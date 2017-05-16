Бетонобойный аргумент: разжевывание прописных истин (часть первая)

После бурного обсуждения статьи "Бетонобойный аргумент" (не только на "Военном обозрении", но и в Живом журнале") стоит тему о необходимости бетонобойных боеприпасов продолжить. Только немного под другим углом.Изначально я полагал все же, что аудитория более или менее подготовлена, имеет представление о существе проблемы и об оружии. Однако, надо признать, что я ошибался и аудитории надо все разжевывать, как первоклассникам. Заодно, поскольку меня в обсуждении под другой статьей обвиняли в том, что учился в педагогическом университете, тут я решил вспомнить те педагогические приемы, которым меня когда-то учили. Лишних знаний не бывает.Итак, обратимся к объяснению прописных истин.Комментаторы, которые с жаром обсуждали, уничтожит ли бетонобойный РС дот, решили, что речь идет о монолитных, железобетонных дотах времен Финской войны. Некоторые даже привели их чертежи. Похвально, но нужно сказать, что такие доты перестали строить уже в 1941 году. Вместо монолитных ДОТ появились ЖБОТ - железобетонная долговременная огневая точка.В чем разница? В технологии строительства. ДОТ строился на том месте, где он был расположен. Выкапывался котлован, заливался фундамент, устанавливалась арматура и опалубка стен и перекрытий, закладные детали, заливался приготовляемый на месте бетон, и так до тех пор, пока дот не был готов. Сооружение такого дота требовало несколько месяцев строительных работ, и только что построенный дот не был готов к обороне, поскольку бетону нужно 27 дней, чтобы набрать прочность.В 1941 году, когда строились новые оборонительные линии и не было времени на твердение бетона, долговременные огневые сооружения стали строить из готовых железобетонных деталей, которые делались на заводе, а на месте только монтировались. Это различие вызвало появление особого наименования.Выглядели они вот такИли вот такБетонные детали ЖБОТ на заводе пропаривались паром в автоклаве, так что бетонная деталь отпускалась с завода с нормативной прочностью. ЖБОТ сразу после монтажа был готов к бою. Переход на ЖБОТ резко ускорил строительство оборонительных линий. К примеру, Лужский рубеж на подступах к Ленинграду, в котором было 699 огневых точек, в том числе большое количество ЖБОТ, был сооружен в июле-августе 1941 года.ЖБОТ был проще по конструкции, не имел толстых стен и перекрытий, и его живучесть обеспечивалась небольшими размерами. В небольшую огневую точку трудно было попасть гаубичным снарядом, а минометный огонь не мог ее разрушить.После Великой Отечественной войны все долговременные огневые точки строились с применением ЖБОТ. Оборонительная линия на Дальнем Востоке, построенная в основном в 1930-е годы, в 1960-е годы была реконструирована и усилена установкой дополнительных ЖБОТ. Они также применялись в соцстранах, например, особо много ЖБОТ было установлено в Албании.Итак, преимущество ЖБОТ перед ДОТ состоит в быстроте постройки, использовании готовых деталей с нормативной прочностью и боеготовности огневой точки сразу после сооружения. В выгодных условиях применение ЖБОТ позволяет создать многоярусную систему огня с перекрывающимися секторами обстрела. ЖБОТ пригоден для фронтального, косоприцельного и фланкирующего огня. Преимущество ЖБОТ перед ДОТ совершенно очевидно.В конце 1950-х годов в СССР широко распространилось строительство жилых домов из сборных железобетонных конструкций. Конструкции эти производились на специальных заводах - домостроительных комбинатах (ДСК) и отпускались на стройплощадку в полностью готовом виде. Плиты, блоки, балки перекрытий армировались, снабжались закладными деталями, предназначенными для скрепления их между собой, фасадные плиты покрывались декоративной плиткой или крошкой, плиты с оконными проемами могли снабжаться рамами. На стройплощадке готовился фундамент, и дальше велась сборка дома; детали дома устанавливались на предназначенное место, закладные детали сваривались, швы заливались бетонным раствором.Преимущество этой технологии было в скорости строительства. Если кирпичный дом возводился в течение 1,5-2 лет, то панельный сборный дом мог быть собран всего за три месяца, и через полгода после начала строительства, по завершении отделки, уже сдавался в эксплуатацию. Новая технология позволила начать массовую жилищную застройку целых городов, что коренным образом улучшило жилищные условия советских граждан. При строительстве железобетонных домов большое внимание уделялось прочности конструкции и деталей. Детали на ДСК пропаривались паром и выпускались с нормативной прочностью. Они имели несущие функции, то есть несли на себе нагрузку веса всего дома.