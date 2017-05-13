17:17 13 мая

Минобороны: Ракетный комплекс "Сармат" будет принят на вооружение к 2020 году

Новейший ракетный комплекс "Сармат" будет принят на вооружение к 2020 году, сообщил начальник отдела военного образования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Нестеров, передает "Интерфакс-АВН" .

Мы сейчас создаем перспективные ракетные комплексы, которые будут приняты на вооружение уже к 2020 году. Это "Сармат", перспективные системы боевого управления и связи с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий
- сказал В.Нестеров

Минобороны РФ ранее информировало, что до 2027 года все дивизии РВСН будут перевооружены на ракетные комплексы пятого поколения.


Создание и принятие на вооружение нового ракетного комплекса с тяжелой ракетой, а также новых комплексов с ракетами более легкого класса полностью изменят состав ударной группировки РВСН: до 2027 года все ракетные дивизии будут перевооружены на ракетные комплексы пятого поколения
- говорилось в сообщении ведомства

Предполагается, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях Ракетных войск стратегического назначения.



2 марта 2017 года в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что новая МБР "Сармат", преодолеет любую систему противоракетной обороны (ПРО).
Кроме того, сообщалось о планах принять на вооружение новую твердотопливную МБР РС-26 "Рубеж", созданную на базе РС-24 "Ярс". Сообщалось, что "Рубеж" будет легче "Ярса", но у ракеты будет более совершенное боевое оснащение.

Использованы фотографии: yandex.ru/images›ракетный комплекс 5-го поколения "Сармат"
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Комментарии 65

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  1. pjastolov Сегодня, 14:18
    новая МБР "Сармат", преодолеет любую систему противоракетной обороны (ПРО)

    Побольше бы, да и по мощнее, чтобы не выпендривались angry
    pjastolov
    1. poquello Сегодня, 14:23
      Цитата: pjastolov
      новая МБР "Сармат", преодолеет любую систему противоракетной обороны (ПРО)

      Побольше бы, да и по мощнее, чтобы не выпендривались angry

      вторая часть новости поинтереснее будет, и для наты пострашнее
      poquello
      1. Чёрный Сегодня, 14:34
        Цитата: poquello
        вторая часть новости поинтереснее будет, и для наты пострашнее

        Да для наты это не новость. Просто надо же как то евролохов на бабло развести...вот и втюхивают им свою никчёмную ПРО. laughing
        Чёрный
        1. poquello Сегодня, 14:37
          Цитата: Чёрный
          Цитата: poquello
          вторая часть новости поинтереснее будет, и для наты пострашнее

          Да для наты это не новость. Просто надо же как то евролохов на бабло развести...вот и втюхивают им свою никчёмную ПРО. laughing

          так с ихней ПРО всё понятно уже - средство быстрой доставки ЯО на нашу территорию, а никакая это не ПРО
          poquello
    2. Чёрный Сегодня, 14:26
      Кроме того, сообщалось о планах принять на вооружение новую твердотопливную МБР РС-26 "Рубеж"

      МБР РС-26 "Рубеж" на сегодняшний день самая совершенная баллистическая ракета. О системе ПРО США могут забыть smile ....гарантированно преодолевает
      "...разгонный участок ракета проходит менее чем за 5 минут. Наземные средства НАТО в Европе даже не успеют зафиксировать пуск боеголовок. Сами ракеты способны постоянно менять направление и высоту, что тоже не облегчает жизнь зарубежным системам противоракетной обороны."
      Чёрный
      1. pjastolov Сегодня, 14:27
        Ну тогда таких плюшек побольше испечь laughing
        pjastolov
      2. Mavrikiy Сегодня, 14:35
        Цитата: Чёрный
        Кроме того, сообщалось о планах принять на вооружение новую твердотопливную МБР РС-26 "Рубеж"

        МБР РС-26 "Рубеж" на сегодняшний день самая совершенная баллистическая ракета. О системе ПРО США могут забыть smile ....гарантированно преодолевает
        "...разгонный участок ракета проходит менее чем за 5 минут. Наземные средства НАТО в Европе даже не успеют зафиксировать пуск боеголовок. Сами ракеты способны постоянно менять направление и высоту, что тоже не облегчает жизнь зарубежным системам противоракетной обороны."

