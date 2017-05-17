Бетонобойный аргумент: разжевывание прописных истин (часть вторая)

Продолжим рассмотрение вопроса о бетонобойных реактивных снарядах, в духе тех приемов, которым меня некогда учили в педагогическом университете. Для меня, конечно, открытие, что ко взрослым людям надо обращаться как к школьникам, но раз надо для народного просвещения, значит надо.Существует мнение, что войска уже имеют средство для поражения огневых точек, защищенных бетонными стенами, и это средство - разного рода кумулятивные гранаты и ракеты. Это мнение, конечно, не является обоснованным, но чтобы это понять, надо рассмотреть действие кумулятивной гранаты.Все типы подобных огневых средств, такие как РПГ-7, СПГ-9 или ПТРК "Корнет", при всем их различии, тем не менее имеют общую сторону: они поражают цель, находящуюся за защитой (брони или бетона), при помощи кумулятивной струи.Процесс пробития преграды кумулятивным боеприпасом может быть показан на следующей схеме:При столкновении с препятствием срабатывает взрыватель, взрывается заряд взрывчатки, выполненный в виде воронки, и направленный взрыв формирует кумулятивную струю, пробивающую препятствие.Однако, эта схема не вполне точно изображает весь взрыв боеприпаса, что можно увидеть на фотографии момента пробития листа брони 40-мм кумулятивным боеприпасом:На этой фотографии хорошо видно, что кумулятивная граната взрывается перед препятствием, и основная часть энергии взрыва заряда взрывчатки рассеивается перед ним. За преграду проникает только сравнительно небольшой факел горячих газов, прошедший в пробитое отверстие вслед за кумулятивной струей. Кумулятивные боеприпасы даже при попадании в танк поражают экипаж, боекомплект или топливные баки, могут вывести из строя оборудование или вооружение, если оно находилось на пути прохождения кумулятивной струи. Заметного температурного или фугасного воздействия кумулятивной струи внутри танка не обнаружено.Итак, при попадании кумулятивной гранаты в бетон происходит пробитие бетона, однако основная часть энергии взрыва рассеивается перед бетоном в характерной кольцеобразной вспышке. Следы попадания реактивных гранат есть на фотографии дома в Грозном, которая уже рассматривалась в предыдущей части:(Красными стрелками отмечены попадания кумулятивных гранат, вероятно к РПГ-7).Достаточно ли кумулятивной струи для гарантированного поражения огневой точки? Ответ на это дает видео испытания пробития гранатой РПГ-7 400 мм пакета бронированного стекла, на котором использовался манекен.На этом видео (1.19) показан в скоростной съемке момент попадания гранаты в препятствие. Что мы видим? Во-первых, как и на показанной выше фотографии, основная энергия взрыва рассеялась перед препятствием, за преграду прошел только небольшой факел горячих газов. Во-вторых, в том же моменте можно увидеть, что кумулятивная струя не попала в манекен, а прошла мимо него. На 1.34 видно, что манекен немного опален, немного посечен осколками стекла, но других повреждений не имеет. Распадение манекена на части связано с тем, что ударная волна от взрыва гранаты обтекла небольшое препятствие. Если бы его закрывало препятствие большой площади, как бетонная плита, то манекен устоял бы.Если мы перенесем результаты эксперимента на ситуацию с огневой точкой, закрытой бетонной плитой, то стрелок за ней при таком попадании кумулятивной гранаты получил бы ожоги, раны от осколков бетона, но, вероятнее всего, остался бы жив. Чтобы убить стрелка, нужно было точное попадание в него кумулятивной струи.В-третьих, нужно отметить невысокую точность кумулятивной гранаты. В опыте с пробитием пакета стекла гранатометчик не сумел попасть, даже при том, что целился с близкого расстояния и в хорошо видимую ему мишень. То же самое видно и на фотографии дома в Грозном. Хотя гранатометчики целились в окна, только одно из пяти попаданий можно считать достаточно удачным.Таким образом, хотя кумулятивная граната обладает способность пробить бетон, тем не менее ее запреградное воздействие недостаточное для гарантированного уничтожения огневой точки.Теперь же мы вспомним, что многоэтажный дом представляет собой ЖБОТ с множеством огневых точек и системой огня. Окажет ли даже успешное попадание кумулятивной гранатой подавляющее воздействие на все укрепление в целом. Схема показывает, что нет:На схеме красными овалами изображены бойцы противника (примерно в масштабе чертежа), красной стрелкой обозначено место попадания кумулятивной гранаты, а синей штриховкой отмечена зона поражающего действия кумулятивной струи. Как видим, убит один боец противника, система огня не нарушена, и убитый скоро может быть заменен бойцом из резерва.Таким образом, кумулятивные гранаты и другие кумулятивные боеприпасы (в том числе и для ПТРК) для поражения огневых точек, защищенных бетоном, мало пригодны, а подавления обороны целого дома потребовался бы большой расход кумулятивных гранат.Что для поражения многоэтажного дома лучше: термобарический боеприпас или реактивный снаряд к БМ-21 "Град"? Чтобы рассмотреть этот вопрос, надо посмотреть некоторые видео и фотоматериалы.На этом видео съемка испытаний РПО "Шмель"На кадрах с 2.57 по 3.07 показаны кадры выстрела по двум типам строений. Первое - кирпичное строение с оконными проемами и перекрытием. Видно, что взрыв заряда РПО "Шмель" внутри этого строения вызвал обрушение одной из стен. Второе - полузакрытое строение, по всей видимости, саманное. Серьезных видимых повреждений после взрыва заряда на видео незаметно. Манекены-цели в обоих опытных обстрелах поражены. Повреждения от прямых попаданий реактивных снарядов в дома куда более серьезные.