали - столько и платите" . belay
                  bouncyhunter
                  1. хрыч Сегодня, 11:38
                    Цитата: bouncyhunter
                    "сколько сказали - столько и платите"

                    Сейчас к Трампу стало ехать боязно, а когда Трамп едет совсем очково wassat последнюю свинью утащит. Вот Лавров приехал, мило поулыбались, т.к. нет взаимной коммерции, скорей им надо двигуны, да плутоний, а мы культошки буша не берем, аблигации или облигации не берем ... идиллия good Вот и ЫН доволен ибо лучше быть врагом США, чем их другом нынче drinks
                    хрыч
    3. vorobey Сегодня, 08:49
      Цитата: Арон Заави
      Что многовато мне кажется.


      это говорит лишь о том что бардак рядом с Израилем надолго... если в первом акте на стене появляется ружо.. то в последнем акте оно пальнет обязательно.. Саудиты излишки кому нибудь да продадут
      vorobey
      1. Чёрный Сегодня, 08:59
        Трамп - саудитам: " Либо оружие на тристо лярдов, либо мы придём строить у вас демократию" wassat
        Чёрный
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:07
          Цитата: Чёрный
          Трамп - саудитам: " Либо оружие на тристо лярдов, либо мы придём строить у вас демократию" wassat

          Такая участь скоро ждет Японию и Южную корею (они там зажрались уже и кубышки сбережений огромные..))) Бизнес и ничего личного..
          ОТДЕЛ
        2. vorobey Сегодня, 09:11
          Цитата: Чёрный
          Трамп - саудитам: " Либо оружие на тристо лярдов, либо мы придём строить у вас демократию" wassat


          саудиты тоже не лыком шиты... Обама заикнулся рассекретить данные об 911, Саудиты тут же предложили американские долговые бумажки на 750 лярдов.. обама как то сразу тогда заднюю включать стал.. так что демокрвтия саудитам пока не грозит.. laughing 750 лярдов долговых обязательств это мощное ПВО против топров.. Это не наивный полковник веривший в человечество и дававший деньги под честное слово laughing
          vorobey
          1. хрыч Сегодня, 10:20
            Цитата: vorobey
            Саудиты тут же предложили американские долговые бумажки на 750 лярдов.. обама как то сразу тогда заднюю включать стал.. так что демокрвтия саудитам пока не грозит..

            Немного все наоборот laughing
            https://regnum.ru/news/polit/2186179.html
            Обама клал свой маленький ветто на закон позволяющий предъявлять иски родственникам жертв 11 сентября к СА, но Сенат и Конгресс его благополучно преодолели. Что это значит? Теперь по иску вдовушки на пару лямов, судья занюханного округа может наложить арест на все активы саудов в США и за руб ежом, которые насчитывают триллион и выше. Дядюшка Дональд едет ободрать СА, как липку и это сделает непременно. Про долговые бумажки еще китайцы обломились, когда Обама им разъяснил, что они принадлежат частным компаниям и никакого отношения к государству и правительству США не имеют. Да собственно и сам доллер абсолютно то же, его печатает надгосударственная и частная лавочка ФРС. Еще Буш меньшой хотел всех осчастливить созданием амеро, подарив всю зелень страждущим, особенно из АТР, где можно бы было ими обклеивать стены сортиров и слабиться в полном умиротворении восточных экстатических практик laughing Короче, казино не наколеш, оно всегда в выигрыше ибо сами и придумали правила am
            хрыч
            1. aleksandrs95 Сегодня, 10:54
              очень точно написано.казино не наколешь,оно само устанавливает правила.Хотя с 300 лярдами красиво.Типа те деньги,что у Вас это наши деньги,хотите жить безбедно дальше отстегните нам 300млрд.Красиво и ничего больше,а что дальше.Через 10-15 лет,большой вопрос?Попали Сауды,ох попали.
              aleksandrs95
        3. сиг Сегодня, 09:29
          Цитата: Чёрный
          Трамп - саудитам: " Либо оружие на тристо лярдов, либо мы придём строить у вас демократию" wassat

          СА сейчас ведёт войну против хуситов на юге Аравии,но такие гигантские закупки направлены против Ирана,а не партизан- хуситов.
          сиг
          1. хрыч Сегодня, 09:49
            Цитата: сиг
            такие гигантские закупки направлены против Ирана

            Нет, эти закупки направлены, чтоб ограбить зажравшихся саудитов, а что им втюхать не сильно имеет значение, раньше это были бусы, сейчас иное, но с тем же результатом. Еще придется платить спецам за наладку, вечный ремонт, запчасти, расходники, платить за обучение своих бестолочей, в конце концов опять по кругу laughing
            хрыч
          2. Саша Крымский Сегодня, 09:51
            Однозначно против ирана.
            Саша Крымский
      2. Ныробский Сегодня, 09:50
        Цитата: vorobey
        Цитата: Арон Заави
        Что многовато мне кажется.