        Да контейнеровозы запустить в Карибское....Да на северный полюс "санные поезда" опять с контейнерами.......
        Mavrikiy
        1. лысова Сегодня, 15:39
          Давно пора там шухер навести по полной. Весь этот напряг, у их берегов должен быть, а то повадились.
          лысова
          1. Pirogov Сегодня, 16:17
            Цитата: лысова
            Давно пора там шухер навести по полной. Весь этот напряг, у их берегов должен быть, а то повадились.

            Что бы у матрасов напряг был ,российские войска должны быть в Мексике ,вот тогда будет у них в штанах мокро , а ядерная дубина это немного другое,потому как её применение сомнительно......
            Pirogov
      3. Удав КАА Сегодня, 17:11
        Цитата: Чёрный
        Наземные средства НАТО в Европе даже не успеют зафиксировать пуск боеголовок.
        Блин! Ну разве так можно? При чем здесь "пуск боеголовок"? Участок разведения ББ лежит за апогеем траектории, и "разделение-разведение" обязана наблюдать стрельбовая РЛС комплекса ПРО, а на станции обнаружения пуска МБР. При этом куда вы подевали космический эшелон системы СПРН со временем реакции порядка 60 сек по ИК-факелу и ЭМИ-облаку старта МБР.? belay
        Ну нельзя же так безоглядно верить всему, что пишет Баранец. У него другая задача... fellow
        Удав КАА
    3. To be or not to be Сегодня, 14:54
      ""Сюрприз имени Шойгу: У России есть оружие, страшнее ядерного""
      "Пучковое оружие - это разновидность оружия, основанная на формировании пучка частиц (электронов, протонов, ионов или нейтральных атомов), ускоренных до околосветовых скоростей, и на использовании кинетической энергии этих частиц для поражения вражеских объектов...Пучковое оружие, которое может быть заложено в госпрограмму вооружений на 2018-25 годы..".
      https:[email protected]/612992
      To be or not to be
    4. RASKAT Сегодня, 14:58
      Отличная новость, вроде на этот год на лето и осень запланировано два пуска.
      Пять тонн забрасываемого веса это вам не хухры мухры. soldier
      RASKAT
    5. рич Сегодня, 15:45
      Ракетный комплекс "Сармат" будет принят на вооружение к 2020 году

      И у нас капитальный ремонт дома на 2020 год назначен. Видимо одно с другим связано. Потерпим, раз такое дело hi
      рич
    6. НЕКСУС Сегодня, 15:56
      Цитата: pjastolov
      Побольше бы, да и по мощнее, чтобы не выпендривались

      Побольше не получится,чем есть у нас Воевод...Сармат именно на смену Воеводе идет,срок службы ,которой продлевали уже трижды...последний раз как раз до 20 года.
      НЕКСУС
  2. Monster_Fat Сегодня, 14:36
    Ключевые слова: "будет", "предполагается" и пр. Уже "есть" (именно в кавычках) "Булава"..... winked
    Monster_Fat
    1. Чёрный Сегодня, 14:44
      Цитата: Monster_Fat
      Ключевые слова: "будет", "предполагается" и пр

      Рубеж как раз таки ЕСТЬ...к 2021 г. он ПОЛНОСТЬЮ заменит "Тополь" wink ....есть сомнения? wink
      Чёрный
      1. bouncyhunter Сегодня, 15:02
        Вячеслав hi Матрасам кроме "Полариса" и "Минитмэна" хвастать нечем , вот и иронизируют .
        bouncyhunter
        1. poquello Сегодня, 15:41
          Цитата: bouncyhunter
          Вячеслав hi Матрасам кроме "Полариса" и "Минитмэна" хвастать нечем , вот и иронизируют .

          а не минитмен ли у них улетел не туда последний или предпоследний раз?
          poquello
          1. bouncyhunter Сегодня, 15:42
            Он самый ! Вы верно поняли мой намёк . good
            bouncyhunter
          2. opus Сегодня, 16:08
            LGM-30G Minuteman III В апреле 2017 поразила мишень на полигоне Кваджалейн в Тихом океане, пролетев 6,8 тыс. км.
            Вы путаете с Trident II (D5), и не к них, а у англичан.
            Что вероятно связано со спецификой хранения англичанами своих мбр
            opus
        2. opus Сегодня, 16:04
          UGM-27* Polaris Уже как 36 лет не стоит на вооружении, в утиле давно.
          Не вводите люд в заблуждение.
          А если им потребуется: за год , два восстановят улучшенный МХ.
          1.БГ ВСЕ В ДЕЛЕ( на минитмен)
          2. Минотавр( гражданская версия их) успешно выводит( ла) пн на орбиту
          opus
          1. sabakina Сегодня, 16:51
            Откуда такая уверенность про "восстановят"? Вы там работаете? Мы не только модернизируем, мы создаём новые ракеты. Модернизация вещь хорошая, только не бесконечная. А что они создали новое?
            sabakina
      2. НЕКСУС Сегодня, 15:57
        Цитата: Чёрный
        Рубеж как раз таки ЕСТЬ...к 2021 г. он ПОЛНОСТЬЮ заменит "Тополь"

