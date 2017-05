Американское оружие и советский опыт. Часть II

Введение новых промежуточных патронов дает возможность еще большего облегчения ручных пулеметов, доводя их вес до 6 кг.

За основание может быть принята конструкция автомата-карабина — как основного оружия бойца, с заряжанием из обоймы и вставными магазинами; выгоды этого оружия должны соблюдаться в первую очередь по сравнению с конструкцией ручного пулемета, который с принятием автомата до некоторой степени потеряет свое прежнее значение и не будет иметь столь большого распространения, как в наше время

Пулемет (FN Minimi) пользуется заслуженной популярностью за высокую мобильность в сочетании с огневой мощью, заметно превосходящей огневую мощь таких ручных пулеметов как РПК-74, L86A1 и других, построенных на базе автоматов, а не созданных "с нуля" как пулеметы. за высокую мобильность в сочетании с огневой мощью,, L86A1 и других, построенных на базе автоматов, а не созданных "с нуля" как пулеметы.

Подобно своему предшественнику, РПК-74 значительно уступает по огневой мощи зарубежным малокалиберным ручным пулеметам (например весьма распространенному в мире FN Minimi),так как не имеет сменного ствола, стреляет с закрытого затвора и имеет магазины ограниченной емкости по огневой мощи зарубежным малокалиберным ручным пулеметам (например),так как не имеет сменного ствола, стреляет с закрытого затвора и имеет магазины ограниченной емкости

КМП (корпус морской пехоты США) может поучиться у Советской Армии, которая в начале восьмидесятых решила избавиться от 7,62 мм РПД с ленточным питанием в своих стрелковых взводах и заменить их, правильно, советской AR [assault rifle — штурмовой винтовкой] РПК. РПК - это та же винтовка АК с более длинным и тяжёлым стволом, сошками, крепящимися к стволу, слегка изменённым прикладом (для ведения автоматического огня из положения лёжа) и секторным магазином увеличенной ёмкости.



Советские инженеры поняли проблемы, возникающие в отделении с ленточным питанием, и избавились от них….. Опасаюсь, что нам потребуется понести бессмысленные потери в различных ситуациях, чтобы до нас дошло, что ручной пулемёт в роли автоматической винтовки непригоден.



Почему в комплект включили запасной ствол? Понимание режимов огня М249 подтвердит, что запасной ствол не нужен для его использования в качестве AR. Частый огонь из нее в течение длительного времени - это 85 выстрелов в минуту. Беглый огонь - это 200 выстрелов в минуту со сменой ствола каждые две минуты. Покажите мне морпеха, который может передвигаться и стрелять очередями по 3-5 выстрелов с темпом больше 85 выстрелов в минуту, и это будет изображение морпеха, который не попадает по целям и тратит драгоценные боеприпасы зря. Короче, КМП зря добавил запасный ствол – он не нужен.



Моя оценка М249 SAW основана на собственном полевом опыте. Сколько раз мне доводилось видеть стрелка SAW, вынужденного остановиться в атаке для устранения задержки! Кошмар начинается после того как крышка лотка подачи подымается для выяснения причины задержки. Зачастую лента выскальзывает из лотка и проваливается в короб. Морской пехотинец оказывается в отчаянном положении. Кроме выяснения причин задержки, ему нужно определяться, что делать с лентой. Нужно ли вытрясать эту ленту из короба, или лучше искать новый короб? Всё это время он не участвует в бою. Его оружие не работает, он не стреляет в противника и не может защитить себя. Его звено продолжает наступление, а огневое прикрытие, которое он должен обеспечивать, отсутствует. Чтобы в такой ситуации стрелок мог хотя бы защитить себя, КМП должен вооружить стрелка с SAW пистолетом М9, как вооружают пулемётчиков М240.



Не вижу логики в продолжении сохранения системы М249. Как лёгкий пулемёт общего назначения он имеет свои достоинства. Это слишком тяжёлое оружие. Оно нарушает взаимозаменяемость боеприпасов звена, не очень удачно работает с магазинами, точно стреляет только с сошки и обычно переносится в «положении три» (патроны на лотке подачи, затвор в переднем положении, патронник пустой, предохранитель снят) при сближении с противником из-за того, что мы не уверены в этой системе.



Я убеждён, что КМП должен провести сравнительные испытания М249 SAW с соответствующим АКМоидом, как это сделала Советская Армия. … Диванные стратеги говорят, что я слишком жёстко оцениваю SAW. Но опыт подтверждает мои оценки. Давайте не доводить до того, чтобы души погибших напоминали нам о том, что если бы приняли необходимое решение и заменили М249 SAW, мы были бы более успешны и сохранили бы их жизни.

КМП (корпус морской пехоты) может поучиться у Советской Армии...

Первым о создании ручных пулеметов под промежуточный патрон высказался ученый номер один в области теории автоматического стрелкового оружия, дважды генерал армии В.Г. Федоров. В своей работе «О тенденциях изменения образцов стрелкового вооружения иностранных армий по опыту Второй мировой войны» в 1944 году он писал:Заметим, немецкая военная мысль развитие ручных пулеметов под промежуточный патрон вообще не рассматривала и, возможно, даже в чем-то была права. Принятие на вооружение штурмгевера предусматривало отказ от пистолет-пулеметов, карабинов и ручных пулеметов, включая MG-42 в исполнении ручника. Хотя единый пулемет MG-42 на сошках с трудом можно отнести к ручным из-за его низкой маневренности по причине чрезмерного веса в 12 килограмм.Далее, говоря о единой автоматике, Федоров пишет:В этом коротком абзаце выражены три мысли, которые были подтверждены ходом истории. Во-первых, унификация ручного пулемета и автомата по конструкции. Федоров как раз и был пионером в области унификации. Известны разработки им ручного пулемета на базе его автомата. Во-вторых, магазинное питание. Ленточное питание Федоров даже не рассматривал, хотя бы той причине, что в этом случае об унификации не могло бы быть и речи. В-третьих, как показала практика, ручные пулеметы под промежуточный патрон как с магазинным, так и с ленточным питанием не дают существенного преимущества перед автоматом и большого распространения не получили.И все же первый ручной пулемет РПД под промежуточный патрон был именно с ленточным питанием. Но не прошло много времени, и еще при жизни Федорова произошло то, о чем он писал. Впервые была создана унифицированная связка АК/РПК. С созданием унифицированной связки автомат/ручной пулемет у американцев ничего не получилось. Юджин Стоунер пытался в противовес унификации внедрить модульность в проекте «Stoner 63». С его проектом тоже ничего не получилось, но «модульность» с тех пор является очередной маркетинговой фишкой и жупелом неофитов в сетевых баталиях на оружейную тему. В конце концов появился собственно FN Minimi, одна из модификаций которого была принята на вооружение в США как M249 SAW в 1984 году.Видимо, этот факт, подкрепленный заключениями сетевых энциклопедий типа:илизаставляет заказчиков от Росгвардии взволнованно ходить по комнате и изыскивать средства на разработку. Задача, с которой справлялись наши деды при помощи автомата ППШ, выродилась в требования к пулемету с комбинированным питанием по теме «Токарь». Благополучно поглотив 15 миллионов на освоение по теме «Токарь-1» (в чем ни один здравомыслящий специалист не сомневался), поднята тема «Токарь-2» уже на 25 миллионов. История с развитием стрелкового оружия под американский малоимпульсный патрон - это череда сплошных переделок, компромиссов, откровенных неудач, корни которых лежат в недостатках принятого на вооружение патрона и непродуманной конструкции механизмов автоматики. FN Minimi одна из страниц в этой истории. Начнем с того, что по результатам анкетирования M249 по надежности стоит на последнем месте во всей линейке натовского вооружения пехотинца.В 2001 году офицер морской пехоты Рей Гранди (Ray Grundy) написал открытое письмо, в котором выложил все, что он думает об этом пулемете. Помещаю выдержки из него:Подчеркну еще раз о каком опыте говорит американец:В мае 2011 года КМП решил закупить для опытной эксплуатации около четырех тысяч M27 IAR (немецкой винтовки HK416) на замену M249 SAW. IAR - это «Infantry Automatic Rifle» - автоматическая винтовка бойца, которая может быть оснащена сошками с магазинным питанием. В свое время аналогичное решение было опробовано и в автоматах Судаева и Калашникова. SAW - «Squad Automatic Weapon» - автоматическое оружие группы класса LMG - «light machine gun» легких пулеметов. Наш РПК подпадает под обе эти категории. Как видим, опять начинается игра в термины. Для нас — если на сошках, то пулемет. Для американцев, если можно стрелять с рук — винтовка.