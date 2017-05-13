22:03 13 мая

Конашенков: Минобороны не нуждается в советах США по освещению военных учений

Минобороны России не нуждается в советах по освещению военных учений в стране, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя заявление командующего войсками США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса передает РИА Новости . Ранее Ходжес призвал Москву сделать более прозрачными намеченные на сентябрь белорусско-российские военные учения "Запад-2017", пригласив на них журналистов и наблюдателей.

Советовать нам приглашать СМИ на военные учения не надо — мы и без советов это делаем каждый год и будем продолжать дальше. Только последние стратегические учения "Кавказ-2016" освещало более 110 иностранных журналистов
— приводит слова представителя Минобороны департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Конашенков: Минобороны не нуждается в советах США по освещению военных учений



Как отметил Конашенков, "из заявления генерала Ходжеса как всегда сложно понять, каким образом его личные напряженности и тревоги связаны с участием журналистов в российских военных учениях". При этом он подчеркнул, "что за последние пять лет в России вряд ли можно найти заинтересованного журналиста или СМИ, которых Минобороны не приглашало на проводимые учения".

Уровень же прозрачности для СМИ боевых операций российской авиации и флота в Сирии генералу Ходжесу вряд ли даже снился
— добавил Конашенков -
Иначе крупнейшие американские телеканалы не ставили бы так часто по ошибке видеокадры российского Минобороны из Сирии в качестве иллюстрации борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке американских ВВС. Генералу Ходжесу, прежде чем призывать нас к открытости, следовало бы для начала вспомнить, приглашал ли он хоть раз на учения американских войск в Европе российские СМИ

Использованы фотографии: yandex.ru/images›генерал-майор игорь конашенков фото
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Комментарии 53

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  1. Владимирец Сегодня, 20:45
    "Ходжес призвал Москву сделать более прозрачными намеченные на сентябрь белорусско-российские военные учения "Запад-2017", пригласив на них журналистов и наблюдателей."

    Может Бенни сам хочет приехать посмотреть, но стесняется без приглашения? what
    Владимирец
    1. cniza Сегодня, 20:51
      Как отметил Конашенков, "из заявления генерала Ходжеса как всегда сложно понять, каким образом его личные напряженности и тревоги связаны с участием журналистов в российских военных учениях".


      Похоже Бенни в раздвоении и пока нет четкой команды куда двигаться.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 21:00
        Бене Ходжесу не стоит забывать , что Россия это не банановая республика , которая кланяется Белому Хозяину . Сделаем всё так , как посчитаем нужным ! soldier
        bouncyhunter
        1. SSR Сегодня, 21:24
          Цитата: bouncyhunter
          Бене Ходжесу не стоит забывать , что Россия это не банановая республика , которая кланяется Белому Хозяину . Сделаем всё так , как посчитаем нужным ! soldier

          Тут немного иначе, Беня жрёт с руки нАТО , нато жрало с руки США.... Беня русофоб, пытается на фоне полит изменнний усидеть и сохранить мордулица.
          hi
          SSR
          1. vorobey Сегодня, 21:29
            Цитата: SSR
            пытается на фоне полит изменнний усидеть и сохранить мордулица.


            как можно сохранить то на чем сидишь.. request
            vorobey
          2. bouncyhunter Сегодня, 21:34
            Роман hi
            Цитата: SSR
            пытается на фоне полит изменнний усидеть и сохранить мордулица.

            Так надо его обстрелять ракетами класса "кулак - морда" .
            bouncyhunter
    2. DIVAN SOLDIER Сегодня, 20:51
      А зачем приглашать иностранные СМИ на учения? это же тупизм.
      DIVAN SOLDIER
      1. vorobey Сегодня, 21:07
        Цитата: DIVAN SOLDIER
        А зачем приглашать иностранные СМИ на учения? это же тупизм.


        ё... а водки попить.. девок пощипать.. я обожал такие мероприятия..
        vorobey
    3. vorobey Сегодня, 20:51
      Цитата: Владимирец
      но стесняется без приглашения?


      Жека а я только теперь понял разницу.. почему Конашенков генерал а я лишь капитан в запасе... я бы уже устал культурно посылать их на китайский авианосец (выражение заимствовано у Арматы). я бы уже откровенно матом объяснил людям с ярко выраженным симптомом легкой формы врожденного синдрома Дауна куда им не следует совать свой нос..
      vorobey
      1. Владимирец Сегодня, 21:06
        Цитата: vorobey
        я бы уже откровенно матом объяснил людям с ярко выраженным симптомом легкой формы врожденного синдрома Дауна куда им не следует совать свой нос..

