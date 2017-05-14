Елизавета Юльевна Зарубина – советская Мата Хари

По материалам из открытых источников

Ровно 30 лет назад, 14 мая 1987 года в результате дорожно-транспортного происшествия в Москве погибла Елизавета Юльевна Зарубина (урожденная Розенцвейг), советская разведчица, подполковник госбезопасности в отставке. В послужном списке Елизаветы Юльевны были десятки успешно проведенных операций, сотни приобретенных за границей агентурных связей и источников информации. Неслучайно эту разведчицу часто называют советской Мата Хари по аналогии со знаменитой разведчицей периода Первой мировой войны.Стоит отметить, что Елизавета Юльевна могла свободно изъясняться на шести различных языках, была привлекательна, отличалась высокой культурой и незаурядным умением располагать к себе разных людей. При этом в ее характере проявлялись легкая застенчивость и скромность. В Советском Союзе Елизавета Юльевна Зарубина была одной из немногих женщин, дослужившихся до звания подполковника государственной безопасности.Елизавета Зарубина урожденная Лиза Розенцвейг родилась в еврейской семье в северном бессарабском селе Ржавенцы (сегодня территория Черновицкой области Украины) 31 декабря 1900 года. Отец будущей советской разведчицы работал управляющим лесхоза в имении помещика Гаевского. Вскоре после ее рождения семья перебралась в уездный город Хотин, где она поступила в гимназию. Здесь же в Хотине родился ее младший брат Мордхэ, который в будущем станет известным советским лингвистом Виктором Юльевичем Розенцвейгом.После того как Бессарабия была присоединена к Румынии семья Розенцвейгов перебралась в Черновцы, здесь Елизавета успешно закончила гимназию. В 1920 году девушка поступила на историко-филологический факультет местного университета. Затем она продолжила обучение в Парижском и Венском университетах (1921-1924 годы). При этом с 1919 года девушка принимала активное участие в коммунистическом движении. Сначала она вступила в подпольную комсомольскую организацию в Бессарабии, а в 1923 году в компартию Австрии (под партийным псевдонимом Анна Дейч). Получив прекрасное филологическое образование, Елизавета хорошо знала шесть языков. Помимо русского и идиша, она хорошо разговаривала на румынском, немецком, французском и английском языках.Можно сказать, что в руки советских разведчиков попал настоящий алмаз. Молодая девушка, хорошо владеющая большим количество иностранных языков, досталась ВЧК практически бесплатно, за весь накопленный багаж знаний ранее уже заплатили ее достаточно богатые родители. Более того, помимо оплаченного семьей Розенцвейгов образования к этому добавились и достаточно обширные связи данной семьи.В 1924-1925 годах Елизавета официально работала переводчицей в полпредстве и торговом представительстве Советского Союза в Вене. Тогда же она получила советское гражданство. В этот период своей жизни она вышла замуж за румынского коммуниста Василия Спиру и некоторое время носила настоящую фамилию своего мужа – Гутшнекер. В этот же период девушка была привлечена к работе в иностранном отделе ИНО ОГПУ. С марта 1925 и по май 1927 года она состояла в негласном штате Венской резидентуры ОГПУ в качестве связистки и переводчицы (псевдоним «Эрна»). Уже в тот период своей жизни Елизавете удалось провести ряд очень ценных для советской разведки вербовок, а также привлечь к сотрудничеству людей, ставших важными источниками информации. В это же время для выполнения специальных заданий из Москвы она выезжала в Турцию.В феврале 1928 году разведчица приезжает в Москву. Здесь она прошла подготовку и получила документы на имя Елизаветы Юльевны Горской, а также была зачислена в штат ИНО (иностранный отдел) ОГПУ (в будущем Первое главное управление КГБ СССР) на должность помощника уполномоченного Закордонной части. Также в Москве Елизавета была переведена из Компартии Австрии в ВКП(б). В этом же году Елизавета вышла замуж за другого советского разведчика, также работника ИНО Василия Зарубина.Зарубин был ее ровесником и считался настоящим самородком ОГПУ. Хотя в его образовании значилось лишь несколько классов церковно-приходской школы, он мог свободно разговаривать на нескольких европейских языках, умел играть на многих музыкальных инструментах и был очень хорошим спортсменом. Причем в достаточно редких и изысканных на тот момент видах спорта, например, в теннисе. Одним словом, Елизавете было в кого влюбляться. Их брак продлился всю жизнь и использовался в их легенде, им даже не надо было играть супругов, они ими были на самом деле. В 1931 году в Париже у пары родился сын, но в целом вся их семейная жизнь была историей службы своей стране.