        это говорит лишь о том что бардак рядом с Израилем надолго... если в первом акте на стене появляется ружо.. то в последнем акте оно пальнет обязательно.. Саудиты излишки кому нибудь да продадут

        Не будут они продавать. Они, появившиеся излишки заботливо передадут в руки подопечных бомжахедов. А вот то, что их понуждают к такой масштабной закупке оружия у США, может иметь несколько целей. Одна их них - полная зависимость СА от США в вопросах поддержания боеспособности армии т.к. боеприпасы и комплектующие будут в руках у матрасов. Эту корову будут доить вечно))). Второй целью, вероятно, является возможность использования саудитов в виде тарана против Ирана. Бойня между двумя крупными странами претендующими на лидерство в регионе, на руку США и Израилю, которые таким образом решат задачу в пользу безоговорочного регионального лидерства Израиля и окончательного решения вопроса по сворачиванию ядерной программы Ирана. Тут на днях(как то кстати) Тегеран и Эр-Рияд обменялись жёсткими заявлениями в отношении друг друга. Сейчас США и Израиль нашпигуют СА оружием за их же деньги, а потом бросят в бойню, как всегда решая свои задачи чужими руками, да ещё и практически бесплатно для себя)))
        Ныробский
    4. RASKAT Сегодня, 09:41
      Что то мне все это напоминает.

      lol
      RASKAT
    5. Tusv Сегодня, 09:52
      Цитата: Арон Заави
      Что многовато мне кажется.

      Тут еще и последствия. Нефть скаканет за сотню
      Tusv
    6. антивирус Сегодня, 09:56
      типичная политика вымирания под грузом проблем( финансовых).
      Надуть пузырь фин долга и отойти, посмотреть как ситуацию разрулят Сауды.Перед возможным фактом распада страны ни чего не жалко ( гигантских воен расходов)для ее возможного спасения.
      Может и Иран у РФ купит побольшее.
      антивирус
    7. Berkut24 Сегодня, 11:20
      Что многовато мне кажется.

      Не расстраивайтесь, вам тоже скоро предложат подтвердить свою лояльность. И нынешних закупаемых полуфабрикатов F-35 для этого будет недостаточно. Хозяин хочет кушать!
      Berkut24
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 08:41
    Вот это контракт, так контракт (если все срастется, конечно...) любому бюджету помощь...
    Вождь краснокожих
    1. kirgiz58 Сегодня, 08:46
      Ага! Особенно Эр-Риядовскому! Он будет значительно облегчен. laughing
      kirgiz58
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:03
        Цитата: kirgiz58
        Ага! Особенно Эр-Риядовскому! Он будет значительно облегчен. laughing

        И будет страна называться Саудовская Авария! yes
        СРЦ П-15
  3. ОТДЕЛ Сегодня, 08:44
    А калаш на фото то НАШ!
    ОТДЕЛ
    1. Тралл Сегодня, 08:47
      Цитата: ОТДЕЛ
      А калаш на фото то НАШ!

      Тсс, не палите контору smile
      Тралл
    2. kirgiz58 Сегодня, 08:49
      Цитата: ОТДЕЛ
      А калаш на фото то НАШ!

      Да вы шоо! Этож Му-16, просто закамуфлированная под калаш. laughing
      kirgiz58
    3. мордвин 3 Сегодня, 09:00
      Цитата: ОТДЕЛ
      А калаш на фото то НАШ!

      Зато рожа не наша, хоть её и не видно.
      мордвин 3
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:36
        Цитата: мордвин 3
        Цитата: ОТДЕЛ
        А калаш на фото то НАШ!

        Зато рожа не наша, хоть её и не видно.

        Наши не любят глаза закрывать ...
        ОТДЕЛ
    4. Tusv Сегодня, 10:05
      Цитата: ОТДЕЛ
      А калаш на фото то НАШ!

      Не. Это американская подделка. Куда смотрит комитет по защите авторских прав
      Tusv
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:17
        Цитата: Tusv
        Цитата: ОТДЕЛ
        А калаш на фото то НАШ!

        Не. Это американская подделка. Куда смотрит комитет по защите авторских прав

        Арабы всегда выбирают лучшее и надежное..! Трамп их сейчас переубедит в этом, Израиль надавит и все будут довольны!
        Да уж у саудов закончилась праздная жизнь..

