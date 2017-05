За нами была великая держава

В мае будет проведено два крупных мероприятия, связанных с военной лингвистикой.В первую очередь стоит упомянуть о том, что 16 мая в московском Фотоцентре (Гоголевский б-р, 8) впервые в истории нашей страны откроется фотовыставка, посвященная военным переводчикам – выпускникам Военного института иностранных языков (ВИИЯ). Собственно же празднование Дня военного переводчика состоится 21 мая в Лефортовском парке.В этой связи хотелось бы вспомнить о не очень широко известных событиях из весьма непростой работы военных переводчиков. События эти происходили во время проводившегося в Белоруссии масштабного военного учения «Березина, 1978», на которое были приглашены зарубежные военные дипломаты. Десять выпускников Военного института иностранных языков выполняли тогда обязанности переводчиков. О том, как принимали военных дипломатов, и пойдет рассказ.К учениям готовились не только в Белоруссии, но и в Москве. 4 февраля 1978 года по московскому радио было объявлено о проведении учений Краснознаменного Белорусского военного округа с 6 по 10 февраля в районе Минска, Орши, Полоцка. Цель учений: отработка взаимодействия различных родов войск в сложных условиях. Кодовое название учения – «Березина» (березина – березовая ветка).Вечером в 19.20 этого же дня по радио выступил член военного совета округа Александр Васильевич Деболюк. В своем выступлении он сказал о цели учений и подчеркнул, что это запланированное мероприятие. На учения привлекаются 25 тыс. военнослужащих. Так Москва выполняла договоренности об оповещении о проведении учений.Кодовое название «Березина» было выбрано не случайно. Река Березина (правый приток Днепра, длина 613 км) являлась важной естественной преградой в войнах России в XVIII–XX веках с Францией и Германией. В Отечественную войну 1812 года преследуемая русскими войсками зимой французская армия была прижата к Березине. При переправе через реку французы потеряли 50 тыс. человек. В Гражданскую и Великую Отечественную войны здесь проходили упорные бои.На учения приглашались представители десяти иностранных государств: Королевства Бельгии, Германской Демократической Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Нидерланды, Польской Народной Республики, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатов Америки, Французской Республики, Чехословацкой Социалистической Республики и Швейцарской Конфедерации. Так государства именовались в официальных сообщениях. В СМИ применялись сокращения и краткие названия стран.Отметим, что впервые на учении присутствовали наблюдатели от США (военный атташе в Москве – в чине генерала, а из Пентагона прибыл полковник – советник по военным вопросам национальной безопасности). Необходимо сказать, что это были вторые учения с участием западных иностранных представителей. Первые учения проводились в Закарпатье весной, в более благоприятных природных условиях.Мне пришлось работать с двумя представителями Королевства Нидерландов – бригадным генералом Ван Дааленом и военным атташе полковником ВВС А. Мюдде. Приглашались два представителя – один прибывал из своей страны, а другой был военный атташе в Москве.Предложение посетить Советский Союз было для генерала Ван Даалена фантастическим и неожиданным. Он проходил службу в городе Бреда, готовился к проверке своих частей. Вечером в его кабинете раздался телефонный звонок, звонил командир корпуса. Вопрос был прямой и краткий: «Не хотите поехать в Советский Союз?»Ответ генерала Ван Даалена был резким: «Шутить изволите! Если хотите шутить, то делайте это после рабочего дня, во внеслужебное время». И он резко бросил трубку.Через некоторое время тот же начальник позвонил во второй раз. На этот раз начальник рассказал о том, что из Москвы пришло приглашение послать на учения представителя от Нидерландов и Ван Даалену предлагается выполнить эту миссию. Недолго думая, он дал согласие.