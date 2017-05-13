11:44 13 мая

О формировании армейского корпуса в Крыму

Появились некоторые подробности объединения дислоцированных в Крыму подразделений и соединений в армейский корпус. Накануне о таком объединении в интервью газете «Красная Звезда» рассказал командующий Черноморским флотом РФ адмирал Александр Витко:
В целях повышения эффективности управления силами, входящими в состав межвидовой группировки, на территории Крымского полуострова на базе ряда соединений и частей Черноморского флота создан армейский корпус.


В составе корпуса теперь – бригада береговой охраны, а также части ПВО, артиллерии, инженерного и тылового обеспечения.

По словам адмирала Витко, новый армейский корпус усилит потенциал флота и оптимизирует работу органов военного управления.


Формирование корпуса в Крыму произошло накануне Дня Черноморского флота, который отмечается сегодня.

В этом году флотский праздник отмечается особо. Дело в том, что в 2017-м флот празднует ещё и 20-летие с того момента, когда над кораблями Черноморского флота России вновь был поднят Андреевский флаг.

О формировании армейского корпуса в Крыму


Напомним, что за несколько дней до очередной годовщины создания Черноморского флота в его состав вошли два новейших противодиверсионных (патрульных)катера проекта 03160 "Раптор".

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 23

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  1. Арон Заави Сегодня, 09:45
    Может стоило не армейский , а полноценный МП? Все таки там все нацелено на безопасность ЧФ.
    Арон Заави
    1. Чёрный Сегодня, 09:52
      Ну, об этом говорилось ещё в 2016 г. И здесь , вроде, тоже обсуждалось.
      Может стоило не армейский , а полноценный МП?
      МП - это морской пехоты?...А зачем?Морская пехота - это ударная сила, которая применяется, как правило, для захвата плацдармов , решения СПЕЦИАЛЬНЫХ задач и т.д. А мы ни на кого нападать не собираемся. Тех сил, МП, что там есть, вполне достаточно. smile
      Чёрный
      1. антивирус Сегодня, 09:59
        если подробные карты Одесской обл раздадут взводным- тогда можно и так
        антивирус
      2. To be or not to be Сегодня, 11:02
        22-й армейский корпус Черноморского флота в Крыму,
        "В Крыму на полигоне Опук прошли маневры частей и соединений недавно развернутого на полуострове 22-го армейского корпуса. Как сообщил представитель Черноморского флота (ЧФ) капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев, в рамках итоговой проверки корпуса были организованы учебно-боевые действия и стрельбы отдельной бригады береговой обороны, артиллерийского полка и артиллерийских подразделений отдельной бригады морской пехоты" 03.04.2017
        http://www.ng.ru/armies/2017-04-03/2_6964_krum.ht
        ml
        To be or not to be
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:00
      Мне эти новшества никогда не нравились, то объединяют, то разъединяют..Да успокойтесь вы наконец то..! И просто занимайтесь службой рутинной ..Достали уже крысы штабные-стратеги чертовы ! angry
      ОТДЕЛ
  2. Баракуда Сегодня, 09:53
    У России я так понял осталось 2-ва переговорщика - ЛАВРОВ- добрый следователь, и ШОЙГУ- тот еще добрее wink
    Не доходит все никак для некоторых , что Крым Российский.
    "Рапторам" ответим на турецких рыболовов.
    Баракуда
    1. Чёрный Сегодня, 09:58
      Цитата: Баракуда
      У России я так понял осталось 2-ва переговорщика - ЛАВРОВ- добрый следователь, и ШОЙГУ- тот еще добрее wink

      Шойгу не "переговорщик". Он ХИРУРГ smile
      Чёрный
      1. Баракуда Сегодня, 10:03
        Анастезиолог, или нейрохирург ? smile Потому как апендикс вырезают по всему свету деже без анастезии.
        Баракуда
        1. ДЯДЯСТАС Сегодня, 10:12
          Цитата: Баракуда
          Анастезиолог, или нейрохирург ? smile Потому как апендикс вырезают по всему свету деже без анастезии.

          Надежно зафиксированный пациент в анастезии не нуждается.
          ДЯДЯСТАС
        2. Чёрный Сегодня, 10:15
          Цитата: Баракуда
          Анастезиолог, или нейрохирург ? smile .

          А ему фиолетово. Это как клиенту лечащий врач назначит laughing
          Чёрный
    2. pjastolov Сегодня, 10:00
      А причем переговорщики к армейскому корпусу request
      pjastolov
      1. Баракуда Сегодня, 10:11
        sad Проходит мимо влюбленная пара, а в 2-х км батарея стоит.
        Все путем, тихо-мирно. А ночью светло - ДНР "грады" лупануло. Ховайся. кто может.
        а телефончик включенным слегка влюбленные "уронили ". Так что о перимирии забудьте.
        это так . к слову..И по " мы соблюдаем" то-же , обеих сторон касается.
        Баракуда
        1. pjastolov Сегодня, 11:39
          чет ничего не понял - влюбленная пара это ЛГБТ? recourse
          pjastolov
  3. Комментарий был удален.
  4. Старый Воин Сегодня, 10:02
    Жаль, старенький уже, записался бы по контракту.
    Старый Воин
  5. Горный стрелок Сегодня, 10:05
    Все таки, хоть бригаду МП в Крыму стоило бы иметь. Вдруг потребуется помощь, скажем, вновь образованной ОНР? tongue А то ведь сожгут бандеры Одессу.
    Горный стрелок
    1. Чёрный Сегодня, 10:11
      Цитата: Горный стрелок
      Все таки, хоть бригаду МП в Крыму стоило бы иметь. Вдруг потребуется помощь, скажем, вновь образованной ОНР? tongue А то ведь сожгут бандеры Одессу.

      Бригада МП там и сейчас есть smile
      Чёрный
  6. turuhanskiy Сегодня, 10:09
    Чем больше "Рапторов" у ЧФ, тем больше наград у моряков ВМСУ! :)))))))))))))))))))))))
    turuhanskiy
  7. Zibelew Сегодня, 10:12
    Между тем, португальцы приняли эстафету с освещением процесса перехода Краснодара на ЧФ.
    Zibelew
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 10:31
    ... а укрокаклы в это время на биатлоне, вроде как называется танковый, учатся давить легковые машинки...
    Новый армейский корпусв Крыму, не помешает, и для некоторых кастрюлеголовых будет как холодный душ в вытрезвителе... wassat
    a.s.zzz888
    1. Чёрный Сегодня, 10:33
      Цитата: a.s.zzz888
      Новый армейский корпусв Крыму, не помешает, и для некоторых кастрюлеголовых будет как холодный душ в вытрезвителе

      Он не "новый"...просто реорганизация...
      Чёрный
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:01
        ...у нас так - раз реорганизовали, значит новый...
        ...ну пусть будет не новый, но БУДЕТ good
        a.s.zzz888
  9. Толстоевский Сегодня, 10:53
    какой удар для наших западных и ближневосточных партнёров
    Толстоевский
  10. bratchanin Сегодня, 11:10
    Маленький защитник, но если куснёт, мало не покажется. Дёшево, но сердито.
    bratchanin
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