Нагоняя «Вону» на берег врага. Часть четвертая заключительная

Амфибия парка MFAB-F (МАВ) с речным звеном

Линейная машина парка с речным звеном

Береговая машина парка. Момент раскрытия

Общий вид амфибии парка MFAB-F

Модель линейной машины парка. Проезжая часть в рабочем положении

Паромная машина «Gillois» ВС Великобритании

Паромная машина «Gillois» ВС Израиля, 1973 г.

Первые серийные М2

На машине М2 справа раскрыты понтоны и над кабиной видно кран

ПММ М2В

ПММ М2В во время испытаний

ПММ М3 английской армии

Паромно мостовая машина «Gillois» французской армии

Паром из машин «Gillois», 1981 г.

Машины «Gillois» на обслуживании во время испытаний.

Машины «Gillois» на Синайском полуострове, армия Израиля, 1973 г.

ПММ М2В армии ФРГ

ПММ М2, предположительно на территории Израиля

Для переправы через водные преграды тяжелых машин (танков, САУ и другой техники) в США были разработаны паромномостовые амфибийные машины, конструкция которых позволяет в зависимости от конкретных условий оперативно изменять способ переправы. В одних случаях они используются как одиночные или сборные паромы повышенной грузоподъемности, в других случаях их конструкция позволяет собирать и наводить из них наплавные мосты различной грузоподъемности и длины.Примером такой паромно-мостовой машины могут служить амфибии парка– mobile floating assault bridge-ferry (передвижной плавучий штурмовой мост-паром или передвижной штурмовой мост).Мобильный штурмовой мост (самоходный понтон) был разработан Инженерной Лабораторией Исследований и Разработки армии США, Форт Бельвуар, Вирджиния в 1959 г. 98 единиц этой техники были поставлены в армию США между апрелем 1963 и декабрем 1967 г.Транспортер MAB производился FMC Corporation, мостовые элементы (промежуточные и концевые - Consolidated Diesel Electric Corporation of Schenectady. В 1966 г. начата работа над усовершенствованным вариантом МАВ – самоходный понтонный парк MFAB-F. К сентябрю 1970 была завершена. Основной идеей были самоходные понтоны. Несколько машин, стыкуясь, образовывали наплавной мост или паромы. Новый самоходный понтон имел полностью сварной корпус, улучшенную гидравлику и электрику.220 модернизированных самоходных понтонов были поставлены армии США в период между 1973 и 1976 г. Еще 132 транспортера MAB c мостовыми элементами были поставлены армиям стран НАТО (в основном в Бельгию). Роты мобильных штурмовых мостов существовали в американской армии минимум до второй половины 1980-х. В состав каждого парка входит несколько машин: две береговые машины, которые при использовании парка в качестве наплавного моста сопрягаются с берегами, и линейные машины, образующие ленту моста или входящие в состав парома требуемой грузоподъемности.Каждая машина является колесной 4x4 амфибией, корпус которой изготовлен из алюминиевого сплава. Масса каждой береговой машины достигает 24,6 т, а каждой линейной – 21,85 т. Габаритные размеры: длина – 13,03 м, ширина – 3,65 м, высота – 3,32 – 3,53 м. Водоходный движитель – гребной винт в направляющей насадке диаметром 711 мм. Винт может подниматься в транспортное положение и опускаться в рабочее с помощью гидропривода, Максимальная скорость движения по суше – 64 км/ч. Максимальная скорость движения по воде – 16,9 км/ч. Скорость движения в составе 4х машинного парома с нагрузкой 60 т – 12,9 км/ч. Следует иметь в виду, что на суше машины не предназначены для перевозки грузов и имеют специальные верхние строения, с помощью которых образуется проезжая часть наплавного моста или парома.Самоходный понтонный парк MFAB-F предназначается для наводки наплавных мостов грузоподъемностью до 54 т и длиной до 120 м, а также сборки перевозных паромов под грузы весом 60—70 т. Парк состоит из 24 колесных плавающих машин «Аллигатор», на которых крепится верхнее строение с проезжей частью шириной 4 м. Сборка мостов и паромов производится экипажами машин. Паром из четырех машин собирается за 10—15 минут, а мост из всего парка — за 1 час.Характеристика самоходного парка:- класс грузоподъемности - 60;- длина наплавного моста - 120 м;- ширина проезжей части - 4,1 м;- допустимая скорость течения - 3 м/сВ 1963 г. на вооружение армии ФРГ был принят парк колесных амфибийных самоходных паромов М2. Родоначальником М2 и М3 паромов был. Этот паром появился в 1958 г. и был разработан металлургической компанией EWK из Кайзерслаутерна по проекту полковника французской армии Жана Ф. Жиллуа. Было сделано 7 автомобилей: 2 рампы транспортных средств и 5 мостовых автомобилей. После всех этапов испытаний «Gillois» был принят на вооружение немецкой армии. Несколько машин закупили ВС Израиля, Великобритании и Франции.