ВВС США покинули Сирию по требованию России?

Правда ли, что после решений, принятых 4 мая в Астане, Сирия превратится для американцев и их союзников в одну большую бесполётную зону? Правда ли, что Россия, Иран и Турция создали на Ближнем Востоке неформальный антиамериканский военно-политический союз? Правда ли, что для достижения результата Россия была вынуждена пойти на компромисс и согласиться с разделом Сирии на зоны влияния?