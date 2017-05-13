СМИ: Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" останется с "Гранитом" по финансовым соображениям

По финансовым соображениям замена ракетного комплекса "Гранит" на другой вряд ли будет осуществлена. Модернизация в первую очередь будет связана с заменой четырех котлов главной энергетической установки. Два из них уже изготовлены на Балтийском заводе.

Информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники сообщает о планах модернизации тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». В сообщении говорится о том, что с большой долей вероятности замена ракетного комплекса «Гранит», стоящего на вооружении авианосца, проводиться не будет. В качестве основной причины названа финансовая.Из материала:Однако модернизация «Адмирала Кузнецова» одной заменой котлов не ограничится. Известно о том, что замене будет подвергнуто радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, комплекс навигации для авиакрыла. В то же время нет точных данных, какое именно оборонное предприятие получит заказ на проведение модернизационных работ. На данный момент российский авианосец находится на 35-м судоремонтном заводе. Как сообщается, авианесущий крейсер полностью боеготов и для выполнения регламентов по допуску лётчиков к полётам с борта авианосца он должен будет выйти в море ориентировочно в сентябре текущего года - перед постановкой на модернизацию и ремонт.