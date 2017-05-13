22:01 13 мая

Итальянские ВМС получили очередную субмарину с анаэробной установкой

Итальянские ВМС получили на вооружение очередную субмарину типа U212A Todaro. На верфи, расположенной в коммуне Леричи (провинция Специя), состоялась торжественная передача флоту подлодки Romeo Romei, построенной компанией Fincantieri, передает "Warspot" со ссылкой на портал navyrecognition.com

Romeo Romei является восьмой субмариной типа U212A Todaro и четвертой в составе ВМС Италии (еще четыре подлодки были построены для Германии). Подлодки этого типа создавались в рамках итало-немецкой программы, реализуемой с 1994 года. Строительство субмарин велось в два этапа — в 2006 и 2007 годах ВМС Италии получили субмарины Comandante Todaro (S-526) и Scire (S-527), в июле прошлого года на вооружение была принята Pietro Venuti (S-528), а вчера итальянский флот получил подлодку Romeo Romei (S-529).

Итальянские ВМС получили очередную субмарину с анаэробной установкой

Субмарина Romeo Romei



Субмарина имеет 55,9 м в длину, ее максимальный диаметр составляет 7 м, надводное водоизмещение — 1509 т. Корпус субмарины построен из немагнитных материалов и имеет специальное покрытие, уменьшающее акустический след. Анаэробная дизель-генераторная установка MTU 8V183 SE83 позволяет разгонять подлодку до 16 узлов (под водой). Экипаж субмарины состоит из 27 человек. Pietro Venuti может вооружаться 12 торпедами Black Shark (6 пусковых установок) или 24 противокорабельными минами.

В 2014 году Fincantieri заключила контракт с французской компанией McPhy Energy на постройку анаэробной энергетической установки нового типа для второй пары субмарин типа U212A Todaro. Новые установки используют технологию водородных топливных элементов, основанную на получении водорода из хранящегося в твердом виде гидрида магния (MgH2). Технология хранения водорода в гидриде магния обеспечивает примерно вдвое больший процент массового содержания водорода в сухом веществе, что позволяет подлодке дольше оставаться под водой. Кроме того, вторая пара субмарин получила оптоэлектронную мачту вместо второго перископа, усовершенствованные средства связи, а также новую версию торпед Black Shark производства компании WASS.



Использованы фотографии: navyrecognition.com
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Комментарии 52

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  1. pjastolov Сегодня, 17:42
    наверное будут беженцев из африки сопровождать hi
    pjastolov
    1. cniza Сегодня, 17:49
      Субмарина имеет 55,9 м в длину, ее максимальный диаметр составляет 7 м, надводное водоизмещение — 1509 т.


      Маленькая , но зубастая акула.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:52
        Тут давеча кто-то переживал что про итальянский флот ничего не слышно . Вуаля !
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 17:54
          Цитата: bouncyhunter
          Тут давеча кто-то переживал что про итальянский флот ничего не слышно . Вуаля !


          Лучше бы за наш переживал.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 17:56
            Вить , не надо о наболевшем ...
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 18:03
              Паш , да я так поворчать , сейчас хоть что то делается.
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 18:06
                Понимаю . Мне и самому от "фееричного успеха" белорусских хоккеистов на ЧМ хочется не то что ворчать , а громко ругаться семиэтажным матом . Хорошо хоть россияне радуют .
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 18:11
                  Белорусы все равно молодцы , если бы их "батька" не прессовал , они бы играли без оглядки на получение люлей , а так их потряхивает и это заметно.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Сегодня, 18:13
                    Да бацька уже пообещал всем задницы развальцевать по возвращении . am
                    bouncyhunter
                    1. cniza Сегодня, 18:16
                      Он этим только мешает , раскрыться команде .
                      cniza
                      1. bouncyhunter Сегодня, 18:20
                        Вить , не надо их защищать - игра невнятная , балетный кружок при макаронной фабрике , а не сборная !
                        bouncyhunter
                    2. Berkut24 Сегодня, 19:34
                      Надо нашу сборную по футболу к вашему батьке отправить. У нас, похоже, уже и специалистов по вальцовке нет.
                      Berkut24
                      1. bouncyhunter Сегодня, 19:40
                        С футболом у нас беда похуже чем в России ...
                        bouncyhunter
                2. Армата Сегодня, 21:34
                  Цитата: bouncyhunter
                  Мне и самому от "фееричного успеха" белорусских хоккеистов на ЧМ хочется не то что ворчать , а громко ругаться семиэтажным матом .

                  Надо гордится тем что хоккеисты вышли в основные игры ЧМ. Или Вы хотели фееричного разгрома ведущих сборных мира? Никогда такого не было, опыт игр надо нарабатывать годами. Халявы в этой жизни нет.
                  Армата
            2. РУСС Сегодня, 20:13
              Цитата: bouncyhunter
              Вить , не надо о наболевшем ...

