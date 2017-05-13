Итальянские ВМС получили очередную субмарину с анаэробной установкой
Итальянские ВМС получили на вооружение очередную субмарину типа U212A Todaro. На верфи, расположенной в коммуне Леричи (провинция Специя), состоялась торжественная передача флоту подлодки Romeo Romei, построенной компанией Fincantieri, передает "Warspot" со ссылкой на портал navyrecognition.com
Romeo Romei является восьмой субмариной типа U212A Todaro и четвертой в составе ВМС Италии (еще четыре подлодки были построены для Германии). Подлодки этого типа создавались в рамках итало-немецкой программы, реализуемой с 1994 года. Строительство субмарин велось в два этапа — в 2006 и 2007 годах ВМС Италии получили субмарины Comandante Todaro (S-526) и Scire (S-527), в июле прошлого года на вооружение была принята Pietro Venuti (S-528), а вчера итальянский флот получил подлодку Romeo Romei (S-529).
Субмарина имеет 55,9 м в длину, ее максимальный диаметр составляет 7 м, надводное водоизмещение — 1509 т. Корпус субмарины построен из немагнитных материалов и имеет специальное покрытие, уменьшающее акустический след. Анаэробная дизель-генераторная установка MTU 8V183 SE83 позволяет разгонять подлодку до 16 узлов (под водой). Экипаж субмарины состоит из 27 человек. Pietro Venuti может вооружаться 12 торпедами Black Shark (6 пусковых установок) или 24 противокорабельными минами.
В 2014 году Fincantieri заключила контракт с французской компанией McPhy Energy на постройку анаэробной энергетической установки нового типа для второй пары субмарин типа U212A Todaro. Новые установки используют технологию водородных топливных элементов, основанную на получении водорода из хранящегося в твердом виде гидрида магния (MgH2). Технология хранения водорода в гидриде магния обеспечивает примерно вдвое больший процент массового содержания водорода в сухом веществе, что позволяет подлодке дольше оставаться под водой. Кроме того, вторая пара субмарин получила оптоэлектронную мачту вместо второго перископа, усовершенствованные средства связи, а также новую версию торпед Black Shark производства компании WASS.
Romeo Romei является восьмой субмариной типа U212A Todaro и четвертой в составе ВМС Италии (еще четыре подлодки были построены для Германии). Подлодки этого типа создавались в рамках итало-немецкой программы, реализуемой с 1994 года. Строительство субмарин велось в два этапа — в 2006 и 2007 годах ВМС Италии получили субмарины Comandante Todaro (S-526) и Scire (S-527), в июле прошлого года на вооружение была принята Pietro Venuti (S-528), а вчера итальянский флот получил подлодку Romeo Romei (S-529).
Субмарина Romeo Romei
Субмарина имеет 55,9 м в длину, ее максимальный диаметр составляет 7 м, надводное водоизмещение — 1509 т. Корпус субмарины построен из немагнитных материалов и имеет специальное покрытие, уменьшающее акустический след. Анаэробная дизель-генераторная установка MTU 8V183 SE83 позволяет разгонять подлодку до 16 узлов (под водой). Экипаж субмарины состоит из 27 человек. Pietro Venuti может вооружаться 12 торпедами Black Shark (6 пусковых установок) или 24 противокорабельными минами.
В 2014 году Fincantieri заключила контракт с французской компанией McPhy Energy на постройку анаэробной энергетической установки нового типа для второй пары субмарин типа U212A Todaro. Новые установки используют технологию водородных топливных элементов, основанную на получении водорода из хранящегося в твердом виде гидрида магния (MgH2). Технология хранения водорода в гидриде магния обеспечивает примерно вдвое больший процент массового содержания водорода в сухом веществе, что позволяет подлодке дольше оставаться под водой. Кроме того, вторая пара субмарин получила оптоэлектронную мачту вместо второго перископа, усовершенствованные средства связи, а также новую версию торпед Black Shark производства компании WASS.
Использованы фотографии: navyrecognition.com
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