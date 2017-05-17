ПВО Исламской Республики Иран (часть 1)

Рисунок в британском издании с описанием принципа работы ЗРК «Тайгеркэт»

Пуск ЗУР «Тайгеркэт»

Пуск ЗУР «Рапира»

РЛС целеуказания AN/MPQ-50, входящая в состав ЗРК MIM-23 I-HAWK

Спутниковый снимок Google Earth: позиция ЗРК HQ-2J в окрестностях Тегерана

Пуск УР AIM-54 Phoenix с иранского F-14A

F-4E ВВС Ирана

РЛС Fath-14

ЗГРЛС Ghadir

Спутниковый снимок Google Earth: прототип ЗГРЛС Ghadir в окрестностях Тегерана

РЛС AN/TPS-43

Антенна иранской РЛС Kashef-1

РЛС YLC-8

РЛС Matla ul-Fajr-2

РЛС Matla ul-Fajr-3

РЛС Kashef-2

РЛС Najm 802, установленная на грузовом шасси (на переднем плане) рядом с РЛС Matla ul-Fajr-3

РЛС JY-14

Иранская РЛС 5Н84АЭ «Оборона-14»

ПРВ-17

РЛС 1Л119 «Небо-СВУ»

РЛС «Каста-2Е2»

Антенная часть иранской станции пассивной пеленгации Alim

По материалам:

http://imp-navigator.livejournal.com/154220.html

http://www.whq-forum.de/invisionboard/lofiversion/index.php?t22823-1350.html

http://forums.airbase.ru/2015/07/t91567--radiotekhnicheskie-sredstva-pvo-irana.html

http://www.ausairpower.net/APA-PLA-IADS-Radars.html

http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=123253

http://www.military-quotes.com/forum/iran-military-advancements-news-page10-t113748.html

