Cетецентрическое «звено» «F-22A — F-15C/E» достигло оперативной боевой готовности. Новые угрозы от «Talon HATE»

Тяжёлый истребитель завоевания превосходства в воздухе F-15C «Eagle» борт «82-022/OT», состоящий на вооружении 422-й испытательно-оценочной эскадрильи 53-го авиакрыла ВВС США, развёрнутого на АвБ Неллис (штат Невада). В рамках амбициозной программы сетецентрической увязки с малозаметными истребителями 5-го поколения F-22A, на данном «Игле» можем видеть подфюзеляжный контейнер «Talon HATE» с унифицирующим модулем радиоканала IFDL и головной инфракрасной станцией обзора передней полусферы IRST

Данная схема иллюстрирует тактическую многогранность применяемого на семействе F-15C контейнера «Talon HATE». В частности, F-15C/E могут использоваться не только в качестве конечных потребителей тактической информации, полученной радарами и СПО «Рапторов», но и в качестве тактических ретрансляторов, которые смогут в непрерывном режиме конвертировать IFDL-канал в пакеты данных для сети «Link-16». Следовательно, оперирующие близ боевого поля F-22A, посредством ретранслирующего и конвертирующего терминала на борту F-15C, теперь смогут передавать наблюдаемую тактическую обстановку на любые юниты, обладающие интерфейсом «Link-16»; в этот список входят эсминцы и крейсера УРО, оснащённые системой «Aegis», многоцелевые истребители F-16C, пункты боевого управления батареями ЗРК и т.д.

AN/ALR-94

Несмотря на то, что F-22A не оснащаются многофункциональными оптико-электронными прицельными комплексами, работающими в телевизионно-оптическом и инфракрасном каналах визирования для работы с наземными и воздушными целями, оборонительный комплекс истребителя включает узкоспециализированную широкоугольную инфракрасную станцию обнаружения пусков ракет под индексом AN/AAR-56 MLD («Missile Launch Detector»), датчики которой могут обнаруживать и сопровождать управляемые ракеты воздушного боя противника по инфракрасной сигнатуре факела двигателя, либо по нагревшемуся обтекателю головки самонаведения. Помимо УРВВ, станция AN/AAR-56 MLD может обнаруживать противорадиолокационные и зенитные управляемые ракеты, а также крылатые ракеты и гиперзвуковые объекты. Окошки обзорных датчиков расположены на боковых образующих носовой части фюзеляжа F-22A (фото ниже)

Источники информации:

