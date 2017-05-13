Снайпер прописал мастерский «хедшот» дерзкому боевику-пулеметчику
На опубликованном в Сети видео боевик, судя по отсутствию экипировки – новичок, азартно стреляет из пулемёта в сторону противника. Делает буквально один выстрел, и что-то идёт не так. Поймал ли он клин или просто была осечка – неважно. На его беду, рядом оказался второй пулемёт, из которого он вознамерился продолжить стрельбу. Как оказалось, своим одиночным выстрелом он позволил заметить позицию снайперу правительственных сил или недружественной группировки.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти