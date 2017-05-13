11:44 13 мая

Украинский Т-64 "порвал" легковушку. Итоги танкового биатлона НАТО

Завершился натовский вариант танкового биатлона, в котором принимали участие команды США, Германии, Польши, Австрии и Франции. Как известно, на танковые соревнования были приглашены и украинцы с командой на базе танков Т-64. «Одна из сильнейших армий на континенте» до завершающего дня танкового биатлона занимала последнее место. Однако в конце состязаний украинская танковая команда "прибавила" и смогла с последнего места уйти, обойдя поляков.

Выход с последнего места на предпоследнее у экипажей украинских танков состоялся благодаря «умению» справляться с гражданской техникой. Этого у ВСУ не отнять... Танк Т-64 ВСУ «эффектно» переехал легковушку.

Украинский Т-64 "порвал" легковушку. Итоги танкового биатлона НАТО




Давили легковушки и танками других участников соревнований.

Кадры с соревнований, которые названы Strong Europe Tank Challenge:


Обращает на себя внимание то, что американская танковая команда в итоге заняла лишь третье место. На первых двух - команды Австрии и Германии на танках "Леопард".

Итоговый зачёт натовско-украинских соревнований выглядит следующим образом:
1. Австрия (танки Leopard 2A4)
2. Германия (танки Leopard 2A6)
3. США (танки Abrams M1A2 SEP)
4. Франция (танки Leclerc)
5. Украина (танки Т-64БВ мод.)
6. Польша (танки Leopard 2A5).

Умеющих давить легковые автомобили украинских танкистов поблагодарил Виктор Муженко, поздравив с 5-м местом следующими словами:
Украина гордится вами. Организаторы соревнований отмечают, что поражены вашей точностью и скоростью ведения огня. Однако мы проигрываем в исполнении тактических задач в соответствии с натовскими стандартами. Это мы сможем исправить. Для меня - вы победители и первый выстрел всегда будет за нами. Молодцы! Спасибо за службу!


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Слово "украинский" применительно к Т-64 в названии материала использовано в качестве информации о принадлежности танка ВСУ.


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 80

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  1. Чёрный Сегодня, 10:20
    ...они по-пьяни сто раз так делали wassat ....там конкурсов эффектно перевернуться и эффектно утопить танк нет?...жаль...ВСУ 1 место ГАРАНТИЯ! wassat
    Чёрный
    1. Zibelew Сегодня, 10:22
      Лучше бы Булаты на соревнование отправили. Они посовременнее будут. Украинские танкисты как всегда продемонстрировали умение стрельбы из неподвижного танка по гражданским автобусам, автомобилям, движущимся по шоссейным дорогам.
      Zibelew
      1. kolkulon Сегодня, 10:28
        Ну тогда уж оплот.Вроде 10 в резерве было.Только кто б им позволил?При хорошем экипаже порвали бы и абрамсы и леопарды.
        kolkulon
        1. Zibelew Сегодня, 10:34
          Оплот делают старики-энтузиасты. Причем очень медленно. Король Тайланда так и не дождался поставки всей партии Оплотов и умер.
          Zibelew
          1. bulvas Сегодня, 11:28
            Умеющих давить легковые автомобили украинских танкистов поблагодарил Виктор Муженко, поздравив с 5-м местом следующими словами:
            Украина гордится вами. Организаторы соревнований отмечают, что поражены вашей точностью и скоростью ведения огня. Однако мы проигрываем в исполнении тактических задач в соответствии с натовскими стандартами. Это мы сможем исправить. Для меня - вы победители и первый выстрел всегда будет за нами. Молодцы! Спасибо за службу!


            Я не танкист, могу чего-то не понять, но первый выстрел - еще не факт, что победил, особенно, при нынешнем уровне зашиты.
            Вторым выстрелом противник (если это не легковушка, конечно) может и башню снести.
            Не правильнее будет сказать последний выстрел будет за нами?

