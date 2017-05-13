17:16 13 мая

Бронетехника США "одевается" в европейский камуфляж

Американские войска, дислоцированные в Германии, адаптируют свою бронетехнику к боевым действиям в условиях Европы. Начало перехода на систему камуфляжа Barracuda MCS (mobile camouflage system) от шведской копании Saab, положил 2-й кавалерийский полк армии США, передает "Warspot" со ссылкой на портал defensenews.com


Бронетранспортеры Stryker в камуфляже MCS



Первыми новую камуфляжную систему получили бронетранспортеры Stryker из состава 2-го кавалерийского полка армии США, дислоцированного в городе Фильсэкк (Бавария). Камуфляж Barracuda MCS для «Страйкеров» представляет собой рельефную маскировочную ткань с элементами зеленого и коричневого цветов различных оттенков.

Новый камуфляж маскирует технику в оптическом и инфракрасном спектрах. Кроме того, Barracuda частично скрывает машины от радаров, а также может оснащаться системой, снижающей видимость для тепловизоров. Как сообщает американское военное командование, войска уже получили четыре комплекта нового камуфляжа, и в ближайшие два месяца будет проводиться его тестирование. Если камуфляжная система удовлетворит требования военных, то для американской бронетехники будет закуплено значительное количество комплектов Barracuda MCS.

Камуфляж Barracuda MCS представляет собой многослойную модульную систему, которая легко монтируется на бронетехнику. При необходимости ее можно демонтировать или менять на аналогичную маскировку с другой расцветкой. По словам Скотта Колдуэлла, руководителя подразделения Barracuda в компании Saab, первые комплекты были предоставлены американцам на бесплатно. Если опыт использования шведского камуфляжа будет успешным, то компания Saab сможет производить Barracuda MCS для других моделей американской военной техники.


Использованы фотографии: defensenews.com
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 54

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. cniza Сегодня, 13:38
    Американские войска, дислоцированные в Германии, адаптируют свою бронетехнику к боевым действиям в условиях Европы.


    И к чему бы это ? против кого? , не трудно догадаться.
    cniza
    1. Монос Сегодня, 13:41
      Бронетехника США "одевается" в европейский камуфляж

      Ну а в какой ещё камуфляж должна одеваться техника в Европе? Не в пустынный же.
      Монос
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:46
        Оба Виктора - моё почтение ! hi drinks Жаль , не успел между вами вклиниться - желание бы загадал . lol
        Цитата: cniza
        И к чему бы это ? против кого? , не трудно догадаться.

        Ну точно не с Антарктическими пингвинами . yes
        Цитата: Монос
        Ну а в какой ещё камуфляж должна одеваться техника в Европе? Не в пустынный же.

        Как в какой ? ЛГБТ-камуфляж - самое то ! wassat
        bouncyhunter
        1. Монос Сегодня, 13:51
          Цитата: bouncyhunter
          Жаль , не успел между вами вклиниться - желание бы загадал .

          Привет, Паша hi laughing Загадывай!
          Цитата: bouncyhunter
          Как в какой ? ЛГБТ-камуфляж - самое то !

          Фу-фу-фу....
          Монос
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:54
            Цитата: Монос
            Фу-фу-фу....

            Для толерастных матрасов - как раз ! good
            bouncyhunter
            1. NIKNN Сегодня, 15:02
              Ха, а мы леса в синий перекрасим и траву в белый.. laughing Шутка конечно smile
              NIKNN
              1. Masya Masya Сегодня, 15:08
                Ха, а мы леса в синий перекрасим

                тогда уж в желтый... wink
                Masya Masya
                1. рич Сегодня, 15:48
                  нет в желтый только на Пасху smile
                  рич
                  1. Masya Masya Сегодня, 15:54
                    Цитата: рич
                    нет в желтый только на Пасху smile

                    ну о чём вы ,Дмитрий? на пасху красный и только красный!!!! но думаю, они на это в жизни не согласятся.... wink
                    Masya Masya
        2. Проводник Сегодня, 15:45
          Как в какой ? ЛГБТ-камуфляж - самое то ! wassat