Их сборку осуществляли французская фирма "Понтэса" (Pontesa) и Эльзасский котельнолитейный завод СЭФА (CEFA - до 1985 г. часть EWK). Парк предназначен для форсирования широких водных преград. Он состоит из 12 плавающих мостовых колесных машин с элементами верхнего строения. Масса отдельной машины около 29 т; она имеет два откидывающихся на воде жестких поплавка. Скорость движения машины на суше около 60 км/ч, на воде - 12 км/ч. Из имущества парка возможна сборка перевозных паромов. Расчет парка – 36 чел., длина наплавного моста из одного комплекта – 100 м, ширина проезжей части – 4 м, время наводки моста – 1 ч, грузоподъемность – 60 т.В конце 1960-х годов на основе ПММ «Gillois» была разработана и поставлена на серию паромно-мостовая машина, имевшая пять модификаций. Производство организовали на заводах Klockner-Humboldt-Deutz и Eisenwerke Kaiserslautern. Машина используется в германской, британской и сингапурской армиях. В одних случаях автомобили используются как одиночные или сборные паромы, имеющие повышенную грузоподъемность, в других – их конструкция позволяет наводить наплавные мосты различной длины и грузоподъемности с двухпутным или однопутным движением переправляющихся машин. Для этого на крыше корпуса машины устанавливается два дополнительных металлических жестких понтона, которые с помощью гидросистемы перед входом в воду опускаются рядом с корпусом с обоих бортов, поворачиваясь при этом на 180 градусов на нижних боковых шарнирах. В носовой части понтонов устанавливается по одному 600 миллиметровому гребному винту. Третий 650 миллиметровый гребной винт устанавливается в нише носовой части корпуса под кабиной основной машины. Винт способен подниматься в нишу и опускаться из нее, а также вращаться в горизонтальной плоскости.Поскольку на плаву автомобиль движется кормой вперед, над кабиной организовали дополнительный пост управления, с которого экипаж мог выполнять подготовительные и основные работы по использованию автомобиля в качестве паромно-мостовой машины. В кормовых частях корпуса и дополнительных понтонов (во время движения по воде они являлись носовыми) устанавливались волноотражательные щитки, которые предотвращают натекание подпорной носовой волны на корпус машины и понтоны. Для удаления забортной воды в корпусе основной машины устанавливалось несколько водооткачивающих насосов, имеющих электроприводы. Чтобы облегчить работы с дополнительными понтонами во время их подъема и опускания, а также для проведения погрузочно-разгрузочных работ с небольшими несамоходными грузами по продольной оси автомобиля в транспортном положении устанавливался кран небольшой грузоподъемности.Колесная формула паромно-мостового автомобиля М2 – 4x4. Собственный вес автомобиля 22 т. Габаритные размеры при движении по суше в транспортном положении: длина – 11,31 м, ширина – 3,6 мм, высота – 3,6 мм. Дорожный просвет – регулируемый, от 600 до 840 мм. Ширина машины при развернутых аппарелях и опущенных дополнительных понтонах – 14160 мм. Максимальная скорость по трассе – 60 км/ч, запас хода по топливу – 1 тыс. км. Скорость движения машины по воде до 14 км/ч, запас хода по топливу – до 6 часов.Опыт использования паромно-мостовых машин М2 дал возможность наметить основные направления модификации ее конструкции. В 1967-70 гг. серийный вариант М2В был изготовлен в количестве 235 экземпляров.В 70-е гг. выпускался паром 70-тонного класса M2D. На новом образце машины M2D предусматривалась установка бортовых мягких надувных емкостей, позволивших повысить грузоподъемность до 70 тонн. Вариант М2С предназначался для армии Сингапура, а М2Е получил более мощный дизель и гидрокран.В 1982 г. началась разработка 100-тонного паромного парка М3 (4x4), сохранившего общую концепцию серии М2. Но было одно отличие – направление движения на воде и суше было одинаковым – кабиной вперед (в машине М2 движение по воде осуществлялось кормой вперед). В колесных нишах для увеличения водоизмещения размещались надувные емкости. Кроме того, четыре пролетных съемных строения были заменены тремя с одновременным увеличением габаритов звена в линии моста.