            Могу ошибаться
            bulvas
            1. supertiger21 Сегодня, 11:39
              Видимо в победе на данном этапе сыграл большой опыт украинских карателей по истреблению мирного населения Донбасса... no
              supertiger21
      2. bouncyhunter Сегодня, 10:36
        Организаторы соревнований отмечают, что поражены вашей точностью и скоростью ведения огня.

        Похоже , у Мужеложенко проблемы с переводом . Вот так должно звучать :
        Организаторы в шоке от криворукости майданутых и поражены скоростью бесполезного расходования боекомплекта .
        bouncyhunter
        1. Александр Абдрахманов Сегодня, 11:10
          Надо же умудриться на таком большом полигоне - легковушку поймать . Пускай еще напишет , почему промазали , наверно у укропов в танке ствол был кривой , не успели выпрямить . Не страна , а на полную морду карикатура .
          Александр Абдрахманов
    2. matak4b Сегодня, 10:24
      Жаль, что наша "четверка" на соревнование не поехала...
      matak4b
      1. jjj Сегодня, 10:30
        Вчера говорили, что баллы ставились за аккуратность вождения и выдерживания заданной скорости. Жюри пешком шло рядом и выставляло баллы. А еще баллы ставили за "художественность" погрузки боеприпасов. Это не шутка юмора. В стрельбе из танков были крайне тепличные условия
        jjj
        1. Jovanni Сегодня, 10:51
          Цитата: jjj
          Вчера говорили, что баллы ставились за аккуратность вождения и выдерживания заданной скорости. Жюри пешком шло рядом и выставляло баллы. А еще баллы ставили за "художественность" погрузки боеприпасов. Это не шутка юмора. В стрельбе из танков были крайне тепличные условия

          А! Ну вот и пускай они там по своим натовским стандартам "художественно" грузят боеприпасы и пешком выдерживают скорость. А мы будем по старым своим стандартам, тем что Суворов Александр Васильевич ввел: - тяжело в ученьи, легко в бою!
          Jovanni
        2. Нормаль ок Сегодня, 11:11
          Цитата: jjj
          Вчера говорили, что баллы ставились за аккуратность вождения и выдерживания заданной скорости. Жюри пешком шло рядом и выставляло баллы.

          Вот больше по вождению (правда там Муженко пол видео занимает))):
          Нормаль ок
        3. Александр Абдрахманов Сегодня, 11:16
          Хорошо что боеприпасы не кто себе на ногу не уронил , а то танкист приехал домой не хромой . Плохо что еще не было задания погрузки танка на трал . Там бы они отличились - перевернутые танки на земле валялись.
          Александр Абдрахманов
      2. Вальцманюга Сегодня, 10:39
        Цитата: matak4b
        Жаль, что наша "четверка" на соревнование не поехала...

        Вальцманюга
      3. 73bor Сегодня, 10:40
        Раньше на эти соревнования вроде четыре страны участвовало США, Канада,Великобритания и Германия похоже британцы с танками завязали!
        73bor
      4. ОТДЕЛ Сегодня, 10:41
        Неплохая тренировка у них...! Все как обычно давить и расстреливать ...Проверим их навыки в скором времени!

        Китайцы нас таки видят..))) soldier Когда мы мочили миллионную квантунскую армию...
        А так сейчас... soldier
        ОТДЕЛ
        1. 34 регион Сегодня, 11:07
          10.41. Отдел! Хорошие песни выставил паршивец! Надо было первую песню на 9 Мая при прохождении танков поставить. А вторая тоже забойная! Алексей Матов наверно заядлый игрок танковых боёв. Такие песни вроде не в формате ТВ и ФМ радио. Тут (как на сайте так и вообще вроде много говорят о патриотизме) много говорят о патриотизме но есть ли ФМ Армия? Вот Шансон ФМ есть. Криминал своё радио продавил. Мама, я бедный несчастный, менты,беспредел! Какие мы лихие, мальчишки озорные, девчёнки воровайки, малинки и блат-хайки! А есть ли у нас ФМ Армия или Армия СМИ которая популязирует армию? Или песни только о своих личных страдания (главное Я)? Шансон, то песни эгоистов. Мы пошли на дело, на неумных поживились, сижу в тюрьме страдаю, мама помогай мне, менты нарушают закон!!!
          34 регион
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:26
            Цитата: 34 регион
            10.41. Отдел! Хорошие песни выставил паршивец! Надо было первую песню на 9 Мая при прохождении танков поставить