        Рубеж(Авангард) пока не принят на вооружение. Но вроде как вот вот примут. hi
        НЕКСУС
    2. ланс Сегодня, 14:50
      а кто вам сказал, что вы поймаете булаву? она долго не шла по спиральной орбите на пуске, но теперь все в порядке.
      ланс
  3. askort154 Сегодня, 14:40
    "Кузькин отец", однако ! yes
    askort154
  4. aleksfill Сегодня, 14:40
    "....будет принят на вооружение к 2020 году...."
    Ответьте, кто - нибудь знает, что это за год такой - 2020?????
    Армата к 2020 и то в одну Таманскую, а сколько?
    ПАК ФА Т-50 не раньше 2020,
    "Сармат" к 2020.
    Вертолётные двигатели к 2020,
    Судовые двигатели к 2020
    Похоже наши самые большие в мире микросхемы тоже к 2020, наконец - таки влезут куда надо.
    aleksfill
    1. МПК105 Сегодня, 14:44
      Может,они там все уже в курсе,что в 2019 конец света будет?
      МПК105
      1. Masya Masya Сегодня, 16:29
        Алексей, приветик! love это цифра 2020 пугает... а так всего 2,5 года осталось.... все не так мрачно!!!! good
        Masya Masya
    2. Чёрный Сегодня, 14:51
      Цитата: aleksfill
      Ответьте, кто - нибудь знает, что это за год такой - 2020?????

      Отвечаю: это срок завершения программы перевооружения армии ( программа была расчитана на 10 лет) smile ....и сейчас идёт активное перевооружение и переоснащение, но на принятие на вооружение более сложных систем , требуется больше времени.....это у ВСУ всё просто - нарисовал танчик на альбомном листике и всё! - СОЗДАЛИ!!! laughing
      Чёрный
    3. ланс Сегодня, 14:53
      а до 2020г к нам сунется только .
      ланс
    4. Monster_Fat Сегодня, 14:59
      Ответьте, кто - нибудь знает, что это за год такой - 2020?????


      Это-"особый" год.... в этот год "цветет папаротник" и исполняются все влажные мечтания всех борцов с американским империализмом......
      Monster_Fat
      1. Чёрный Сегодня, 15:03
        ...а может с "русскими хакерами?"... laughing ......хочу напомнить , пацифист вы наш, что штатовский военный бюджет на порядок больше чем у РФ ( правда в космос без наших движков никак laughing )....
        Чёрный
        1. Monster_Fat Сегодня, 15:13
          очу напомнить , пацифист вы наш, что штатовский военный бюджет на порядок больше чем у РФ ( правда в космос без наших движков никак


          Правда? Большое Вам спасибо! Вы открыли мне глаза на все! Как же я теперь спокойно спать-то буду? Плохой, плохой... sad
          Monster_Fat
          1. Чёрный Сегодня, 15:16
            Большое Вам спасибо!
            Большое вам пожалуйста.
            Цитата: Monster_Fat
            Как же я теперь спокойно спать-то буду?

            Не дрейфь, уснёшь. Главное не как спать, а как просыпаться wassat
            Плохой, плохой.
            Чё белочка пришла....русский хакер привидился? smile
            Чёрный
            1. pjastolov Сегодня, 16:10
              вспомнил август 2008г. - русские танки в джорджии laughing
              pjastolov
      2. Monster_Fat Сегодня, 16:38
        А, может, это.. к 2020 году ..такой (даже боюсь сказать)....ну.....вариант.....помните, как про "ослa и падишаха"...(не дай бог!).... recourse
        Monster_Fat
    5. askort154 Сегодня, 15:18
      aleksfill......Ответьте, кто - нибудь знает, что это за год такой - 2020?????

