06:59 15 мая

Силы обороны Австралии выбрали детектор химической угрозы Second Sight(c)

По информации французской компании Bertin Technologies, дочернего подразделения CNIM Group, Силы обороны Австралии приняли решение о постановке на вооружение детектора Second Sight (c) MS. Second Sight (c) MS - это система круглосуточного удалённого обнаружения облака боевых отравляющих веществ или токсичных промышленных газов. К достоинствам системы производители относят возможность обнаружения газов, не занесённых в базу данных блока обработки, смесей или ранее неизвестных химических агентов.

Детектор использует инфракрасный датчик для раннего обнаружения химической угрозы, идентификации типа отравляющих веществ и определения зоны поражения в реальном времени на расстоянии до 5 км.

Камера детектора с блоком обработки данных весят 10,2 кг., прошли сертификацию на соответствие стандарту MIL-STD-810-G и имеют степень защиты IP65. Время реакции на появление облака газов - примерно 10 секунд.


Силы обороны Австралии выбрали детектор химической угрозы Second Sight(c)
Первоисточник: http://www.bertin-technologies.com
Перевод: тасха
Использованы фотографии: Bertin Technologies
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 8

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  1. Teberii Сегодня, 05:41
    Интересная задумка,обещает много .
    Teberii
  2. kolkulon Сегодня, 05:42
    Круто.А ттх нашего аналога можно?Или к чему статья?
    kolkulon
    1. рич Сегодня, 06:18
      Модель скажем так не самая козырная. Ряд стран уже имеет более совершенные модели
      детектор химической угрозы АР4С (США)
      рич
      1. тасха Сегодня, 06:32
        Не самая козырная, точно... Но красиво. Обычная инфракрасная камера с набором фильтров делает снимки, а модуль обработки сравнивает картинки...
        тасха
  3. Баракуда Сегодня, 05:55
    Архиважная новость. Теперь целый день мучаться буду. Как там кенгуру и эвкалиптовые деревья без данного девайса ? По моему модераторы-админы не туда эту весть пришпилили. Блин, совсем забыл , что КНДР пальчиком Австралии грозила...Видать готовятся.
    Баракуда
    1. лысова Сегодня, 06:37
      А если стадо кенгуру одновременно пёр...т, или Индийский слон по большому сходит, или человек с похмелья? sad Утрирую конечно - при открытом столкновении двух армий вещь нужная.
      лысова
  4. лысова Сегодня, 06:32
    Хорошая вещица, нужная. А вот как она среагирует, если я, пробравшись в определённое место, куда нужно вызвать огонь, зажгу кусочек самородной серы и смоюсь?
    лысова
  5. Толстоевский Сегодня, 06:35
    незаменимая вещь в будущей войне с новой зеландией
    Толстоевский
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