22:07 13 мая

ВДВ приступили к апробации программы по высотной парашютной подготовке

Воздушно-десантные войска (ВДВ) начали подготовку инструкторов по высотной парашютной подготовке. За время апробации программы инструкторы совершат более 1000 прыжков с парашютом с высот до 4000 м, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

ВДВ приступили к апробации программы по высотной парашютной подготовке


Во время тренировок и занятий десантники будут совершенствовать свои навыки в выравнивании пониженного атмосферного давления, планировании на дальность до 35 км для приземления в указанную координатную точку.


Совершение прыжков из летательных аппаратов будет проходить с использованием парашютов «Арбалет».

Подготовка инструкторов носит плановый характер и будет осуществляться во время учебно-тренировочного сбора на базе 309-го Центра специальной парашютной подготовки (Рязань).

Использованы фотографии: http://stat.mil.ru/index.htm
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Комментарии 20

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  1. himRa Сегодня, 18:31
    Ну на "арбалетп" можно не то что на 25км.а по маршруту летать ,класный параплан!
    himRa
    1. Умник Сегодня, 18:32
      Можно латвию всю пролететь
      Умник
      1. cniza Сегодня, 18:33
        Не пугайте прибалтов и так уже вся туалетная бумага кончилась.
        cniza
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:35
          Цитата: cniza
          Не пугайте прибалтов и так уже вся туалетная бумага кончилась.

          Бери выше - уже и лопухи все повырвали wassat
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 18:40
            Это хорошо когда они есть , а сейчас ещё не выросли.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:41
              Цитата: cniza
              Это хорошо когда они есть , а сейчас ещё не выросли.

              И уже не вырастут - они их ещё в прошлом году с корнем выдрали ... lol
              bouncyhunter
              1. cniza Сегодня, 18:42
                Что уже к вам на "огород" забегают ?
                cniza
                1. bouncyhunter Сегодня, 18:50
                  Цитата: cniza
                  Что уже к вам на "огород" забегают ?

                  А ты думаешь для чего собираются стену вдоль границы с Россией и Беларусью строить ? wink
                  bouncyhunter
        2. рич Сегодня, 19:15
          cniza: Не пугайте прибалтов и так уже вся туалетная бумага кончилась.
          натовцы с собой пипифакс привезли, чтобы не разрушать прибалтийскую экономику. А может просто местному качеству не доверяют.
          рич
    2. МПК105 Сегодня, 18:33
      Приходилось?А я никогда не решился бы...
      МПК105
      1. himRa Сегодня, 18:46
        Цитата: МПК105
        Приходилось?А я никогда не решился бы...

        Часов 50-60 налета потом перестал считать,удивляет как же начальство решилось внедрить управляемые парашюты в ВДВ о необходимости говорили еще в 80 годах ...противники аргументировали сложностью управления для призывников и проблемами при ранении а я тогда списывал на армейскую "твердолобость" понятно же что если парашутист сможет маневрировать то в него сложнее попасть
        Да не побоялся бы...не забывай про сержанта wink
        himRa
      2. himRa Сегодня, 19:14
        По маршруту не приходилось,это высшая квалификация парапланериста,увы ...
        himRa
  2. Холуай Сегодня, 19:22
    Хорошее дело. Только вот стрелковое оружие негодное, АК ничего нового так и не предложил, да и пистолеты можно в арсенал вернуть, ведь были в своё время и ими вооружены!
    Холуай
    1. Alexaner Arier Сегодня, 20:01
      французы в Германии штурмовые штр.винтовки закупают, мериканцы тоже на эти винтовки присматриваются но стыдно им покупать. а надо. и несецкие пулемёты тоже всех обошли и американцы решают что же делать.
      гибче надо быть. не надо рогом упираться, мобильным частям вообще специальное оружие надо как МР-5.
      Alexaner Arier
      1. Холуай Сегодня, 20:19
        Для бойцов из 75-го полка Рейнджеров (США) закупили бельгийские автоматы SCAR-L и швейцарские пистолеты SIG Sauer...и это при мощном национальном Лобби оружейников США...
        Холуай
        1. Alexaner Arier Сегодня, 20:33
          зауеры принимаюи на вооружение несколько родов войск сша. у сша нет пистолетов сравнимых с глоком, вальтером и зауером. зауер имеет то преимущество что производство полностью локализовано в сша.
          бельгийцы хотели получить заказ французской армии но выигал Херклер и Кох.
          мериканцы хотят лучшее, а это немецкое, но стесняются. вот канада не стесняется закупает леопарды так как абрамсы во всём проигрывают.
          турков чуть ли не пинками пытались заставить покупать абрамсы но не смогли.
          Alexaner Arier
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 19:44
    С 4-х км.Завидую парням.А вспоминаю только свой Д-5У.
    ВЕРЕСК
  4. Alexaner Arier Сегодня, 20:10
    в Германии тренируют выброску с минимальных высот. так повышается выживаемость десанта. тренировки сначала на 400м апотом на 200. и самолёты на 200 метрах пво среднего и дальнего звена не сможет атаковать а пзрк в таких районах быть не могут так как десант не выбрасывается непосредственно на позиции противника.
    Alexaner Arier
  5. Баракуда Сегодня, 20:36
    Фиг его знает . Я с десяток парил. , дружбан ногу поломал, один не расскрылся . Казнить нельзя помиловать.
    так что ВДВ - это должна быть ПРОФЕССИЯ . Со всеми вытекающими рисками, включая ЖЕН. sad
    Баракуда
  6. 31rus4 Сегодня, 21:04
    Уважаемые,насколько мне известно,что бы получить "Арбалет",нужно много прыгать,потом парашют делают под каждого паращютиста индивидуально,ВДВ не обходимы новые системы десантирования,новые возможности позволят "шире"применять ВДВ
    31rus4
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