В Москве в это время происходило следующее. Я тогда работал на военной кафедре Педагогического института в звании майора. К этому времени я и сам в течение трех лет побывал военным наблюдателем ООН. Несколько старших офицеров и около дюжины переводчиков были приглашены в отдел внешних связей Министерства обороны (на Гоголевском бульваре) для получения задания и инструктажа. Нам поручалось не только осуществлять перевод, но и выполнять некоторые протокольные функции. Необходимо сказать о том, что были подобраны опытные переводчики, окончившие ВИИЯ. Например, американскому представителю выделили кандидата филологических наук (В.Б. Апухтин).Ближайшая задача – встреча военных представителей западных держав в аэропорту Шереметьево. Среди встречавших офицеров был и полковник М.С. Буденный, в авиационной форме, сын знаменитого маршала.Перед прилетом самолета мы в зале ожидания за столиком пили кофе. Неожиданно полковник Буденный резко поднялся из-за стола, чашка с кофе опрокинулась и облила полу парадной шинели. Вид был непрезентабельный. Посыпались советы. Я предложил оставить шинель в машине, а к трапу самолета выйти в кителе. Был сильный мороз, но полковник стойко перенес сложные климатические условия и встретил генерал-лейтенанта из ГДР.Я встретил представителей Нидерландов и разместил их в гостинице Министерства обороны. На следующий день все иностранные наблюдатели, военные атташе и переводчики самолетом вылетели в Минск. Группу сопровождали генерал и полковник из отдела вешних связей МО. В газетах появилось сообщение ТАСС: «6 февраля в Минск прибыли военные наблюдатели от десяти стран…» Далее в алфавитном порядке шло перечисление десяти государств с их полным наименованием. В этот день иностранные наблюдатели нанесли визит главе администрации Минска, который дал в их честь обед. Затем военные наблюдатели возложили венок к Монументу Победы.В Минске нас всех разместили в гостинице в центре города. Каждый рабочий день был полностью занят. Выезжали и возвращались, когда было темно. Дюжина черных автомашин «Волга» выезжала из города. Поездка в район учений занимала около часа.Войска заняли исходные рубежи, они были разделены на две стороны: «южную» и «северную».Учение «Березина» началось. В 9 часов утра военных наблюдателей встретил командующий БВО генерал-полковник танковых войск Михаил Митрофанович Зайцев, который на большой схеме, установленной возле обзорной вышки, доложил о порядке проведения учений. На следующий день газета «Красная звезда» поместила фотографию генерала Зайцева со всеми иностранными военными наблюдателями.Вскоре появились транспортные самолеты и выбросили парашютный десант. Выбрасывались также техника и боевые машины десанта (БМД). Все поле было усыпано десантниками в белых маскировочных халатах. Необходимо сказать, что не всем раньше приходилось наблюдать выброску такого десанта. Особенно был удивлен французский военный дипломат.Десантники сосредоточились и пошли в наступление в направлении наблюдательной вышки. Возле вышки был остановлен и выстроен взвод десантников. Иностранные наблюдатели могли задавать бойцам любые вопросы. Вот один из них. Вопрос американского полковника: «Кто из вас раньше проходил парашютную подготовку в системе ДОСААФ?» Подняли руки семь десантников. Вопрос был неслучайный. Американский полковник написал книгу об обществе ДОСААФ.Было что посмотреть и на артиллерийском полигоне. Артиллерия открыла огонь боевыми снарядами через наши головы. Когда началась «стальная вьюга», нам предложили уйти в бетонное укрытие. Дальнейшее наблюдение в течение получаса велось через прозрачные пластиковые окна. В наступление пошли боевые машины пехоты. Метко поражали цели ПТУРСы как с машин, так и с вертолетов.Наблюдатели выражали желание посмотреть работу штабов, командных пунктов и органов управления. Однако ответ на это был уклончивый – разрешалось смотреть и наблюдать то, что было на виду. Лишь только настойчивому британскому военному атташе (артиллеристу) разрешили поехать на командный пункт артиллерии.