Силы обороны Австралии выбрали детектор химической угрозы Second Sight(c)

По информации французской компании Bertin Technologies, дочернего подразделения CNIM Group, Силы обороны Австралии приняли решение о постановке на вооружение детектора Second Sight (c) MS. Second Sight (c) MS - это система круглосуточного удалённого обнаружения облака боевых отравляющих веществ или токсичных промышленных газов. К достоинствам системы производители относят возможность обнаружения газов, не занесённых в базу данных блока обработки, смесей или ранее неизвестных химических агентов.Детектор использует инфракрасный датчик для раннего обнаружения химической угрозы, идентификации типа отравляющих веществ и определения зоны поражения в реальном времени на расстоянии до 5 км.Камера детектора с блоком обработки данных весят 10,2 кг., прошли сертификацию на соответствие стандарту MIL-STD-810-G и имеют степень защиты IP65. Время реакции на появление облака газов - примерно 10 секунд.