      Всё просто. В начале 2000-х ( уточнить не сложно ), был принят долгосрочный план по перевооружению Армии РФ до 2020 года, с обновлением всех видов вооружения до 70%, на что было запланировано более 20 триллионов рублей. Падение цен на нефть, разрыв с Украиной ( в основном по двигателям ) и санкции, вносят корректировку. Графики по многим видам вооружений смещаются вправо. Особенно в ВМФ. Вынужденны пересматривать , что именно необходимо выполнить до 2020 г. После чего, начнётся уменьшение расходов на ВПК, а часть его мощностей будет постепенно переориентирована на гражданскую промышленность. hi
      askort154
    6. Александр романов Сегодня, 15:53
      Цитата: aleksfill
      Ответьте, кто - нибудь знает, что это за год такой - 2020?????

      Обычный год,просто дата красивая.Кому то в Москве понравилась комбинация цифр
      Александр романов
      1. рич Сегодня, 16:28
        Правильно говорите Александр. Могли бы и к 2017 году приурочить. Тоже дата красивая. Как никак 100 лет Великой Октябрьской Социалистической Революции hi
        рич
    7. To be or not to be Сегодня, 16:37
      Ответьте, кто - нибудь знает, что это за год такой - 2020?????
      «Хорошая армия есть там, где существует хороший политический строй.»

      Николо Макиавелли
      Обычный год! программа с 2009 г д о 2020
      http://xn----ptblgjed.xn--p1ai/node/2797
      Потом еще будут доработанные
      To be or not to be
      1. sabakina Сегодня, 16:58
        Я думаю, все гораздо проще. На Украине живут две женщины по фамилии/имени Конец Света. Просто в 2020 году они встретятся и будет конец. Всем. Американцев прошу не хихикать. Первым делом они упомянут соединённые штаты.
        sabakina
        1. рич Сегодня, 17:06
          На Украине живут две женщины по фамилии/имени Конец Света.
          рич
        2. Monster_Fat Сегодня, 17:10
          На Украине живут две женщины по фамилии/имени Конец Света. Просто в 2020 году они встретятся и будет конец.

          Ванга? Майя? Друиды? Догоны? Кама-Сутра? Мадам Блаватская? Рогозин? Силуанов? Кличко?.... Не угадал? Не? love
          Monster_Fat
  5. ланс Сегодня, 14:57
    только (модератторыы) и. д. и. о. т.
    ланс
  6. fedor13 Сегодня, 15:08
    Смотрю на новое вооружение,на нашу армию и вспоминаю 90ые.Как она смогла обновиться?перестроится?(перестроиться в хорошем смысле.Горбочева презираю.)И Всем хочу сказать Спасибо! Да это происходит так сказать нашим путем,но это начинает работать!
    fedor13
    1. Чёрный Сегодня, 15:13
      Ну, как говорил известный герой из "12 стульев" : "СКОРО ТОЛЬКО КОШКИ РОДЯТСЯ"" laughing
      Чёрный
  7. tanit Сегодня, 15:12
    Про конец света. Один мой сотрудник прочитал, что какой-то португальский "старец" предсказал, что 13 мая будет конец света. Мозги клевал две недели. wassat Интересно, а что он скажет завтра...Не, ну - ни чего не скажет, телефон не подымет, эт ясно. Но вот в понедельник - (15 мая) - как на работу-то выйдет? Не курит. Пьет - только "колу". wassat
    tanit
    1. ЧитаюНовости Сегодня, 15:29
      открытку ему подпишите: "Поздравляю с концом света. Коллега tanit"
      ЧитаюНовости
      1. tanit Сегодня, 15:31
        Увы, придется лично общаться... wassat
        tanit
        1. sabakina Сегодня, 17:02
          Вадим, заставьте молится. А да, и на горох его!
          sabakina
          1. tanit Сегодня, 17:11
            Самое грустное, я его поставлю молиться....А он потом заявит - я отмолил, войны поэтому и нет... Можайка за спиной у этого человека. И девочка-инвалид дочка. Из-за дочки и приходится терпеть.
            tanit
  8. opus Сегодня, 15:41
    Цитата: Автор
    Использованы фотографии: yandex.ru/images›ракетный комплекс 5-го поколения "Сармат"

    Это фото не "Сармат"
    Цитата: Рогозин
    2 марта 2017 года в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что новая МБР "Сармат", преодолеет любую систему противоракетной обороны (ПРО).