До свержения в 1979 году последнего иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви силы противовоздушной обороны и ВВС Ирана оснащались в основном техникой американского и британского производства. В середине 60-х годов прошлого века в Иране была принята масштабная программа перевооружения, но приступить к её реализации удалось только после того, как арабские страны-члены ОПЕК снизили объёмы добычи нефти, в результате чего экспортные доходы Ирана резко возросли. До этого основу ПВО Ирана составляли британские зенитные орудия времён Второй мировой войны. Перед Ираном особенно остро стояла проблема защиты нефтепромыслов и перерабатывающих предприятий, составлявших основу экономики страны. В свою очередь деньги, необходимые на закупку оружия, поступали от продажи нефти на внешнем рынке.Первым зенитно-ракетным комплексом, принятым на вооружении в Иране, стал британский Tigercat. Это был достаточно простой ЗРК малой дальности с радиокомандной зенитной ракетой, наводимой оператором при помощи джойстика после визуального обнаружения. Основными достоинствами ЗРК «Тайгеркэт» были простота и относительная дешевизна. Все боевые средства комплекса монтировались на двух прицепах, буксируемыми автомобилями повышенной проходимости. На одном прицепе размещался пост управления с оператором наведения, а на другом пусковая установка с тремя ракетами. В боевом положении элементы комплекса вывешивались на домкратах и соединялись между собой кабельными линиями.В британской армии «Тайгеркэт» должен был заменить 40-мм зенитки «Бофорс». Однако реальная боевая эффективность данных комплексов оказалась весьма низкой. Так, во время фоклендского вооруженного противостояния корабельный вариант «Си Кэт» с аналогичными ракетами и системой наведения продемонстрировал удручающе низкую боевую эффективность. Запустив более 80 ракет, британцы сумели поразить лишь один аргентинский «Скайхок». Во многом это объяснялось дозвуковой скоростью ЗУР и несовершенной системой наведения. Этот британский комплекс малой дальности больше обладал отпугивающим эффектом, чем реальной поражающей способностью. Зачастую пилоты аргентинских боевых самолетов, заметив пуск ракеты, прекращали атаку и выполняли противоракетный манёвр.С самого начала британские военные восприняли «Тайгеркэт» достаточно прохладно и, несмотря на усилия фирмы производителя Shorts Brothers, зенитный комплекс в британской армии не получил большого распространения. На испытаниях удавалось сбивать лишь мишени, летящие прямолинейно на небольшой высоте, со скоростью не более 700 км/ч. Таким образом, ЗРК «Тайгеркэт» так и не удалось вытеснить малокалиберные зенитные автоматы в подразделениях ПВО. Но, несмотря на низкую эффективность, комплекс усиленно рекламировался за рубежом. И эта реклама дала свои результаты, экспортный заказ на полтора десятка ЗРК от Ирана поступил в 1966 году, ещё до официального принятия его на вооружении в Великобритании.Во время ирано-иракской войны «Тайгеркэт» совместно с артиллерией прикрывал от ударов ВВС Ирака узлы связи, штабы и места скопления войск. Но достоверных данных о сбитых ими иракских боевых самолётах нет. Из года в год, из одного справочника в другой кочует недостоверная информация о том, что «Тайгеркэт» до сих пор состоит на вооружении в Иране. Но, судя по всему, последние комплексы этого типа были списаны более 15 лет назад. И дело не только в низкой боевой эффективности, в конце концов, основной задачей сил ПВО является не поражение вражеских летательных аппаратов, а прикрытие от ударов своих войск. И с ролью «пугала» британские ЗРК справлялись, в общем, не плохо. Но после 40 лет службы использовать комплексы с ламповой элементной базой совершенно не реально.Гораздо более эффективной заменой противовоздушных комплексов малой дальности Tigercat стал ЗРК Rapier, созданный британской компанией Matra BAe Dynamics. Помимо возможности обстрела целей, летящих со сверхзвуковой скоростью и расширенной до 6800 метров зоны поражения, новый английский комплекс имел полуавтоматическую радиокомандную систему наведения, что позволяет поражать маневрирующие цели, в том числе и в тёмное время суток.Основной частью ЗРК «Рапира» является буксируемая пусковая установка со смонтированной на ней обзорной РЛС и системой целеуказания. После обнаружения и захвата цели на сопровождение оператору остаётся лишь удерживать её в поле зрения оптического прибора. После пуска автоматика сама, отслеживая трассер ракеты, наводит ЗУР на вражеский летательный аппарат. В отличие от «Тайгеркэт», ЗРК «Рапира» до сих пор представляет реальную угрозу для современных боевых самолётов.