          Не, вот белорусский камуфляж из газет-самое то!Советую еще попробовать "накидку" из туалетной бумаги, будете пионерами в искусстве камуфляжа laughing
          Проводник
          1. bouncyhunter Сегодня, 15:48
            О , а вот и польский доброжелатель пожаловал ! hi
            Цитата: Проводник
            Советую еще попробовать "накидку" из туалетной бумаги, будете пионерами в искусстве камуфляжа

            Ну где уж нам угнаться за вами ? Это же вы - Европа , а мы так , захолустье .
            bouncyhunter
            1. Проводник Сегодня, 15:52
              Да, задаром такую идею отдаю.Экологически чисто по всем показателям...
              Проводник
      2. Подрезчик Сегодня, 13:54
        Здравствуйте, Виктор! Может им попробовать в арктический? Нашим будет лучше видно "партнеров"!
        Подрезчик
        1. Монос Сегодня, 14:33
          Добры дзень, Александр smile "Арктический" "партнёрам" обычно не удаётся. Не счастливый он для них.
          Монос
          1. Подрезчик Сегодня, 14:48
            Ха-ха-ха! Зато в нем теплее, согласитесь!
            Подрезчик
      3. erudit 017 Сегодня, 14:06
        бывало и такое в наших краях

        осенью 1941 - Роммелю предполагалось направить в помощь 5-ую танковую дивизию! Но 5-я танковая дивизия оказалась на Восточном фронте в октябре 1941 года. Она была придана XXXXVI танковому корпусу (4-й танковой группы, группа армий «Центр»), задействована в яростных сражениях на подходах к Москве (где ее танки первое время были окрашены в пустынный камуфляж).
        встретили их душевно!
        erudit 017
      4. pjastolov Сегодня, 14:21
        Не ну если в гейропейский - то почему не радужная раскраска love
        pjastolov
      5. хрыч Сегодня, 14:30
        Цитата: Монос
        Ну а в какой ещё камуфляж должна одеваться техника в Европе? Не в пустынный же.

        Актеры и декорации должны соответствовать laughing Иначе, как бы сказал Станиславский... Трамп, кроме того, что прожженый комерс, так еще шоумен и актер. Сами же меркелеподобные оланды пели про русскую угрозу, нате получите вам защиту за ваши деньги, с вас фрау 350 ... Также японокорейцы не довольны ракетами Ына, нате дырявые комплексы, но вот вам счет... Так-то стало гораздо веселее. Режиссер мирового реалити-шоу весьма креативен smile
        хрыч
      6. Чёрный Сегодня, 14:31
        А американцы всё евролохов пугают...то технику перекрасят, то в каком-нибудь озере российскую лодку обнаружат smile ....ну а почему бы и нет? евролохи всё оплатят из своего кармана laughing
        Чёрный
        1. erudit 017 Сегодня, 14:36
          видно у толерантных такая жизнь, как пел Окуджава «каждый выбирает по себе...»
          erudit 017
        2. pjastolov Сегодня, 14:38
          то в каком-нибудь озере российскую лодку обнаружат
          укропы в степях украины нашли, а тут в озере - живет она там laughing
          pjastolov
      7. Ныробский Сегодня, 14:49
        Цитата: Монос
        Бронетехника США "одевается" в европейский камуфляж

        Ну а в какой ещё камуфляж должна одеваться техника в Европе? Не в пустынный же.

        Нет конечно. Только в случае необходимости, ничто не может воспрепятствовать попутному ветру, разнести огонь лесного пала в глубину обороны противника, когда их зелёная "манишка" перестанет соответствовать окружающей цветовой гамме. Спалим к едрене фене, а потом проведём лесовосстановительные работы. Благо саженцев у нас в тайге хватит на три Европы без проплешин.
        Мне показалось интересным использование опыта охотников промысловиков с птичьей ловушкой ( с 1м 56 с.ролика), для камуфляжа бойца с ПТУРс. Шведы, те ещё охотники. Интересно, кому Saab отстегнула гонорар за использование идеи ловушки автомата?
        Ныробский
        1. Монос Сегодня, 15:20
          Цитата: Ныробский
          Мне показалось интересным использование опыта охотников промысловиков с птичьей ловушкой ( с 1м 56 с.ролика), для камуфляжа бойца с ПТУРс.