Пройдя в Москве ускоренный курс спецподготовки, в январе 1930 года Елизавета Зарубина получила назначение на должность оперуполномоченного 7-го отделения ИНО (псевдоним «Вардо»). Под видом супружеской пары коммерсантов из Чехословакии с документами на фамилию Кочек Зарубины отправились для легализации в Данию, откуда перебрались в Париж. Во Франции «Вардо» удалось привлечь к сотрудничеству работницу германского посольства, которая работала в нем стенографисткой (псевдоним «Харум»). Зарубины познакомилась со стенографисткой посольства Германии через ее любовника, который был немецким журналистом. Она часто брала работу на дом, так как не успевала доделать все в посольстве. Постепенно «Вардо» стала получать от девушки ценную информацию, приучая ее к мысли, что та работает на СССР. Стоит отметить, что стенографистка жила достаточно трудно, ей необходимо было содержать одинокую мать, жившую в Германии. «Ханум» передавала советской разведке сначала устную, а затем и письменную информацию, за документы ей платили больше. Так как девушка печатала все документы, которые отправлялись из немецкого посольства в Берлин, советская разведка была в курсе всей переписки посольства.Еще одним ценным источником информации стал живший во французской столице венгерский журналист (псевдоним «Росс»). Журналист работал техническим секретарем французского парламента. Он согласился на сотрудничество с советской разведкой после нескольких встреч с «Вардо». Он предоставлял информацию о ситуации во французском парламенте, о положении дел в Венгрии и Германии. Многие переданные им сообщения Центр оценивал как крайне важные.Одновременно с этим Зарубины работали и с другими агентами, которых завербовали во Франции. Среди них был и бывший царский генерал Павел Павлович Дьяконов. Дьяконов был тесно связан с русской военной эмиграцией в Европе, а также с организацией РОВС (Российский общевоинский союз). В СССР в те годы переоценивали возможности данной организации и считали ее деятельность опасной, боясь различных акций, которые могли быть направлены против молодого советского государства. Поэтому информация переданная Дьяковым очень высоко оценивалась в Москве.После четырех лет работы в Париже чета разведчиков Зарубиных вернулась назад в Москву, однако вскоре снова должна была отправляться в новую заграничную командировку. Начиная с декабря 1933, года семья Зарубиных находилась на нелегальной работе в нацистской Германии. Василий прибыл туда в качестве резидента-нелегала. Стоит отметить, что ему в кратчайшие сроки удалось сформировать нелегальную резидентуру. В нее вошли оперативные работники, прибывшие в Берлин вслед за резидентом, а также шесть источников информации из числа жителей Германии и иностранцев.Незнание немецкого языка могло стать для Василия непреодолимой проблемой, если бы не помощь его жены. При этом в Германии «Вардо» не только оказывала мужу помощь, но и сама вела работу. Семье разведчиков удалось восстановить контакты с «Ханум», которая теперь работала в Берлине, в аппарате германского МИДа. Здесь же в Берлине им удалось завербовать сотрудника гестапо Вилли Лемана (псевдоним «Брайтенбах»). Брайтенбах регулярно передавал Москве информацию о внутриполитическом положении в Германии, а также ее военных приготовлениях против соседних государств.Помимо этого от уже существующей резидентуры разведчица получил для связи скромного посыльного германского МИДа, который, однако, быстро продвигался по служебной лестнице, в сравнительно короткие сроки став важным чиновником внешнеполитического ведомства страны. «Винтерфельд» имел доступ к различной секретной информации, в том числе шифровальной переписке, более того он оставался советским агентом даже после завершения Второй мировой войны.Еще одним ценным агентом, с которым поддерживала связь Елизавета Зарубина, был другой сотрудник министерства иностранных дел Германии (псевдоним «Вальтер»). Являясь членом СС, он, не смотря на это, довольно критически относился к нацизму, а также не одобрял проводимую Гитлером политику и симпатизировал Советскому Союзу. «Вальтер» регулярно передавал «Вардо» различные документы, включая телеграммы и письма немецких послов в других государствах, копии записок по разнообразным политическим вопросам, которые специально готовились для руководителей Третьего рейха. В будущем, он наряду с «Брайтенбахом» был одним из тех источников, которые информировали советскую резидентуру в Берлине о готовящемся нападении на Советский Союз.В конце 1937 года из-за бегства в США резидента НКВД в Испании Орлова, который достаточно хорошо знал нелегалов Зарубиных еще по их работе во Франции, семья агентов были отозвана назад в Москву, где продолжила работу в центральном аппарате разведки. Осенью 1938 года новый руководитель НКВД Лаврентий Берия начал проводить кардинальную чистку внешней разведки. 1 марта 1939 года Елизавета была уволена из органов НКВД. Однако очень быстро, уже с началом Второй мировой войны, когда страна ощутила потребность в кадрах и опытных разведчиках особенно остро, ее вновь восстановили на службе в органах госбезопасности. 