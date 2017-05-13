Конашенков: Минобороны не нуждается в советах США по освещению военных учений

Советовать нам приглашать СМИ на военные учения не надо — мы и без советов это делаем каждый год и будем продолжать дальше. Только последние стратегические учения "Кавказ-2016" освещало более 110 иностранных журналистов

Уровень же прозрачности для СМИ боевых операций российской авиации и флота в Сирии генералу Ходжесу вряд ли даже снился

Иначе крупнейшие американские телеканалы не ставили бы так часто по ошибке видеокадры российского Минобороны из Сирии в качестве иллюстрации борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке американских ВВС. Генералу Ходжесу, прежде чем призывать нас к открытости, следовало бы для начала вспомнить, приглашал ли он хоть раз на учения американских войск в Европе российские СМИ