          Там ПЗРК. А какое, нафик, ПЗРК в лесу? Хотя, конечно, можно и для ПТУРа использовать.
          Но я так понял, что для техники каждый комплект индивидуален. Универсальности нет. Получается, к каждой новой модификации надо делать свой комплект. Вместе с техникой будет списываться и камуфляж. Дольче Габана какая-то получается.
          Монос
          1. Ныробский Сегодня, 16:51
            Цитата: Монос
            Там ПЗРК. А какое, нафик, ПЗРК в лесу? Хотя, конечно, можно и для ПТУРа использовать.

            Это понятно. Мне интересно, как они эту "шляпу" вообще планируют использовать. Конструкция крупногабаритная + механическая. Таскать её в сборе по лесам и перелескам проблематично. Нужна сборка на месте. Место надо соответственно определить как "место вероятного наступления противника", а может статься так, что направление удара изменится. После бабаха, надо менять позицию. Понятно, что уничтоженный танк стоит миллионы, а такая "шляпа" в лучшем случае тысячи, но тем не менее, её использование в качестве укрытия в лесистой местности бесперспективно. Короче одноразовая "шляпа". А вот такую лабудень приобрести на гусиную охоту - это да! Стоит заморочится, что бы сделать нечто подобное и допереть до болота, а потом стационарно использовать каждый год на гусином перелёте. Теперь вот буду голову ломать, как сие реализовать из проволоки 8мм, пружин и масксетки. what Ведь подобная система(но маленькая) давно известна, а увеличить её до размера стрелка - не допёрли.
            Ныробский
            1. Монос Сегодня, 17:09
              Цитата: Ныробский
              Теперь вот буду голову ломать, как сие реализовать из проволоки 8мм, пружин и масксетки.

              А обязательно, чтобы раздвигалось? В дырочку стрельнуть нельзя? Сам-то я не охотник. Один раз только меня взяли на вальдшнепов. Вот там - да, сектор важен! Уж больно быстро они летают!
              Монос
      8. To be or not to be Сегодня, 14:57
        Прежде чем одеваться -изучите опыт зимних кампаний Наполеона 1812 г и Третьего рейха с зимы 1941 по 9 Мая 1945гг
        To be or not to be
    2. МПК105 Сегодня, 13:43
      Конечно не трудно догадаться-с игил бороться поедут.Не с нами же-мы партнёры.
      МПК105
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 13:45
        Бронетехника США "одевается" в европейский камуфляж

        Всё очень просто: в России встречают по одёжке... smile
        СРЦ П-15
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:48
          Привет , Саша ! hi drinks
          Цитата: СРЦ П-15
          Всё очень просто: в России встречают по одёжке...

          А провожают ногами вперёд . yes
          bouncyhunter
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 13:51
            Привет, Паша! hi drinks
            Цитата: bouncyhunter
            А провожают ногами вперёд .

            А бывает и без ног. am
            СРЦ П-15
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:53
              Цитата: СРЦ П-15
              А бывает и без ног. am

              Ну , Саня , тут уж как залп из "Торнадо -Г" ляжет ... wassat
              bouncyhunter
            2. Ныробский Сегодня, 14:53
              Цитата: СРЦ П-15
              Привет, Паша! hi drinks
              Цитата: bouncyhunter
              А провожают ногами вперёд .

              А бывает и без ног. am

              Ну-у гильзы то от снарядов, с натянутыми на них берцами, всё равно положим. Может на том свете, цветмет на плоть поменяют.
              Юмор какой то чёрный пошёл. Пора бы и позитиву на сайт закинуть recourse
              Ныробский
              1. bouncyhunter Сегодня, 15:11
                Цитата: Ныробский
                Юмор какой то чёрный пошёл. Пора бы и позитиву на сайт закинуть

                Да нет , Дима - чёрный юмор здесь не при чём . Просто напоминаем всем любителям припираться в гости без приглашения старую пословицу : "Кто к нам с мечом придёт - тот в орало и получит !" . lol
                bouncyhunter
          2. Смог Сегодня, 13:59
            Цитата: bouncyhunter
            А провожают ногами вперёд

            А это кому как "повезет"
            Смог
            1. Masya Masya Сегодня, 15:24
              Константин, приветик! love отличная картинка!!!!
              Masya Masya
          3. рич Сегодня, 15:53
            СРЦ П-15: Всё очень просто: в России встречают по одёжке...
            bouncyhunter: А провожают ногами вперёд .

