17:16 13 мая

Массированный обстрел ВСУ Докучаевска

Украинские силовики продолжили обстрелы территории республик Донбасса. Ночью массированному обстрелу подверглись сразу несколько населённых пунктов, включая Докучаевск. В оперативном командовании ДНР сообщают, что ранения в результате обстрелов с позиций ВСУ получили двое граждан республики. Донецкое агентство новостей приводит комментарий представителя командования:
В результате обстрелов Докучаевска со стороны ВСУ ранения получили женщина 1960 года рождения и мужчина 1984 года рождения.


Разрушения фиксируются фактически по всему городу: улицы Суворова, Крепкого, Гагарина, Садовая. Разрушены и сожжены огнём от разорвавшихся боеприпасов деревянные домовладения, надворные постройки, частично нарушена связь, электроснабжение, подача воды. Несколько кварталов остались без газоснабжения из-за повреждённого газопровода.

Массированный обстрел ВСУ Докучаевска



Военнослужащие Народной милиции ДНР вынуждены открывать ответный огонь. Публикуются сведения о том, что в Одесский госпиталь из зоны АТО за последние двое суток были срочно доставлены 14 раненых украинских военнослужащих, пятеро из которых – в тяжёлом состоянии. В Одессу раненых представителей ВСУ доставляли специальным бортом.



Вызывает определённые вопросы тот факт, что даже относительно легко раненых военнослужащих ВСУ приходится направлять в госпиталь Одессы, да ещё и авиабортом. Это косвенное подтверждение информации о нехватке мест в госпиталях городов Украины, расположенных к зоне "АТО" несколько ближе Одессы?

На этом фоне продолжают приходить сведения о росте числа преступлений, совершаемых теми, кто попытался на Украине вернуться к «мирной жизни» после так называемой «АТО». «Ветераны антитеррористической операции» и «волонтёры» всё чаще оказываются в сводках национальной полиции. И речь идёт вовсе не только о преступлениях, связанных с кражами или мелким хулиганством.

Нередко доходит и до «огнестрела», причём в отношении своих же, как принято говорить на нынешней Украине, «побратимов». Так, один из волонтёров застрелил двух военнослужащих ВСУ. Убийство произошло после того, как украинские военные потребовали от «волонтёра» снять военную форму, так как тот не служил в зоне «АТО». Оскорблённый «волонтёр» сходил домой за охотничьим ружьём и расстрелял военных, которые к тому времени уже были изрядно пьяны.

Единый судебный реестр Украины опубликовал информацию о том, что судом «волонтёр» приговорён к 14 годам лишения свободы.

Использованы фотографии: @lvov8011
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Комментарии 27

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  1. Горный стрелок Сегодня, 12:53
    Вот придурь степная. На всех же досье ведётся. Хероев АТО. Ку да потом из страны драпать будете, когда к ответу призовут? wassat Или надеетесь, что не призовут? Зря...
    Горный стрелок
    1. Чёрный Сегодня, 13:00
      Цитата: Горный стрелок
      Вот придурь степная. На всех же досье ведётся. Хероев АТО. Ку да потом из страны драпать будете, когда к ответу призовут? wassat Или надеетесь, что не призовут? Зря...

      Пора бы уже и. призвать. Сколько можно людям страдать от этих ушлёпков.
      Чёрный
      1. Zibelew Сегодня, 13:07
        Военнослужащие Народной милиции ДНР вынуждены открывать ответный огонь. Публикуются сведения о том, что в Одесский госпиталь из зоны АТО за последние двое суток были срочно доставлены 14 раненых украинских военнослужащих, пятеро из которых – в тяжёлом состоянии.

        Zibelew
      2. bouncyhunter Сегодня, 13:10
        Цитата: Чёрный
        Пора бы уже и. призвать. Сколько можно людям страдать от этих ушлёпков.

        Давно пора . Ждать , пока эти ушлёпки друг дружку перестреляют не стоит . am
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 13:41
          Приветствую Паша , уже терпение заканчивается у всех...
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:42
            Здрав будь , Витя ! hi drinks
            Цитата: cniza
            уже терпение заканчивается у всех...