Во время переезда из одного места в другое на нашем пути встретилась походная танковая колонна. Танкистам начали задавать вопросы. Ответ был кратким: «Выполняем задачу, совершаем марш в назначенный район». Здесь американскому военному атташе (генералу) разрешили залезть в танк, сесть за рычаги управления и проехать небольшое расстояние. Это вызвало оживление среди его коллег.Мы наблюдали интересную картину. Американский генерал сидит за рычагами в танке. Переводчик В.Б. Апухтин находится сверху на броне. Рядом с ним расположились несколько советников. Советники советуют, переводчик переводит. Наконец танк поехал. Проехав метров 30, машина заглохла. Больше возиться не стали. Американский генерал остался доволен.Все это происходило рядом с памятником, на котором мать провожает шестерых сыновей на фронт. Все сыновья домой не вернулись. Рядом с памятником был проведен митинг, в котором участвовали танкисты и местные жители. Присутствовали также и иностранные военные наблюдатели.На следующий день самое главное событие ожидало всех на танкодроме. Погода была нелетной, нависала низкая облачность. Тем не менее все были удивлены, когда над нашими головами на предельно малой высоте прошло звено самолетов в сомкнутом строю. Затем прошлои еще несколько самолетов. На смотровых трибунах раздались аплодисменты. Некоторые иностранные военные наблюдатели и здесь, и позже задавали вопрос: «Как осуществлялось наведение самолетов?» Ответ был дипломатичный и краткий: «По радио».В это время над полигоном начали кружиться снежинки. Вдали все услышали рокот и лязг танков. Диктор объявил: «Начинается ввод в бой танковой дивизии второго эшелона». Но и без объявления все увидели, что происходит. Стройными боевыми порядками, поддерживая расстояние, море танков на широком фронте начало проходить мимо трибун. Многие военные наблюдатели такого никогда не видели. Это был переломный момент учения. Удивленный танковый генерал Ван Даален сказал: That is something! («Это кое-что значит!») Казалось, что танковой лавине нет конца. Земля дрожит под железными гусеницами боевых машин:Низкогрудый, плоскодонный,Отягченный сам собой,С пушкой, в душу наведенной,Страшен танк, идущий в бой.Это стихи А. Твардовского. Но как же можно обойтись без военной музы на учениях? Здесь мы увидели, что на учениях присутствовал знаменитый писатель и поэт Константин Симонов, который бывал в этих краях во время войны. Через год (28 августа 1979 года) К. Симонов умер, его прах развеян на белорусской земле.Неизгладимое впечатление на всех произвело посещение Хатыни – бывшая деревня в 54 км северо-западнее Минска, сожженная 22 марта 1943 года фашистскими карателями вместе со всеми ее жителями (149 человек). В 1969 году открыт мемориальный архитектурно-скульптурный комплекс в память жителей белорусских деревень, полностью уничтоженных оккупантами. Американский военный атташе был краток, сказав только два слова: Brutalities of war («Жестокости и зверства войны»). Необходимо отметить, что газеты в течение недели публиковали материалы с учения. Отмечалось, что 7 февраля за действиями войск наблюдало руководство Белорусской республики.Не забыли и самого главного человека: «Большим подспорьем для политработников стали фронтовые воспоминания Л.И. Брежнева «Малая земля».Газета «Известия» писала: «Учение проходит на огромном пространстве. Описать все боевые эпизоды учения невозможно. Их смогут учесть лишь счетно-вычислительные устройства».Запомнилось посещение военного универмага. Американский представитель купил генеральскую папаху. Поляки долго рассматривали изделия из янтаря. Переводчики купили по нескольку банок кофе.