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=16945

http://defense-update.com/features/2008/may08/F22_datalink_gateway.htm

https://www.gadgetstyle.com.ua/27182-talon-hate-f-15c-test-video/

http://www.paralay.com/f22.html

Исследовательские лаборатории, а также отдельные тактические эскадрильи ВВС США и палубные эскадрильи ВМС, при финансовой и технической поддержке Пентагона и таких именитых аэрокосмических гигантов, как «Boeing» и «Lockheed Martin», ни на секунду не сбавляют темпов объединения большинства модификаций существующих многофункциональных истребителей в сложное сетецентрическое поле системной увязки XXI века. Так, с закономерной регулярностью, за счёт разработки и интеграции в БРЭО самолётов тактической авиации новых комплексов, станций и терминалов двухстороннего обмена информацией о надводной/наземной и воздушной обстановках на театре военных действий, возникают всё новые и новые концепции ведения ударных операций, либо оборонительных операций. Несомненно, ВМС США в этом направлении смогли опередить ВВС, ярким показателем чего является перспективная концепция ведения боевых действий над морским/океанским ТВД под названиями: «Kill web» («Паутина уничтожения»), в которую включены такие субконцепции, как NIFC-CA (сетецентрическая морская ПВО-ПРО), ADOSWC (интегрированная система противокорабельной обороны) и NIFC-CU (интегрированная система противолодочной обороны).Причём последняя, ввиду использования наибольшего количества элементов (многочастотных акустических излучателей и гидрофонов, установленных в радиогидроакустических буях, гибких протяжённых буксируемых антеннах и встроенных в МАПЛ и надводные корабли ГАК) можно считать наиболее сложной в разработке системой, требующей максимальных вычислительных средств с процессорами последних поколений. Все вышеуказанные концепции предусматривают использование большого количества защищённых радиоканалов передачи данных, включая помехозащищённый направленный «MADL» или «Small Data Pipe» (Ku-диапазоный канал; будет введён в БРЭО F-35B, F/A-18E/F/G и боевых кораблей с системой «Aegis» для передачи тактической информации на малые дистанции), а также такой подканал, как «DDS» («Data Distribution System»), позволивший уйти от иерархической структуры системы «Link-16». При этом последний (известный под названием «JTIDS») продолжает оставаться основой военно-морской сетецентрической увязки. Мы же в сегодняшней работе отойдём от обсуждения «повального» сетецентризма в ВМС США и рассмотрим аппаратно-программную синхронизацию между системами управления вооружением малозаметных истребителей 5-го поколения F-22A «Raptor» и модернизированных истребителей семейства F-15C «Eagle», которая сегодня вышла на ступеньку оперативной боевой готовности.Так, согласно утверждениям военно-аналитического ресурса «Военный Паритет» со ссылкой на британский источник theregister.co.uk от 9 мая 2017-го года, американские ВВС смогли реализовать системную увязку между комплексом управления вооружением F-22A и F-15C за счёт использования «линий тактической сети «Link-16», используемых подфюзеляжным контейнером Talon HATE». Здесь следует должным образом скорректировать данные, предоставленные британским первоисточником и «Военным Паритетом».Во-первых, пилоты малозаметных тактических истребителей F-22A «Raptor» в случае использования защищённых радиоканалов сети «Link-16» смогут лишь наблюдать принимаемую с других наземных, корабельных и воздушных юнитов картинку с тактической обстановкой на МФИ приборных панелей своих машин. Передающим модулем «Link-16/TADIL-J» «Рапторы» не оснащаются ввиду значительной заметности передачи дециметрового радиосигнала. В частности, F-22A был бы легко обнаружен нашими или китайскими средствами радиоэлектронной разведки на расстоянии нескольких сотен километров ещё в момент первой фиксации «сетевой временной метки» (NTR, Network Time Reference), необходимой для функционирования всей сети «Link-16». Следовательно, через этот канал «Рапторы» могут лишь получать информацию от подвесного контейнера «Talon HATE», размещённого под фюзеляжем F-15C/E/SE. В качестве информации может быть либо достоверная радиолокационная картинка с бортового радара AN/APG-63V2/3, следующего в паре сотен километров впереди F-15C, либо инфракрасная картинка с датчика IRST, установленного в носовой части контейнера «Talon HATE».Для организации же двухстороннего обмена тактической информацией между «Иглами» и «Рапторами» используется совершенно иной канал данных, который не был упомянут «Военным Паритетом» и его английским первоисточником. Этот канал имеет название IFDL («Intra-Flight Data Link») и является основным тактическим радиоканалом истребителей F-22A. Если ранее семейство F-15C/E не оснащалось терминалами, использующими данный радиоканал, то сегодня, в рамках тактической связки «Игл — Раптор», модуль IFDL интегрирован в элементную базу контейнера «Talon HATE». Благодаря этому F-15C/E (как стандартные, так и версии «Сайлент Игл») получили возможность не только передавать, но и получать информацию от бортовых РЛС AN/APG-77 истребителей «Раптор», что открывает для передового смешанного звена ВВС США совершенно новые горизонты гибкого оперирования на ТВД, насыщенном перспективными средствами ПВО противника.