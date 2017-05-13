ВДВ приступили к апробации программы по высотной парашютной подготовке
Воздушно-десантные войска (ВДВ) начали подготовку инструкторов по высотной парашютной подготовке. За время апробации программы инструкторы совершат более 1000 прыжков с парашютом с высот до 4000 м, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Во время тренировок и занятий десантники будут совершенствовать свои навыки в выравнивании пониженного атмосферного давления, планировании на дальность до 35 км для приземления в указанную координатную точку.
Совершение прыжков из летательных аппаратов будет проходить с использованием парашютов «Арбалет».
Подготовка инструкторов носит плановый характер и будет осуществляться во время учебно-тренировочного сбора на базе 309-го Центра специальной парашютной подготовки (Рязань).
Во время тренировок и занятий десантники будут совершенствовать свои навыки в выравнивании пониженного атмосферного давления, планировании на дальность до 35 км для приземления в указанную координатную точку.
Совершение прыжков из летательных аппаратов будет проходить с использованием парашютов «Арбалет».
Подготовка инструкторов носит плановый характер и будет осуществляться во время учебно-тренировочного сбора на базе 309-го Центра специальной парашютной подготовки (Рязань).
Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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