            laughing На 9 мая , я просто вспоминал дедов и прадедов и комок в горле стоял и пальцы рук сжимались и в голове стояли взрывы и и окопы...и взгляды миллионов солдат смотрели на меня..и в душе это только было!

            У меня слезы всегда от этой песни..
            Вот так и живем от Победы до Победы!
            ОТДЕЛ
            1. 34 регион Сегодня, 11:44
              11.26. Отдел! Такие песни и ролики надо ставить вместо рекламы. Многое сегодня уже забыли и на многое забили. Кого как, но лично меня уже тошнит от нашего шоу бизнеса. Не хватает песен СССР. Может это просто у меня уже маразм. Но тематики не хватает. Вроде столько жанров музыки. Но! Слушать и смотреть нечего. А эти (и другие) песни у меня на флешке в машине закачены. Я вполне серьёзно. Приятно послушать после наших ФМ. Люди правда офигивают от такого раритета. Молодые не понимают, жившие в ту пору, вспоминают. hi
              34 регион
      5. Geisenberg Сегодня, 10:52
        Цитата: matak4b
        Жаль, что наша "четверка" на соревнование не поехала...


        Стать победителем среди неудачников сомнительное достижение.
        Geisenberg
      6. Ajent Cho Сегодня, 11:00
        Цитата: matak4b
        Жаль, что наша "четверка" на соревнование не поехала...

        Ничего, у вас ещё есть шанс в этом году отличиться. Уберёте с танка лишнюю защиту для облегчения и - вперёд - на настоящий танковый биатлон!
        Ajent Cho
    3. pv1005 Сегодня, 10:25
      Цитата: Чёрный
      ...они по-пьяни сто раз так делали wassat ....там конкурсаов эффектно перевернуться и эффектно утопить танк нет?...жаль...ВСУ 1 место ГАРАНТИЯ! wassat

      Так то дома, а здесь соревнования, по пьяни никак, иначе дисквалификация. Все таки горилка (первач) это допинг, а в цеевропе с допингом борятся. Как же им "бедным" по трезвяку было трудно то. lol
      pv1005
      1. Чёрный Сегодня, 10:30
        Цитата: pv1005
        Как же им "бедным" по трезвяку было трудно то.

        Ну дык за это их Мужеложенко и наградил laughing
        Чёрный
        1. Басарев Сегодня, 10:35
          Интересно, на чём украинцы будут участвовать в западном аналоге авиадартса?
          Басарев
    4. Соломон Кейн Сегодня, 10:57
      Ничего не напоминает? Донбасский этап биатлона...
      Соломон Кейн
    5. Соломон Кейн Сегодня, 10:59
      Или это....
      Соломон Кейн
  2. LostCoast Сегодня, 10:20
    Очень полезный навык
    LostCoast
    1. 73bor Сегодня, 10:36
      Экипажу один чёрт мало не показалось ,а если -бы был кумулятивный фугас?!
      73bor
  3. Вальцманюга Сегодня, 10:20
    У бандервы была задача , не побеждать а унизить советское оружие , которого майдауны недостойны .
    Вальцманюга
    1. Чёрный Сегодня, 10:32
      Цитата: Вальцманюга
      У бандервы была задача , не побеждать а унизить советское оружие , которого майдауны недостойны