В случае, если ведущей в «связке» машиной является малозаметный F-22A (может быть обнаружен РЛС противника лишь на расстоянии, в 3-4 раза меньшем, чем ведомый F-15C/E), имеем следующие профили полёта машин и распределения задач. При сближении с участком ТВД, на котором развёрнуты зенитно-ракетные дивизионы/полки противника, малозаметный «Раптор», который вместе с «Иглом» выходил к боевому полю на высоте 9-14 км (в целях экономии топлива), снижается до высоты в 1,5—2 км, после чего начинает проводить пассивную радиотехническую разведку радиоизлучающих РЛ-средств и радиостанций противника. Радиогоризонт, с учётом рефракции, может достигать примерно 185 км. В крайних случаях пилот F-22A может задействовать режим работы бортовой РЛС LPI («Low probability of intercept») для проведения кратковременной операции по завоеванию господства в воздухе с минимальным шансом «засветки» своего местонахождения. При этом, стоит помнить, что уникальность режима LPI абсолютна не подтверждена на практике: если для устаревшей СПО-15ЛМ «Берёза» она скорее всего будет не по зубам, то с перспективной Л-150 «Пастель» ситуация может складываться в диаметрально противоположном русле, а поэтому лётный состав крайне дорогостоящих «Рапторов» будет ориентироваться на запуск дальнобойных AIM-120D лишь по радиоизлучающим объектам (истребителям с включенными станциями РЭБ и активными БРЛС) при пассивном режиме AN/APG-77.Ведомый элемент тактической «связки», а именно F-15C/E (в количестве одной или нескольких машин), при подлёте боевому участку снизится до высоты в 45 — 80 м, после чего продолжит полёт в режиме следования рельефу местности. В ходе полёта, 2-й пилот «Страйк/Сайлент Игла» будет получать информацию о наземной и воздушной обстановках от продвинутой станции предупреждения об облучении «Раптора» — AN/ALR-94, либо радара AN/APG-77 через канал IFDL. Станция предупреждения об облучении AN/ALR-94 является наиболее совершенным и дорогим средством пассивной радиоэлектронной разведки среди всех известных комплексов аналогичного назначения, размещённых в БРЭО тактических истребителей 4-го и 5-го поколений. Более чем 30 пассивных антенн-датчиков, размещённых на обводах фюзеляжа и плоскостях, с высоким разрешением обнаруживают и сопровождают все радиоизлучающие источники в метровом, дециметровом, сантиметровом и миллиметровом диапазонах, а также выдают целеуказание в инерциально-навигационную систему ракет дальнего воздушного боя AIM-120D как на борту самого F-22A, так и на других истребителях, получающих информацию по каналу «Link-16» (посредством декодирования из IFDL в контейнере «Talon HATE» на борту F-15C/E).Именно F-15C/E в «связке» «Раптор-Игл» предстоит выполнять роль тяжёлого воздушного арсенала, который по целеуказанию F-22A будет запускать противорадиолокационные ракеты AGM-88E AARGM, а также многоцелевые тактические ракеты JASSM-ER или AGM-84H SLAM-ER. Конфигурация сетецентрического звена «Раптор — Игл» с ведущим F-22A станет наиболее боеспособной тактической единицей ВВС США на современном театре военных действий. Более того, подобное звено может быть представлено двумя и более «Рапторами»; в этом случае первый F-22A будет выполнять радиотехническую и радиоэлектронную разведку, передавая тактические данные «Иглам», а вторая машина будет выполнять исключительно задачи завоевания превосходства в воздухе, прикрывая всё смешанное звено.Рассматривается также модель построения звена с ведущими F-15C/E и ведомыми F-22A. В данном случае пилоты «Рапторов» будут получать пакеты данных с тактической обстановкой от бортовых РЛС и СПО «Иглов», летящих на большой высоте. Передача данных при такой конфигурации может осуществляться как по каналу IFDL, так и менее защищённому «Link-16». Достоинством данной модели является предоставление низколетящим «Рапторам» информации от инфракрасного комплекса IRST, размещённого в контейнере «Talon HATE» на «Иглах», ведь F-22A не могут похвастаться наличием специализированного инфракрасного визира. Применение тактической «связки» «F-15C/E — F-22A» будет особо актуально на участках ТВД, вблизи которых нет возможности использовать воздушные комплексы ДРЛО, радиотехнической разведки и наземного целеуказания типа E-3C/G «Sentry», RC-135V/W «Rivet Joint», E-8C «J-STARS» ввиду господства противовоздушной обороны противника.Достаточно высокими боевыми качествами данная «связка» отличается и в режиме «воздух-воздух», где F-22A, летящие почти в 50—70 км перед F-15C/E, будут выполнять роль малозаметных носителей управляемых ракет дальнего воздушного боя AIM-120D AMRAAM; бортовые радары AN/APG-77 будут отключены, а задачи РТР выполнит СПО AN/ALR-94. Благодаря ней машины смогут скрытно осуществлять пуск AIM-120D по истребителям противника с включенными станциями радиоэлектронной борьбы и с «активными» бортовыми РЛС, а также по другим радиоизлучающим целям. В случае же с целями, сохраняющими радиомолчание и не использующими РЭП, на помощь F-22A придут F-15C/E, которые, находясь далеко позади «Рапторов», включат новые БРЛС AN/APG-63V2 обнаружат данные цели и осуществят целеуказание вплотную «подкравшемся» F-22A для ближней атаки ракетами AIM-120D. К примеру, если такой тактической истребительной «связке» ВВС США будет противостоять эскадрилья наших Су-30СМ, с большой долей вероятности «заокеанские шакалы» одержат победу в данной схватке. Дело в том, что бортовые РЛС Н011М «Барс» могут обнаружить «Раптор» на удалении не более 50 — 60, при условии отсутствия РЭП со стороны ракетоопасного направления, с ними же эта дальность может сократиться до 30 — 40 км.