        Саня, тут понимаешь в чем фишка, не зная русского языка они всё равно не смогут прочувствовать всю прелесть твоих идиоматических выражений. А переводить на аглицкий, это значит убить всю красоту и свежесть словесных хитросплетений. yes
        Владимирец
        1. vorobey Сегодня, 21:09
          Цитата: Владимирец
          Саня, тут понимаешь в чем фишка, не зная русского языка они всё равно не смогут прочувствовать всю прелесть твоих идиоматических выражений. А переводить на аглицкий, это значит убить всю красоту и свежесть словесных хитросплетений.

          китайская пословица гласит .. - одна картина заменяет 10000 слов... русское дополнение к ней знаешь? lol ну.. джентльмены.. кто угадает?
          vorobey
          1. Владимирец Сегодня, 21:14
            Цитата: vorobey
            ну.. джентльмены.. кто угадает?

            Это же не наш метод, мы не такие. wink
            Владимирец
            1. vorobey Сегодня, 21:21
              Цитата: Владимирец
              Это же не наш метод, мы не такие
              да? а пусть поинтересуются у поляков, крестоносцев(я так понимаю тамплиеры это были?)? французов, немцев? вахабитов в новейшей истории..

              vorobey
            2. Терский Сегодня, 21:46
              Цитата: Владимирец
              Это же не наш метод, мы не такие.

              Ага, yes, мы "мягкие" и "лояльные", рыцари Ливонского ордена, Наполеон, Гитлер, и т.д. тому свидетели, wassat Женя привет!
              Терский
          2. bouncyhunter Сегодня, 21:21
            Цитата: vorobey
            китайская пословица гласит .. - одна картина заменяет 10000 слов... русское дополнение к ней знаешь? lol ну.. джентльмены.. кто угадает?

            Попробую предположить : то же самое делает один хороший удар в морду ?
            bouncyhunter
            1. vorobey Сегодня, 21:23
              Цитата: bouncyhunter
              Попробую предположить : то же самое делает один хороший удар в морду ?


              давайте зачетки джентльмены laughing
              vorobey
          3. Терский Сегодня, 21:40
            Цитата: vorobey
            китайская пословица гласит .. - одна картина заменяет 10000 слов... русское дополнение к ней знаешь?

            Привет Саня drinks ! Че голову то морочить-ответ у тебя в аваторке. yes laughing !
            Терский
            1. Владимирец Сегодня, 21:46
              Цитата: Терский
              ответ у тебя в аваторке.

              В последней версии поговорки в бубен бьют уже лопатой? belay Привет drinks
              Владимирец
              1. Терский Сегодня, 21:47
                Цитата: Владимирец
                В последней версии в бубен бьют уже лопатой?

                Причем с нарастающим ускорением... bully
                Терский
            2. рич Сегодня, 21:52
              Драться нельзя, батюшка в церкви ругаться будет. Хорошие мальчики не дерутся. Надо по хорошему объяснить мол так и так - плохо себя ведешь. Он поймет и исправиться wink
              рич
              1. vorobey Сегодня, 21:58
                Цитата: рич
                Драться нельзя, батюшка в церкви ругаться будет. Хорошие мальчики не дерутся. Надо по хорошему объяснить мол так и так - плохо себя ведешь. Он поймет и исправиться fool


