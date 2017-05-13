Массированный обстрел ВСУ Докучаевска

В результате обстрелов Докучаевска со стороны ВСУ ранения получили женщина 1960 года рождения и мужчина 1984 года рождения.

Украинские силовики продолжили обстрелы территории республик Донбасса. Ночью массированному обстрелу подверглись сразу несколько населённых пунктов, включая Докучаевск. В оперативном командовании ДНР сообщают, что ранения в результате обстрелов с позиций ВСУ получили двое граждан республики. Донецкое агентство новостей приводит комментарий представителя командования:Разрушения фиксируются фактически по всему городу: улицы Суворова, Крепкого, Гагарина, Садовая. Разрушены и сожжены огнём от разорвавшихся боеприпасов деревянные домовладения, надворные постройки, частично нарушена связь, электроснабжение, подача воды. Несколько кварталов остались без газоснабжения из-за повреждённого газопровода.Военнослужащие Народной милиции ДНР вынуждены открывать ответный огонь. Публикуются сведения о том, что в Одесский госпиталь из зоны АТО за последние двое суток были срочно доставлены 14 раненых украинских военнослужащих, пятеро из которых – в тяжёлом состоянии. В Одессу раненых представителей ВСУ доставляли специальным бортом.Вызывает определённые вопросы тот факт, что даже относительно легко раненых военнослужащих ВСУ приходится направлять в госпиталь Одессы, да ещё и авиабортом. Это косвенное подтверждение информации о нехватке мест в госпиталях городов Украины, расположенных к зоне "АТО" несколько ближе Одессы?На этом фоне продолжают приходить сведения о росте числа преступлений, совершаемых теми, кто попытался на Украине вернуться к «мирной жизни» после так называемой «АТО». «Ветераны антитеррористической операции» и «волонтёры» всё чаще оказываются в сводках национальной полиции. И речь идёт вовсе не только о преступлениях, связанных с кражами или мелким хулиганством.Нередко доходит и до «огнестрела», причём в отношении своих же, как принято говорить на нынешней Украине, «побратимов». Так, один из волонтёров застрелил двух военнослужащих ВСУ. Убийство произошло после того, как украинские военные потребовали от «волонтёра» снять военную форму, так как тот не служил в зоне «АТО». Оскорблённый «волонтёр» сходил домой за охотничьим ружьём и расстрелял военных, которые к тому времени уже были изрядно пьяны.Единый судебный реестр Украины опубликовал информацию о том, что судом «волонтёр» приговорён к 14 годам лишения свободы.