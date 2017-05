Дональд Трамп как Иосиф Сталин

Эта аналогия кажется дикой. Понимаю: где в истории Трамп и где Сталин? Однако, именно в исторической перспективе есть кое-что, что крепко их связывает. Не политические взгляды и государственный статус, но политическая судьба. Она, кстати, объясняет кажущуюся иррациональной ненависть американской либеральной прессы к своему президенту Трампу.Судьба улыбнулась Дональду Трампу не допустить к власти Хиллари Клинтон, когда она, и окружение её, уже предвкушали победу и готовились въехать а Белый дом Вашингтона. Или не судьба, а рок, и Трамп стал его инструментом, но существа дела это не меняет. Именно из России многие перипетии их борьбы видятся не нагромождением случайностей и козней «русских хакеров», как это представляет мировая пресса, но исполнены большим смыслом: Россия сама пережила нечто подобное в 20-30-е годы ХХ века.Ведь что такое Хиллари Клинтон, предшественник её президент Барак Обама, и окружение их? Это партия так называемых неоконов, причём имеющая и демократический, и республиканские филиалы, то есть некая надпартия в США. А ещё за невнятным лейблом «неоконы» скрывается неотроцкистская мировая политическая группировка, которая ставит целью всю ту же троцкистскую перманентную мировую революцию, но теперь под видом «продвижения демократии». Вот откуда растут ноги «цветных революций», которые якобы самопроизвольно шагают по планете.Обама перманентно продвигал демократию в мире как западную ценность, о Льве Троцком всуе в мировых СМИ не упоминал, хотя связь с идеями Льва Троцкого неоконы-неотроцкисты никогда не скрывали, на эту тему написано много политологических трудов, например: «Сейчас троцкистские заблуждения исповедуют Соединенные Штаты — причем независимо от того, какую партию представляет президент. Обе партии придерживаются политики перманентной революции вплоть до достижения полной и совершенной демократии». (Мартин Сифф — главный глобальный аналитик The Globalist и автор книги «Циклы перемен: Модели американской политики от Томаса Джефферсона до Барака Обамы» («Cycles of Change: The Patterns of U.S. Politics from Thomas Jefferson to Barack Obama»). 2012. From Kennan to Trotsky.)Правда, сам Троцкий, которого считают наиболее последовательным марксистом, продвигал в мире коммунизм, но если присмотреться к неотроцкистам, то увидим, что они назвали его коммунизм своей демократией, в этом и заключается, в основном, новизна неотроцкизма. В идеологическом смысле. Практически же они продвигают свои ценности тем же революционным путём: в России была красная революция, у неотроцкистов – цветные революции, но в том же мировом масштабе.Хиллари Клинтон должна была продолжить дело неотроцкизма после Обамы, и тут поперёк дороги встал Дональд Трамп. Перешёл ей дорогу, можно сказать, совсем как Иосиф Сталин Льву Троцкому в Советской России. И по тем же самым причинам!Лев Троцкий, и соратники его, не скрывали своего плана бросить все ресурсы России, образно выражаясь, как охапку дров, в костёр мировой революции, это общепризнанная метафора. Сталин, и партийная гвардия его, не согласились стать охапкой дров для Троцкого, и, по сложившейся революционной традиции, объявили Троцкого, и соратников его, контрреволюционерами и врагами народа. Троцкого в 1929 году выслали из России, а сторонникам его устроили варфоломеевский 1937 год, или год «длинных ножей» революции.Лев Троцкий, конечно же, не был контрреволюционером, с большим основанием контрреволюционерами можно назвать Ленина с его НЭПом и Сталина с его индустриализацией вместо продолжения революции, но врагом народа Троцкого назвать можно, ибо участь российского народа была предрешена – сгореть в топке мировой революции. Фейковые историки, говоря новоязом Трампа, пытаются примитивизировать и свести к преступным разборкам конфликт Троцкого и Сталина, другими словами, к ледорубу Меркадера, точно так же, как конфликт Трампа и Клинтон сводят к проискам неопознанных (!) «русских хакеров». Так всю историю человечества можно свести к одному большому преступлению, начиная с убийства Каином Авеля. В действительности, это был великий раскол Русской революции, в котором победил Иосиф Сталин.До прихода Трампа, неоконы-неотроцкисты США тратили ресурсы Америки на ту же самую мировую революцию Льва Троцкого под видом «продвижения демократии». И кто же тогда, в историческом масштабе, Дональд Трамп? В России дорогу Троцкому перешёл Сталин, а в Америке дорогу неотроцкистам перешёл Трамп: отказался бросить свою любимую Америку в топку неотроцкистской «мировой демократии», невольно претендуя при этом на историческую роль американского Сталина.Трамп победил ведь на выборах под лозунгом: «Сначала Америка! Сделаем Америку снова великой!» и вознамерился провести реиндустриализацию США, сосем как Сталин, в своё время, поставивший своей целью провести индустриализацию России! Сказавший: сначала Россия, а потом мировая революция. После того, как он устранил от власти Троцкого. Трамп обещает реиндустриализацию США после победы над Хиллари Клинтон. А ещё обозреватели отметили, что в предвыборной гонке Трамп совсем не употреблял слово «демократия»…Фактически, Трамп пытается сделать с Америкой то, что сделал с Россией Сталин, поэтому он может стать американским Сталиным! Хиллари Клинтон в этой аналогии предстаёт американским Троцким в юбке. Хотя она ещё не повержена, а только отстранена от власти. И, конечно, любые исторические аналогии условны…Станет ли Трамп американским Сталиным, сможет ли он реиндустриализировать США? - одному Богу известно. Понимает ли Трамп, вообще, на что он замахивается? Кто знает…Понимает ли российское руководство масштаб проблем Америки? Путин, и кремлёвские аналитики его, исходят, похоже, из того, что время работает на Россию, и тянут время, как могут. Они должны бы знать наследие А.А.Зиновьева, нашего философа, социолога и диссидента, и тогда должны отдавать себе отчёт, что западная «демократия» – это новое издание коммунизма по Троцкому, о чём писал в своих трудах Зиновьев.Александр Зиновьев пришёл к выводу, что Запад пытается построить коммунизм «правильно», и при этом обижается на Россию за то, что она опередила его с коммунизмом, - ведь это же западная идея! - и построила его «неправильно». Поэтому неотроцкистам приходится называть свой коммунизм «демократией», и воплощать его правильно, по Троцкому. Ненависть мировой прессы к Дональду Трампу – это священная революционная ненависть к контрреволюционеру, ставшему на пути революции-демократии.