Иран, озабоченный необходимостью усиления ПВО своих сухопутных войск, в первой половине 70-х закупил в Великобритании 30 батарей «Рапир», которые он активно и достаточно результативно использовал в ходе отражения налётов иракских истребителей-бомбардировщиков. Конкурентом Rapier в этой сделке являлся мобильный американский ЗРК MIM-72 Chaparral, но иранские военные предпочли буксируемый британский комплекс с собственными средствами обнаружения. Сложно сказать, остались ли работоспособные «Рапиры» в войсковой иранской ПВО. По крайней мере, официально поставки новых зенитных ракет и запчастей после свержения шаха из Великобритании не велись.Узел войсковой ПВО Ирана, в составе ЗРК Rapier и зенитных орудий Oerlikon GDF-001 с СУО SuperFledermausКроме стран Запада, шах Мохаммед Реза Пехлеви пытался вести военно-техническое сотрудничество с Советским Союзом, хотя оно было не таким тесным, как с США и Великобританией. Из СССР из средств ПВО в основном осуществлялись поставки не самого современного оружия: зенитных самоходок ЗСУ-57-2, буксируемых зениток 23-мм ЗУ-23, 37-мм 61-К, 57-мм С-60, 100-мм КС-19, и ПЗРК «Стрела-2М». В начале 70-х иранская войсковая ПВО была усилена 24 батареями спаренных 35-мм зенитных орудий Oerlikon GDF-001 швейцарского производства с РЛС управления огнём SuperFledermaus. Незадолго до начала ирано-иракской войны поступило несколько десятков советских ЗСУ-23-4 «Шилка», а «Эрликоны» были дополнены радиолокаторами Skyguard. По информации, полученной от РЛС Skyguard, 35-мм зенитки, контролируемые системой управления огнём, могут наводиться на цель автоматически с помощью электрических приводов наведения или вручную.В середине 70-х в Иране была принята программа построения централизованной противовоздушной обороны, призванной защитить важные военные и промышленные объекты от средств воздушного нападения. Основой ПВО страны, опирающейся на сплошное радиолокационное поле, должны были стать самые современные на тот момент ЗРК и истребители-перехватчики с дальнобойными ракетами.Иранцы долго выбирали между ЗРК большой дальности, американским MIM-14 Nike-Hercules и британским Bloodhound Mk. II. Британский комплекс был дешевле и имел лучшую мобильность, но уступал американскому по дальности и высоте поражения. Однако на первом этапе, после анализа всех вариантов, было решено приобрести комплексы, способные поражать маловысотные цели. В 1972 году покупка в США у компании Raytheon 24 батарей ЗРК MIM-23 Improved HAWK позволила значительно продвинуться в осуществлении планов модернизации системы ПВО. Причём в Иран были отправлены комплексы с модернизированной аппаратной частью и новыми ракетами, которые только начали поступать на вооружение в США.Модернизированные ЗУР MIM-23B с полуактивной ГСН были способны поражать воздушные цели на дальности до 35 км при досягаемости по высоте 18 км. В случае необходимости комплекс мог быть быстро перебазирован на новую позицию. В его составе имелась собственная радиолокационная станция AN/MPQ-50. ЗРК MIM-23 I-HAWK могли успешно бороться со всеми типами боевых самолётов ВВС Ирака за исключением высотных разведчиков МиГ-25РБ.Иранский ЗРК MIM-23 Improved HAWK. Снимок сделан на позиции, в годы ирано-иракской войны. На переднем плане ПУ M192 c ЗУР MIM-23B, на заднем плане РЛС подсвета цели AN/MPQ-46 и РЛС целеуказания AN/MPQ-50.Именно «Усовершенствованные Хоки» представляли наибольшую угрозу для иракских бомбардировщиков в ходе боевых действий. Только в первый год войны было осуществлено более 70 пусков. Во многом благодаря наличию в Иране современных для того времени зенитных комплексов удалось отразить попытки ВВС Ирака уничтожить иранскую авиацию на аэродромах. Так как зенитные ракеты расходовались весьма интенсивно, а комплексы постоянно находились во включённом состоянии, для пополнения запасов ЗУР и запчастей в 80-е годы пришлось окольными путями нелегально закупать их в США и в Израиле в рамках сделки «Иран-Контрас». Что в дальнейшем привело к серьёзным политическим осложнениям для администрации Рональда Рейгана.