        Эх было раньше времена веселые, а сейчас придется партию странных F-35 покупать...(верблюдов будут пугать своим гулом..)
        ОТДЕЛ
  4. роман66 Сегодня, 08:47
    а не будете платить - проверим на демократию и права лгбт
    роман66
  5. Altona Сегодня, 08:47
    Цитата: Арон Заави
    Что многовато мне кажется.

    -----------------------
    И избыточно.За такие деньги из саудитов можно сделать первую армию не только на Ближнем Востоке. Но и в радиусе пары тысяч километров.
    Altona
    1. donavi49 Сегодня, 08:54
      Только если полностью перевести армию на иностранцев, от солдата до НГШ.

      Там проблема не в оружии, как показывает Йемен. Или им Аллах не велит выставлять часовых на опорных пунктах? Окапываться. Лезть в горный серпантин с потерей всей колонны.
      donavi49
  6. Виктор Wolz Сегодня, 08:48
    Хорошее сочетание калаш и Oshkosh M-ATV.))
    Виктор Wolz
  7. NUR Сегодня, 08:51
    Каждый выбирает себе магазин по карману.
    NUR
  8. Kenneth Сегодня, 08:55
    Молодца Трамп продвигает свою экономику
    Kenneth
  9. soroKING Сегодня, 08:56
    дык вроде у саудов в последнее время с дегнями напряги...или вкредит?
    soroKING
    1. krops777 Сегодня, 09:00
      дык вроде у саудов в последнее время с дегнями напряги...или вкредит?


      В кредит, это вообще для амеров шоколадно будет, закинуть еще одну удавку на саудитов.
      krops777
  10. Смог Сегодня, 08:58
    Прям родные 90-е в стране победившего капитализма. За "крышу" платить надо
    Смог
  11. pjastolov Сегодня, 09:02
    Ну все понятно, а почему на фото ребята с калашами, или матрасы уже калаши поставляют как свое? recourse
    pjastolov
  12. Altona Сегодня, 09:07
    Цитата: donavi49
    Там проблема не в оружии, как показывает Йемен. Или им Аллах не велит выставлять часовых на опорных пунктах? Окапываться. Лезть в горный серпантин с потерей всей колонны.

    -----------------------------
    Это само собой, саудиты они как модно сейчас говорить, не армия, а косплей на армию, непонятные люди одетые в мундиры. laughing
    Altona
  13. Altona Сегодня, 09:08
    Цитата: pjastolov
    Ну все понятно, а почему на фото ребята с калашами, или матрасы уже калаши поставляют как свое?

    ------------------------
    Чё вас калаши смущают? В пустыне кроме калаша ничего толком не стреляет.
    Altona
  14. Горный стрелок Сегодня, 09:14
    Гы! Кто бы сомневался, что убедит. ВПК США нервно потирает руки и гулко сглатывает слюну. Только чем СА расплачиваться будет? Если цены на нефть уполовинились, и у них дефицит бюджета? Вангую, цены на нефть слегка повысят, чтобы арабы смогли расплатиться за оружие. Все равно ВСЕ сверхдоходы от нефти они принесут полосатоухим - за совершенно не нужное им оружие. wassat
    Горный стрелок
  15. kolkulon Сегодня, 09:15
    Цитата: donavi49
    Только если полностью перевести армию на иностранцев, от солдата до НГШ.
    Там проблема не в оружии, как показывает Йемен. Или им Аллах не велит выставлять часовых на опорных пунктах? Окапываться. Лезть в горный серпантин с потерей всей колонны.

    У них армия вся наемная.А наемники как известно самопожертвование никогда не славились.
    kolkulon
  16. НЕКСУС Сегодня, 09:16
    Судя по всему, речь идёт о своеобразном ультиматуме со стороны администрации Трампа: есть контракт – есть лояльность тому политическому режиму, который в Саудовской Аравии сложился, нет контракта - вопрос с лояльностью открыт.