В августе 1994 г., после долгих испытаний, EWK получила заказ на 64 парома. Их главными особенностями являлись улучшенная форма корпуса, установка одного 343-сильного дизеля "Дойц", автоматической 6-ступенчатой коробки передач, межосевых дифференциалов, водометных движителей, централизованной системы регулирования давления в шинах (в пределах 1–4 бара), дополнительных надувных емкостей и электронного управления.В течение 15 минут 8 установок М3 могут быть соединены в 100 метровый мост, который обладает грузоподъемностью 85 т для гусеничных машин и 132 т для колесных транспортных средств.Новый M3 Amphibious Bridging and Crossing Vehicle принят на вооружение в 1996.Британская армия также приняла его на вооружение (закуплено 38 единиц). Также есть на вооружении армий Тайваня, Сингапура.В 1962 г. на вооружение армии Франции был принят парк колесных амфибийных самоходных паромов. Комплект парка состоит из 12 мостовых и шести аппарельных плавающих машин, дополнительными надувными поплавками для повышения запаса плавучести, которые надуваются перед входом в воду. Грузоподъемность одной машины 30 т. За один рейс на нем можно перевезти четыре грузовых автомобиля или два легких танка АМХ-13. Для переправы среднего танка АМХ-30 два парома соединяются бортами. Эта операция занимает три минуты.Из нескольких машин могут быть собраны перевозные паромы грузоподъемностью до 60 т. Скорость движения парома на воде составляет около 10–12 км/ч. Запас хода по топливу по суше 780 км при емкости топливных баков 547 л. При движении по суше самоходные речные и береговые секции могут развивать на шоссе максимальную скорость до 64 км/ч. Экипаж оной машины – 4 чел., длина наплавного моста из одного комплекта – 112 м, ширина проезжей части – 4 м, время наводки моста – 1 ч, грузоподъемность – 60 т. Экипажи машин затрачивают на приведение паромов к полной готовности для работы на водной преграде не более 45 мин.Габаритные размеры машин: длина в транспортном состоянии 11861 мм, ширина в транспортном состоянии 3200 мм, ширина в рабочем состоянии 5994 мм, высота 3991 мм, дорожный просвет 715 мм, колея передних и задних колес 1790 мм. Собственная масса речной машины 26,95 т, береговой несколько больше — 27,4 т.ПММ «Жиллуа» использовались не только во французских инженерных частях, но и в других странах. Например, в армии США имелось некоторое количество ПММ «Жиллуа» под названием ARCE (Amphibious River Crossing Equipment).Паромно—мостовой комплекс «Жиллуа» был подвергнут комбинированным испытаниям на суше и на воде для оценки реальных, а не расчетных технических параметров. Проведенные исследования, а также результаты эксплуатации комплекса в войсках показали, что этот самоходный парк не в полной мере удовлетворяет современным требованиям, поскольку грузоподъемность отдельной машины недостаточна, съезд переправляемой бронетанковой техники с парома затруднителен, а длина мостовой фермы ограничена. В результате во Франции приступили к созданию нового самоходного понтонного парка(Materiel Amphibie de Franchissement). ().Разработка нового самоходного парка MAF велась на конкурсной основе фирмами DC AN и CEFA/EWK, которые предложили опытные образцы ПММ MAF-I и MAF-2 соответственно. В комплект нового парка должны были входить по четыре такие машины с грузоподъемностью па воде 54 т каждая. Благодаря применению высокопрочных алюминиевых сплавов ПММ имели приемлемую собственную массу: 40 т у MAF-1 и 38 т MAF-2. В дальнейшем после доработки опытных моделей основу парка MAF-2 составляли паромно—мостовые машины «Амбидроме» собственной массой 34 т.Корпус машины MAF-2 выполненный из прочного легкого сплава, обеспечивает значительную долю требуемого водоизмещения. На корпусе сверху размещены две складные двухзвенные аппарели с гидроприводами, каждая длиной 12 м. Общая длина верхней проезжей часта 36 м при ширине 3,6 м. По бортам корпуса и с боков средних звеньев аппарелей прикреплены надувные емкости для увеличения запаса плавучести и улучшения параметров остойчивости. Надувные емкости по бортам корпуса имеют защитные крышки большой площади.На MAF-2 установлен дизель, который позволяет машине двигаться по суше с максимальной скоростью до 60 км/ч. Средняя скорость движения по дорогам 40 км/ч, запас хода более 400 км. Для улучшения ходовых качеств и проходимости ПММ имеет независимую подвеску всех колес с гидропневматическими упругими элементами, обеспечивающими изменение дорожного просвета в пределах от 0,65 до 0,85 м. При движении по воде колеса для уменьшения сопротивления воды убираются в ниши корпуса.