19 апреля 1940 года Зарубину восстановили на работе, назначив оперуполномоченным 5-го отдела НКВД СССР. Перед самым началом Великой Отечественной войны Елизавету Зарубину снова отправили в Берлин, откуда ей пришлось выехать 29 июня 1941 года вместе со всеми представителями советского посольства.С декабря 1941 года супруги Зарубины под новой фамилией Зубилины начали работать в США, где Василий Зарубин стал первым секретарем посольства Советского Союза, являясь по совместительству главным резидентом НКВД в штатах. При этом его жена отвечала за линию политической разведки, работая нелегально. Она занималась сбором информации, в том числе о разработке в США ядерного оружия, установив близкие контакты с Робертом Оппенгеймером через его жену еще до того, как ученый возглавил работы по проекту «Манхэттен», также ей удалось установить связь с одним из его сотрудников Лео Силардом.Стоит отметить, что Елизавета Зарубина очень быстро завоевывала симпатии и доверие людей. Она свободно могла выдать себя за француженку, немку, американку и даже за активистку сионистского движения. Через людей, которые были близки к семье «отца американской атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера Лиза установила с ним прямой контакт. Всего на связи с советской разведчицей находилось 22 агента, среди которых был и агент Яков Голос. Также ей удалось завербовать жену физика Георгия Гамова, а также жену скульптора С. Т. Коненкова Маргариту Воронцову. Якова Голоса (псевдоним «Звук») называли суперагентом. Это был уникальный человек, о котором говорили, что он знает всех и может все. Ему не составляло труда доставать свидетельства о натурализации, бланки паспортов, свидетельства о рождении – все, что требовалось советской резидентуре, ему даже удавалось через своих знакомых оказывать влияние на членов американского правительства.Зарубины работали в США до 1944 года, когда их неожиданно вызвали в Москву. Семья терялась в догадках, с чем именно связан их отзыв домой. Выяснилось, что их вызвали в СССР для проведения проверки. Сотрудник резидентуры Миронов написал донос на имя Сталина, в котором обвинил супругов Зарубиных в сотрудничестве с американскими спецслужбами. Организованная в результате проверка продолжалась полгода. Все выдвинутые обвинения были отклонены. Более того выяснилось, что доносчик был шизофреником и его поместили в психиатрическую больницу. Назначенная судебно-медицинская экспертиза признала Миронова невменяемым. А уже 22 октября 1944 года за участие в сборе информации о разработке американского атомного оружия Елена Зарубина была награждена орденом Красной Звезды.В Советском Союзе Василий Зарубин получил новую ответственную должность – заместителя начальника внешней разведки. В 1945 году он дослужился до звания генерал-майора. Елизавета Зарубина также работала в центральном аппарате разведки в звании подполковника. Она занимала пост заместителя начальника, а с лета 1946 года начальником отделения 8-го отдела (информационная служба по американскому направлению) Первого Главного управления МГБ СССР. Правда уже в сентябре 1946 года Зарубина была уволена из МГБ «за невозможность дальнейшего использования» с постановкой на общевоинский учет, разведчица оказалась в запасе.Вернуться в разведку она смогла в 1953 году. С мая по август 1953 года Зарубина работала в 9-м отделе МВД (разведка и диверсия) под непосредственным руководством Павла Судоплатова. После ареста Лаврентия Берии, а затем и самого Судоплатова, ее окончательно увольняют из органов госбезопасности. Впервые имя этой разведчицы прозвучало в СССР лишь в 1967 году, когда в стране отмечалось 50-летие ВЧК. Тогда ей досталось немного славы в профессиональных кругах. Но Елизавета никогда не жаловалась на свою жизнь и ни в чем не раскаивалась.Ее муж Василий Михайлович Зарубин скончался в 1972 году на 72-м году жизни. Его дочь Зоя Васильевна Зарубина, вспоминала: «Когда ушел из жизни мой папа, генерал-майор Василий Зарубин, на панихиде ко мне подошел лично Андропов. Он выразил свои соболезнования в связи с кончиной отца и добавил: «Василия Зарубина все очень любили и уважали. Здесь могло бы собраться все министерство. Однако мы не можем себе этого позволить. Потому что на похоронах Абеля представители иностранных разведок стояли на улице и фотографировали всех собравшихся». Елизавета Юльевна пережила своего мужа на 15 лет. 4 мая 1987 года она трагически погибла в центре Москвы в дорожно-транспортном происшествии, попав под автобус. Так закончился жизненный путь советской разведчицы, которая была похоронена в Москве на Калитниковском кладбище.В настоящее время в музее Службы внешней разведки России Елизавете Юльевне Зарубиной посвящена отдельная экспозиция. При этом и сегодня многие факты и детали из ее биографии остаются засекреченными и являются тайной.