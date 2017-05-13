22:02 13 мая

Русский «Шквал» накрыл НАТО

Правда ли, что наша подводная ракета «Шквал» не способна поражать морские цели НАТО?


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Комментарии 9

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  1. APASUS Сегодня, 18:21
    Военное обозрение ● Фото и видео ● Видео
    Русский «Шквал» накрыл НАТО

    Сегодня, 18:08
    Правда ли, что наша подводная ракета «Шквал» не способна поражать морские цели НАТО?

    Это все? Что мы тут обсуждаем я так и не понял ,это предложение...........
    APASUS
    1. sabakina Сегодня, 18:29
      Цитата: APASUS
      APASUS

      Я сам в шоке! Это что то из категории:
      sabakina
      1. Вас Влад Сегодня, 18:56
        Один из самых моих любимых фильмов,с юмором там всё в порядке good
        Вас Влад
    2. Армата Сегодня, 21:28
      Цитата: APASUS
      Это все? Что мы тут обсуждаем я так и не понял ,это предложение..

      А где статья, фото, видео? Шквал конечно может поразить любую цель, но я не вижу инфы о нём.
      Армата
  2. мыслитель Сегодня, 19:53
    Ну так поможем wink
    мыслитель
  3. Trouble Сегодня, 19:56
    what Шо курил автор статьи?
    Trouble
  4. Брови Брежнева Сегодня, 20:26
    Информативно!
    Брови Брежнева
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 20:41
    Классный пост!Пообсуждаем?Тут интеллект нужен.А у меня с ним проблемы.(Он за пивом потопал.)
    ВЕРЕСК
  6. ДЯДЯСТАС Сегодня, 21:21
    Что это было?
    ДЯДЯСТАС
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