Пожелание Рэя Гранди исполнилось. КМП избавился от пулемета с ленточным питанием. В команду морских пехотинцев из 4 человек входит боец, вооруженный M27 с боекомплектом 21 магазин. Далее произошла закономерная попытка завершить эволюцию ручных пулеметов - на учениях в августе 2016 года американские морпехи попробовали использовать M27 в качестве штатного вооружения взамен M4. То есть отказаться от легких ручных пулеметов в пользу универсального оружия пехотинца. Будет ли это M27 или какое-то другое, на базе АК или AR, но возможно, что это станет вполне логичным завершением одного из витков эволюции стрелкового оружия.Не знаю, что говорилось в «комплементарных» отзывах о винтовке M27, о которых пишет lenta.ru. Но вот несколько известных фактов об этом оружии:По результатам испытаний 2008 года, предшествующих заключению договора на ограниченную поставку M27 в КМП, продукция H&K не превосходила по надежности предложения других поставщиков. Так, для продукции FN Herstal получено 26 задержек, для двух образцов Colt - 60 и 28, H&K — 27 на 7200 выстрелов при не самых тяжелых условиях, что составило 0,38%, что несравнимо с советским 0,2%. В испытаниях на пылевой тест в 2007 году HK-416 получила на 6000 выстрелов 3 разрыва гильзы, что равносильно выходу оружия из строя.С принятием на вооружение патрона M855A1 у M27 начались проблемы с ним. Средний срок жизни затворов при использовании M855A1 не превысил 6000-7000 выстрелов, ресурс ствола 9000 — 10000. В этом отношении затвор M4A1 Carbine превзошел M27, отработав 9000 и даже в одном из тестов 13000, прежде чем поломался один из боевых упоров. Причина поломки упоров та же самая, что и в случае разрыва гильзы - замена газопровода на шток короткого хода. При ударе штока по затворной раме возникает опрокидывающий момент.Повышается работа на износ между поверхностями затвора и затворной рамы, зазор между ними увеличивается и на боевых упорах появляется усилие, работающее на излом.Кроме надежности есть еще две существенные проблемы. Первая - это ремонтопригодность. В M27 имеются сборки заводской гарантии. То есть, ремонт отдельных узлов возможен только в заводских условиях фирмы поставщика. Замена затвора возможна только с затворной рамой. Вторая - это стоимость. Цена одного экземпляра без обвеса 3000 долларов США, а в комплекте с сошками, оптикой и дальномерами доходит до 5000. Цена автомобиля и отнюдь не эконом-класса. Может быть, корпус элитных войск и может позволить себе такую сомнительную блажь, то американская армия замену M249 на M27 по этой причине даже не рассматривала. Чего не скажешь про французов, которые, нахлебавшись со своим FAMAS`ом, кажется, бросились в другую крайность. Немцы сделали им скидку на большую партию закупки HK-416, но на горло национальной гордости французам пришлось наступить, закупив этот образец за 4000 долларов.Резюме. С частичным принятием M27 Корпусом Морской Пехоты США на вооружение американцы только приблизились к советскому опыту 70-х годов. Уровень надежности, заданный советскими конструкторами и технологами, до сих пор ими не достигнут. И не мудрено. Как говорил один философ: «Нельзя пукнуть громче, чем позволяет дырка в попе». Конструктивные просчеты, допущенные при разработке патрона и схемы автоматики, ставят предел совершенствованию. За счет технологических внедрений от хромирования ствола и патронника на ранних этапах, до современных сухих смазок и нанопокрытий, эволюция не сдвинула с места главный показатель оружия в американской винтовке.Эксплуатация ручного пулемета с ленточным/комбинированным питанием M249 SAW (FN Minimi) показала его низкую надежность. Эффективность такого пулемета по кучности, маневренности, скорости перезарядки не лучше, а порой и хуже штатного автомата. Наш эвентуальный противник по этой причине принял решение избавиться от него, у нас же тратятся деньги и ресурсы на создание подобного пулемета, ссылаясь при этом на «положительный опыт американцев». При этом начисто игнорируется отечественный опыт, полученный по теме «Поплин».Может мне кажется, но на профильных зарубежных форумах я чаще читаю вполне адекватные комментарии их участников относительно и американского, и советского оружия, чем на наших. Когда появилось сообщение о том, что Росгвардия заказала «Токарь-2» с оглядкой на «опыт» FN Minimi, то многих это повергло в перманентное состояние Сергея Зверева, то есть в шок. Я чувствую на себе их вопросительный взгляд. И не знаю, что ответить.