Минобороны: Ракетный комплекс "Сармат" будет принят на вооружение к 2020 году
Новейший ракетный комплекс "Сармат" будет принят на вооружение к 2020 году, сообщил начальник отдела военного образования Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Нестеров, передает "Интерфакс-АВН" .
Минобороны РФ ранее информировало, что до 2027 года все дивизии РВСН будут перевооружены на ракетные комплексы пятого поколения.
Предполагается, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях Ракетных войск стратегического назначения.
2 марта 2017 года в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что новая МБР "Сармат", преодолеет любую систему противоракетной обороны (ПРО).
Кроме того, сообщалось о планах принять на вооружение новую твердотопливную МБР РС-26 "Рубеж", созданную на базе РС-24 "Ярс". Сообщалось, что "Рубеж" будет легче "Ярса", но у ракеты будет более совершенное боевое оснащение.
Мы сейчас создаем перспективные ракетные комплексы, которые будут приняты на вооружение уже к 2020 году. Это "Сармат", перспективные системы боевого управления и связи с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий- сказал В.Нестеров
Минобороны РФ ранее информировало, что до 2027 года все дивизии РВСН будут перевооружены на ракетные комплексы пятого поколения.
Создание и принятие на вооружение нового ракетного комплекса с тяжелой ракетой, а также новых комплексов с ракетами более легкого класса полностью изменят состав ударной группировки РВСН: до 2027 года все ракетные дивизии будут перевооружены на ракетные комплексы пятого поколения- говорилось в сообщении ведомства
Предполагается, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях Ракетных войск стратегического назначения.
2 марта 2017 года в интервью "Интерфаксу" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что новая МБР "Сармат", преодолеет любую систему противоракетной обороны (ПРО).
Кроме того, сообщалось о планах принять на вооружение новую твердотопливную МБР РС-26 "Рубеж", созданную на базе РС-24 "Ярс". Сообщалось, что "Рубеж" будет легче "Ярса", но у ракеты будет более совершенное боевое оснащение.
Использованы фотографии: yandex.ru/images›ракетный комплекс 5-го поколения "Сармат"
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти