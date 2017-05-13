Бронетехника США "одевается" в европейский камуфляж
Американские войска, дислоцированные в Германии, адаптируют свою бронетехнику к боевым действиям в условиях Европы. Начало перехода на систему камуфляжа Barracuda MCS (mobile camouflage system) от шведской копании Saab, положил 2-й кавалерийский полк армии США, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com
Первыми новую камуфляжную систему получили бронетранспортеры Stryker из состава 2-го кавалерийского полка армии США, дислоцированного в городе Фильсэкк (Бавария). Камуфляж Barracuda MCS для «Страйкеров» представляет собой рельефную маскировочную ткань с элементами зеленого и коричневого цветов различных оттенков.
Новый камуфляж маскирует технику в оптическом и инфракрасном спектрах. Кроме того, Barracuda частично скрывает машины от радаров, а также может оснащаться системой, снижающей видимость для тепловизоров. Как сообщает американское военное командование, войска уже получили четыре комплекта нового камуфляжа, и в ближайшие два месяца будет проводиться его тестирование. Если камуфляжная система удовлетворит требования военных, то для американской бронетехники будет закуплено значительное количество комплектов Barracuda MCS.
Камуфляж Barracuda MCS представляет собой многослойную модульную систему, которая легко монтируется на бронетехнику. При необходимости ее можно демонтировать или менять на аналогичную маскировку с другой расцветкой. По словам Скотта Колдуэлла, руководителя подразделения Barracuda в компании Saab, первые комплекты были предоставлены американцам на бесплатно. Если опыт использования шведского камуфляжа будет успешным, то компания Saab сможет производить Barracuda MCS для других моделей американской военной техники.
Бронетранспортеры Stryker в камуфляже MCS
Первыми новую камуфляжную систему получили бронетранспортеры Stryker из состава 2-го кавалерийского полка армии США, дислоцированного в городе Фильсэкк (Бавария). Камуфляж Barracuda MCS для «Страйкеров» представляет собой рельефную маскировочную ткань с элементами зеленого и коричневого цветов различных оттенков.
Новый камуфляж маскирует технику в оптическом и инфракрасном спектрах. Кроме того, Barracuda частично скрывает машины от радаров, а также может оснащаться системой, снижающей видимость для тепловизоров. Как сообщает американское военное командование, войска уже получили четыре комплекта нового камуфляжа, и в ближайшие два месяца будет проводиться его тестирование. Если камуфляжная система удовлетворит требования военных, то для американской бронетехники будет закуплено значительное количество комплектов Barracuda MCS.
Камуфляж Barracuda MCS представляет собой многослойную модульную систему, которая легко монтируется на бронетехнику. При необходимости ее можно демонтировать или менять на аналогичную маскировку с другой расцветкой. По словам Скотта Колдуэлла, руководителя подразделения Barracuda в компании Saab, первые комплекты были предоставлены американцам на бесплатно. Если опыт использования шведского камуфляжа будет успешным, то компания Saab сможет производить Barracuda MCS для других моделей американской военной техники.
Использованы фотографии: defensenews.com
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