                читайте евангелие от матфея.. (Мф. 5: 39) кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую.. а вот дальше ничего не написано.. что делать если ударили и по левой.. Ну русские европу обычно раком и переворачивали за это feel
                vorobey
  2. Баракуда Сегодня, 20:50
    Ну как бы молодец . Отношение высказал, надеюсь на рыбалку сгонял на "Рапторе " .
    Ну а ЧТО ? конкретно поручкались ? ИЛИ СНОВА-ОПЯТЬ ......... ... ... request
    Баракуда
  3. 31rus4 Сегодня, 20:51
    Уважаемые,хоть МО может в нашей стране ответить так как надо в прямом и любом смысле.СМИ,МИД и все остальные берите пример
    31rus4
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 20:55
      Ага, чтож они не ответили когда турки сушку сбили, или томогавками американцы обстрелы производили? Только по всякой х...рне огрызаться можем.
      DIVAN SOLDIER
      1. 31rus4 Сегодня, 21:08
        Уважаемый это кстати у верховного главнокомандующего спросите,был бы приказ
        31rus4
  4. Бензорез Сегодня, 20:55
    У Конашенкова не забалУеш. Шалиш говорит, дорогой американский американец. У нас всё прозрачно. negative
    Бензорез
  5. soroKING Сегодня, 20:59
    поучайте ваших паучат am
    soroKING
  6. санчо Сегодня, 21:05
    Конашенков как всегда не в бровь а в глаз!Молодец!!!
    санчо
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 21:06
    Уровень же прозрачности для СМИ боевых операций российской авиации и флота в Сирии генералу Ходжесу вряд ли даже снился Ходжес,походу вообще не спит,а к окну примеривается.
    ВЕРЕСК
  8. rruvim Сегодня, 21:08
    Конашенков типичный Журналюга. Путает тактические и стратегические задачи....Не понятно за что ему медалей понавешивали....Наверное за взятие Рамади на заднем плане...
    rruvim
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 21:16
      .И́горь Евге́ньевич Конаше́нков (род. 15 мая 1966 года, Кишинёв, Молдавская ССР, СССР) — российский военный деятель, официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации с 30 августа 2011 года. Руководитель Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации с марта 2017 года. Генерал-майор (2013).Начальник Управления пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации (30 августа 2011 — 1 августа 2016); начальник Департамента информации и общественных коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации (1 августа 2016 — март 2017)[1][2][3][1][2][3]
      ВЕРЕСК
      1. rruvim Сегодня, 21:26
        Ну и что? Типичный журналюга от МО... Я же помню, как он освещал события Пятидневной Войны с Грузией.
        rruvim
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 21:31
          Разумеется.Но не совсем журналист.Его дело-освещать мировым СМИ их некчёмность в правильности подачи информации.И это у него получается отлично.Рот затыкает некоторым на раз.
          ВЕРЕСК
        2. vorobey Сегодня, 21:35
          Цитата: rruvim
          Ну и что? Типичный журналюга от МО... Я же помню, как он освещал события Пятидневной Войны с Грузией.


          я прошу прощения.. представьтесь.. soldier
          vorobey
          1. rruvim Сегодня, 21:37
            Рувим бен Рафаил...
            rruvim
            1. vorobey Сегодня, 21:43
              Цитата: rruvim
              Рувим бен Рафаил...


              зачет.. drinks отмазался.. я так подозреваю кроме фамилии , звание номер части бесполезно спрашивать? lol
              vorobey
              1. rruvim Сегодня, 21:59
                Примерно...
                rruvim
    2. Владимирец Сегодня, 21:29
      Цитата: rruvim
      типичный Журналюга.

      Журналюга, ага, типичный... yes
      В 1988 году окончил с отличием инженерный факультет Житомирского высшего военного училища радиоэлектроники ПВО.
      В 1998 году — Военную академию ПВО.
      В 2006 году — Высшие курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
      Владимирец
      1. rruvim Сегодня, 21:50
        Да ещё, если вы не забыли Социологический факультет МГУ...Правда, заочно...
        rruvim
    3. Терский Сегодня, 21:31
      Цитата: rruvim
      Конашенков типичный Журналюга. Путает тактические и стратегические задачи...

      А где он успел "спутать" ? Не подскажите? А то я что то в новости и в упор не вижу путаницы..
      Терский
      1. rruvim Сегодня, 21:35
        Кавказ-2016 это тактические учения, а не стратегические! Это Аксиома!
        rruvim
        1. Терский Сегодня, 21:55
          Цитата: rruvim
          Это Аксиома!

          "Аксиому" Вы выработали? Может пройдете по ссылке для уточнения и самообразования
          Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2016»
          Терский
  9. rruvim Сегодня, 21:31
    Типичный Конашеновский фейк: "Россия забрала себе 44 грузинских танка, захваченных российскими миротворцами в зоне грузино-осетинского конфликта, сообщает 16 августа "Интерфакс" со ссылкой на помощника главкома Сухопутных войск РФ полковника Игоря Конашенкова". Хоть стал и генералом, но методы те-же.....
    rruvim
    1. vorobey Сегодня, 21:41
      Цитата: rruvim
      сообщает 16 августа "Интерфакс" со ссылкой на помощника главкома Сухопутных войск РФ полковника Игоря Конашенкова".

      так простите это интерфакс заявил или прямая речь конашенкова...

      мы тут не раз уже поправляли некоторых .. недавно в освящении военно техники в ДНР feel

      единственное в чем я его могу упрекнуть это в сравнении бомбардировки топорами с воздушных шаров... но это стеб.. wink
      vorobey
      1. rruvim Сегодня, 21:52
        Не важно! Но это было сказано ИМ! И это пошло в эфир!
        rruvim
        1. vorobey Сегодня, 22:02
          Цитата: rruvim
          Не важно! Но это было сказано ИМ! И это пошло в эфир!