            Что уж говорить про жителей ЛДНР ...
            bouncyhunter
    2. Подрезчик Сегодня, 13:01
      Хаос в головах, хаос в стране, "однополчане" и те друг в друга шмаляют! Вот такую жизнь несут в Донбасс...Не получится!
      Подрезчик
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 13:24
      Опять стреляют , после визита к Трампу..! Пора бы уже ответить , на дальность Киева! Наглеют падлы..свидомые..Коломойский ,где обитает сейчас..?
      ОТДЕЛ
      1. dag Сегодня, 13:45
        Цитата: ОТДЕЛ
        Опять стреляют , после визита к Трампу..! Пора бы уже ответить , на дальность Киева! Наглеют падлы..свидомые..Коломойский ,где обитает сейчас..?

        Владыка Сикх - сказал , что до конца мая будет принято политическое решение ( до этого он правда говорил , что обстрелы закончатся в -- феврвле , марте , апреле , мае -- даты всё время сдвигались почему то )
        Но до конца мая осталось 17 дней. Подождём , он лучше всех нас в теме , знаеьт о чем говорит. Инфа явно с самих верхов , может да же напрямую от Захарченко.
        dag
      2. рич Сегодня, 15:58
        Трамп же ясно Лаврову и Климкину сказал: - миритесь. Значит будем принуждать их к миру...как в Грузии hi
        рич
    4. сибиралт Сегодня, 13:35
      Сейчас не до ЛДНР. Сейчас "гарантов" переизбирают. Во Франции прошло, в сентябре в Германии, а марте в России. Так что, за год там точно ничего не изменится.
      сибиралт
    5. Одиссей Сегодня, 13:39
      Цитата: Горный стрелок
      Или надеетесь, что не призовут? Зря...

      К чему эти ритуальные заклинания.Вот прошло 3 года после Одесской Хатыни. И что, организаторы наказаны ? Кто-то кого-то призвал к ответу ?
      Одиссей
    6. sub307 Сегодня, 15:45
      Хорошо бы "призвать" конечно..., но вот только кто конкретно "призывать, будет. Конфликт похоже "законсервировался" надолго. Запад это вполне, по понятным причинам, устраивает. Россия, похоже, в обозримом будущем ничего предпринимать, кроме бесконечного разговора о "минском переговорном процессе", не намерена. Так, что похоже "придурь степная" ещё долго "дурить" там будет.
      sub307
      1. pjastolov Сегодня, 16:17
        так чем больше подурит, тем меньше останется, я не думаю что они делением размножаются bully
        pjastolov
  2. Познающий Сегодня, 13:03
    Так что там барыга из за лужи предлагал... С кем России стоит помириться и кто не соблюдает Минские соглашения...Мерзопакостники.
    Познающий
    1. Смог Сегодня, 13:18
      Цитата: Познающий
      С кем России стоит помириться

      Я бы "примирился" с парой тройкой ушлепков! Методом расстрела! Ни хрена бы рука не дрогнула. am
      Смог
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:27
        Привет , Костик ! soldier drinks
        Цитата: Смог
        Я бы "примирился" с парой тройкой ушлепков! Методом расстрела! Ни хрена бы рука не дрогнула.

        Ты не одинок в своём желании . yes
        bouncyhunter
        1. Смог Сегодня, 13:33
          Цитата: bouncyhunter
          Ты не одинок в своём желании .

          Паша! Приветствую! drinks soldier Читаешь новости о ЛДНР и сердце кровью обливается!
          Ну сколько можно издеваться над своим, как они считают, народом.А как представлю, что бы творилось в Крыму.....
          Смог
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:38
            Цитата: Смог
            Читаешь новости о ЛДНР и сердце кровью обливается!

            Это точно . А особенно когда родня из Донбасса на связь не выходит .
            Цитата: Смог
            Ну сколько можно издеваться над своим, как они считают, народом.