В остальном особого усиления наземной составляющей ПВО Ирана в ходе боевых действий не происходило. В период со второй половины 80-х до начала 90-х в Китае было закуплено 14 дивизионов ЗРК средней дальности HQ-2J. Этот комплекс конструктивно и по боевым характеристикам во многом сходен с советским ЗРК С-75М «Волхов». По иранским данным, HQ-2J удалось сбить несколько иракских МиГ-23Б и Су-22. Пару раз огонь безуспешно открывался по разведчикам МиГ-25РБ, которые также привлекались к бомбардировкам нефтепромыслов.Наблюдатели также отмечали поставки небольших партий зенитных орудий, боеприпасов и ПЗРК «Стрела-2М» из КНДР, возможно речь шла о китайской копии HN-5A. Иранцы активно собирали и использовали трофейное зенитное вооружение. Так, через несколько лет после начала войны в их распоряжении оказалось примерно пять десятков 14,5-мм ЗПУ-2 и ЗПУ-4, захваченных на поле боя. Скорее всего, поставки оружия велись также и из Сирии, у которой имелись серьёзные противоречия с Ираком. Иначе трудно объяснить появление в иранских подразделениях ПВО мобильных ЗРК «Квадрат» и ПЗРК «Стрела-3», притом, что из СССР это оружие Ирану не передавалось. В ряде источников указывается, что ПЗРК и зенитные батареи могли быть захвачены в качестве трофеев. Но даже в этом случае вставал вопрос обучения расчётов, снабжения запчастями и расходниками, и без сирийской помощи тут явно не обошлось.До исламской революции 1979 года в Иране имелись достаточно современные ВВС, оснащённые в основном американской авиатехникой. Иран стал единственной страной, куда поставлялись палубные перехватчики F-14A Tomcat (79 единиц), вооруженные уникальной для 70-х годов дальнобойной УР AIM-54 Phoenix с активной РЛГСН. При заоблачной стоимости $ 500 тыс в ценах середины 70-х, ракета со стартовой массой 453 кг могла поражать цели на дальности до 135 км.Освоение «Томкетов» в Иране шло очень непросто, два истребителя разбились в процессе подготовки иранских пилотов. Тем не менее самолёты были введены в строй и активно использовались в войне. F-14A с изменяемой геометрией крыла стали единственными истребителями иранских ВВС, способными хоть как-то противодействовать иракским высотным скоростным разведчикам-бомбардировщикам МиГ-25РБ. Согласно исследованиям западных историков, «Томкетам» удалось перехватить один МиГ-25РБ. Иранцы же заявляли о 6 сбитых «МиГах». Но, так или иначе, наличие в иранской ПВО перехватчика, способного бороться на большой дальности с высотными и сверхзвуковыми целями, сильно осложняло действия ВВС Ирака. По иранским данным, начиная с 1980 года и до окончания боевых действий в 1988 году, пилотам тяжелых истребителей F-14A удалось одержать 111 подтверждённых побед. Однако, как следует из информации, опубликованной независимыми исследователями, «Томкеты» в лучшем случае сбили 30-40 иракских боевых самолётов. Согласно тем же источникам, 11 F-14А было потеряно в бою, 7 разбилось в лётных происшествиях, 1 угнан в Ирак и 8 серьёзно повреждены. После заключения перемирия в строю числилось более 50 F-14А, но реально боеспособна была едва ли половина из них.Кроме истребителей F-14A, до разрыва отношений с США иранские ВВС получили 177 многоцелевых F-4E, 32 F-4D, 16 разведчиков RF-4E, 140 лёгких истребителей F-5E и 28 спарок F-5F. Шах оформил заявку на поставку сотни лёгких истребителей F-16А/В, но после его свержения контракт был аннулирован. Иранские «Фантомы» с ракетами средней дальности AIM-7 Sparrow так же выполняли задачи ПВО, а лёгкие «Тайгер-2», вооруженные УР AIM-9 Sidewinder с ТГС, могли с успехом вести ближний воздушный бой. Однако F-4E/D и F-5E использовались в основном для нанесения ударов по морским целям и бомбардировки позиций иракских войск.Боеспособность ВВС Ирана сильно снижала нехватка запасных частей. Репрессии против офицеров, служивших при шахе, развёрнутые в первые годы после Исламской революции, нанесли большой урон лётному и техническому составу. Многие высокопоставленные военные в ПВО и ВВС заменялись выдвиженцами из числа священников или командирами пехотных подразделений. Естественно, что профессиональная подготовка и техническая грамотность таких кадров оставляла желать много лучшего, и это непосредственно сказалось на боеготовности и результатах деятельности вверенных им подразделений.