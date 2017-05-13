Первые фото полета новейшего российского БПЛА "Альтаир" Сегодня, 10:40 В сети появились первые фотографии полета нового тяжелого беспилотника «Альтаир», который в данный момент проходит испытания в России. 3 Фото из музея в Верхней Пышме - часть 2 Военные фотографии Михаила Савина Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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