11:40 13 мая

Снайпер прописал мастерский «хедшот» дерзкому боевику-пулеметчику

На опубликованном в Сети видео боевик, судя по отсутствию экипировки – новичок, азартно стреляет из пулемёта в сторону противника. Делает буквально один выстрел, и что-то идёт не так. Поймал ли он клин или просто была осечка – неважно. На его беду, рядом оказался второй пулемёт, из которого он вознамерился продолжить стрельбу. Как оказалось, своим одиночным выстрелом он позволил заметить позицию снайперу правительственных сил или недружественной группировки.




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Комментарии 1

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  1. Татьяна Сегодня, 10:53
    Сказано боевикам: "Не стреляйте! Объявлено перемирие!"
    Предупредили ведь боевиков, что те, кто будет стрелять будет уничтожен!
    Боевик сам виноват, что он расстался с жизнью!
    Татьяна
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