              Состав российского военно-морского флота с 2016 до 2018 года пополнится более чем пятью десятками новых кораблей. Темпы ввода в строй военных кораблей опережают времена СССР
              РУСС
              1. cniza Сегодня, 20:53
                Это смотря , что и как считать , по количеству да , а по тоннажу и вооруженной емкости не очень.
                cniza
              2. Удав КАА Сегодня, 21:13
                Цитата: РУСС
                Состав российского военно-морского флота с 2016 до 2018 года пополнится более чем пятью десятками новых кораблей. Темпы ввода в строй военных кораблей опережают времена СССР

                Ваш пост сродни сообщению о том, что "В войска поступило сто стволов". Но не говорят каких именно: Систем РЗСО или мелкокалиберных винтовок и пистолетов! "Грачонок" -- он тоже корабль...как и ТАРКР! Вот только во времена СССР строили корабли 1-2 ранга, а не только 3-4 ранга (в основном) как ныне. yes
                Удав КАА
      2. himRa Сегодня, 17:54
        Угу,все ж итальянцы похожи на нас ...паразило слово в
        коммуне
        himRa
        1. cniza Сегодня, 18:27
          Цитата: bouncyhunter
          Вить , не надо их защищать - игра невнятная , балетный кружок при макаронной фабрике , а не сборная !


          Да не защищаю я их , я просто вижу , как они с пудовыми гирями ответственности на ногах , пытаются играть.
          cniza
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:31
            Ну сейчас со Словенией играют , пока ведут 3 : 2 , посмотрим как всё закончится . А Россия словаков плющит 4 : 0 . good
            bouncyhunter
            1. cniza Сегодня, 18:37
              Наблюдаю , а Батька уже предлагает команде стать тараканами , как норвеги и тогда мол заиграют.


              Я вот смотрю за норвежцами, мне нравится эта команда. Они, в хорошем смысле слова, как тараканы.

              А мы что вышли? Мы до игры уже проигрываем! И при том физически не готовы. Как можно так играть», — возмущается Лукашенко, которого цитирует издание Tribuna.

              Источник: http://rusvesna.su/news/1494668158
              cniza
              1. bouncyhunter Сегодня, 18:40
                Уже 4 : 2 ! good Если сольют словенцам - бацька их уроет ...
                bouncyhunter
                1. cniza Сегодня, 18:41
                  Паша , они скоро заикаться будут , а пока молодцы.
                  cniza
        2. Капитан Пушкин Сегодня, 18:30
          А то что в ЕС сплошь и рядом чиновников именуют словом "комиссары" не поражает?
          Капитан Пушкин
          1. himRa Сегодня, 18:40
            Цитата: Капитан Пушкин
            А то что в ЕС сплошь и рядом чиновников именуют словом "комиссары" не поражает?

            Паражает способность европейцев давать "громкие"названия ...пшику...например французкая революция продержалась 3 месяца и ...испугались вернулись в "реакцию"так же как и "республика"в испании ,не умеют оне идти до конца
            himRa
            1. jonhr Сегодня, 21:50
              ага буржуазная только laughing
              jonhr
      3. рич Сегодня, 18:16
        существуют не только плюсы но и минусы анаэробной энергетической установки ПЛ:
        излишний уровень шума во время работы;
        длинный аккустический след;
        недостаточная экологичность системы;
        малая автономность работы;
        высокая цена оборудования....
        рич
        1. Stas157 Сегодня, 19:12
          Цитата: рич
          малая автономность работы

          По сравнению с чем? С вашим возрастом? Большей автономности просто не существует у не атомных ПЛ(у Стилинга сравнимая автономность). Это самое главное достоинство у этих лодок. А все остальное, пожалуй недостатки.
          Цитата: рич
          высокая цена оборудования....

          Кто то подсчитывал, что цена анаэробной ПЛ выскакивает под 1 млрд. долл.. А за эти деньги уже можно построить АПЛ! Так стоит ли заморачиваться с анаэробной установкой? Может на эти деньги стоит построить еще один атомный ракетоносец? Вон американцы как то обходятся без внэу. И ничего.
          Stas157
          1. рич Сегодня, 19:26
            Цитата: рич: ...малая автономность работы

            Stas157: По сравнению с чем? С вашим возрастом?