      Думаю, что военные специалисты и так знают достоинства нашего оружия ( ну и недостатки, конечно) Так что результаты танкового биатлона в его оценку точно не входят. smile
      Чёрный
      1. Geisenberg Сегодня, 10:54
        Самый главный недостаток любого оружия - прокладка между рулём и сидением водителя.
        Geisenberg
    2. vasilev Сегодня, 10:54
      Только это им не удалось потому что поляки на "Леопардах" им проиграли.
      vasilev
    3. mr.Evil Сегодня, 11:35
      кстати поляки пересели на лео, и обделались, а на тверды были в тройке.
      mr.Evil
  4. Kars Сегодня, 10:21
    Поляки дно даже на леопарде а так 64 все таки на два покаления младше
    Kars
    1. Meliodous Сегодня, 11:13
      Ну 64ка понятно, немолода уже, даже в версии бв, оплота по пальцам посчитать, но есть же булат, почему его не отправили?
      Meliodous
    2. Кент0001 Сегодня, 11:22
      Поляки всегда и на всем дно. Они просто сами дно.
      Кент0001
    3. Seaman77 Сегодня, 11:42
      Цитата: Kars
      Поляки дно даже на леопарде а так 64 все таки на два покаления младше


      В прошлом году пшеки были третьими, а америкосы четвёртыми.

      Сейчас видно решили прогнуться. lol
      Seaman77
  5. pv1005 Сегодня, 10:21
    Существенный и незаменимый навык переехать легковушку, без него в бой никак. fool Еще осталось отработать супер прием кто больше брызг поднимет при проезде лужи.
    pv1005
  6. К-50 Сегодня, 10:22
    Танк Т-64 ВСУ «эффектно» переехал легковушку.

    На хронике боёв янкенсов в Ираке есть момент, когда "Абрамс" наехал на легковушку, а она возьми и взорвись. laughing
    Мне показалось, что после этого пыл давить гражданские машины у пин досов несколько увял. laughing
    К-50
  7. KLV Сегодня, 10:22
    А как отстрелялись? Какие результаты у всех команд?
    KLV
    1. Чёрный Сегодня, 10:23
      Цитата: KLV
      А как отстрелялись? Какие результаты у всех команд?

      Друг друга не перестреляли...тому и рады laughing
      Чёрный
    2. Шарапов Сегодня, 10:27
      Практические стрельбы насколько знаю были только из пистолета.
      Была также имитация встречного танкового боя.
      Шарапов
      1. Нормаль ок Сегодня, 10:58
        Цитата: Шарапов
        Практические стрельбы насколько знаю были только из пистолета.
        Была также имитация встречного танкового боя.

        Стреляли и из танковых пушек и из пулемёта:
        Нормаль ок
    3. Александр Абдрахманов Сегодня, 11:22
      Какие результаты - кто про это будит писать , если все промазали . Может снарядов не дали - знают что хохлы по жилым кварталам ударят .
      Александр Абдрахманов
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 10:23
    ... да, биатлон у них laughing ... а кубик Рубика им не давали собирать, или крестиком вышивать ... bully
    a.s.zzz888
    1. 73bor Сегодня, 10:34
      У них скорее не биатлон а военно-прикладные соревнования они у них и раньше проводились ,сейчас что-то англичан на "челенджерах" не увидел ,за то есть хранцузы и хохлы с поляками ! При полном отсутствии зрителей.
      73bor
      1. voyaka uh Сегодня, 11:28
        Военно-прикладные соревнования - полезнее, чем биатлон.
        voyaka uh
    2. Чёрный Сегодня, 10:34
      Цитата: a.s.zzz888
      кубик Рубика им не давали собирать

      там никто не соберёт...это запредел laughing
      Чёрный
      1. Нормаль ок Сегодня, 10:48
        Цитата: Чёрный
        Цитата: a.s.zzz888
        кубик Рубика им не давали собирать

        там никто не соберёт...это запредел laughing

        Был старый советский анекдот на эту тему. Создали в СССР свой кубик рубика для военных: офицерский - все грани зелёные; для прапоров - все грани зелёные и не вращаются.
        Нормаль ок
      2. a.s.zzz888 Сегодня, 10:58
        там никто не соберёт...это запредел laughing

        good
        a.s.zzz888
  9. Вальцманюга Сегодня, 10:26
    Вот реальные победители .