Вот фотография дома в Енакиево после попадания реактивного снаряда БМ-21 "Град":Снаряд, по всей видимости, попал в простенок между окнами, разрушил декоративную облицовку простенка на несколько этажей вниз, разрушил часть стены вокруг окон, а также часть перекрытия над этажом. Повреждены оказались и внутренние перегородки, так что пожар распространился на соседние комнаты.На этом фото дом в Марьинке, пригороде Донбасса, после попадания реактивного снаряда. Трехэтажный дом частично разрушен и полностью выгорел (верхняя часть фото).Гораздо более сильное воздействие реактивного снаряда связано с двумя факторами. Во-первых, большой заряд взрывчатого вещества (для 122-мм снарядов к БМ-21 - 6 кг), тогда как для РПО "Шмель" тротиловый эквивалент взрыва составляет 2,5 кг. Если боевая часть реактивного снаряда взрывается внутри помещения, то ударная волна наносит сильные повреждения несущим конструкциям, стенам и особенно перекрытиям. Во-вторых, несгоревший порох в ракетном двигателе служит источником сильного пожара. В отличие от термобарического заряда, ракетный порох содержит в себе достаточно окислителя, чтобы гореть без притока воздуха.Таким образом, разрушительный эффект реактивного снаряда на многоэтажное здание ощутимо сильнее, чем термобарического боеприпаса ручного пехотного огнемета. Реактивный снаряд разрушает взрывом несущие конструкции здания, а остатки ракетного пороха в двигателе создают сильный пожар.В статье "Бетонобойный аргумент" был предложен бетонобойный реактивный снаряд (аналогичный БМ-21 или меньших размеров) специально для поражения защищенных бетоном огневых точек и для штурма обороняемых многоэтажных железобетонных домов.Бетонобойный снаряд отличается от обычного осколочно-фугасного тем, что оснащен прочным стальным корпусом, пробивающим препятствие за счет кинетической энергии (зависящей от массы снаряда и скорости полета; кинетическая энергия снаряда БМ-21 на максимальной скорости полета равна 15,7 МДж; реактивный снаряд весом около 25 кг и скоростью 700 м/с будет иметь кинетическую энергию 6,1 МДж). Снаряд пролетает через пробитое отверстие. Взрыватель боевой части срабатывает с задержкой, подрывая заряд взрывчатого вещества уже после пробития преграды.Действие бетонобойного снаряда можно увидеть на этом видео:На видео снаряд пробивает толстый слой армированного бетона. Теперь вспомним, что толщина стен железобетонного дома составляет от 14 до 40 см, то есть значительно тоньше, чем капонир для самолета. Железобетонные плиты пробиваются стандартными осколочно-фугасными реактивными снарядами, поскольку большой кинетической энергии хватает, чтобы пробить преграду до того, как сработает взрыватель и произойдет взрыв. Бетонобойный снаряд, срабатывающий с замедлением, пробьет не одну, а две или даже три стены железобетонного дома.Воздействие такого снаряда на оборону противника можно показать на схеме:На схеме красными овалами обозначены бойцы противника (схема аналогична схеме, на которой показывалось воздействие кумулятивной гранаты). Красными стрелками обозначено попадание бетонобойного реактивного снаряда. Цифра 1 обозначает пробитие снарядом фасадной стены (в которой противник проделал бойницы для ведения огня), цифра 2 обозначает пробитие второй, несущей стены. Перед пробитием второй стены снаряд пролетает через помещение, двигатель выбрасывает факел горячих реактивных газов, который поражает бойцов в этом помещении. Цифра 3 обозначает взрыв заряда, поражающего бойца в этом помещении. Ракетный двигатель разрушается и возникает зона сильного пожара. В зависимости от объема помещения, взрыв может разрушить или сильно повредить другие стены.Теперь посмотрим на ситуацию в разрезе. Допустим, что попадание бетонобойного реактивного снаряда было на уровне первого этажа. Последствия этого можно отобразить на схеме:Красными овалами обозначены бойцы противника (примерно в масштабе чертежа). Красный круг - место пробития стены бетонобойным снарядом. Синяя окружность и дуги обозначают распространение ударной волны взрыва. Красные точки обозначают область распространения пожара. Если в помещениях будет мебель и другая домашняя обстановка, то пожар может распространяться вверх, вплоть до верхних этажей.Таким образом, попадание и взрыв бетонобойного реактивного снаряда не только разрушит помещения первого этажа, но и повредит перекрытия над подвалом и между вторым и первым этажами. Возникший пожар вынудит противника покинуть по крайней мере первый и второй этаж, а также часть подвала.Итак, реактивный снаряд оказывает поражающее воздействие на железобетонный дом, его конструкции и помещения не только взрывом, но и сильным пожаром. Повреждения стен и перекрытий этажей способствуют распространению пожара. Сильный пожар препятствует восстановлению системы огня обороняющихся.Мы видим, что взрыв даже одного бетонобойного реактивного снаряда в обороняемом железобетонном многоэтажном доме наносит ощутимый ущерб обороне. Несколько попаданий бетонобойных реактивных снарядов уже способны разрушить систему обороны дома и создать условия для развития атаки. Залповый обстрел обороняемых домов бетонобойными реактивными снарядами, с разных направлений и по разных этажам заставит противника отступить или, по крайней мере, воспрепятствует маневру силами и маневру огнем.Вывод состоит в том, что бетонобойные реактивные снаряды абсолютно необходимы для пехотных подразделений, штурмующих многоэтажные железобетонные здания.