            рич
    3. кг пв Сегодня, 13:47
      Ну в принципе глупо по лесам и полям разъезжать в пустынном камуфляже.
      кг пв
      1. avg-mgn Сегодня, 14:02
        Судя по тому, что накидка не просто камуфляж, но еще и снижает заметность в для радаров и тепловизоров - вещица неплохая и весьма полезная. В случае чего, после анализа сигналов, можно сразу конкретно сказать - ета танька американская - мочить пока не растворился.
        avg-mgn
    4. xetai9977 Сегодня, 14:57
      Прекрасное приспособление! И на любой театр военных действий!
      xetai9977
      1. рич Сегодня, 16:58
        xetai9977: Прекрасное приспособление! И на любой театр военных действий!




        рич
  2. Alexey-74 Сегодня, 14:02
    Очень интересная система маскировки, как то читал за нее на просторах инета....жаль, что наши в этом смысле отстают, узнаем лишь о разработках наших ученных....а дальше все - тишина.....и постоянная обшарпанная краска на нашей технике уже раздражает
    Alexey-74
  3. KIBL Сегодня, 14:07
    Поможет...........??????????...........Если да,то только в охоте на кабана в наших латвийских лесах.........
    KIBL
    1. Ныробский Сегодня, 15:14
      Цитата: KIBL
      Поможет...........??????????...........Если да,то только в охоте на кабана в наших латвийских лесах.........

      Так там у вас, вроде как африканская чумка по кабанам прошлась. Типа поголовье диких хрюнов совсем рухнуло и надо забор городить, дабы бацилоносители из соседних регионов, нарушив правила пересечения границы не заразили остатки?
      Ныробский
      1. pjastolov Сегодня, 16:03
        так для матрасных друзей все самое лучшее - хоть кабана, хоть чумку laughing
        pjastolov
  4. APASUS Сегодня, 14:24
    Поможет?
    Я бы не сказал что у американцев был плохой камуфляж в Ираке..........
    APASUS
    1. pjastolov Сегодня, 14:40
      Так кто не спрятался - онижедети не виноваты wassat
      pjastolov
  5. barclay Сегодня, 14:26
    Задумка неплохая. Особенно полезно снижение заметности для тепловизоров. Единственное неудобство в том, что на каждый вид техники комплект индивидуален. Надеюсь и наши занимаются чем то подобным.
    barclay
    1. ЧитаюНовости Сегодня, 15:17
      Я надеюсь что если возникнет необходимость то перфорированной окрашенной бумаги российская промышленность произведёт в достаточном количестве. soldier
      ЧитаюНовости
      1. pjastolov Сегодня, 16:04
        а мы что без туалетной бумаги воевать не сможем как натовцы recourse
        pjastolov
  6. Masya Masya Сегодня, 15:13
    раз, два и перекрасились... почему нет? фантиков то немерено...
    Masya Masya
  7. Stinger Сегодня, 15:15
    С техникой ясно. А что с личным составом? Притворятся презервативами или моржовыми? Кто не спрячется мы виноваты не будем.
    Stinger
  8. Тургон Сегодня, 15:49
    Ну ясное дело для чего - для того что бы северокорейские партизаны не узнали в них врагов. А ВЫ ЧТО ПОДУМАЛИ?
    Тургон
  9. Proton Сегодня, 16:21
    Пусть перекрашивают laughing у нас погода не предсказуема и летом снег выпасть может.
    Proton
  10. yuriy55 Сегодня, 17:06
    А мне понравилось, как Китай пришёл к необходимости пиксельного камуфляжа:
    http://fishki.net/1902833-tajna-kitajskogo-kamufl
    jazha.html
    yuriy55
Картина дня