Через несколько лет после начала войны доля боеготовой авиатехники в ВВС Ирана не превышала 50%. Из-за западного эмбарго на поставку вооружения и запчастей Ирану было очень сложно поддерживать имеющиеся боевые самолёты в исправном состоянии. Это крайне негативно сказывалось на ходе боевых действий, так как возможности по авиационной поддержке и защите своих войск от авиаударов были скромными. Практически в ходе всей войны ВВС Ирака, получавшие без ограничений как советскую, так западную авиатехнику, запчасти и авиационные средства поражения, имели превосходство в воздухе. К моменту заключения перемирия из-за плачевного технического состояния в ВВС Ирана в воздух могли подняться менее 100 истребителей. Для компенсации потерь во второй половине 80-х в КНР было закуплено два десятка лёгких однодвигательных истребителей F-7M (китайский вариант МиГ-21-Ф13). Притом, что китайский вариант МиГа был недорог и прост в эксплуатации, существенного усиления ВВС Ирана не произошло. На F-7M отсутствовал радар, вооружение и БРЭО были примитивными, а дальность полёта небольшой. В роли перехватчика ПВО этот истребитель был малоэффективен.Иранские радиотехнические подразделения, отвечающие за освещение воздушной обстановки и выдачу целеуказания истребителям-перехватчикам и наземным подразделениям ПВО, в годы правления шаха оснащались в основном радиолокаторами американского и британского производства. В начале-середине 70-х годов на всей территории Ирана с целью создания сплошного радиолокационного поля велось строительство стационарных постов с американскими радиолокаторами AN/FPS-88 и AN/FPS-100 и радиовысотомерами AN/FPS-89. Также Иран приобрел стационарные британские РЛС Тип 88 и радиовысотомеры Тип 89. Большая часть этих радиолокаторов устанавливалась стационарно, под радиопрозрачными пластиковыми куполами. Мощные стационарные радары могли видеть высотные воздушные цели на дальности 300-450 км. Обычно они размещались недалеко от побережья или на господствующих высотах. Возможно, что часть старых РЛС, переживших войну, работоспособна до сих пор.В последнее время выработавшие свой ресурс стационарные радиолокаторы американского и британского производства, заменяются станциями собственной разработки. В октябре 2015 года Иран представил новую дальнюю цифровую радиолокационную систему метрового диапазона Fath-14 с дальностью обнаружения высотных целей до 500 км. Столь впечатляющих данных удалось добиться благодаря высоким энергетическим характеристикам и крупной антенной системе.Антенная часть стационарного радиолокатора установлена на капитальное основание. Обслуживающий персонал станции со средствами отображения информации и связи укрыт в подземном укреплённом бункере, где имеются все необходимые средства жизнеобеспечения. Сообщается, что в составе радиолокационного комплекса имеются вычислительные системы цифровой обработки данных. Число одновременно наблюдаемых целей может превышать 100 единиц. Первая станция типа Fath-14 размещена в северо-западе Ирана.В апреле 2012 года в СМИ была опубликована информация о начале строительства в ИРИ ЗГРЛС Ghadir. Эта достаточно крупная стационарная станция с неподвижной антенной решеткой длиной около 40 метров, ориентированной в заданном направлении, способна обнаруживать цели на дальности до 1100 км и высоте 300 км. Данные трёхкоординатные ЗГРЛС с фазированной антенной решеткой предназначены для обнаружения не только аэродинамических целей на средних и больших высотах, но и баллистических ракет и спутников на низких орбитах.Судя по спутниковым снимкам, возведение первой опытной ЗГРЛС, являющейся частью иранской системы предупреждения о ракетном нападении, началось в 2010 году в 70 км северо-западней Тегерана.Первая опытная станция имела одну антенную систему на юг. Две следующие ЗГРЛС, построенные в провинциях Хузестан и Семнан, имеют четыре антенные системы, что обеспечивает круговой обзор. В настоящее время в провинции Курдистан, в 27 км к северу от города Биджар, ведётся сооружение ещё одной станции. Предположительно она вступит в строй в 2017 году. Сообщается, что на возведение антенных систем иранских ЗГРЛС в прошлом уходило 8-10 месяцев. После запуска в эксплуатацию всех трёх ЗГРЛС Sepehr иранские военные смогут контролировать воздушное пространство и ближний космос над Саудовской Аравией, Египтом, Израилем, Турцией и Пакистаном. Также обеспечивается частичное радиолокационное покрытие Восточной Европы, юго-запада России (включая Москву), Западной Индии и большей части Аравийского моря.Схема расположения стационарных радиолокационных постов на территории ИРИ по состоянию на 2012 годКроме стационарных радиолокаторов, при шахе Иран закупал мобильные радары AN/TPS-43 с дальностью обнаружения до 400 км. Для транспортировки всех элементов РЛС требовалось два грузовых автомобиля грузоподъёмностью 3,5 тонны.