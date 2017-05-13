11:41 13 мая

Первые фото полета новейшего российского БПЛА "Альтаир"

В сети появились первые фотографии полета нового тяжелого беспилотника «Альтаир», который в данный момент проходит испытания в России.

Первые фото полета новейшего российского БПЛА "Альтаир"




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 3

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  1. Вас Влад Сегодня, 11:07
    Ох уж эта сеть,всё в ней есть winked
    Вас Влад
  2. Avis Сегодня, 11:22
    Ну, что... ЗдОрово.
    Avis
  3. NUR Сегодня, 11:39
    Это хорошо надо быстрее развивать разные классы беспилотников, даже РК закупил у Китая ударные беспилотники, свои конечно не под силу.
    NUR
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