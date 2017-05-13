Снайпер прописал мастерский «хедшот» дерзкому боевику-пулеметчику

На опубликованном в Сети видео боевик, судя по отсутствию экипировки – новичок, азартно стреляет из пулемёта в сторону противника. Делает буквально один выстрел, и что-то идёт не так. Поймал ли он клин или просто была осечка – неважно. На его беду, рядом оказался второй пулемёт, из которого он вознамерился продолжить стрельбу. Как оказалось, своим одиночным выстрелом он позволил заметить позицию снайперу правительственных сил или недружественной группировки.