ПММ в комплекте MAF-2 может использоваться в качестве парома (перевозить один танк АМХ-30), а также речного или берегового звена при наводке наплавных мостов. Для увеличения грузоподъемности с одновременным обеспечением двухпутного движения по наплавному мосту паромно-мостовые машины соединяются бортами.Для оснащения инженерных частей сухопутных войск Франции предполагалось закупить 120 паромно-мостовых машин парка MAF, которые должны были заменить 250 машин парка «Жиллуа». Поступление этих машин парка MAF в войска началось в 1984 г.В Турции инженерные машины разрабатывает компания FNSS Savunma Sistemleri. После победы в конкурсе компания получила контракт стоимостью 130 миллионов долларов на поставку турецкой армии самоходных наплавных мостов(Armoured Amphibious Assault Bridge) под названием «SYHK». Мобильный штурмовой мост разработан для турецких вооруженных сил на платформе колесного шасси серии Pars 8x8. В основе конструкции немецкий самоходный понтон М3 EWK. В армию было поставлено 52 системы, в том числе одна учебная система, состоящая из 4 машин.Мост AAAB имеет полностью защищенную кондиционированную кабину впереди, подвеску такую же как у машин Pars и рулевое управление всеми колесами. Один мост AAAB используется в качестве парома грузоподъемностью 21 т, два моста обеспечивают грузоподъемность 70 т, а три моста AAAB – 100 т. При соединении 12 мостов AAAB образуется переправа, которая позволяет преодолевать реки шириной до 150 метров.В послевоенные годы в Японии появилась самоходная колесная 4x4 паромно-мостовая машина. Требования на эту амфибию были выданы наземными силами самообороны Японии в начале 1960 г. как на самоходный паром, который мог бы использоваться и как понтонный мост. Опытный образец изготовили уже в следующем году. После испытаний машина была стандартизована как самоходный понтонный мост. К 1979 г. за счет государственного финансирования изготовили еще несколько образцов этой амфибии.Парк предназначен для форсирования широких водных преград с ходу. Комплект парка состоит из 10 самоходных плавающих машин с элементами верхнего строения. Укладка элементов верхнего строения осуществляется с помощью кранового оборудования с гидроприводом, установленного на самой машине. Из имущества парка возможна сборка перевозных паромов из двух машин грузоподъемностью 26 т и из трех машин грузоподъемностью 38 т. Экипаж отдельной машины - 4 человека.Схема общей компоновки паромно-мостовой амфибии «Тип 70» была подобна аналогичной машине М2, разработанной в ФРГ. Перед входом машины в воду верхние понтоны с помощью гидравлической системы поворачивались относительно крыши основной машины на 180° и располагались вдоль бортов для ее функционирования на плаву. При этом обеспечивалась необходимая плавучесть и остойчивость.При нахождении машины на плаву все ее колеса с большими шинами низкого давления подтягивались вверх в ниши корпуса для уменьшения сопротивления воды движению машины. В то же время для некоторого увеличения объемного водоизмещения шины колес подкачивались сжатым воздухом.В состав специального оборудования также входил кран, который использовался при установке сходней и понтонов. Три машины «Тип 70», соединенные вместе, образовывали паром грузоподъемностью 40 т. Ширина проезжей части парома в этом случае была равна 3,9 м.Каждая машина «Тип 70» оснащалась дизельным 8-цилиндровым V-образным двигателем фирмы Nissan мощностью 243 кВт при 2200 об/мин. Такая мощность двигателя обеспечивала движение одиночной машины по дорогам с максимальной скоростью 56 км/ч и по воде 12 км/ч. Преодолеваемый подъем достигал 30°. Общая габаритная длина машины 11,4 м, ширина при движении по суше (при транспортном положении дополнительных понтонов сверху корпуса основной машины) — 2,8 м и при опущенных в рабочее положение понтонах — 5,4 м. Общая высота 3,4 м.На вооружении китайских военных инженеров стоит паромно–мостовая машина. Это полный аналог советской ПММ - 2М "Волна". Она была закуплена в Украине в 1993 г.Тактико–технические характеристики «китайца», скорее всего, на уровне ПММ – 2М. Единственное, что заметно сразу, так это новая гусеничная база. Скорее всего, это база нового танка Тип 96А.Кроме фото информации нет. Но по фото видно, что индийская машина сделана на базе французской ПММ MAF-2 или выпускается по лицензии.И в завершение еще несколько фото