Планировка железобетонных домов была предельно унифицирована и рационализирована. Дом спроектирован в виде отдельной секции, которая выглядит вот так:Если составить несколько таких секций вместе, то получался большой, многоподъездный дом. На чертеже плана этажа толстыми черными линиями выделены несущие стены, то есть плиты конструкции дома, которые несут на себе основную нагрузку. На данном чертеже видно, что продольная несущая стена и по пять поперечных несущих стен с каждой стороны придают конструкции дома большую прочность и устойчивость. Остальные элементы конструкции (например, фасадные стеновые плиты) крепятся к ним и потому называются ограждающими. В ряде регионов фасадные плиты делали утолщенными из керамзитобетона для лучшей теплоизоляции. Толщина стен в панельном доме составляет, в зависимости от проекта, 14-18 см, иногда до 22 см, утепленные фасадные плиты могут иметь толщину 38-40 см. Все плиты армируются предварительно напряженной арматурой.Теперь рассмотрим железобетонный дом с военной точки зрения. Во-первых, необходимо обратить внимание, что толщина стен дома сопоставима с толщиной стен ЖБОТ (она составляла 13 см), а иногда даже превышает ее. Во-вторых, дом имеет большое преимущество в том, что каждый этаж имеет (на приведенном чертеже секции) 16 помещений, разделенных железобетонными стенами, а на 9 этажах секции будет 144 таких помещения, а также подвал и чердачные помещения. В многосекционных домах общее количество помещений может достигать нескольких сотен. Большое количество защищенных бетонными стенами помещений позволяет создать много огневых точек, выделить укрытия для личного состава, места складирования боеприпасов, оборудовать наблюдательные пункты и позиции снайперов. В-третьих, дом имеет большую высоту (на приведенном чертеже 9-этажная секция имеет 22 метра в высоту), и в силу этого господствует над местностью и позволяет держать под обстрелом обширный район.Итак, железобетонный дом может рассматриваться как многоэтажный и господствующий над местностью ЖБОТ, не уступающий ему в защищенности от пуль и осколков, за счет толщины стен (от 14 до 40 см у домов и 13 см у ЖБОТ) и за счет общей прочности конструкции.Неправильно оценивать оборонительный потенциал железобетонного дома, взятого отдельно, самого по себе. Железобетонные дома обычно строятся группами, кварталами или микрорайонами. Несколько домов или целый микрорайон, подготовленный к обороне, представляет собой целый укрепрайон.Пример микрорайонной застройки:На этом чертеже дома построены из секций, аналогичной той, которая рассматривалась выше. Некоторые дома односекционные, а некоторые - многосекционные. Из этого чертежа совершенно очевидно, что если в каждом доме разместить несколько огневых точек, расположенных на разных этажах зданий, то получится система огня, многоярусная и с многократно перекрывающимися секторами обстрела. Дома между собой могут быть соединены траншеями и ходами сообщений, проходы между домами закрыты завалами или укреплениями полевого типа.По опыту городских боев рекомендуется оборудовать КП в подвальном помещении, угловые помещения в подвалах и первых этажах оборудовать как постоянные огневые точки, размещать наблюдателей, снайперов и пулеметчиков на верхних этажах, причем оборудовать для них несколько сменных позиций, а на промежуточных этажах выставлять наблюдательные посты и кочующие огневые точки, ведущие огонь из окон.Многочисленные оконные проемы, безусловно, являются уязвимым местом в обороне многоэтажного жилого дома. Однако, этот недостаток легко преодолим. Во-первых, рекомендуется вести огонь из глубины помещений, не подходя к окнам. Во-вторых, многочисленность помещений и окон позволяет быстро менять позиции. В-третьих, в конструкции домов есть защита для стрелков на промежуточных этажах - продольная несущая стена, за которой они могут укрываться от обстрела по окнам. Это можно показать на схеме:(На схеме 1) ведение огня, 2) укрытие).Вести огонь из-за этой несущей стены можно не только через дверной проем, ведущий в помещение, но и через специальную амбразуру, пробитую напротив окна. Наиболее эффективна такая амбразура на первом и втором этажах.В-четвертых, оконные проемы могут быть заложены кирпичом или мешками с песком, и уже за этой закладкой оборудованы огневые точки.Кроме того, очень выгодны для обороны торцевые стороны секций, которые во многих проектах не имеют оконных проемов. Для ведения огня в плитах торцевых стен пробиваются бойницы (на схеме справа). Наиболее выгодная для обороняющихся ситуация, когда дом стоит глухой торцевой стеной к наступающим. В этом случае окна представляют собой удобные бойницы фланкирующего огня, который не позволяет противнику обойти или охватить дом. Сами окна почти недоступны для обстрела наступающим противником.Прекрасный пример такой позиции из Грозного:На фото видно, что, судя по многочисленным выбоинам, дом обстреливался с торца. Окна под таким углом были недоступны для обстрела. Обороняющиеся имели две или три огневые точки. Одна - снизу справа на первом этаже (на фото видны остатки бойницы в плите), которая была уничтожена попаданием снаряда. Другая или другие огневые точки находились на уровне 5 или 6 этажа, в глубине помещений, причем огонь велся сразу через дверной и оконный проем. Штурмующие потратили много сил и боеприпасов, чтобы эти точки подавить.Другой пример из Грозного, три дома выступали в роли укрепрайона:Обороняющиеся использовали особенность конструкции этих домов: окна в торцевой стене, частично закрытые бетонными декоративными элементами, которые сделали эти окна почти идеальными амбразурами.Вот тот же дом вблизи:На фото хорошо видно, сколь много сил потребовалось для подавления огневых точек. На стене видно несколько попаданий из гранатометов, но оборона была сокрушена, по всей видимости, выстрелами из танковой пушки. Обойти дома было нельзя, поскольку этому мешал фронтальный огонь, и обороняющиеся легко открывали фланкирующий огонь из окон, которые тоже были недоступны для атакующих.Итак, обороняемая группа домов представляет собой труднопреодолимый укрепрайон, с многочисленными огневыми точками, как постоянными, так и кочующими. Многочисленность огневых точек позволяет обороняющимся осуществлять маневр огнем, с фронтального на фланкирующий и наоборот. Рядом стоящие обороняемые дома поддерживают друг друга огнем, особенно при попытке прорыва к ним. Штурм дома становится особенно труден, если он расположен к атакующим торцевой стеной.Вкратце повторим, почему железобетонный многоэтажный дом сравнительно легко оборонять и сравнительно тяжело брать штурмом.Во-первых, железобетонный многоэтажный дом представляет собой, по сути, большой, многоэтажный, с многочисленными помещениями ЖБОТ. Стены дома защищают от пуль, осколков и минометных мин также хорошо, как и стены ЖБОТ.Во-вторых, обороняемый дом, в отличие от ЖБОТ, господствует над местностью, что позволяет обороняющимся держать под наблюдением и обстрелом обширную площадь вокруг дома, предотвращая накопление сил для атаки, воспрещая обход и охват дома.В-третьих, помещения, этажи, подвалы, лестницы, окна уже сами по себе позволяют создать сложную многоярусную систему огня, несколько обороняемых домов могут быть объединены в целый укрепрайон, со столь многочисленными огневыми точками, постоянными и сменными, что сложность системы огня в нем будет заметно превышать сложность системы огня в линиях дотов времен Второй мировой войны. Система огня в обороняемых домах может быстро меняться в ходе боя.В-четвертых, в дополнение к оконным и дверным проемам в стенах дома могут быть пробиты многочисленные бойницы для наблюдения и ведения огня, причем как в наружных, так и во внутренних стенах дома, которые существенно усиливают выгодные стороны такого укрепрайона. Такие огневые точки наиболее трудно обнаружить и подавить.Атакующие обороняемый железобетонный дом, находятся в невыгодном положении. Им неизвестно точное расположение огневых точек и сил противника, а также они лишены возможности наблюдать за переброской сил, тогда как их действия и перемещения хорошо видны обороняющимся. Маневр атакующих скован огнем обороняющихся, в особенности ощутимо, если штурмуются сразу несколько обороняемых домов, например, микрорайон. Наконец, огневые точки обороняющихся хорошо защищены бетоном и поразить их трудно. Штурм многоэтажного дома часто связан с большими потерями.В следующей части уроков будет объяснение того, почему РПГ и другие кумулятивные боеприпасы хуже бетонобойного реактивного снаряда при штурме обороняемых железобетонных домов.