Минобороны: Ракетный комплекс "Сармат" будет принят на вооружение к 2020 году

Мы сейчас создаем перспективные ракетные комплексы, которые будут приняты на вооружение уже к 2020 году. Это "Сармат", перспективные системы боевого управления и связи с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий

Создание и принятие на вооружение нового ракетного комплекса с тяжелой ракетой, а также новых комплексов с ракетами более легкого класса полностью изменят состав ударной группировки РВСН: до 2027 года все ракетные дивизии будут перевооружены на ракетные комплексы пятого поколения