Эти станции американского производства хорошо зарекомендовали себя в ходе войны. В 80-е годы на иранских предприятиях был налажен восстановительный ремонт РЛС AN/TPS-43. С окончанием боевых действий, после получения доступа к западной и китайской радиоэлементной базе началось серийное производство варианта, созданного местными специалистами. Но в отличие от прототипа радиолокаторы, построенные в Иране, монтируются на автомобильных прицепах. По некоторым данным, данная модификация получила обозначение Kashef-1.В составе ЗРК HQ-2J в Иран из КНР поставлялись мобильные двухкоординатные РЛС дежурного режимаYLC-8. Эта станция представляет собой китаизированный вариант советской РЛС метрового диапазона П-12.В свою очередь в 90-е годы в Иране на базе китайской станции YLC-8 в Исфаханском технологическом университете была создана РЛС Matla ul-Fajr с зоной обнаружения до 250 км. Вся аппаратная часть и антенный комплекс расположены на автомобильном полуприцепе контейнерного типа.Позже появился её кардинально улучшенный вариант, известный как Matla ul-Fajr-2. Сообщается, что в этой РЛС, построенной на современной твердотельной элементной базе, используются цифровые технологии и передовые системы отображения и передачи радиолокационной информации. Согласно иранским данным, радиолокаторы национальной разработки, работающие в метровом диапазоне, способны эффективно фиксировать летательные аппараты, выполненные с элементами малой радиолокационной заметности. Дальность обнаружения высотных целей модернизированной РЛС Matla ul-Fajr-2 составляет 300 км. В настоящее время РЛС Matla ul-Fajr-2 заменяют старые радары американского и британского производства. В 2011 году иранские представители заявили, что новые РЛС контролируют всю акваторию Персидского залива.В 2015 году иранское телевидение продемонстрировало РЛС Matla ul-Fajr-3. По сравнению с ранними вариантами, антенная система радиолокатора была серьёзно увеличена. В телевизионном сюжете говорилось, что новая модификация способна видеть цели на дальности более 400 км.Ещё одной радиолокационной станцией, созданной в Иране на базе китайского радиолокатора YLC-6, стала Kashef-2. Как и многие другие станции иранского производства, данный двухкоординатный радиолокатор, работающий в 10-см частотном диапазоне, смонтирован на шасси грузового автомобиля. Еще в двух самоходных аппаратных контейнерного типа размещаются средства управления и отображения информации, а также связевая аппаратура.Основным назначением этого мобильного радиолокатора является обнаружение маловысотных воздушных целей. Дальность обнаружения в зависимости от характера цели и высоты полёта составляет 150-200 км. Радиолокаторы данного типа, как правило, придаются мобильным подразделениям войсковой ПВО.На выставках достижений иранского ВПК в последние годы не раз демонстрировались перспективные РЛС с АФАР, что отражает масштаб исследований, ведущихся в ИРИ. Пожалуй, наиболее заметным образцом, доведенным до стадии войсковых испытаний, является РЛС Najm 802.Внешне эта станция имеет определённое сходство с российской мобильной трехкоординатной РЛС дециметрового диапазона «Гамма-ДЕ» или с китайской JYL-1. По иранским данным, РЛС Najm 802 способна работать по целям на дальности до 320 км и, судя по всему, предназначена для использования в составе новых зенитно-ракетных систем, разработка которых сейчас активно ведётся в Иране. Пока что радиолокаторы Najm 802 существуют в единичных экземплярах.Одновременно с созданием собственных и компиляцией иностранных образцов в Исламской Республике Иран выделялись значительные средства на закупку современных радиолокаторов за границей. Поставщиками средств радиолокационного контроля воздушной обстановки стали Россия и КНР.Среди китайских РЛС выделяется трёхкоординатная станция JY-14, которая может работать в сантиметровом и дециметровом диапазонах, в зависимости от тактической обстановки и характера целей. РЛС JY-14, разработанная во второй половине 90-х, способна контролировать воздушное пространство на дальности до 320 км и одновременно сопровождать до 72 целей.По мнению западных экспертов, станция обладает хорошей помехозащищённостью и может работать в режиме скачкообразного изменения частоты, что затрудняет постановку помех. РЛС JY-14 способна фиксировать координаты целей с точностью 200-400 метров. Она оснащена защищённой радиорелейной линией передачи данных и служит главным образом для выдачи целеуказания перехватчикам и ЗРК. Впервые американские средства радиотехнической разведки зафиксировали работу РЛС JY-14 на территории Ирана в конце 2001 года.В 1992 году одновременно с поставками дальнобойных ЗРК С-200ВЭ в Иран были отправлены РЛС метрового диапазона 5Н84АЭ "Оборона-14". На момент поставки эти станции, разработанные в середине 70-х, уже не были последним словом радиолокационной техники, но они являлись штатным средством поиска воздушных целей ЗРК С-200.РЛС 5Н84АЭ способна контролировать воздушное пространство в радиусе 400 км при высоте полета воздушных целей до 30 000 метров и обнаруживать средства воздушного нападения, выполненные по технологии «Стелс». Но серьёзными недостатками данной стации являются большие габариты и масса. Размещение её аппаратных средств и генераторов электропитания осуществляется в пяти фургонах, а на «свертывание-развёртывание» требуется около суток. Всё это делает РЛС «Оборона-14» весьма заметной на местности и, по сути, стационарной. Что допустимо при несении дежурства в мирное время на постоянной позиции, но в случае начала боевых действий громоздкие радиолокаторы обречены на быстрое уничтожение.Совместно с РЛС 5Н84АЭ в Иране эксплуатируются радиовысотомеры ПРВ-17, служащие для точного определения координат по дальности, азимуту и высоте. ПРВ-17 в простой помеховой обстановке способен обнаружить цель типа «истребитель», летящую на высоте 10000 метров на дальности 300 км.Более современной станцией метрового диапазона является 1Л119 «Небо-СВУ». Мобильная трёхкоординатная РЛС с активной ФАР антенной, обладающая высокой помехозащищённостью, по дальности обнаружения сравнима с РЛС 5Н84АЭ, но время её развертывания/свертывания составляет не более 30 минут. Поставки РЛС «Небо-СВУ» в вооруженные силы ИРИ начались раньше, чем в российскую армию. Впервые эти радиолокаторы публично продемонстрированы в Иране в 2010 году.Практически одновременно с РЛС «Небо-СВУ» в ИРИ из России велись поставки трехкоординатных радиолокационных станций дежурного режима «Каста-2Е2». Согласно информации, размещённой на сайте компании «Алмаз-Антей», РЛС, работающая в дециметровом диапазоне, предназначена для контроля воздушного пространства, определения дальности, азимута, эшелона высоты полета и трассовых характеристик воздушных объектов – самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах.РЛС «Каста-2Е2» может применяться в системах ПВО, береговой обороны и пограничного контроля для управления воздушным движением и контроля воздушного пространства в аэродромных зонах. Сильной стороной этой станции является способность устойчиво обнаруживать и сопровождать маловысотные воздушные цели на фоне складок местности и гидрометеообразований. Основные элементы радиолокатора размещаются на шасси двух автомобилей КамАЗ высокой проходимости. В автономных действиях РЛС придаётся передвижной дизель-генератор. Время «свёртывания-развёртывания» при использовании штатной антенны не превышает 20 мин. Дальность обнаружения цели типа «истребитель» на высоте 1000 метров составляет около 100 км. Для улучшения условий обнаружения маловысотных целей с небольшой ЭПР в местности со сложным рельефом возможно применение антенно-мачтового комплекта с высотой подъема 50 метров. Но при этом время установки и демонтажа антенны возрастает многократно.В Иране большое внимание также уделяют пассивным средствам обнаружения, не демаскирующим себя радиолокационным излучением. В 2012 году иранский телеканал IRIB сообщил, что во время крупных учений сил ПВО были использованы станции радиотехнической разведки 1Л122 «Автобаза». Аппаратура РТР, смонтированная на автомобильных шасси повышенной проходимости, фиксирует работу авиационных радиотехнических систем и определяет координаты летательных аппаратов. Собранная информация в свою очередь по проводным или радиорелейным линиям в автоматизированном режиме передаётся в штабы, наземные командные пункты истребительной авиации и посты управления ЗРК.Помимо станций радиотехнической разведки российского производства в иранских подразделения ПВО используется собственный «пассивный радар», известный как Alim. Все элементы иранской аппаратуры РТР размещены в прицепе контейнерного типа. Впервые эта станция была показана 5 лет назад на военном параде в Тегеране.