Следовательно, лётчики Су-30СМ обнаружат лишь приближающиеся модернизированные F-15C/E на удалении 150—160 км, и, не ожидая атаки, продолжат сближение, поскольку дальнобойной УРВВ Р-77ПД с ракетно-прямоточным двигателем в серии у нас так и нет. В этот же момент F-15C на аналогичном расстоянии «увидят» наши «Сушки» и выдадут целеуказание «Рапторам», находящимся менее, чем в 100 км от наших истребителей. После этого F-22A, не включая свои радары на излучение, смогут вести весьма успешный воздушный бой с Су-30СМ, руководствуясь лишь переданной с борта F-15C/E информацией о воздушной обстановке по радиоканалу IFDL (такой исход вполне реален лишь в противостоянии между эскадрильей Су-30СМ и «связкой» «Раптор-Игл» один на один, при отсутствии авиации ДРЛО с нашей стороны). Всё это наталкивает на очередные размышления относительно острой необходимости крупносерийного производства ракет РВВ-АЕ-ПД, а также разработки и оснащения тактической авиации новыми бортовыми РЛС с АФАР типа «Жук-АЭ», но с более высоким энергетическим потенциалом. Значительно больше шансов переиграть перспективную сетецентрическую «связку» ВВС США имеют Су-35С, способные запеленговать «Раптор» на удалении 100—120 км, но и здесь, ввиду отсутствия сверхдальнобойных РВВ-АЕ-ПД и большой ЭПР «Тридцать пятого», будет наблюдаться некоторое отставание от американцев.Если смотреть на проблему глобально, то можно констатировать, что истребительная компонента наших ВКС вскоре может столкнуться далеко не с одним типом смешанных сетецентрических истребительных эскадрилий. Помимо работ в области системной увязки между F-22A и F-15C/E, продолжает развиваться программа по агрегированию комплексов управления вооружением истребителей F/A-18E/F/G «Super Hornet/Growler» и F-35A/B/C «Lightning II». В частности, для «связки» «F-35A — F/A-18G», в ходе учений «Red Flag 17-1», была даже отработана тактика, предусматривающая оперирование F-35A «в пелене помех», поставленных самолётами РЭБ F/A-18G «Growler». Даже такая модель совместного использования более простых машин поколений «4++/5» несёт существенную угрозу для нашей тактической авиации, представленной исключительно машинами 4-го и переходного поколений. При таких сложных обстоятельствах нам остаётся лишь дожидаться скорейшего достижения оперативной боевой готовности истребителей 5-го поколения Т-50 ПАК ФА, а также долгожданной разработки перспективного малозаметного среднего истребителя от корпорации «МиГ». Есть у штатовских сетецентрических истребительный эскадрилий и серьёзный недостаток, корень которого находится именно в машинах 5-го поколения.Речь идёт о малом боевом радиусе действия F-35A/B/C и F-22A в сравнении с F-15C/E, особенно заметен этот недостаток при низковысотном профиле полёта, когда расход топлива максимальный. Так, максимальная оперативная глубина проведения воздушной операции на ТВД с мощной ПВО противника для «Рапторов» и «Лайтнингов» не превысит 700—800 км без ПТБ и 1100—1200 км с ПТБ, в то время, как усовершенствованные «Страйк/Сайлент Иглы» смогут оперировать на дистанции до 1700 км от места дозаправки, но заметность у них уже далеко не «стелсовская» (ЭПР порядка 1 м2). Cтандартные воздушные танкеры типа KC-10A «Extender» крайне уязвимы, а поэтому не могут использоваться в непосредственной близости от территории противника. Именно по этой причине мы сейчас наблюдаем активизацию «Lockheed Martin» в направлении подготовки аванпроекта малозаметного стратегического воздушного танкера следующего поколения, позволяющего действовать американской тактической авиации в глубине воздушного пространства крупных государств. А это снова указывает нам на большую вероятность эскалации военного конфликта, в который Вашингтон попытается втянут и Россию, и Китай.Сегодня же необходимо продолжать внимательно отслеживать ситуацию с развёртыванием подобных смешанных сетецентрических эскадрилий ВВС США на Восточноевропейском ТВД. Ведь именно здесь, где удалённость от западных границ до стратегически важных объектов России исчисляется двумя — четырьмя сотнями километров, звено «F-22A — F-15C/E» имеет наибольшую эффективность. Первый этап противодействия с нашей стороны уже готов, и заключается он в развёртывании максимально возможного количества ЗРК С-300ПМ1/В4 и С-400. Второй этап более сложный и включает в себя разработку передовых средств пассивной радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, способных с высокой эффективностью обнаруживать и подавлять терминалы сетецентрических радиоканалов типа IFDL, MADL и TTNT, являющихся жизненно важной деталью в выполнении групповых операций истребителями F-22A, F-35, «Супер Хорнет» и «Игл/Страйк Игл».