    Вальцманюга
    1. Чёрный Сегодня, 10:36
      Вот реальные победители
      Это да. После их танкового биатлона остальные участники в лучшем случае разбежались...кто успел. smile
      Чёрный
  10. rotmistr60 Сегодня, 10:26
    У нас показывают умение вождения по пересеченной местности и преодоление препятствий, у них - умение давить гражданские автомобили. Не удивительно, что украинцы продвинулись на этом этапе. Интересно другое. Команды двух стран, которые уже, якобы "воюют" с Россией и в мечтах делят нашу территорию на последних местах.
    rotmistr60
  11. Alexaner Arier Сегодня, 10:29
    ну а что делать, поставить укроанциков на последнее место, им обидно, а все смеятся будут.
    поставили поляков, ввиду политической необходимости. всё как на евровидении. политическая необходимость диктует оценки результатов.
    теперь поляки будут обиженные, унизили их по полной, бандеровцы которые устроили волыньскую резню из обошли, а это вроде как значить что бандеровцы лучьше и поляки польшу защитить от бандеровцев снова не смогут.
    Alexaner Arier
  12. Razvedka_Boem Сегодня, 10:31
    Полигон особо не впечатляет. Слишком все ухожено..
    Razvedka_Boem
    1. Александр Абдрахманов Сегодня, 11:29
      Придуркам подсунь полигон с препятствиями , они друг друга подавят , на ровном месте автомобиль подмяли . Наверно не стали рисковать - заранее наверно знали , какой будет печальный результат.
      Александр Абдрахманов
  13. Вальцманюга Сегодня, 10:36
    Наших забыли пригласить laughing

    Вальцманюга
  14. lysyj bob Сегодня, 10:39
    Вспоминается старый анекдот на тему "как спасти девушку от изнасилования группой негров?.. надо бросить им баскетбольный мяч". Отсюда напрашивается аналогия: как сорвать натовскую атаку? Выставить перед передним краем побольше легковушек. lol
    lysyj bob
  15. VOENOBOZ Сегодня, 10:44
    А тропинки накатанные как асфальт. Есть ли полная версия ихних биатлона ?
    VOENOBOZ
  16. микаэл Сегодня, 10:44
    а че вы от ка с трулеголовых хотели то
    микаэл
  17. behemot Сегодня, 10:45
    не понял! безо всякого стеба, реально баллы добавили за то что на танке по легковому автомобилю проехали? А причем здесь биатлон (движение + стрельба) ?
    behemot
    1. Нормаль ок Сегодня, 11:14
      Цитата: behemot
      не понял! безо всякого стеба, реально баллы добавили за то что на танке по легковому автомобилю проехали? А причем здесь биатлон (движение + стрельба) ?