          еще раз... Им или интерфаксом с его слов.. ?
          vorobey
  10. iliitchitch Сегодня, 21:41
    Вот чем Конашенков от всяких ходжесов отличается ? Да его хоть завтра хоть дивизией командовать пошли (и не только ) - так справится . Не , я не шучу , это не "говорящая голова" . трумп , отрубай "говорящие бошки" , нам реальный противник нужен , что бы не загнутся . Мы за тебя , пацан , борись . И в кулак не смеёмся . Ну так , разве что в минуты слабости laughing laughing , после пива второго .
    iliitchitch
    1. rruvim Сегодня, 21:56
      Конашенков не может командовать дивизией. Типографией "Красная Звезда" на Полежаевской - это ДА!
      rruvim
  11. rruvim Сегодня, 21:47
    Конашенков несёт "пургу" и все её "хавают". Сейчас модно в МО держать пресс-секретарей, "Мода" такая. В очках и в "курсе".Выезды даже задрипанного БМП-2 легко фиксируются, сигнал Молния на точки РЭБ приходит через каждые 15-ть минут...
    rruvim
    1. vorobey Сегодня, 21:54
      Цитата: rruvim
      сигнал Молния на точки РЭБ приходит через каждые 15-ть минут...


      .. нет .. дяденька Рувим не прост.. а що таки Минахера из Бердянска знавали? ну это внук тети Фимы..
      он таки тоже всегда был в курсе
      vorobey
  12. Беларусь это Россия Сегодня, 21:54
    Цитата: DIVAN SOLDIER
    А зачем приглашать иностранные СМИ на учения? это же тупизм.

    Почему тупизм?Обоснуйте.Это-вовсе не тупизм.Почему вы считаете что это тупизм?
    Во первых-во время учений-не показывается врагам и всем тем-кому не надо-то,что не надо им видеть и знать.И не рассказывается.Неужели вы думаете мы (Русские православные) их пригласили и вот прямо так всё показали,рассекретили,рассказали,вы правда так думаете??? belay wink
    Во вторых-их приглашают для того-чтобы они увидели Русскую православную мощь России православной,насколько мы можем показать (не раскрывая всех секретов и всего прочего-чего они знать и видеть-не должны).Для того-чтобы они видели нашу-Русскую православную мощь Русских православных,России православной и чтобы понимали-что если нападут на Русских православных,Россию православную,народ России-то получат сдачи.НАКАЗАНИЕ ИХНИЕ БУДЕТ-НЕИЗБЕЖНЫМ.То есть когда мы им показываем это:учения,парады,технику нашу,армию (не раскрывая того.чего им знать и видеть-не положено)-мы демонстрируем им что если они на нас нападут-то в худшем случае мы их уничтожим.В лучшем-мы (Русские православные,Россия православная)-оборонимся,защитимся-и заберём их-в состав России.То есть-сделаем Россией.Это-в лучшем случае.Что означает в обоих случаях-наказание с нашей стороны ихней агрессии против нас (против Русских православных,против России православной,против народа России)-будет неизбежным.
    Так что-какой же это тупизм??? Они видят нашу мощь,силу,ум,хитрость,упорство,храбрость,решитель
    ностьи прочее-и понимают-что лучше к нам-не лезть.А это-предотвращает войну и потери-на нашей территории,потерю наших бойцов и вообще-предотвращает ненужную нам и на нас-на Русских православных,на Россию православную,на народ России-агрессию.То есть-если бы они не знали-что мы сильные-они бы может и напали бы на нас.Мы бы,конечно-победили.Но и у нас-были бы потери,смерть,кровь,ужасы войны и прочее горе.А так-они видят что мы постоим за себя,понимают-что от нас получат неизбежное наказание-и не нападают.Что и нам-тоже хорошо от этого.Так что вы-не правы.А то-что им не положено знать и видеть-Вы не переживайте-они не узнают и не увидят.
    Беларусь это Россия
    1. rruvim Сегодня, 22:02
      Ничего не понял.. Особенно про нашу мощь...
      rruvim
      1. Беларусь это Россия Сегодня, 22:03
        Ну так перечитай ещё раз.Уже не знаю,как тебе объяснить.Что ты не понял? Что конкретно тебе не понятно?
        Беларусь это Россия
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