            Скорее не с моим возрастом, а с возрастом Кайла Мизоками, эксперта по ПЛ ведущего американского журнала по военной тематике «The National Interest». Я привел его мнение. Но у вас видимо свое более авторитетное
            рич
            1. Stas157 Сегодня, 19:45
              Цитата: рич
              Но у вас видимо свое более авторитетное

              На авторитетное не претендую.)) Просто - своё.
              Stas157
          2. jonhr Сегодня, 21:52
            у американцев и морей то нет. у них одни океаны. вот поэтому и лодки соответственные
            jonhr
        2. Berkut24 Сегодня, 19:43
          существуют не только плюсы но и минусы анаэробной энергетической установки ПЛ

          Я бы не стал обобщать. каждая технология со временем становиться хорошей, только время нужно для доработок и усовершенствований. Что до немецкой установки, то да - сами немцы не считают свой образец верхом совершенства. По сути, их разработка себя не особо оправдала. Сейчас ищут новые решения. Как и наши, глядя на их мучения. Вроде что-то придумали, но разработка пока очень медленно идет.
          Пока далеко не самые дешевые анаэробные установки не демонстрируют какого то качественного скачка в характеристиках ПЛ и не дают существенных преимуществ. Но ведь когда то и извозчики на бричках смеялись над двухцилиндровой тарахтелкой со штурвалом. Теперь где эти извозчики?
          Berkut24
        3. jonhr Сегодня, 21:54
          это каким образом там шумность большая? топливные элементы там которые подают электричество к электрической силовой установке.
          jonhr
    2. himRa Сегодня, 17:49
      Надо отметить что такие попытки были у нас,анаэробные лодки малошумные но не обладают достаточной автономностью
      himRa
    3. xetai9977 Сегодня, 19:38
      "наверное будут беженцев из африки сопровождать "
      Стеб и насмешки никогда не приводили к добру.
      xetai9977
  2. Mavrikiy Сегодня, 17:44
    Мдя......Теперь ИГИЛ будет плохо спать.
    Mavrikiy
  3. НЕКСУС Сегодня, 17:49
    А мы Ладу рожаем какой год...мда...ээх.
    НЕКСУС
    1. Маз Сегодня, 19:43
      Что ты , Нексус. Не переживай. У нас есть лучше, чем анаэробная. Анаэробная уже прошлый век. От них у американцев точно подмышки поседеют.
      Маз
      1. НЕКСУС Сегодня, 19:48
        Цитата: Маз
        Что ты , Нексус. Не переживай. У нас есть лучше, чем анаэробная. Анаэробная уже прошлый век. От них у американцев точно подмышки поседеют.

        И какие же? Полтора Ясеня и три Борея с не летающей Булавой?
        НЕКСУС
  4. ВЕРЕСК Сегодня, 17:50
    А где наши с анаэробной? История умалчивает.
    ВЕРЕСК
  5. МПК105 Сегодня, 17:51
    Ничё такая...Не только АПЛ нужны,и такие вот пригодятся...
    МПК105
  6. Горный стрелок Сегодня, 17:54
    Немаленькая лодка, а экипаж всего 27 человек ( 3 вахты по 9 ? ) . То есть часть отсеков - необитаемые?
    Горный стрелок
    1. pjastolov Сегодня, 17:57
      уединяться надо, при всех же невозможно - замучают советами
      pjastolov
    2. cniza Сегодня, 17:59
      Или 3 вахты по 8 и 3 человека комсостав.
      cniza
  7. Холуай Сегодня, 19:29
    Интересно бы посмотреть средства для транспортировки боевых пловцов COMSUBIN.Учитывая их опыт и продвинутость, там видимо отличные и самые современные,а главное лучшие в мире технологии используются...
    Холуай
  8. Маз Сегодня, 19:44
    Цитата: Холуай
    Интересно бы посмотреть средства для транспортировки боевых пловцов COMSUBIN.Учитывая их опыт и продвинутость, там видимо отличные и самые современные,а главное лучшие в мире технологии используются...

    Эх, Не видали вы катер противодиверсионный с подводным киборгом под килем. Да не с одним. и доставщиком
    Маз
  9. Alexaner Arier Сегодня, 20:23
    сматрика и эти поднялись. уже что то. хотя до немецких субмарин конечно далеко.
    Alexaner Arier
    1. jonhr Сегодня, 21:57
      ну естественно далеко если учитывать что 4 подлодки построили для германии и этот проект германо-итальянский laughing
      jonhr
  10. Dzafdet Сегодня, 20:36
    А наши пыхтели-пыхтели,но вышел пшик! Есть области ,где по технологиям мы отстаём от Запада на десятки лет.. bully
    Dzafdet
    1. himRa Сегодня, 20:52
      Дело не в "отставании" а целесообразности,
      США не отстают но у них нет таких лодок на вооружении
      лишь бы брякнуть...
      himRa
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 21:10
        А ничего,что у США нет дизелюх?На кой им аэробное недонаследие?[b]
        ВЕРЕСК
  11. Zipun Сегодня, 21:45
    а можно узнать, сколько субмарин с анаэробной установкой есть в ВМФ РФ?
    Zipun
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