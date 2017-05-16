Американское оружие и советский опыт. Часть II

Введение новых промежуточных патронов дает возможность еще большего облегчения ручных пулеметов, доводя их вес до 6 кг.

За основание может быть принята конструкция автомата-карабина — как основного оружия бойца, с заряжанием из обоймы и вставными магазинами; выгоды этого оружия должны соблюдаться в первую очередь по сравнению с конструкцией ручного пулемета, который с принятием автомата до некоторой степени потеряет свое прежнее значение и не будет иметь столь большого распространения, как в наше время

Пулемет (FN Minimi) пользуется заслуженной популярностью за высокую мобильность в сочетании с огневой мощью, заметно превосходящей огневую мощь таких ручных пулеметов как РПК-74, L86A1 и других, построенных на базе автоматов, а не созданных "с нуля" как пулеметы. за высокую мобильность в сочетании с огневой мощью,, L86A1 и других, построенных на базе автоматов, а не созданных "с нуля" как пулеметы.

Подобно своему предшественнику, РПК-74 значительно уступает по огневой мощи зарубежным малокалиберным ручным пулеметам (например весьма распространенному в мире FN Minimi),так как не имеет сменного ствола, стреляет с закрытого затвора и имеет магазины ограниченной емкости по огневой мощи зарубежным малокалиберным ручным пулеметам (например),так как не имеет сменного ствола, стреляет с закрытого затвора и имеет магазины ограниченной емкости

КМП (корпус морской пехоты США) может поучиться у Советской Армии, которая в начале восьмидесятых решила избавиться от 7,62 мм РПД с ленточным питанием в своих стрелковых взводах и заменить их, правильно, советской AR [assault rifle — штурмовой винтовкой] РПК. РПК - это та же винтовка АК с более длинным и тяжёлым стволом, сошками, крепящимися к стволу, слегка изменённым прикладом (для ведения автоматического огня из положения лёжа) и секторным магазином увеличенной ёмкости.



Советские инженеры поняли проблемы, возникающие в отделении с ленточным питанием, и избавились от них….. Опасаюсь, что нам потребуется понести бессмысленные потери в различных ситуациях, чтобы до нас дошло, что ручной пулемёт в роли автоматической винтовки непригоден.



Почему в комплект включили запасной ствол? Понимание режимов огня М249 подтвердит, что запасной ствол не нужен для его использования в качестве AR. Частый огонь из нее в течение длительного времени - это 85 выстрелов в минуту. Беглый огонь - это 200 выстрелов в минуту со сменой ствола каждые две минуты. Покажите мне морпеха, который может передвигаться и стрелять очередями по 3-5 выстрелов с темпом больше 85 выстрелов в минуту, и это будет изображение морпеха, который не попадает по целям и тратит драгоценные боеприпасы зря. Короче, КМП зря добавил запасный ствол – он не нужен.



Моя оценка М249 SAW основана на собственном полевом опыте. Сколько раз мне доводилось видеть стрелка SAW, вынужденного остановиться в атаке для устранения задержки! Кошмар начинается после того как крышка лотка подачи подымается для выяснения причины задержки. Зачастую лента выскальзывает из лотка и проваливается в короб. Морской пехотинец оказывается в отчаянном положении. Кроме выяснения причин задержки, ему нужно определяться, что делать с лентой. Нужно ли вытрясать эту ленту из короба, или лучше искать новый короб? Всё это время он не участвует в бою. Его оружие не работает, он не стреляет в противника и не может защитить себя. Его звено продолжает наступление, а огневое прикрытие, которое он должен обеспечивать, отсутствует. Чтобы в такой ситуации стрелок мог хотя бы защитить себя, КМП должен вооружить стрелка с SAW пистолетом М9, как вооружают пулемётчиков М240.



Не вижу логики в продолжении сохранения системы М249. Как лёгкий пулемёт общего назначения он имеет свои достоинства. Это слишком тяжёлое оружие. Оно нарушает взаимозаменяемость боеприпасов звена, не очень удачно работает с магазинами, точно стреляет только с сошки и обычно переносится в «положении три» (патроны на лотке подачи, затвор в переднем положении, патронник пустой, предохранитель снят) при сближении с противником из-за того, что мы не уверены в этой системе.



Я убеждён, что КМП должен провести сравнительные испытания М249 SAW с соответствующим АКМоидом, как это сделала Советская Армия. … Диванные стратеги говорят, что я слишком жёстко оцениваю SAW. Но опыт подтверждает мои оценки. Давайте не доводить до того, чтобы души погибших напоминали нам о том, что если бы приняли необходимое решение и заменили М249 SAW, мы были бы более успешны и сохранили бы их жизни.

КМП (корпус морской пехоты) может поучиться у Советской Армии...