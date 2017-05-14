08:14 14 мая

ВВС США покинули Сирию по требованию России?

Правда ли, что после решений, принятых 4 мая в Астане, Сирия превратится для американцев и их союзников в одну большую бесполётную зону? Правда ли, что Россия, Иран и Турция создали на Ближнем Востоке неформальный антиамериканский военно-политический союз? Правда ли, что для достижения результата Россия была вынуждена пойти на компромисс и согласиться с разделом Сирии на зоны влияния?




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Комментарии 1

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 08:03
    очередная ахинея от душеного... winked
    андрей юрьевич
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