      не принимайте всерьёз то, что пишут в новостях на ВО laughing
      тут больше о вождении (правда Муженко до фига светился перед камерой):
      Нормаль ок
  18. soroKING Сегодня, 10:46
    это не биатлон! это кёрлинг какой-то wassat
    soroKING
  19. Толстоевский Сегодня, 10:52
    фашистские прихвостни-каратели в своём репертуаре
    Толстоевский
  20. ядро Сегодня, 10:53
    австрияки уделали тевтонов на более старых танках?
    ядро
  21. Леопольд Кудасов Сегодня, 10:55
    украинцы МОГУТ ВОЕВАТЬ ТОЛЬКО С ГРАЖДАНСКИМИ АВТОМОБИЛЯМИ ПРОТИВ АРМИИ РОССИИ ОНИ БЕССИЛЬНЫЕ.....
    Леопольд Кудасов
  22. Zulu_S Сегодня, 10:56
    Было бы интересно пригласить их всех на их технике на наш биатлон, с прямой трансляцией, как на Евровидении! Думаю, было бы здорово. На следующий год за право трансляции телекомпании давались бы. А ещё организовать 2 танкоралли :Брест - Ла Манш, Брест - Сталинград.
    А то устраивают всякие Париж - Дакары.
    Zulu_S
  23. Баракуда Сегодня, 10:59
    Я под "Десной" младенцом был. Папашка там батальоном командовал. Были и в праздники - Ящик водки - стреляй из чего попало- разные штуки . Тока вчера приехал - вернулся так что результат не удивителен. Я по школьникам вижу sad
    Раньше было - куришь, - в табло. Попробуй только возле школы ..
    Баракуда
  24. Tusv Сегодня, 11:00
    Интересный такой биатлон. За наезд на легковушки дают больше баллов, чем за другие дисциплины. Австрийцы отыграли у американцев 200, немцы 400
    Tusv
  25. Елена Захарова Сегодня, 11:07
    Меня поражает на сколько они похожи на клоунов.
    Елена Захарова
    1. voyaka uh Сегодня, 11:30
      Все танкисты НАТО?
      voyaka uh
      1. Елена Захарова Сегодня, 11:32
        :))
        Да нет, укротанкисты))
        На старом хламе решили всех поразить.
        Особенно впечатляет с какой помпой легковушку давили.
        Ну геройство, да.
        За это наверное и награды получили.
        Елена Захарова
  26. Лесник Сегодня, 11:08
    Вт чем мы от всего мира и отличаемся:
    Весь мир-или победи,или умри.
    Мы-[b][/b]УМРИ,НО ПОБЕДИ!!!
    А 5-е место-лучше бы и не ездили... Лично для меня-нет вторых и далее мест. Либо ты победитель,либо и нех было пробовать стараться
    Лесник
  27. lavvtoroy Сегодня, 11:14
    какой мощный заголовок, я так понимаю все ожидали обратного эффекта...
    lavvtoroy
  28. KIBL Сегодня, 11:16
    Соревновались кто больше тупит!Как говорил московский таксист "С твоими мозгами каток водить надо"(х/ф Брат2).
    KIBL
  29. ded boris30 Сегодня, 11:24
    "Стреляли мы хорошо, вот попадали плохо" от того, видимо, и 5-е место. Да и раздавить танком легковушку, полагаю, заслуга не из великих.
    ded boris30
  30. МАТРОСКИН-53 Сегодня, 11:29
    Жалкие потуги противопоставить свой биатлон нашему. Их пародия и рядом не стояла с нашим танковым биатлоном. Ну, а то, что укропские танкисты "самые-самые" - об этом и спорить не стоит. Видели, знаем...
    МАТРОСКИН-53
  31. silver_roman Сегодня, 11:32
    Для меня - вы победители и первый выстрел всегда будет за нами.

    главное, кто контрольный(последний выстрел) сделает. А то, что первыми огонь открывают, никто и не сомневается.
    Жаль ,что вся эта шалупень на русский биатлон ссыт приезжать. Я бы посмотрел на леопарды с абрамсами да леклерками против наших ОБТ. Тогда бы уже наверно выставляли не т-72б3,а что-то по серьезней. Хотя говорят, что т-72 там тоже не простой.
    silver_roman
  32. Шевер Сегодня, 11:33
    Ну хоть что то порвали smile

    А австрийцы удивили. Как говорится, "В тихом омуте..." lol
    Шевер
  33. mamont5 Сегодня, 11:42
    Цитата: Zibelew
    Оплот делают старики-энтузиасты. Причем очень медленно. Король Тайланда так и не дождался поставки всей партии Оплотов и умер.

    Именно. Те 10 готовых "оплотов" и уехали в Таиланд, чтобы хоть как-то заретушировать укроникчемность.
    mamont5
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