            Да никогда западэньски рагули не считали жителей Донбасса "своими" .
            bouncyhunter
            1. Смог Сегодня, 13:46
              Цитата: bouncyhunter
              Да никогда западэньски рагули не считали жителей Донбасса "своими" .

              Вот это ты Паша правильно подметил. Жителей никогда. А вот все остальное.....
              Смог
  3. rotmistr60 Сегодня, 13:10
    Подмечено, как только кто-то из украинской власти слетает за океан или от туда прилетит американский чиновник высокого уровня, так сразу обострение на фронтах по ВСУшной инициативе. А тут Климкин в полусогнутом состоянии за уголок стола Трампа подержался, так вообще полная "перемога".
    rotmistr60
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:29
      Геннадий hi Судя по всему , они там вдохновляются от матрасов ДАМовской цитатой : "Денег нет , но вы держитесь !" . fool
      bouncyhunter
  4. 23424636 Сегодня, 13:14
    Докучаевск город хороший ,там добывают флюсы и доломит в момент раздербанивания крупных промпредприятий урками под руководством Януковича он попал двум хозяевам Ахметову и Кломойскому что затруднило его развития Ступоры там были неповторимые .Потом при президенте Януковиче когда оный позволил Ахметову рейдерским путем захватить Комсомольское рудоуправление известняка как входящее в структуру ранее захваченного Мариупоьского Меткомбината им.Иьича потребность в флюсах из Докучаевска упала и Ахметов слил этот актив "Глинам Донбасса" аффилированный с людьми близкими к Януковичу. ,но у тех с мозгами были проблемы и флюсо доломитный комбинат тихо стагнировал .Во время боевых когда фронт стабилизировался было разрушено производственное оборудование фабрики -дробилка была повреждена и прочие разрушения .что не давало предприятию начать производить товар., да и железная дорога там идет прямо к позициям украинских вояк. Вывести Докучаевск из мертвой зоны безнадеги может прокладка однопутки на соединение с подъездными путями Комсомольского рудоуправления и начать добычу и дробление гранита который там рядом в селе Стыла залегает ибо нет больше нигде гранита близкого к добыче. А гранитный отсев - это дорожное покрытие ,которое в Донбассе почти разрушено временем и движухой гусеничной техники.
    23424636
  5. Одиссей Сегодня, 13:25
    Самое печальное,что выхода из этого состояния не видно.
    Освободить Донбасс власти РФ не решаются из-за реакции Запада и угрозы дальнейших санкций с отъемом капиталов,прекратить поддержку Донбасса не решаются из-за неизбежной масштабной войны с последующим геноцидом жителей Донбасса.
    Вот и застряли в абсурдном вечном настоящем с бесконечными обстрелами и позиционной войной.
    Причем ,США (которые контролируют бывшую Украину и используют ее население как пушечное мясо) такое состояние дел вполне устраивает.
    Одиссей
  6. максим1987 Сегодня, 14:18
    Цитата: Горный стрелок
    Вот придурь степная. На всех же досье ведётся. Хероев АТО. Ку да потом из страны драпать будете, когда к ответу призовут? wassat Или надеетесь, что не призовут? Зря...


    куда-куда. В Россию. Мы ж всем и все прощаем
    максим1987
  7. faterdom Сегодня, 14:42
    Нередко доходит и до «огнестрела», причём в отношении своих же, как принято говорить на нынешней Украине, «побратимов».

    Премию Дарвина выдавать всем, авансом! За участие в естественном отборе. Надо бы поощрительный фонд какой учредить за это участие участникам АТО... Я бы скинулся.
    Грохнул "побратима" - ласково просимо: от це ж тоби 3000грн!
    faterdom
  8. Екатерина II Сегодня, 16:27
    Вызывает определённые вопросы тот факт, что даже относительно легко раненых военнослужащих ВСУ приходится направлять в госпиталь Одессы, да ещё и авиабортом. Это косвенное подтверждение информации о нехватке мест в госпиталях городов Украины, расположенных к зоне "АТО" несколько ближе Одессы?
    Екатерина II
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