    Как я устал от Дмитрий Олегыча...
    Он везде: судо и авиастроение, космос и космодромы, РВСН и МБР....
    Два он сокращение МБР расшифровать может?
    opus
    1. tanit Сегодня, 17:00
      А как я устал от "старцев" ))) Приехать можете? Не туризм( от этих цен аж казахи хренеют)
      tanit
      1. tanit Сегодня, 17:05
        Сохранил коллекцию. Тех, кто "чернорабочие Земли - пускаем в Космос Корабли"
        tanit
  9. Тургон Сегодня, 15:45
    Новость радует, однако когда ПРО США заработает в полную силу, нашим ракетам шахтного базирования будет туго. При таком уровне наших ПВО как в Сирии встает вопрос, а возможен ли превентивный удар по нашим РВСН в ближайшее время если внучка Трампа попросит дедушку наказать " варваров русских " ? И что является гарантом нашего ответного удара ??
    Тургон
  10. ВЕРЕСК Сегодня, 15:53
    На фото вроде как Воевода в контейнере.Где-то новость проскакивала,что Сармат на бросковые выходил.
    ВЕРЕСК
    1. tanit Сегодня, 15:57
      Выходил. И - прошел. Без проблем прошел.(ну...а так -мы все умрем) laughing
      tanit
  11. Proton Сегодня, 16:03
    Важно в этой ракете будет,не то насколько она хорошо преодолеет про,а то,сколько блоков она нести будет и какой мощьности, angry
    нам нужно больше боеголовок мегатонного класса.а щас лепят 100-150 килотон,расчитывпя,что половину не собьют.
    Proton
  12. viktor. Сегодня, 16:12
    Ну раз Димка сказал :ЛЮБУЮ ПРО!!!!; значит всё пучком laughing yes
    viktor.
  13. ver_ Сегодня, 16:14
    ...недавно мелькнуло - шибко мощный тепловоз появился у нас ... - в принципе на любых тупиках и разгрузочных площадках могет маскироваться...-электричество не нужно ....
    ver_
  14. Бывший комбат Сегодня, 16:38
    Удручает, что ВСЕ НОВЫЕ ракетные комплексы принимаемые на вооружение в РФ по ТТХ, ЗНАЧИТЕЛЬНО СЛАБЕЕ снимаемых с вооружения. А разглагольствования типа "но у ракеты будет более совершенное боевое оснащение" вызывают только ироническую улыбку.
    Бывший комбат
    1. tanit Сегодня, 16:41
      Докажите. Просто - я в теме. А Вы -докажите. hi
      tanit
      1. tanit Сегодня, 17:13
        Тепловозу - таки да, электричество -не нужно, не знали?
        tanit
  15. Катерник Сегодня, 17:05
    Цитата: To be or not to be
    ""Сюрприз имени Шойгу: У России есть оружие, страшнее ядерного""
    "Пучковое оружие - это разновидность оружия, основанная на формировании пучка частиц (электронов, протонов, ионов или нейтральных атомов), ускоренных до околосветовых скоростей, и на использовании кинетической энергии этих частиц для поражения вражеских объектов...Пучковое оружие, которое может быть заложено в госпрограмму вооружений на 2018-25 годы..".
    https:[email protected]/612992

    - Фантазер !
    Катерник
  16. Старый26 Сегодня, 17:16
    Цитата: Чёрный
    МБР РС-26 "Рубеж" на сегодняшний день самая совершенная баллистическая ракета. О системе ПРО США могут забыть smile ....гарантированно преодолевает
    "...разгонный участок ракета проходит менее чем за 5 минут. Наземные средства НАТО в Европе даже не успеют зафиксировать пуск боеголовок. Сами ракеты способны постоянно менять направление и высоту, что тоже не облегчает жизнь зарубежным системам противоракетной обороны."

    Самой совершенной еще нет на вооружении. Было ЕМНИП всего два испытания
    Разгонный участок проходит менее чем за 5 минут? Это о какой ракете? О "Рубеже" или "Сармате"?
    Если о первой - это величайшее достижение. Особенно если учесть, что старые "Тополя" проходят за 3 минуты, "Тополя-М" и "Ярсы" еще быстрее, то для двухступенчатого "Рубежа" прохождения АУТ за время менее 5 минут - величайшее достижение.

    Если о "Сармате" идет речь, то не стоит бежать впереди паровоза. Не было даже БИ, не говоря уже о летных, чтобы такое заявлять

    Европа не успеет зафиксировать пуск боеголовок? Ну если только так. Вообще-то производится пуск ракет, и "развоз" боеголовок после окончания активного участка траектории. ...
    Старый26
Картина дня