Представители Швейцарии жаловались на то, что их всегда представляли по списку последними. Но с этим ничего нельзя было поделать, так как все осуществлялось по протоколу и алфавиту. Был и такой необычный экскурс в историю. Швейцарский военный атташе подарил начальнику штаба округа генерал-лейтенанту Михаилу Никитовичу Терещенко магнитофонную кассету с коллекцией песен, которые пели входившие в состав наполеоновских войск швейцарские солдаты (их было около 10 тыс.) в 1812 году на реке Березина. Наверно дипломаты до сих пор помнят выступление белорусской женщины на одной из встреч. Я бы назвал эту речь выступлением славянки. Ее слова о том, что женщины смотрят на военных как на своих защитников, вызвали чувство гордости у всех мужчин за свою профессию. Возвышенное настроение оставалось очень долго.Военные наблюдатели посетили стрелковый тир. Им была предоставлена возможность пострелять из различных видов стрелкового оружия. Лучшим стрелком оказался военный атташе из ГДР.У каждого переводчика остались свои воспоминания и особенности работы. Переводчику польского языка делать было нечего, так как поляки говорили по-русски. Чешский генерал говорил по-русски, всегда выражал просоветские взгляды в противовес представителям Запада, которые демонстрировали натовскую солидарность.С бельгийцами на французском языке работал мой однокурсник Шматко.Представитель Великобритании похвалил работу переводчиков и водителей. Он интересно рассказывал о своей службе с гурками (войсковые формирования из непальского племени гурков в английской и индийской армии, также часто употребляется другой вариант названия – гуркхи).Представитель ФРГ, сев в машину после отъезда из района учения, тут же взялся за блокнот и карандаш, сказав переводчику, что это его работа и он готов показать, что он пишет. Переводчик военного атташе из ФРГ был на высоте. Это было его второе участие на таких учениях. Он часто давал нам полезные советы.Предупредительные американцы отказались от любых интервью.Водители черных машин «Волга» были первоклассными, но в разговор не вступали, на вопросы не отвечали.От переводчиков требовалась точность при переводе интервью. На предыдущих учениях с участием западных военных наблюдателей произошел такой пикантный случай. Наблюдатель сказал: «Правительство поручило мне сказать…», а в устах переводчика прозвучало: «Правительство заявило…». Разговор попал в телевизионный эфир. Позже пришло письмо в МО о том, что правительство никаких заявлений не делало (это была Италия). Начальство было обеспокоено. Но на этом учении все обошлось благополучно.Руководство республики и командование округа устроили прием по случаю окончания учения. Все иностранные представители произносили речи. На приеме выступал знаменитый ансамбль «Песняры».В моей записной книжке сохранилось выступление генерала Ван Даалена на заключительном приеме. Привожу его в переводе.«Уважаемый генерал Зайцев, господа!Впервые представители Нидерландов приглашены на учение в Советский Союз. И теперь, оглядываясь назад, я могу сказать, что для нас учение представляло большой интерес. Говоря без преувеличений, это относится и к тому каким образом командование Белорусского округа и гражданские власти принимали нас. Все это действительно было превосходным. Мы особенно признательны за это.Я искренне надеюсь, что эти приглашения будут увеличиваться и развиваться в будущем и в конечном счете приведут к полному доверию между всеми странами, которые подписали Заключительный акт в Хельсинки.Разрешите мне предложить тост за осуществление этой цели».Иностранным наблюдателям были вручены сувениры – чемоданчики с несколькими видами водки. Генерал Зайцев лично попрощался с каждым военным дипломатом.Поздно вечером 9 февраля 1978 года самолет взял курс на Москву. В самолете американский полковник выписал нам на английском языке на стандартном бланке пропуска в… Пентагон. К сожалению, до сих пор я не имел возможности воспользоваться этим пропуском.Как говорится, мир тесен. Позже с генералом армии М.М. Зайцевым мне пришлось встретиться 15 февраля 1999 года в Москве во время возложения венка к Могиле неизвестного солдата в связи с 10-й годовщиной вывода наших войск из Афганистана. Генерал помнил все и сказал, что все мы были тогда молоды. За нами была великая держава. 22 января 2009 года генерал армии М.М. Зайцев ушел из жизни. Вечная ему память!