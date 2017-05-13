Русский «Шквал» накрыл НАТО Сегодня, 18:08 Правда ли, что наша подводная ракета «Шквал» не способна поражать морские цели НАТО? 11 Современная торпеда: что есть и что будет Подвиг Маринеско и трагедия “Густлоффа” Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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