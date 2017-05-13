Украинский Т-64 "порвал" легковушку. Итоги танкового биатлона НАТО

Украина гордится вами. Организаторы соревнований отмечают, что поражены вашей точностью и скоростью ведения огня. Однако мы проигрываем в исполнении тактических задач в соответствии с натовскими стандартами. Это мы сможем исправить. Для меня - вы победители и первый выстрел всегда будет за нами. Молодцы! Спасибо за службу!

Завершился натовский вариант танкового биатлона, в котором принимали участие команды США, Германии, Польши, Австрии и Франции. Как известно, на танковые соревнования были приглашены и украинцы с командой на базе танков Т-64. «Одна из сильнейших армий на континенте» до завершающего дня танкового биатлона занимала последнее место. Однако в конце состязаний украинская танковая команда "прибавила" и смогла с последнего места уйти, обойдя поляков.Выход с последнего места на предпоследнее у экипажей украинских танков состоялся благодаря «умению» справляться с гражданской техникой. Этого у ВСУ не отнять... Танк Т-64 ВСУ «эффектно» переехал легковушку.Давили легковушки и танками других участников соревнований.Кадры с соревнований, которые названы Strong Europe Tank Challenge:Обращает на себя внимание то, что американская танковая команда в итоге заняла лишь третье место. На первых двух - команды Австрии и Германии на танках "Леопард".Итоговый зачёт натовско-украинских соревнований выглядит следующим образом:1. Австрия (танки Leopard 2A4)2. Германия (танки Leopard 2A6)3. США (танки Abrams M1A2 SEP)4. Франция (танки Leclerc)5. Украина (танки Т-64БВ мод.)6. Польша (танки Leopard 2A5).Умеющих давить легковые автомобили украинских танкистов поблагодарил Виктор Муженко, поздравив с 5-м местом следующими словами:________________________________________________________________________________________Слово "украинский" применительно к Т-64 в названии материала использовано в качестве информации о принадлежности танка ВСУ.