О формировании армейского корпуса в Крыму

В целях повышения эффективности управления силами, входящими в состав межвидовой группировки, на территории Крымского полуострова на базе ряда соединений и частей Черноморского флота создан армейский корпус.

Появились некоторые подробности объединения дислоцированных в Крыму подразделений и соединений в армейский корпус. Накануне о таком объединении в интервью газете «Красная Звезда» рассказал командующий Черноморским флотом РФ адмирал Александр Витко:В составе корпуса теперь – бригада береговой охраны, а также части ПВО, артиллерии, инженерного и тылового обеспечения.По словам адмирала Витко, новый армейский корпус усилит потенциал флота и оптимизирует работу органов военного управления.Формирование корпуса в Крыму произошло накануне Дня Черноморского флота, который отмечается сегодня.В этом году флотский праздник отмечается особо. Дело в том, что в 2017-м флот празднует ещё и 20-летие с того момента, когда над кораблями Черноморского флота России вновь был поднят Андреевский флаг.Напомним, что за несколько дней до очередной годовщины создания Черноморского флота в его состав вошли два новейших противодиверсионных (патрульных)катера проекта 03160 "Раптор".