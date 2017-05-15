Украина: в шаге от большой крови

Мгновенная и предельно жесткая «ответка» николаевским ветеранам Афганистана со стороны членов нацистских группировок продемонстрировала, что местные ультра намерены самым бескомпромиссным образом реагировать на события 9 мая, которые один из главарей коричневых Ярош уже успел обозвать «колорадско-ватным реваншем».Как известно, в ходе праздничных демонстраций по случаю Дня Победы в ряде городов юго-востока Украины нацистские боевики, устроившие провокации против участников этих шествий, получили неожиданный и весьма решительный отпор.Киевские власти пока не решаются предпринимать каких-либо мер против граждан, оказавших сопротивление коричневым «хунвейбинам», и ограничиваются разгоном чинов местной полиции. В Киеве понимают, что обстановка достаточно накалена, общественность юго-востока взбудоражена нескончаемыми и безнаказанными актами насилия со стороны националистов. И в случае усиления давления властей резьба может быть окончательно сорвана.Однако нерешительность официальных структур только усиливает экстремизм так называемых «патриотов», которые хорошо отдают себе отчет, что первыми, кого в случае крайности власти безжалостно «сольют» или подставят, будут именно они.Нацистам терять нечего еще и потому, что война с местными «москалями» и вообще с Россией является альфой и омегой их политической философии. Кроме того, их «живая сила» состоит из значительного количества полностью зомбированных нацистской идеологией и уверенных в собственной безнаказанности юнцов, готовых разбираться с кем угодно исключительно теми бандитскими методами, которым они обучены. Таким образом, у них нет ни одной причины для проявления хотя бы минимальной сдержанности. Что уже само по себе подводит ситуацию к крайне опасной грани.С другой стороны терпение тоже явно иссякает. Особенно с учетом того, что объектами нападений нацистских боевиков становятся отнюдь не дети, а закаленные в боях ветераны афганской войны. Более того, все более широкий масштаб принимает агрессия против народных святынь, осквернение памятников советским воинам-освободителям и даже такие совершенно запредельные вещи, как нападения на братские могилы павших солдат. Именно такой случай имел место сегодня в Харьковской области.Следует понимать, что многие из этих монументов имеют непосредственное отношение к местному населению, поскольку на них увековечены имена погибших на войне родичей ныне живущих. Поэтому даже в условиях полного безразличия официальных властей рядовые граждане вряд ли будут безучастно наблюдать, как фашистские последыши безнаказанно глумятся над памятью их предков. Создание в этой связи местных отрядов самообороны от нарастающего бандитского беспредела становится крайне актуальным и практически неизбежным.Более того, деятели киевского режима прекрасно понимают что, по большому счету, они с нацистами в одной лодке. И если коричневых сомнут, то следующими на очереди будут они сами. Поэтому от таких деятелей, как Турчинов, Парубий, Аваков и примкнувший к ним Порошенко, в экстремальной ситуации не следует ожидать ничего иного, кроме полного блокирования и смычки с самыми отпетыми новыми гитлеровцами. Собственно, это смыкание уже началось. Сегодняшний разгон полицейских чинов в Днепропетровске уже привел к тому, что руководство николаевской нацполиции, не желая разделить участь своих коллег, полностью уклонилось от обуздания нацистских боевиков, напавших на ассоциацию воинов-афганцев.Часть госаппарата режима на местах также готова, не дожидаясь вышестоящих решений, объединиться с нацистами для силовых действий. Об этом прямо свидетельствует заявление известного своим экстремизмом днепровского мэра Филатова о готовности сформировать местную хунту, если центральные власти будут бездействовать.Однако попытка восстановления полного контроля над юго-востоком Украины силовым путем вполне может иметь для режима фатальные последствия. Сегодня уже давно не 2014 год, когда местное население было подавлено и деморализовано крушением законных властей и бешеной пропагандой евроинтеграции. Сегодня все эти факторы практически сошли на нет. Население в своей основной массе разочаровано в режиме и убеждено в его полной социально-экономической и военной несостоятельности. Даже миф о «российской агрессии» сегодня уже не воспринимается так безусловно, как прежде. Украина по вине нынешних самозваных правителей зашла в глухой тупик, из которого в рамках навязанного стране курса уже не выбраться. Терпение людей действительно на исходе. И в том случае, если по отношению к ним будет допущено дальнейшее насилие, события могут очень быстро принять необратимый характер.Тем более что военно-политическая обстановка на Украине сегодня в целом качественно иная, чем три года назад. Тогда население юго-востока удалось запугать и поставить на колени, потому что надеяться ему было фактически не на кого. Сегодня на востоке Украины стоят вооруженные до зубов армии донецких республик, солдаты которых в своей значительной части готовы при первой же возможности порвать на куски то, что они называют «нацистской мразью». И в том случае, если где-либо на оккупированном нацистским режимом юго-востоке полыхнёт огонь сопротивления диктатуре и её эсэсовским «зондеркомандам», найдутся десятки способов оказать борцам за свободу самую действенную и всестороннюю помощь. И тогда обратной дороги ни для кого уже точно не будет.