    Другими словами,Белому дому крайне важен "пылающий" Ближний Восток и США не намерены по сути его тушить,продолжая принудительно насыщать тот регион оружием и ведя политику ,которая явно не ведет к миру в том регионе.
    НЕКСУС
    1. Соломон Кейн Сегодня, 09:34
      Собака лает - Караван идет, Араб стреляет-Доллар капает.
      Соломон Кейн
  17. Баракуда Сегодня, 09:30
    около 100 млрд долларов

    Ну нихрена себе ? Ну да за время "освоение" Трампом вобла, Российский "Циркон" летать ужа будет. Даже с откатами . smile
    Баракуда
    1. НЕКСУС Сегодня, 09:37
      Цитата: Баракуда
      Ну нихрена себе ? Ну да за время "освоение" Трампом вобла, Российский "Циркон" летать ужа будет. Даже с откатами . smile

      Циркон уже летает...другое дело,что он еще не принят на вооружение и не пущен в серийное производство.
      НЕКСУС
      1. Соломон Кейн Сегодня, 10:16
        А РС-26 уже стоит на БД
        И что-то на базе Х-101 "мутят"-сухопутный мобильный вариант
        Соломон Кейн
  18. ОТДЕЛ Сегодня, 09:39
    Эрдоган не зря замыслил выходить из НАТО, США сейчас начнет всех вассалов стричь , как овец! Долги господа большие..
    ОТДЕЛ
  19. Соломон Кейн Сегодня, 09:43
    Трамп - комерс. Так, что не будет удивительно, если он десятка - два кораблей, идущих под списание, впарит саудитам, как мобильную ударную группу. А что? Подводная лодка в песках Аравии - это ноухау!
    Соломон Кейн
  20. Сумрачный стрелок Сегодня, 09:53
    Надо извлечь из этого выгоду и нам. Надо продвинуть контракт с Ираном на 100 лярдов по поставке наших вооружений. Инстинкт самосохранения должен помочь персам выкроить кругленькую сумму из своего бюджета wink
    Сумрачный стрелок
    1. Соломон Кейн Сегодня, 10:33
      Ну, а что. Как бы не кощунственно это не было, но в настоящий момент Ближний Восток оптимальный полигон отработки наших новых технологий "в поле". Не все по болванкам в Капустином Яру палить.
      Соломон Кейн
  21. Сумрачный стрелок Сегодня, 09:55
    В Калаш он как говориться и в Аравии Калаш и Трамп Калашу не указ
    Сумрачный стрелок
  22. лысова Сегодня, 09:59
    Мир катится чёрти куда. Баламуты заокеанцы оборзели - продолжают собирать дань.
    лысова
    1. Баракуда Сегодня, 10:39
      Ну так нужно не отдавать .
      Почему Ценробанк до сих пор платит в копилку США ?
      И о национализации заблокировала Един. Рос..ия ?
      Дважды выносилось на слушанье ? А воз и ныне там --- Трам-парарам. Вабло-денежка уходит.
      А тут уже приходиться доказывать. что я детей ( простите ) настругал. Еще и виноват.
      Где деньги ЗИН ? Будет и отдача.
      Баракуда
  23. Alexaner Arier Сегодня, 10:20
    демократия стоит денех. кто не платит тот сша у того тоталитарный режит основанный на диком нечеловеческом, средневековом исламе. а вот в саудовсткой аравии идеальная демократия. и в остальных эмиратах тоже демократия в расцвете.
    Alexaner Arier
  24. rotmistr60 Сегодня, 10:29
    Мало денег не бывает. А Трамп, как настоящий бизнесмен выдавливает их отовсюду где есть возможность.
    rotmistr60
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:12
      Цитата: rotmistr60
      Мало денег не бывает. А Трамп, как настоящий бизнесмен выдавливает их отовсюду где есть возможность.

      Все верно...! Пора платить по счетам старым..Нам бы в России так же , но увы пока нельзя! hi
      ОТДЕЛ
  25. Jovanni Сегодня, 11:08
    Трамп убеждает Эр-Рияд, что тому нужны вооружения на 300 млрд долларов

    А ещё убедительнее то, что американцам эти 300 млрд нужнее... А вооружения могут и не брать, если не хотят...
    Jovanni
  26. aleksandrs95 Сегодня, 11:11
    Трамп начинает нравится,напоминает итальянскую мафию.Прежде всего платите,а потом будем разговаривать.Через какое-то время,а почему бы нам не забрать у вас часть бизнеса?Что по оружию,толка от него будет мало.А даже геморрой,ведь обслуживать надо,даже если стоит без дела.продать невозможно без разрешения и даже с большой скидкой.Есть у Вас к примеру 2 последних БМВ,вам навязали еще 5(продать нельзя),в лучшем случае запчасти.И то на один раз.Пападос.Единственная слабенькая надежда,свалить сверх аккуратно и нежно от Гангстера под крыло Москвы,пусть и с некоторыми потерями+помирится с Ираном.Только их спецслужбы на это не способны,да и большое семейство с предателями.
    aleksandrs95
  27. санчо Сегодня, 11:25
    Первый визит в 51 штат Саудовскую Израилию.
    санчо
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